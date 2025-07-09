Песков о решении ЕСПЧ: Россия считает их "ничтожными" и не собирается выполнять

Россия считает "ничтожными" решения Европейского суда по правам человека относительно авиакатастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 и войны в Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь диктатора Путина Дмитрий Песков, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

У него спросили, отслеживает ли РФ деятельность суда, собирается ли выполнять его решения.

"Не собирается выполнять. Считаем их ничтожными", - цинично ответил представитель Кремля.

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Напомним, 9 июля Большая палата Европейского суда по правам человека объявила решение по межгосударственному делу "Украина и Нидерланды против России".

В первом решении ЕСПЧ признал, что Россия нарушила международное право в войне против Украины. Это первый случай с момента полномасштабного вторжения в 2022 году, когда международный суд признал РФ ответственной за нарушение прав человека.

Во втором решении суд постановил, что Россия причастна к сбитию рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.

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