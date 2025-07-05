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Нездатність президента США точно оцінити дії Путіна можуть створити для російського диктатора враження безкарності, - The Telegraph

трамп,путін

Відсутність рішучої відповіді США на нові атаки Росії проти України, а також припинення постачання озброєння, зокрема ракет для систем протиповітряної оборони Patriot можуть посилити впевненість російського диктатора Володимира Путіна у безкарності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

Оглядач Девід Блер зазначає, що одразу після телефонної розмови з Трампом Путін наказав здійснити наймасштабнішу з початку війни повітряну атаку на Київ - із застосуванням 550 дронів і ракет. Це на думку Блера є прямим сигналом: Кремль не очікує жорсткої реакції з боку Вашингтона.

"Путін переконаний, що Трамп не змусить його заплатити за такі дії. Можливо, президент США напише гнівний пост у соцмережах, але очільник Кремля переконаний, що далі цього справа не зайде", - зазначає оглядач.

Особливу критику автор висловлює через рішення Трампа зупинити постачання Україні ракет-перехоплювачів PAC-3 до систем Patriot, призначених для збиття російської балістики, які вже були в Європі на шляху до Києва. За словами Блера, таке рішення фактично залишило українську столицю вразливою до нових атак з повітря.

"Цим рішенням Трамп фактично повідомив Путіну, що Америка задоволена тим, що Київ залишається беззахисним перед російськими повітряними атаками. Путін відреагував цілком логічно і наказав провести найбільший напад за всю історію. Відмовившись постачати Patriot, Трамп дав Путіну найяскравіше зелене світло, яке тільки можна уявити", - вказує журналіст.

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Також у статті згадується про відсутність нових санкцій з боку США проти Росії з моменту повернення Трампа до Білого дому. Автор підкреслює, що на відміну від США, Велика Британія та Європейський Союз регулярно оновлюють свої санкційні обмеження, аби перекривати обхідні шляхи для РФ.

"Не вводячи нових санкцій, Трамп дозволяє старим втрачати ефективність і дає Путіну черговий сигнал, що той може діяти як заманеться", - пише Блер.

Оглядач нагадує, що в Сенаті вже готовий до ухвалення двопартійний законопроєкт, який передбачає введення 500-відсоткових мит на постачання російських енергоносіїв для будь-якої країни, яка їх купуватиме.

"Він може бути ухвалений, коли президент дасть на це слово. Але немає жодних ознак того, що Трамп дасть таке слово. Він час від часу лише погрожує і кричить", - йдеться у матеріалі.

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Автор: 

путін володимир (24257) Трамп Дональд (6369)


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Топ коментарі
+8
ця руда гидота
має теж піти під Трибунал
за підтримку і сприяння геноциду,
знищення українців бидлотою путіним.
Премію Миру воно хоче ,
хіба що після гільйотини.
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05.07.2025 09:24 Відповісти
+3
Мати свого чєлавєка на посаді презіка США, і чого путлєру сцяти? Козирі на руках.
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05.07.2025 09:25 Відповісти
+3
Не дивно що Трамп поводить себе як маріонетка путіна якщо у х#йла на нього є педофільський компромат .
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05.07.2025 09:27 Відповісти
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ця руда гидота
має теж піти під Трибунал
за підтримку і сприяння геноциду,
знищення українців бидлотою путіним.
Премію Миру воно хоче ,
хіба що після гільйотини.
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05.07.2025 09:24 Відповісти
Мати свого чєлавєка на посаді презіка США, і чого путлєру сцяти? Козирі на руках.
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05.07.2025 09:25 Відповісти
Не дивно що Трамп поводить себе як маріонетка путіна якщо у х#йла на нього є педофільський компромат .
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05.07.2025 09:27 Відповісти
Нігуя вони не створюють - враження безкарності - путлєр і є таким - хто йому в світі указ?
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05.07.2025 09:33 Відповісти
Сі жовтопикий йому указ.
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05.07.2025 09:39 Відповісти
Сі зараз з ним - в одній упряжці
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05.07.2025 09:42 Відповісти
як гидко відчувати те,що долі людей та миру залежать від двох маразматичних,розумовостопорнутих пенсів,життя яких на фінішу і вони хочуть лише залишитися в історії!!!
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05.07.2025 09:34 Відповісти
Трьох. Ви про Сі забули. Це він нас вбиває брудними рученятами *****, і буде це робити дуже довго, щоб Америка не відволікалась на Китай.
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05.07.2025 09:41 Відповісти
якщо Трампло не здатне оцініти дії пуйла, то може треба перевірити його на компетентність, може він не відповідає займаній посаді
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05.07.2025 09:45 Відповісти
Двопартийна система у Штатах себе вичерпала і почала деградувати.
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05.07.2025 09:48 Відповісти
Мождиво 2-партійна система і не дуже, але є ризик, що росія може там допомогти створити якусь третю чисто проросійську партію, тим більше що зараз в США проживає багато росіської вати.
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05.07.2025 10:16 Відповісти
Якщо хтось вважає що крашений пі'дор "нездатний" оцінити наслідки припинення допомоги Україні, то ідіот він а не Трамп...
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05.07.2025 10:04 Відповісти
Таке відчуття, що США керує не трампакс, а куйло!
А трампакс діарею у куйла вбирає...
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05.07.2025 10:11 Відповісти
Позбавлення жертви можливості захищатися те також карний злочин
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05.07.2025 10:13 Відповісти
Два старих пирдуна поговорили про те, як найбільше мирних українців знищити. Перед дорогою до пекла.
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05.07.2025 10:24 Відповісти
 
 