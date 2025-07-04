Конгрессмен-республиканец Бейкон - Трампу: Путин издевается над вами, пора менять стратегию

Член Палаты представителей США Дон Бейкон призвал Дональда Трампа изменить стратегию в отношении России.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"Господин Президент, ваша политика в отношении России не работает. Пока мы ведем переговоры, Путин бомбит украинские города", - подчеркнул Бейкон.

Конгрессмен считает, что сейчас время изменить стратегию.

"Мы и наши союзники должны вооружить Украину до зубов, и нам нужны жесткие санкции. Путин издевается над вами и Америкой", - добавил он.

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