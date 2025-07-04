США не прекращали предоставление вооружения Украине, а пересмотрели поставки конкретных компонентов, - Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Соединенные Штаты Америки не прекращали поставки вооружения Украине. Вашингтон пересмотрел поставки конкретных компонентов.

Об этом Мелони заявила во время выступления на форуме в Массерии, пишет информационное агентство Ansa, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава правительства Италии рассказала, что разговаривала с президентом США Дональдом Трампом. Речь шла об Украине, а также пошлинах.

"Соединенные Штаты не прекратили поставки оружия и поддержку Украины, они пересмотрели решение о поставках конкретных компонентов. Это важный факт, но это очень отличается от полного прекращения поставок", - заявила Мелони.

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