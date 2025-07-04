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Новости Реакция Польши на обстрелы РФ Украины
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Консульский отдел посольства Польши поврежден в Киеве. Срочно нужны системы ПВО, - Сикорский

Консульский отдел посольства Польши поврежден в Киеве

В результате российского удара по Киеву поврежден консульский отдел посольства Польши.

Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, информирует Цензор.НЕТ.

"Я только что разговаривал с послом Лукасевичем; все живы и здоровы. Украина срочно нуждается в системах противовоздушной обороны", - подчеркнул он.

Консульский отдел посольства Польши поврежден в Киеве

Напомним, в ночь на 4 июля российские захватчики нанесли комбинированный удар беспилотниками и ракетами по Киеву. Более 20 пострадавших.

Читайте: Польша является решительным сторонником идеи вступления Украины в ЕС, - посол Лукасевич

Автор: 

обстрел (28318) Польша (8555) Сикорский Радослав (441)


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Топ комментарии
+6
А що,підняті в Польщі літаки не допомогли?
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04.07.2025 11:48 Ответить
+5
Взагалі то територія посольства вважається територією держави, якій належить це посольство (якшо я нічо не плутаю). Тож це була чергова атака на територію Польщі, яку пшеки в черговий раз зковтнуть.
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04.07.2025 11:44 Ответить
+5
він не вирішує
слово за рудим донні (стосовно американських систем, яких у нас більшість)
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04.07.2025 11:45 Ответить
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ППО в Польщі на складі лежить, довбень
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04.07.2025 11:43 Ответить
він не вирішує
слово за рудим донні (стосовно американських систем, яких у нас більшість)
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04.07.2025 11:45 Ответить
ця зброя не є властністю Польші
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04.07.2025 11:46 Ответить
Взагалі то територія посольства вважається територією держави, якій належить це посольство (якшо я нічо не плутаю). Тож це була чергова атака на територію Польщі, яку пшеки в черговий раз зковтнуть.
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04.07.2025 11:44 Ответить
А якби по полякам не прилетіло, то можна було б і не спішити!
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04.07.2025 11:45 Ответить
У Польщі ж є Петріоти -підтягніть їх до Києва чи Одеси - аби *********
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04.07.2025 11:46 Ответить
фішка у тому, що американські системи без дозволу американців застосувати unreal
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04.07.2025 11:50 Ответить
Поляки ж США вась - вась - нехай перебазарить з Трампом - замісь "переживати"
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04.07.2025 11:54 Ответить
та от і він пробує (у публічній площині), бо інакше рудий не сприймає
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04.07.2025 11:59 Ответить
А що,підняті в Польщі літаки не допомогли?
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04.07.2025 11:48 Ответить
Повні памперси не дали навіть злетіти.
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04.07.2025 12:29 Ответить
Цікаво, а якби прилетіло б по американському посольству?
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04.07.2025 12:01 Ответить
Та порішали б. вова ж трампу дрюг.
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04.07.2025 12:30 Ответить
Мало...треба ще, щоб прокинулись!!!
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04.07.2025 13:30 Ответить
 
 