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Новости Решение ЕСПЧ по делу МН17
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Украина и Нидерланды выиграли "дело МН17" против России в ЕСПЧ после 11-летнего судебного процесса, - Стефанишина

Европейский суд по правам человека

Украина и Нидерланды выиграли дело против России в ЕСПЧ после 11-летнего судебного процесса. 26 стран присоединились в качестве третьей стороны, а еще - общественные организации, Фонд авиакатастрофы MH17 и индивидуальные заявители.

Об этом сообщила министр юстиции Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ.

"Невероятно. Европейский суд по правам человека вынес беспрецедентное решение по делу "Украина-Нидерланды против России" - наиболее масштабное осуждение агрессора в истории Совета Европы и возможно в новейшей истории.

Суд подчеркнул: действия России в Украине беспрецедентны по характеру и масштабу насилия. Зловещие заявления руководства рф относительно права Украины на существование, ее государственности и независимости представляют угрозу мирному сосуществованию в Европе и подрывают сами основы демократии. Ни в одном из предыдущих конфликтов не было столь единодушного осуждения международным сообществом вопиющего пренебрежения к основам международного правопорядка, установленного после Второй мировой войны.

Суд установил, что военные атаки российских сил по суверенной территории Украины с 11 мая 2014 по 16 сентября 2022 года были стратегически спланированы с умышленной целью и безоговорочным результатом - установление власти и контроля над территориями, инфраструктурой и населением Украины", - написала Стефанишина в фейсбуке.

Как рассказала министр, в марте 2022 года Россию исключили из Совета Европы из-за полномасштабного вторжения в Украину. Однако исключение России как члена не означает, что с того же дня для них перестала действовать Конвенция о защите прав человека. Конвенция содержит важную норму: при исключении государства из Совета Европы Конвенция продолжает действовать для него в течение шести месяцев. Поэтому ЕСПЧ устанавливал нарушения до 16 сентября 2022 года - момента окончательного прекращения действия Конвенции для РФ. Это не означает, что после этой даты Россия освобождается от ответственности за дальнейшие преступления - просто ЕСПЧ потерял юрисдикцию рассматривать события после 16 сентября 2022 года. Для привлечения агрессора к ответственности за более поздние нарушения существуют другие международные правовые механизмы.

Как отмечается в решении ЕСПЧ, беспрецедентные нарушения не могли быть совершены без прямого одобрения, поощрения и поддержки высших органов власти России. Действия представителей российского государства не были ничем ограничены - масштабные нарушения прав человека осуществлялись в огромных масштабах без всякого наказания как часть далеко идущей административной системы.

Установленые нарушения на протяжении более 8 лет:

  • Военные атаки в нарушение статей 2, 3, 8 Конвенции и статьи 1 Протокола №1
  • Внесудебные казни гражданских лиц и украинских военнослужащих hors de combat
  • Пытки и бесчеловечное обращение с гражданскими и военнопленными, в частности изнасилование и сексуальное насилие
  • Принудительный труд и незаконное произвольное задержание гражданских лиц
  • Неоправданное и принудительное перемещение гражданских, меры "фильтрации"
  • Запугивание, преследование и притеснение всех религиозных групп, кроме УПЦ МП
  • Серьезное вмешательство в свободу передавать и получать информацию
  • Принудительный разгон мирных протестов российскими военными
  • Уничтожение, мародерство и экспроприация без компенсации имущества гражданских лиц и предприятий
  • Подавление украинского языка в школах и идеологическая обработка школьников
  • Перемещение в Россию и дальнейшее усыновление украинских детей
  • Дискриминация по политическим убеждениям и национальному происхождению
  • Невыполнение обязанности расследовать и предоставлять правовую защиту

Суд также установил ответственность России и за убийство 298 гражданских лиц на борту рейса MH17. Это не может считаться "законным актом войны" и является нарушением права на жизнь. Россия нарушила обязанность провести расследование и сотрудничать в международном расследовании, зато препятствовала через распространение ложной или сфальсифицированной информации.

Предположение о возможности получения справедливости в российских судах является иллюзорным из-за полного отрицания причастности и отказа сотрудничать. Длительные глубокие страдания родственников жертв составляют бесчеловечное обращение.

Суд отметил, что Россия должна без промедлений:

  • освободить или безопасно вернуть всех лиц, лишенных свободы на оккупированных территориях с нарушением Конвенции до 16 сентября 2022 года
  • сотрудничать в создании международного и независимого механизма для установления личности каждого ребенка, перемещенного из Украины в Россию, восстановления контактов и безопасного воссоединения с семьями

Вопрос компенсации по статье 41 Конвенции еще рассматривается, но должен учитывать создание Реестра убытков Советом Европы и текущие обсуждения будущего компенсационного механизма.

"Минюст на протяжении многих лет систематически работал над этим делом, обеспечивая юридическое сопровождение в ЕСПЧ. И вот результат, после 11 летнего судебного процесса Украина выигрывает дело в ЕСПЧ. Это решение стало фундаментальным шагом к справедливости и восстановлению международного права. Минюст будет продолжать бескомпромиссную борьбу за привлечение России к ответственности через все доступные международные судебные механизмы", - отметила Стефанишина.

Автор: 

Минюст (1762) Нидерланды (1621) Европейский суд по правам человека (812) Стефанишина Ольга вице-премьер (265)


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А якби ZEлідор не наказав віддати Цемаха у 2019 р. на догоду *****, то цей вирок був би вже у 2020, бо Цемах був найціннішим свідком, якого Нідерланди наполягали видати їм, але його видали москалоті, під приводом обміну. І судовий процес таким чином розтягнувся на десятиліття, бо головний свідок вже давно повернутий ZEлупой москалям, не дивлячись на надскладну операцію по його захопленню та переправленню на підконтрольну територію України, яку розробив та контролював полковник Червінський.
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09.07.2025 18:01 Ответить
Цемаха обменяли на украинских воинов, в том числе и на Сенцова. Что же касается самого Цемаха, то есть убеждённость, что до обмена с него выбили все нужные показания и записали их на всевозможные носители. Ну, а если бы его не обменяли, получил бы он по УК Украины 15 лет, а Сенцов вместе с побратимами гнил бы у орков в лагере за Полярным кругом и вряд ли бы вышел оттуда живым.
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09.07.2025 18:41 Ответить
Ос ця " есть убеждённость" незнаходе ніякого підтверження..Так що ці вологі фантазії краще втирати адептам "потужної божої роси" на гівномарахфоні..
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09.07.2025 18:51 Ответить
це, що якось виправдовує кацапію?
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09.07.2025 18:43 Ответить
 
 