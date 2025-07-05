Нездатність президента США точно оцінити дії Путіна можуть створити для російського диктатора враження безкарності, - The Telegraph

Відсутність рішучої відповіді США на нові атаки Росії проти України, а також припинення постачання озброєння, зокрема ракет для систем протиповітряної оборони Patriot можуть посилити впевненість російського диктатора Володимира Путіна у безкарності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

Оглядач Девід Блер зазначає, що одразу після телефонної розмови з Трампом Путін наказав здійснити наймасштабнішу з початку війни повітряну атаку на Київ - із застосуванням 550 дронів і ракет. Це на думку Блера є прямим сигналом: Кремль не очікує жорсткої реакції з боку Вашингтона.

"Путін переконаний, що Трамп не змусить його заплатити за такі дії. Можливо, президент США напише гнівний пост у соцмережах, але очільник Кремля переконаний, що далі цього справа не зайде", - зазначає оглядач.

Особливу критику автор висловлює через рішення Трампа зупинити постачання Україні ракет-перехоплювачів PAC-3 до систем Patriot, призначених для збиття російської балістики, які вже були в Європі на шляху до Києва. За словами Блера, таке рішення фактично залишило українську столицю вразливою до нових атак з повітря.

"Цим рішенням Трамп фактично повідомив Путіну, що Америка задоволена тим, що Київ залишається беззахисним перед російськими повітряними атаками. Путін відреагував цілком логічно і наказав провести найбільший напад за всю історію. Відмовившись постачати Patriot, Трамп дав Путіну найяскравіше зелене світло, яке тільки можна уявити", - вказує журналіст.

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Також у статті згадується про відсутність нових санкцій з боку США проти Росії з моменту повернення Трампа до Білого дому. Автор підкреслює, що на відміну від США, Велика Британія та Європейський Союз регулярно оновлюють свої санкційні обмеження, аби перекривати обхідні шляхи для РФ.

"Не вводячи нових санкцій, Трамп дозволяє старим втрачати ефективність і дає Путіну черговий сигнал, що той може діяти як заманеться", - пише Блер.

Оглядач нагадує, що в Сенаті вже готовий до ухвалення двопартійний законопроєкт, який передбачає введення 500-відсоткових мит на постачання російських енергоносіїв для будь-якої країни, яка їх купуватиме.

"Він може бути ухвалений, коли президент дасть на це слово. Але немає жодних ознак того, що Трамп дасть таке слово. Він час від часу лише погрожує і кричить", - йдеться у матеріалі.

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