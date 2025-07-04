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США не прекращали предоставление вооружения Украине, а пересмотрели поставки конкретных компонентов, - Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Соединенные Штаты Америки не прекращали поставки вооружения Украине. Вашингтон пересмотрел поставки конкретных компонентов.
Об этом Мелони заявила во время выступления на форуме в Массерии, пишет информационное агентство Ansa, сообщает Цензор.НЕТ.
Глава правительства Италии рассказала, что разговаривала с президентом США Дональдом Трампом. Речь шла об Украине, а также пошлинах.
"Соединенные Штаты не прекратили поставки оружия и поддержку Украины, они пересмотрели решение о поставках конкретных компонентов. Это важный факт, но это очень отличается от полного прекращения поставок", - заявила Мелони.
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+7 Василь Довганенко #609187
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https://censor.net/ua/photonews/3561643/kongresmeny-zaklykaly-gegseta-ponovyty-postavky-zbroyi-********і
Наше МЗС глибоко стурбоване, тим що хтось невідомий увів пані Прем'єр-міністерку дружньої нам Італії Джорджа Мелоні в оману, тобто дезінформував, про що свідчить її заява: https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2025/07/04/meloniho-sentito-trump-spero-sviluppi-positivi-con-kiev_b7b17fdf-96d4-44db-b10d-bf34ced64be5.html