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Новости Решение ЕСПЧ по делу МН17 Решение ЕСПЧ относительно РФ
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Песков о решении ЕСПЧ: Россия считает их "ничтожными" и не собирается выполнять

Песков о решении ЕСПЧ в отношении России

Россия считает "ничтожными" решения Европейского суда по правам человека относительно авиакатастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 и войны в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

У него спросили, отслеживает ли РФ деятельность суда, собирается ли выполнять его решения.

"Не собирается выполнять. Считаем их ничтожными", - цинично ответил представитель Кремля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Нидерланды выиграли дело MH17 против России в ЕСПЧ после 11-летнего судебного процесса, - Стефанишина

Напомним, 9 июля Большая палата Европейского суда по правам человека объявила решение по межгосударственному делу "Украина и Нидерланды против России".

В первом решении ЕСПЧ признал, что Россия нарушила международное право в войне против Украины. Это первый случай с момента полномасштабного вторжения в 2022 году, когда международный суд признал РФ ответственной за нарушение прав человека.

Во втором решении суд постановил, что Россия причастна к сбитию рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.

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Автор: 

Песков Дмитрий (1964) россия (96534) Европейский суд по правам человека (812)


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Топ комментарии
+7
Нікчемний представник нікчемної недокраїни висловив своє нікчемне припущення...
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09.07.2025 19:43 Ответить
+3
Ну вийти рашка може , хоч як "вице-президент компании "Транснефть" 62-летний Андрей Бадалов". - з вікна

Але майно буде конфісковано , якщо суд постановить сплатити сім'ям загиблих суму
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09.07.2025 19:46 Ответить
+2
Міг би й не *******
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09.07.2025 19:33 Ответить
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Міг би й не *******
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09.07.2025 19:33 Ответить
Галина меньше пафоса пожалуйста скиньте лучше 200 грн Роману Цимбалюку на Хэви Шот Гурзуф Дефенс!
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09.07.2025 19:50 Ответить
Дефенс експесс і Хеві Металл - сила!
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09.07.2025 19:58 Ответить
И убивать нужно не детей Путина и Пескова потому что они марионетки, а убивать нужно настоящих террористов Абрамовичей, Дерипасок, Ковальчуков, Фридманов и Ротенбергов…
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09.07.2025 19:52 Ответить
Мочити їх потрібно в сортирі - як наказував путлєр
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09.07.2025 20:00 Ответить
Только песков никто! А вот террористы Абрамовичи, Ротенберги, Ковальчуку, Фридманы и Ротенберги это те кто оплачивает геноцид украинского народа!
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09.07.2025 20:06 Ответить
Швидко ви мімікріруєте - на ходу підбори рвете
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09.07.2025 20:10 Ответить
живий добрий руцький? Це нонсенс. ***** маріонетка? кацапів треба вивати всіх, у тому числі таких як Навальна, Латиніна, Швидкий, Боровий. Всі вони одним *****м мазані
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09.07.2025 20:11 Ответить
Латынина ближневосточная джихадистка которая оправдывает геноцид украинцев!
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09.07.2025 20:14 Ответить
Ше та чумиза - її палець в рот не клади - відкусить
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09.07.2025 20:17 Ответить
та не печуть їм власні діти, анітрохи! Якщо, звісно, на них не переписані гаманці цих можновладців
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09.07.2025 19:56 Ответить
MH17 приказал сбить международный террорист Кульматицкий Владимир Владимирович на его счету сотни террактов, его убили подельники по ФСБ и щас продолжают его добрую традицию мы с вами наблюдаем результаты их деятельности крайние 3,5 года в полный рост.
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09.07.2025 19:36 Ответить
Були чутки шо це зробив Задояний Отсос Петрович - нє
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09.07.2025 19:51 Ответить
Наберите в ютубе «Славянск.12 апреля,2014.Захват Славянского горотдела милиции tel:12 12 04 2014» там возле Штепа стоит в чёрной шапочке и джинсах и по телефону управляет всеми террористами! Посмотрите не пожалейте 3 минуты!
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09.07.2025 19:56 Ответить
Він спалився/засвітився/ і його ж свої убрали - розчулено сякаюсь
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09.07.2025 20:02 Ответить
Ролик 3:30 длительность!
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09.07.2025 19:58 Ответить
Нікуди ви не дінетесь,казати можеш що хочеш,але виконувати рішення ЄСПЛ прийдеться,на 100%.
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09.07.2025 19:41 Ответить
Росія більше не є членом Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). 16 вересня 2022 року Росія вийшла з Ради Європи та відповідно припинила бути учасницею Європейської конвенції з прав людини, що є юридичною підставою для членства в ЄСПЛ.

Пояснення:

Вихід з Ради Європи:
16 вересня 2022 року Росія була виключена зі складу Ради Європи через її дії, зокрема, через повномасштабне вторгнення в Україну.

Припинення членства в ЄСПЛ:
Після виходу з Ради Європи, Росія також припинила бути стороною Європейської конвенції з прав людини, що є умовою для членства в ЄСПЛ.

Наслідки:
Це означає, що ЄСПЛ більше не має юрисдикції над Росією і не розглядає скарги проти російської держави, подані після 16 вересня 2022 року. Однак, ЄСПЛ продовжує розглядати скарги проти Росії, які були подані до цієї дати.
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09.07.2025 19:44 Ответить
Ну вийти рашка може , хоч як "вице-президент компании "Транснефть" 62-летний Андрей Бадалов". - з вікна

Але майно буде конфісковано , якщо суд постановить сплатити сім'ям загиблих суму
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09.07.2025 19:46 Ответить
Європейській суд нічого не може на жаль, конфіскувати,бо
ЄСПЛ більше не має юрисдикції над Росією і не розглядає скарги проти російської держави, подані після 16 вересня 2022 року. Однак, ЄСПЛ продовжує розглядати скарги проти Росії, які були подані до цієї дати.
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09.07.2025 20:10 Ответить
ніхто не переймається через буркотіння нікчемних потвор
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09.07.2025 19:42 Ответить
У этой страны это национальная традиция. "Удивили", емае.
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09.07.2025 19:43 Ответить
Нікчемний представник нікчемної недокраїни висловив своє нікчемне припущення...
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09.07.2025 19:43 Ответить
Когда пойдет срок мотать сразу вспомнит про права..
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09.07.2025 19:48 Ответить
Унітазний прес секретар)))
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09.07.2025 19:54 Ответить
Саме ти нікчемне, срань болотна
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09.07.2025 19:55 Ответить
Єдине що треба робити збивать літаки кацапів підривають залізницю мости і бити по лікарням. Підари повинні отримувати таку відповідь око за око. Чим більше здохне лап єногих тим чистіше повітря і природа відновиться
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09.07.2025 20:05 Ответить
Якщо Московский Режим зневажає міжнародні закони і обов'язки тоді про що з ними можна взагалі розмовляти і домовлятися. Це недоговороздатні дикуни які завтра знову всі ваші домовленості пустять на підтирання сраки
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09.07.2025 20:10 Ответить
 
 