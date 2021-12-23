Єрмак обманув розвідників, видавши Цемаха, - Червінський
Голова Офісу президента Андрій Ємрак обіцяв не поспішати з обміном колишнього бойовика "ДНР" Володимира Цемаха, який має пряме відношення до катастрофи малазійського "Боїнга" влітку 2014 року, щоб той встиг дати свідчення. Але обманув.
Про це в інтерв’ю виданню "Факти" розповів ексспівробітник ГУР Міноборони Роман Червінський, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він розповів, що операцію із затримання Цемаха українська розвідка готувала рік. До його автомобілю прикріпили маячок, а його щоденний графік вивили до хвилини.
"І ось близько десятої ранку (все спокійно, порожній двір), щойно Цемах, повернувшися додому, відчинив двері до квартири, наша людина зайшла разом з ним і запропонувала йому проїхати до Донецька, де на нього нібито чекають для розмови. Цемах намагався відмовлятися. Але за п'ять хвилин уже був готовий виходити. Другий співробітник чекав у машині біля під'їзду. У салоні стояв складений інвалідний візок. Його посадили на заднє сидіння за водієм та повезли", - розповів Червінський.
За словами розвідника, Цемах був готовий "розповісти все". Голова ОП Андрія Єрмак при цьому запевняв, що Цемах не був надважливим свідком, і що Україна дала можливість слідчим з Нідерландів провести необхідні слідчі дії.
"Навіть із цього епізоду переконуюсь, що він побічно працює на Росію", - зазначив офіцер і додав, що слідчим потрібен був час. Вони просили Єрмака затягнути видачу бойовика - у 2019 році було заплановано два обміни: у вересні та грудні.
"Той пообіцяв: "Добре, я вас почув. Включаю Цемаха на обмін у грудні". А 4 вересня прийшов: Віддавайте Цемаха. - Як? Ви ж обіцяли". - "Ні-ні, це вказівка. Віддавайте і все". Просто забрав і відвіз. Навіть тут обдурив. Упевнений: якби Цемаха не віддали, він би розповів усе", - додав Червінський.
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Ты, нищеброд, действительно считаешь, что бизнесмены САМИ открывают офшоры и занимаются прочей юр,бух, и бумажной работой?
Ну ты тупой! Для этого есть юристы, бухгалтеры, менеждеры!
Единственное, что украли при Порохе--мозги у зебильного лохтората!
Минские соглашения, в свое время, подписал и Алиев---выиграл время, укрепил страну и армию и нанес удар!
За 30 лет Украинской независимости --Порошенко больше всех сделал для страны, он ЛУЧШИЙ Президент, на сегодняшний день.
А твое зеленое чмо ---ХУДШИЙ, самый тупой, глупый, вороватый, брехливый, бездарный и бестолковый! Плохо кончит твой осел....
Поки що активних широких протестів не спостерігається.
Нажаль, є ціна окремої людини, а є ціна держави.
Хто командує силами на Сході ??
Не пишіть єрунди.
Залужний - главком.
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До речі Президентам довічно положена охорона.
8 апреля фигуранты "пленок" рассказали о себе, Ермаках и заявлениях в НАБУ.
В ночь с 11 на 12 мая неизвестные совершили поджог мотоцикла Дмитрия Штанько и бросили гранату в машину Сергея Шумского. Позже СБУ задержала автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько.
Ночью 28 августа народному депутату Гео Леросу, который активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака, сожгли автомобиль.
И ещё раз олени , перед тем как писать мне о "диванных воинах"- посмотрите в ФБ кто пишет. В отличии от этого мудака - я и в ДАП-е повоевал и в Дебальцево. И с этим козлом пересекался не в театре. Команде ПОП нужно держаться подальше от этого урода
Именно из-за этого своеобразного решения я и не верю в то, что Зеленский и Ермак - агенты РФ. Они просто тупые выскочки, творящие херню. И, неизвестно, что для страны опаснее. Агента можно использовать, перевербовывать, а идиот - самоуверен и непредсказуем.
Сергей Никонов
- «поссорить два братских народа России и Беларуси»
Може це і були причини зриву операції.
Пишуть, що 1 і 2 етапи операції по "вагнеру" дали плоди - багато інфи для Гааги.
Как глуп народ, который то позволил (с, Роберт Бернс)
Потім щось пішло не так і клоун пересидів у креслі запланований термін і все стало всім зрозуміло
за цемаха отдали многих украинских героев, фамилии известны.