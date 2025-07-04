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Новости Отношения Трампа и Путина слабость
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Конгрессмен-республиканец Бейкон - Трампу: Путин издевается над вами, пора менять стратегию

Путин издевается над Трампом. Заявление конгрессмена Бейкона

Член Палаты представителей США Дон Бейкон призвал Дональда Трампа изменить стратегию в отношении России.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Господин Президент, ваша политика в отношении России не работает. Пока мы ведем переговоры, Путин бомбит украинские города", - подчеркнул Бейкон.

Конгрессмен считает, что сейчас время изменить стратегию.

"Мы и наши союзники должны вооружить Украину до зубов, и нам нужны жесткие санкции. Путин издевается над вами и Америкой", - добавил он.

Читайте: Сикорский - Трампу: Путин насмехается над вашими мирными усилиями

Путин издевается над Трампом. Заявление конгрессмена Бейкона

Автор: 

Конгресс США (1252) США (27385) Трамп Дональд (5883)


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Топ комментарии
+15
мене бентежить коли кажуть що Трамп не розуміє, Трамп помиляється, Трамп намагається...це все дурня! Він все розуміє і робить все на користь кацапії. Він працює на кацапію тільки такою поставновою питання можна обгрунтувати всі його дії і всю його бездіяльність
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04.07.2025 12:40 Ответить
+9
Та ви що не пройшло і півроку щоб це зрозуміти. Дебіли повні, нема більше республіканців нових Рейганів та Маккейнів. Тільки тупорилі віткоффи, гегсети та неперевершений дурень трамп. Зробили з Америки країну яка фактично лягає під мордою. Це повна ганьба.
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04.07.2025 12:44 Ответить
+4
Сєр Дон, Трамп ще і підставив американських виробників зброї , БО ХТО БУДЕ КУПЛЯТИ ЛІТАКИ Ф16 Ф35 , якщо Трамп особисто забороняє робити їм сервіс, чи кому потрібні Пєтриоти БЕЗ РАКЕТ, бо Трамп від своєї дурі , забороняє продавати ці ракети до ПАТРИОТІВ
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04.07.2025 12:43 Ответить
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мене бентежить коли кажуть що Трамп не розуміє, Трамп помиляється, Трамп намагається...це все дурня! Він все розуміє і робить все на користь кацапії. Він працює на кацапію тільки такою поставновою питання можна обгрунтувати всі його дії і всю його бездіяльність
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04.07.2025 12:40 Ответить
А ще тим, що він хоче бути як ***** - необмеженим одноосібним володарем США.
Тому він хоче дружити з *****м, щоб у нього навчитись, ну і не витрачати ресурси на протистояння з кумиром.
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04.07.2025 12:42 Ответить
Там ще є момент пацянського престижу. Поки європейські лідери чи американськи конгресмени потужно говорять що ***** його не поважає ще можна терпіти. А ось коли Ин чи Хаменеї скажуть, що ми не ведем переговори с обісцяною шавкою *****, ось тоді тромб почне об чем-то догадуватись.
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04.07.2025 12:50 Ответить
В принципі, вірно, тільки аятола тут ні до чого: у нього бімби немає, тому Трамп бімбив його самого, отже, слово Хаменеї для Трампа гівна варте. От Кіма, Сі та ***** - дорого коштує.
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04.07.2025 12:52 Ответить
У Хаменеї є дофіга нафти. А також безпосередня балістична можливість регулювати видобуток і транспортування нафти та СПГ зі всієї Арабської Перської затоки.
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04.07.2025 13:12 Ответить
І тим не менш Трамп його бомбив у саме цікаве місце. Та й санкції з Ірану поки що не зняли, тільки пропонують в обмін на збагачений уран.
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04.07.2025 13:19 Ответить
Бомбили те що євреї наказали. Нафтопереробку і порти не чіпали.
А санкції вводять щоб ними торгувати, а не знімати.
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04.07.2025 13:22 Ответить
Русню пальцем не чіпає, навпаки - зброю Україні блокує, санкції з банків знімає.
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04.07.2025 13:23 Ответить
Мільярди не пахнуть. На відміну від компромата.
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04.07.2025 13:26 Ответить
І що зробить компромат президенту, який навіть від поточних карних справ захищений?
Тим більше зараз можна з чистою совістю назвати все діпфейком, ще й враховуючи якість відеозаписів чи фотографій тих років.
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04.07.2025 13:28 Ответить
А трампону подобається садо-мазо. Закликати там нікого. Даремна втрата часу. Краще організовуйте імпічмент.
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04.07.2025 12:41 Ответить
В США нет понятия импичмент через только Конгресс. Его в США только в зад можно засунуть, боже какие недалекие... Хоть бы почитали что для этого надо 2/3 сената (уже после того как Конгресс принял импичмент) и суд в верховном суде. Это не реально, а через конгресс можно каждый день подавать резолюцию и потом засовывать ее в зад.

А если Конгресс проголосует за импичмент, то выходит ВС США и Сенат который засовует импичмент всем конгресменам туда же - в зад.

Теперь понятно какую хрень ты говоришь ?
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04.07.2025 13:25 Ответить
Нахрена ты это начесал,трампист? Жопа подогрела? Сядь в таз со льдом и не кукарекай
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04.07.2025 13:32 Ответить
А це була стратегія Додіка?
У Додвка була стратегія?
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04.07.2025 12:42 Ответить
республиканцы трампа призывают, а потом голосуют за всякую его хрень
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04.07.2025 12:43 Ответить
Сєр Дон, Трамп ще і підставив американських виробників зброї , БО ХТО БУДЕ КУПЛЯТИ ЛІТАКИ Ф16 Ф35 , якщо Трамп особисто забороняє робити їм сервіс, чи кому потрібні Пєтриоти БЕЗ РАКЕТ, бо Трамп від своєї дурі , забороняє продавати ці ракети до ПАТРИОТІВ
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04.07.2025 12:43 Ответить
Та ви що не пройшло і півроку щоб це зрозуміти. Дебіли повні, нема більше республіканців нових Рейганів та Маккейнів. Тільки тупорилі віткоффи, гегсети та неперевершений дурень трамп. Зробили з Америки країну яка фактично лягає під мордою. Це повна ганьба.
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04.07.2025 12:44 Ответить
Та ви всі там знущаєтесь… Венс нашепотів Трампу новий світовий порядок - Європа під кремль , Близький схід під Америку. Слово за Європою, Британське королівство має повернутись до ЄС і разом з усією Європою стати на захист Європейців і не тільки членів ЄС а Європи як континенту !
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04.07.2025 12:45 Ответить
В кожній промові до Тампона потрібно через слово застосовувати слово "угода". А ще краще "хороша угода". Тоді це зацікавить Тампона. Бо 6-ти разовий рижий банкрут видно ще той лудоман і він весь час хоче відігратись. А сама гарна угода це поставити а хоча б продати Україні і Європі зброї на сотні мільярди доларів
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04.07.2025 12:46 Ответить
Ну хоч хтось сказав: "А король то голий". Але цікаво прослідити за майбутньою карь'єрою цього сенатора.
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04.07.2025 12:56 Ответить
Ніколи не думав що фільми про те як США рятують світ , будуть колись сприйматись у жанрі - комедії .
Але ж це тепер стало реальністю .
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04.07.2025 13:04 Ответить
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04.07.2025 13:08 Ответить
досить підставляти зад, може спробуєте мінєт?
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04.07.2025 13:10 Ответить
Респи піднімають голови. Це Добре.
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04.07.2025 13:11 Ответить
рудий тащиться с цього , він мазохіст
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04.07.2025 13:27 Ответить
 
 