Песков о решении ЕСПЧ: Россия считает их "ничтожными" и не собирается выполнять
Россия считает "ничтожными" решения Европейского суда по правам человека относительно авиакатастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 и войны в Украине.
Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
У него спросили, отслеживает ли РФ деятельность суда, собирается ли выполнять его решения.
"Не собирается выполнять. Считаем их ничтожными", - цинично ответил представитель Кремля.
Напомним, 9 июля Большая палата Европейского суда по правам человека объявила решение по межгосударственному делу "Украина и Нидерланды против России".
В первом решении ЕСПЧ признал, что Россия нарушила международное право в войне против Украины. Это первый случай с момента полномасштабного вторжения в 2022 году, когда международный суд признал РФ ответственной за нарушение прав человека.
Во втором решении суд постановил, что Россия причастна к сбитию рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.
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Пояснення:
Вихід з Ради Європи:
16 вересня 2022 року Росія була виключена зі складу Ради Європи через її дії, зокрема, через повномасштабне вторгнення в Україну.
Припинення членства в ЄСПЛ:
Після виходу з Ради Європи, Росія також припинила бути стороною Європейської конвенції з прав людини, що є умовою для членства в ЄСПЛ.
Наслідки:
Це означає, що ЄСПЛ більше не має юрисдикції над Росією і не розглядає скарги проти російської держави, подані після 16 вересня 2022 року. Однак, ЄСПЛ продовжує розглядати скарги проти Росії, які були подані до цієї дати.
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ЄСПЛ більше не має юрисдикції над Росією і не розглядає скарги проти російської держави, подані після 16 вересня 2022 року. Однак, ЄСПЛ продовжує розглядати скарги проти Росії, які були подані до цієї дати.