Консульський відділ посольства Польщі пошкоджено у Києві. Терміново потрібні системи ППО, - Сікорський

Внаслідок російського удару по Києву пошкоджено консульський відділ посольства Польщі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, інформує Цензор.НЕТ.

"Я щойно розмовляв з послом Лукасевичем; всі живі й здорові. Україна терміново потребує систем протиповітряної оборони", - наголосив він.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня російські загарбники завдали комбінованого удару безпілотниками та ракетами по Києву. Понад 20 постраждалих.

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