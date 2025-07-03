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Новости Членство Украины в ЕС
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Польша является решительным сторонником идеи вступления Украины в ЕС, - посол Лукашевич

Петр Лукасевич подвел итоги трех лет украинского сопротивления российской агрессии.

Польша остается решительным сторонником европейского и евроатлантического курса Украины.

Об этом заявил временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы являемся решительными сторонниками и защитниками идеи о том, чтобы Украина была частью Европейского Союза. Мы также придерживаемся позиции, что НАТО важно оставить политику открытых дверей, что Украина идет по пути к будущему членству в НАТО", - подчеркнул дипломат.

Он подчеркнул, что только украинский народ и власть имеют право определять свой внешнеполитический курс. "Никто не должен иметь возможность этому помешать", - сказал Лукасевич.

Дипломат провел параллели со стремлением поляков в 1990-х годах присоединиться к ЕС и НАТО и отметил, что не видит ни одной силы, которая могла бы помешать членству Украины.

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Автор: 

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це він зараз так плюнув прямо на черевики Навроцького?
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03.07.2025 17:45 Ответить
А що заспіває Навроцький ?
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03.07.2025 18:05 Ответить
Ну якщо цього посла після вступу на преза новроцького не поміняють, то так і буде!!! А про угра і словака можна не згадувати, їх задавлять!!!
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03.07.2025 18:24 Ответить
 
 