Консульский отдел посольства Польши поврежден в Киеве. Срочно нужны системы ПВО, - Сикорский

В результате российского удара по Киеву поврежден консульский отдел посольства Польши.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, информирует Цензор.НЕТ.

"Я только что разговаривал с послом Лукасевичем; все живы и здоровы. Украина срочно нуждается в системах противовоздушной обороны", - подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Более 20 пострадавших.

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