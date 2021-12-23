Єрмак обманув розвідників, видавши Цемаха, - Червінський

Голова Офісу президента Андрій Ємрак обіцяв не поспішати з обміном колишнього бойовика "ДНР" Володимира Цемаха, який має пряме відношення до катастрофи малазійського "Боїнга" влітку 2014 року, щоб той встиг дати свідчення. Але обманув.

Про це в інтерв’ю виданню "Факти" розповів ексспівробітник ГУР Міноборони Роман Червінський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів, що операцію із затримання Цемаха українська розвідка готувала рік. До його автомобілю прикріпили маячок, а його щоденний графік вивили до хвилини.

"І ось близько десятої ранку (все спокійно, порожній двір), щойно Цемах, повернувшися додому, відчинив двері до квартири, наша людина зайшла разом з ним і запропонувала йому проїхати до Донецька, де на нього нібито чекають для розмови. Цемах намагався відмовлятися. Але за п'ять хвилин уже був готовий виходити. Другий співробітник чекав у машині біля під'їзду. У салоні стояв складений інвалідний візок. Його посадили на заднє сидіння за водієм та повезли", - розповів Червінський.

За словами розвідника, Цемах був готовий "розповісти все". Голова ОП Андрія Єрмак при цьому запевняв, що Цемах не був надважливим свідком, і що Україна дала можливість слідчим з Нідерландів провести необхідні слідчі дії.

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"Навіть із цього епізоду переконуюсь, що він побічно працює на Росію", - зазначив офіцер і додав, що слідчим потрібен був час. Вони просили Єрмака затягнути видачу бойовика - у 2019 році було заплановано два обміни: у вересні та грудні.

"Той пообіцяв: "Добре, я вас почув. Включаю Цемаха на обмін у грудні". А 4 вересня прийшов: Віддавайте Цемаха. - Як? Ви ж обіцяли". - "Ні-ні, це вказівка. Віддавайте і все". Просто забрав і відвіз. Навіть тут обдурив. Упевнений: якби Цемаха не віддали, він би розповів усе", - додав Червінський.

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