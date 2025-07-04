Конгрессмен-республиканец Бейкон - Трампу: Путин издевается над вами, пора менять стратегию
Член Палаты представителей США Дон Бейкон призвал Дональда Трампа изменить стратегию в отношении России.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Господин Президент, ваша политика в отношении России не работает. Пока мы ведем переговоры, Путин бомбит украинские города", - подчеркнул Бейкон.
Конгрессмен считает, что сейчас время изменить стратегию.
"Мы и наши союзники должны вооружить Украину до зубов, и нам нужны жесткие санкции. Путин издевается над вами и Америкой", - добавил он.
Топ комментарии
+15 MrStepanovM
показать весь комментарий04.07.2025 12:40 Ответить Ссылка
+9 Владимир Рудяга
показать весь комментарий04.07.2025 12:44 Ответить Ссылка
+4 Sophia-Maria Duglass #550966
показать весь комментарий04.07.2025 12:43 Ответить Ссылка
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Тому він хоче дружити з *****м, щоб у нього навчитись, ну і не витрачати ресурси на протистояння з кумиром.
АрабськоїПерської затоки.
А санкції вводять щоб ними торгувати, а не знімати.
Тим більше зараз можна з чистою совістю назвати все діпфейком, ще й враховуючи якість відеозаписів чи фотографій тих років.
А если Конгресс проголосует за импичмент, то выходит ВС США и Сенат который засовует импичмент всем конгресменам туда же - в зад.
Теперь понятно какую хрень ты говоришь ?
У Додвка була стратегія?
Але ж це тепер стало реальністю .