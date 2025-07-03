Польща є рішучим прихильником ідеї вступу Україні до ЄС, - посол Лукасевич

Польща залишається рішучим прихильником європейського та євроатлантичного курсу України.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми є рішучими прихильниками і захисниками ідеї про те, щоб Україна була частиною Європейського Союзу. Ми також дотримуємося позиції, що НАТО важливо залишити політику відчинених дверей, що Україна йде шляхом до майбутнього членства в НАТО", - наголосив дипломат.

Він підкреслив, що лише український народ і влада мають право визначати свій зовнішньополітичний курс. "Ніхто не повинен мати змогу цьому перешкодити", - сказав Лукасевич.

Дипломат провів паралелі з прагненням поляків у 1990-х роках приєднатися до ЄС та НАТО й зазначив, що не бачить жодної сили, яка могла б завадити членству України.

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