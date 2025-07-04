УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11745 відвідувачів онлайн
Новини Реакція Польщі на обстріли РФ України
1 556 14

Консульський відділ посольства Польщі пошкоджено у Києві. Терміново потрібні системи ППО, - Сікорський

Консульський відділ посольства Польщі пошкоджено у Києві

Внаслідок російського удару по Києву пошкоджено консульський відділ посольства Польщі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує Цензор.НЕТ.

"Я щойно розмовляв з послом Лукасевичем; всі живі й здорові. Україна терміново потребує систем протиповітряної оборони", - наголосив він.

Консульський відділ посольства Польщі пошкоджено у Києві

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Понад 20 постраждалих.

Читайте: Польща є рішучим прихильником ідеї вступу Україні до ЄС, - посол Лукасевич

Автор: 

обстріл (29640) Польща (8678) Сікорський Радослав (283)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+5
він не вирішує
слово за рудим донні (стосовно американських систем, яких у нас більшість)
показати весь коментар
04.07.2025 11:45 Відповісти
+5
А що,підняті в Польщі літаки не допомогли?
показати весь коментар
04.07.2025 11:48 Відповісти
+4
Взагалі то територія посольства вважається територією держави, якій належить це посольство (якшо я нічо не плутаю). Тож це була чергова атака на територію Польщі, яку пшеки в черговий раз зковтнуть.
показати весь коментар
04.07.2025 11:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ППО в Польщі на складі лежить, довбень
показати весь коментар
04.07.2025 11:43 Відповісти
він не вирішує
слово за рудим донні (стосовно американських систем, яких у нас більшість)
показати весь коментар
04.07.2025 11:45 Відповісти
ця зброя не є властністю Польші
показати весь коментар
04.07.2025 11:46 Відповісти
Взагалі то територія посольства вважається територією держави, якій належить це посольство (якшо я нічо не плутаю). Тож це була чергова атака на територію Польщі, яку пшеки в черговий раз зковтнуть.
показати весь коментар
04.07.2025 11:44 Відповісти
А якби по полякам не прилетіло, то можна було б і не спішити!
показати весь коментар
04.07.2025 11:45 Відповісти
У Польщі ж є Петріоти -підтягніть їх до Києва чи Одеси - аби *********
показати весь коментар
04.07.2025 11:46 Відповісти
фішка у тому, що американські системи без дозволу американців застосувати unreal
показати весь коментар
04.07.2025 11:50 Відповісти
Поляки ж США вась - вась - нехай перебазарить з Трампом - замісь "переживати"
показати весь коментар
04.07.2025 11:54 Відповісти
та от і він пробує (у публічній площині), бо інакше рудий не сприймає
показати весь коментар
04.07.2025 11:59 Відповісти
А що,підняті в Польщі літаки не допомогли?
показати весь коментар
04.07.2025 11:48 Відповісти
Повні памперси не дали навіть злетіти.
показати весь коментар
04.07.2025 12:29 Відповісти
Цікаво, а якби прилетіло б по американському посольству?
показати весь коментар
04.07.2025 12:01 Відповісти
Та порішали б. вова ж трампу дрюг.
показати весь коментар
04.07.2025 12:30 Відповісти
 
 