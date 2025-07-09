Украина и Нидерланды выиграли "дело МН17" против России в ЕСПЧ после 11-летнего судебного процесса, - Стефанишина

Украина и Нидерланды выиграли дело против России в ЕСПЧ после 11-летнего судебного процесса. 26 стран присоединились в качестве третьей стороны, а еще - общественные организации, Фонд авиакатастрофы MH17 и индивидуальные заявители.

Об этом сообщила министр юстиции Ольга Стефанишина, информирует Цензор.НЕТ.

"Невероятно. Европейский суд по правам человека вынес беспрецедентное решение по делу "Украина-Нидерланды против России" - наиболее масштабное осуждение агрессора в истории Совета Европы и возможно в новейшей истории.

Суд подчеркнул: действия России в Украине беспрецедентны по характеру и масштабу насилия. Зловещие заявления руководства рф относительно права Украины на существование, ее государственности и независимости представляют угрозу мирному сосуществованию в Европе и подрывают сами основы демократии. Ни в одном из предыдущих конфликтов не было столь единодушного осуждения международным сообществом вопиющего пренебрежения к основам международного правопорядка, установленного после Второй мировой войны.

Суд установил, что военные атаки российских сил по суверенной территории Украины с 11 мая 2014 по 16 сентября 2022 года были стратегически спланированы с умышленной целью и безоговорочным результатом - установление власти и контроля над территориями, инфраструктурой и населением Украины", - написала Стефанишина в фейсбуке.

Как рассказала министр, в марте 2022 года Россию исключили из Совета Европы из-за полномасштабного вторжения в Украину. Однако исключение России как члена не означает, что с того же дня для них перестала действовать Конвенция о защите прав человека. Конвенция содержит важную норму: при исключении государства из Совета Европы Конвенция продолжает действовать для него в течение шести месяцев. Поэтому ЕСПЧ устанавливал нарушения до 16 сентября 2022 года - момента окончательного прекращения действия Конвенции для РФ. Это не означает, что после этой даты Россия освобождается от ответственности за дальнейшие преступления - просто ЕСПЧ потерял юрисдикцию рассматривать события после 16 сентября 2022 года. Для привлечения агрессора к ответственности за более поздние нарушения существуют другие международные правовые механизмы.

Как отмечается в решении ЕСПЧ, беспрецедентные нарушения не могли быть совершены без прямого одобрения, поощрения и поддержки высших органов власти России. Действия представителей российского государства не были ничем ограничены - масштабные нарушения прав человека осуществлялись в огромных масштабах без всякого наказания как часть далеко идущей административной системы.

Установленые нарушения на протяжении более 8 лет:

Военные атаки в нарушение статей 2, 3, 8 Конвенции и статьи 1 Протокола №1

Внесудебные казни гражданских лиц и украинских военнослужащих hors de combat

Пытки и бесчеловечное обращение с гражданскими и военнопленными, в частности изнасилование и сексуальное насилие

Принудительный труд и незаконное произвольное задержание гражданских лиц

Неоправданное и принудительное перемещение гражданских, меры "фильтрации"

Запугивание, преследование и притеснение всех религиозных групп, кроме УПЦ МП

Серьезное вмешательство в свободу передавать и получать информацию

Принудительный разгон мирных протестов российскими военными

Уничтожение, мародерство и экспроприация без компенсации имущества гражданских лиц и предприятий

Подавление украинского языка в школах и идеологическая обработка школьников

Перемещение в Россию и дальнейшее усыновление украинских детей

Дискриминация по политическим убеждениям и национальному происхождению

Невыполнение обязанности расследовать и предоставлять правовую защиту

Суд также установил ответственность России и за убийство 298 гражданских лиц на борту рейса MH17. Это не может считаться "законным актом войны" и является нарушением права на жизнь. Россия нарушила обязанность провести расследование и сотрудничать в международном расследовании, зато препятствовала через распространение ложной или сфальсифицированной информации.

Предположение о возможности получения справедливости в российских судах является иллюзорным из-за полного отрицания причастности и отказа сотрудничать. Длительные глубокие страдания родственников жертв составляют бесчеловечное обращение.

Суд отметил, что Россия должна без промедлений:

освободить или безопасно вернуть всех лиц, лишенных свободы на оккупированных территориях с нарушением Конвенции до 16 сентября 2022 года

сотрудничать в создании международного и независимого механизма для установления личности каждого ребенка, перемещенного из Украины в Россию, восстановления контактов и безопасного воссоединения с семьями

Вопрос компенсации по статье 41 Конвенции еще рассматривается, но должен учитывать создание Реестра убытков Советом Европы и текущие обсуждения будущего компенсационного механизма.

"Минюст на протяжении многих лет систематически работал над этим делом, обеспечивая юридическое сопровождение в ЕСПЧ. И вот результат, после 11 летнего судебного процесса Украина выигрывает дело в ЕСПЧ. Это решение стало фундаментальным шагом к справедливости и восстановлению международного права. Минюст будет продолжать бескомпромиссную борьбу за привлечение России к ответственности через все доступные международные судебные механизмы", - отметила Стефанишина.