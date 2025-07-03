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Новини Членство України в ЄС
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Польща є рішучим прихильником ідеї вступу Україні до ЄС, - посол Лукасевич

Пьотр Лукасевич підбив підсумки трьох років українського опору російській агресії.

Польща залишається рішучим прихильником європейського та євроатлантичного курсу України.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми є рішучими прихильниками і захисниками ідеї про те, щоб Україна була частиною Європейського Союзу. Ми також дотримуємося позиції, що НАТО важливо залишити політику відчинених дверей, що Україна йде шляхом до майбутнього членства в НАТО", - наголосив дипломат.

Він підкреслив, що лише український народ і влада мають право визначати свій зовнішньополітичний курс. "Ніхто не повинен мати змогу цьому перешкодити", - сказав Лукасевич.

Дипломат провів паралелі з прагненням поляків у 1990-х роках приєднатися до ЄС та НАТО й зазначив, що не бачить жодної сили, яка могла б завадити членству України.

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Автор: 

Польща (8677) членство в ЄС (1323) Лукасевич Пьотр посол Польщі (15)


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це він зараз так плюнув прямо на черевики Навроцького?
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03.07.2025 17:45 Відповісти
А що заспіває Навроцький ?
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03.07.2025 18:05 Відповісти
 
 