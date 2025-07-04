Консульський відділ посольства Польщі пошкоджено у Києві. Терміново потрібні системи ППО, - Сікорський
Внаслідок російського удару по Києву пошкоджено консульський відділ посольства Польщі.
Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує Цензор.НЕТ.
"Я щойно розмовляв з послом Лукасевичем; всі живі й здорові. Україна терміново потребує систем протиповітряної оборони", - наголосив він.
Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Понад 20 постраждалих.
Топ коментарі
+5 Wild MadDog
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+5 Gary Grant
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+4 Зэлэный_Змий
показати весь коментар04.07.2025 11:44 Відповісти Посилання
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