Польша является решительным сторонником идеи вступления Украины в ЕС, - посол Лукашевич
Польша остается решительным сторонником европейского и евроатлантического курса Украины.
Об этом заявил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы являемся решительными сторонниками и защитниками идеи о том, чтобы Украина была частью Европейского Союза. Мы также придерживаемся позиции, что НАТО важно оставить политику открытых дверей, что Украина идет по пути к будущему членству в НАТО", - подчеркнул дипломат.
Он подчеркнул, что только украинский народ и власть имеют право определять свой внешнеполитический курс. "Никто не должен иметь возможность этому помешать", - сказал Лукасевич.
Дипломат провел параллели со стремлением поляков в 1990-х годах присоединиться к ЕС и НАТО и отметил, что не видит ни одной силы, которая могла бы помешать членству Украины.
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