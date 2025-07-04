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Новости помощь Украине от США
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США не прекращали предоставление вооружения Украине, а пересмотрели поставки конкретных компонентов, - Мелони

Мелони о помощи США Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Соединенные Штаты Америки не прекращали поставки вооружения Украине. Вашингтон пересмотрел поставки конкретных компонентов.

Об этом Мелони заявила во время выступления на форуме в Массерии, пишет информационное агентство Ansa, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава правительства Италии рассказала, что разговаривала с президентом США Дональдом Трампом. Речь шла об Украине, а также пошлинах.

"Соединенные Штаты не прекратили поставки оружия и поддержку Украины, они пересмотрели решение о поставках конкретных компонентов. Это важный факт, но это очень отличается от полного прекращения поставок", - заявила Мелони.

Смотрите также: 17 членов Конгресса США направили письмо Гегсету с требованием возобновить предоставление Украине помощи. ДОКУМЕНТ

Автор: 

помощь (7937) США (27385) Трамп Дональд (5883) Джорджа Мелони (130)


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Топ комментарии
+7
Любительниця рижого обілює п.дора.
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04.07.2025 23:30 Ответить
+3
Маємо лазер, Паляницю і досвідченого Лідора. Нам америкоські подачки ні до чого🤡
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04.07.2025 23:33 Ответить
+2
це ж мистецтво, ********* 3 короба і нічого не дати
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04.07.2025 23:38 Ответить
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Любительниця рижого обілює п.дора.
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04.07.2025 23:30 Ответить
Ліпить з його лайна кулю
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04.07.2025 23:33 Ответить
А Меланія не ревнує? Чи їй старий рудий чорт вже попек горла стоїть?
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04.07.2025 23:34 Ответить
Їм Порошенко платить
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04.07.2025 23:35 Ответить
Маємо лазер, Паляницю і досвідченого Лідора. Нам америкоські подачки ні до чого🤡
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04.07.2025 23:33 Ответить
Трампосос . як на смак прутень пуделя пуйла ? Заглатуєш , пшекський клоун чи спльовуєш ?
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05.07.2025 00:06 Ответить
Мелоні фашистська подруга фашиста трампа. Ї ї тримає в рамках законодавство ЄС.
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04.07.2025 23:36 Ответить
Моргана поговорила з Мерліном. Всі в лісі притихли. Слів тиснути не має.
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04.07.2025 23:37 Ответить
Ах Мелоні! )))😂
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04.07.2025 23:38 Ответить
Rainy night in Georgia --
It feels like it's raining all over the world.... 😊
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04.07.2025 23:52 Ответить
це ж мистецтво, ********* 3 короба і нічого не дати
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04.07.2025 23:38 Ответить
Чисто випадково "переглянули" деякі компоненти, котрі критично важливі для України. Таке враження що в США цим займається теж російський агент...
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04.07.2025 23:44 Ответить
То не враження. На жаль.
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04.07.2025 23:46 Ответить
Не виключено, що ГРУ ГШ вже має окремий офіс у Пентагоні.
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04.07.2025 23:58 Ответить
Пентагон звітує Мелоні. Ось так дрібні шавки з секти рудого скаженого орангутангу прикривають його стару дупу.
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04.07.2025 23:48 Ответить
Ну, якщо вже казати про розміри, то дрібніше отдією бородатої утриманки з Кварталу-95 нема нікого.
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04.07.2025 23:50 Ответить
Вони на вас не насрали, а провели дефекацію.
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04.07.2025 23:48 Ответить
Мабуть доцільно, щоб наше МЗС власними каналами любʼязно ознайомило главу Уряду Італії з листом 17 членів Конгресу США міністру оборони США Гегсету, в якому буквально вказано, що допомогу Україні зброєю та ************ США поставлено на паузу, тобто призупинено,
https://censor.net/ua/photonews/3561643/kongresmeny-zaklykaly-gegseta-ponovyty-postavky-zbroyi-********і
Наше МЗС глибоко стурбоване, тим що хтось невідомий увів пані Прем'єр-міністерку дружньої нам Італії Джорджа Мелоні в оману, тобто дезінформував, про що свідчить її заява: https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2025/07/04/meloniho-sentito-trump-spero-sviluppi-positivi-con-kiev_b7b17fdf-96d4-44db-b10d-bf34ced64be5.html
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04.07.2025 23:56 Ответить
Смішна дівка. Каже,їй Трамп розказав.
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05.07.2025 00:02 Ответить
Европа любой ценой спасает реноме лохматого нарцисса с манией величия на уровне Фрейда. Усрались с 5% на оборону. Лафа кончается всегда --- но не охота.
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05.07.2025 00:04 Ответить
 
 