Консульский отдел посольства Польши поврежден в Киеве. Срочно нужны системы ПВО, - Сикорский
В результате российского удара по Киеву поврежден консульский отдел посольства Польши.
Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, информирует Цензор.НЕТ.
"Я только что разговаривал с послом Лукасевичем; все живы и здоровы. Украина срочно нуждается в системах противовоздушной обороны", - подчеркнул он.
Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Более 20 пострадавших.
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