УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11281 відвідувач онлайн
Новини
53 453 246

Єрмак обманув розвідників, видавши Цемаха, - Червінський

Єрмак обманув розвідників, видавши Цемаха, - Червінський

Голова Офісу президента Андрій Ємрак обіцяв не поспішати з обміном колишнього бойовика "ДНР" Володимира Цемаха, який має пряме відношення до катастрофи малазійського "Боїнга" влітку 2014 року, щоб той встиг дати свідчення. Але обманув.

Про це в інтерв’ю виданню "Факти" розповів ексспівробітник ГУР Міноборони Роман Червінський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів, що операцію із затримання Цемаха українська розвідка готувала рік. До його автомобілю прикріпили маячок, а його щоденний графік вивили до хвилини.

"І ось близько десятої ранку (все спокійно, порожній двір), щойно Цемах, повернувшися додому, відчинив двері до квартири, наша людина зайшла разом з ним і запропонувала йому проїхати до Донецька, де на нього нібито чекають для розмови. Цемах намагався відмовлятися. Але за п'ять хвилин уже був готовий виходити. Другий співробітник чекав у машині біля під'їзду. У салоні стояв складений інвалідний візок. Його посадили на заднє сидіння за водієм та повезли", - розповів Червінський.

За словами розвідника, Цемах був готовий "розповісти все". Голова ОП Андрія Єрмак при цьому запевняв, що Цемах не був надважливим свідком, і що Україна дала можливість слідчим з Нідерландів провести необхідні слідчі дії.

Читайте: Я пояснював Зеленському, що Цемах - "квиток Путіна в Гаагу", але президент вимагав його видати, - Луценко

"Навіть із цього епізоду переконуюсь, що він побічно працює на Росію", - зазначив офіцер і додав, що слідчим потрібен був час. Вони просили Єрмака затягнути видачу бойовика - у 2019 році було заплановано два обміни: у вересні та грудні.

"Той пообіцяв: "Добре, я вас почув. Включаю Цемаха на обмін у грудні". А 4 вересня прийшов: Віддавайте Цемаха. - Як? Ви ж обіцяли". - "Ні-ні, це вказівка. Віддавайте і все". Просто забрав і відвіз. Навіть тут обдурив. Упевнений: якби Цемаха не віддали, він би розповів усе", - додав Червінський.

Також читайте: Розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду щодо "Вагнергейту" в ефірі "Свободи слова". ВІДЕО. ПОВНИЙ ВИСТУП (оновлено)

Автор: 

Єрмак Андрій (1366) Цемах (93) Червінський (146)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+62
"..А 4 вересня прийшов: Віддавайте Цемаха. - Як? Ви ж обіцяли". - "Ні-ні, це вказівка. Віддавайте і все"

цікаво, тут або ермак привищив свої повноваження та ЗБРЕХАВ, або дійсно вказівка.. яку міг дати ТІЛЬКИ зеЛох офшорний..
В обидвах випадках - це державна зрада та робота на расею..
показати весь коментар
23.12.2021 20:31
+48
Як там у них, у 73% ідіотів -зробили разом?
показати весь коментар
23.12.2021 20:20
+39
Ермака на НАРЫ !!!
показати весь коментар
23.12.2021 20:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Тупой кремлебот недоисторик, проще говоря, зеленое лайно----правда твои свинячьи глазки режет))))
Ты, нищеброд, действительно считаешь, что бизнесмены САМИ открывают офшоры и занимаются прочей юр,бух, и бумажной работой?
Ну ты тупой! Для этого есть юристы, бухгалтеры, менеждеры!
показати весь коментар
16.01.2022 02:25 Відповісти
Имея рейтинг недоверия больше 70% к концу правления видно многим не дал грабувати, всё украл сам со своей бандой. Только украинфобкие гниды могут хвалить Порошенка, так больше вреда стране чем он не нанес ни один другой президент. За одни только минские соглашения надо было его в тюрьму сразу сажать.
показати весь коментар
16.01.2022 01:33 Відповісти
Сейчас лидер по недоверию---твой зебил, который грабит страну темпами, которые даже зеку не снились!
Единственное, что украли при Порохе--мозги у зебильного лохтората!
Минские соглашения, в свое время, подписал и Алиев---выиграл время, укрепил страну и армию и нанес удар!
За 30 лет Украинской независимости --Порошенко больше всех сделал для страны, он ЛУЧШИЙ Президент, на сегодняшний день.
А твое зеленое чмо ---ХУДШИЙ, самый тупой, глупый, вороватый, брехливый, бездарный и бестолковый! Плохо кончит твой осел....
показати весь коментар
16.01.2022 02:32 Відповісти
УДИВИТЕЛЬНО, ЧТО ИХ РАНЬШЕ НЕ РАЗОБЛАЧИЛИ !)
показати весь коментар
24.12.2021 02:06 Відповісти
Агент козирь працює.
показати весь коментар
24.12.2021 02:29 Відповісти
молчание в ответ на обвинения разведчика закончатся не просто взятием зимнего ОПУ, но и чем-то более интересным... а пока что синешлепов и дерьмак затаились... думают, что кара пройдет стороной...
показати весь коментар
24.12.2021 06:25 Відповісти
Це погляд з дивана ...
Поки що активних широких протестів не спостерігається.
показати весь коментар
24.12.2021 11:13 Відповісти
78 % идиотов голосовали за Зе , а все функции Президента выполняет Ермак. Ситуация странная - так кто в Украине Президент? Неужели кокс мешает коммуникации с народом ? Он что постоянно в отключке? Только раз в пол года не внятно 58 раз повторяет что он Президент. Кто будет отвечать ( на пожизненное уже заработали) за ,,творчество,, слуг Коломойского
показати весь коментар
24.12.2021 07:08 Відповісти
У Президента імунітет. Все за що його можна посадити - державна зрада. І то, після закінчення каденції.
показати весь коментар
24.12.2021 11:15 Відповісти
Бажаю, від щирого сердця, усім "правдолюбцям" бути на місці хлопців, яких обміняли на урода.Хоча, про що це я - ваша передова на дивані.
показати весь коментар
24.12.2021 07:21 Відповісти
А знаешь, почему сейчас нет обменов? Потому что кого хотел путлер обменять, обменял и все
показати весь коментар
24.12.2021 07:41 Відповісти
Не треба спекуляцій. Ви теж зараз на дивані. І не треба прикриватися їх авторитетом.
Нажаль, є ціна окремої людини, а є ціна держави.
показати весь коментар
24.12.2021 11:17 Відповісти
Поскулим и все, дерьмак дальше будет сливать неню
показати весь коментар
24.12.2021 07:30 Відповісти
Предатели во власти.
показати весь коментар
24.12.2021 07:39 Відповісти
Вся та российская военная группировка на наших границах, не для вторжения,только идиот решиться на колоссальные жертвы, а что бы спокойно войти, когда попросят еще законно избранные власти, но под которыми кресло уже шатается. Янукович не успел,и россии пришлось действовать спонтанно. А сейчас,эти ребята ни о чем не переживают,сплошные косяки и нарушения и попирания всех норм и законов, и полнейшая уверенность в собственной безнаказанности.Когда народ доведенный до отчаяния массово выйдет на улицы, они с "чистой совестью" обратятся к путину как в Сирии, запретив вооруженным силам оказывать сопротивление.
показати весь коментар
24.12.2021 08:25 Відповісти
Як Ви собі це уявляєте ? Хто зараз Головнокомандуючий (не Верховний) ??
Хто командує силами на Сході ??
Не пишіть єрунди.
показати весь коментар
24.12.2021 11:20 Відповісти
Когда главнокомандующий прячется и показывает видосики, а секретарь офиса президента дает рекомендации отменить операцию по вагнеровцам, я не исключаю такого варианта.
показати весь коментар
24.12.2021 11:45 Відповісти
Зе - Верховний главком.
Залужний - главком.

https://x.facebook.com/GeneralStaff.ua/photos/a.457652464404016/1992647440904503/?type=3&source=48
показати весь коментар
24.12.2021 12:26 Відповісти
показати весь коментар
24.12.2021 08:50 Відповісти
оце новина..., те що агент єрмак поводить себе як аген єрмак немає нічого дивного...дивно лише те, що він досі голова адмінистрації нашого президента, а не за гратами...
показати весь коментар
24.12.2021 08:52 Відповісти
А Ви по наївності думаєте що в нас президент інший?
показати весь коментар
24.12.2021 09:40 Відповісти
Так що щодо обміну Цемаха ?? Як там було ? Ми почитаємо ...
показати весь коментар
24.12.2021 11:21 Відповісти
За цемаха и харьковских террористов надо отвечать по законам военного времени. Чтобы террористов меняли. Ох... можно. Отец у ермака был военным атташе в афгане. Это должность не ниже полковника кгб. Там крысиное гнездо в ОП. На главного Наполеона досье пока он дорожки строил в раше на сьемках
показати весь коментар
24.12.2021 10:18 Відповісти
Ермак здав Цемаха росіі Ермак здав Вагнерівців росіі Ермак хотів всунути в перемовони Хокіна і Сівоху і визнати війну з росіею громодянським конфліктом Ермак домовляеться з ворогом України Саліваном як здати Україну Путляру пісюнограй десь сховався Що це КРАХ УКРАЇНИ
показати весь коментар
24.12.2021 10:40 Відповісти
я не понял одного - так дал цемах тогда показания нидерландцам или нет?
показати весь коментар
24.12.2021 10:58 Відповісти
Гадаю, як тільки но оголосять попередні результати наступних виборів президента, більше ми в Україні не побачимо ні Єрмака, ні Зеленського. Вони не настільки ідіоти, щоб не розуміти, що накоїли за час правління.
показати весь коментар
24.12.2021 11:08 Відповісти
І що ?? Якщо не буде рішень суду, вони можуть і далі проживати. Якщо накрали грошей - буде приватна охорона.
До речі Президентам довічно положена охорона.
показати весь коментар
24.12.2021 11:26 Відповісти
Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых брат главыОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение противЕрмака.

8 апреля фигуранты "пленок" рассказали о себе, Ермаках и заявлениях в НАБУ.

В ночь с 11 на 12 мая неизвестные совершили поджог мотоцикла Дмитрия Штанько и бросили гранату в машину Сергея Шумского. Позже СБУ задержала автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько.

Ночью 28 августа народному депутату Гео Леросу, который активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака, сожгли автомобиль.
показати весь коментар
24.12.2021 11:13 Відповісти
Именно. Штанько - это шлюшка киевского главка СБУ )
показати весь коментар
24.12.2021 12:53 Відповісти
Ермак должен просто исчезнуть, чтобы 3 человека максимум знали где он зарыт.
показати весь коментар
24.12.2021 11:46 Відповісти
ЗА ЭТО ПРОСТО УБИВАЮТ И ВСЕ ЗАБИРАЮТ !!!
показати весь коментар
24.12.2021 12:08 Відповісти
Журналисты всратые - Ястреб( а это позывной этого долб...а Червинского) , СБУ-шная тушка, а не разведчик. Которая отправляла людей на убой .и разворовывала деньги на подготовку мероприятий Одноразовые диверсанты - его любимая тактика.
И ещё раз олени , перед тем как писать мне о "диванных воинах"- посмотрите в ФБ кто пишет. В отличии от этого мудака - я и в ДАП-е повоевал и в Дебальцево. И с этим козлом пересекался не в театре. Команде ПОП нужно держаться подальше от этого урода
показати весь коментар
24.12.2021 12:51 Відповісти
Уважаю ваш опыт, но здесь говорят и пишут о выдаче Цемаха Путину как о политическом и уголовном предательстве интересов страны. Если есть, что сказать по делу, говорите.
показати весь коментар
24.12.2021 13:21 Відповісти
А в чем предательство если уже 8 год меняют? И вас не смущает что на словах кто то что то обещал кому то и из этого черти что раздуто?
показати весь коментар
24.12.2021 15:55 Відповісти
самое главное заключалось в том, с какой легкостью необыкновенной два или три дебила, считая Ермака, Зеленского и Демченко, приняли гениальное решение самостоятельно изменить ход мероприятия «Авеню». Эти гении вдруг решили понравиться Лукашенко и даже «поссорить два братских народа России и Беларуси», слив «батьке» информацию о том, что к нему заехали «вагнеровцы», якобы для того, чтобы его свергнуть. Актерская беда заключается именно в желании непременно понравиться, любой ценой. А беда Зеленского, Ермака и компании еще и в идиотской уверенности, что «не боги горшки обжигают», и что они все знают лучше всех. Собственно, ничего удивительного в таком головокружении от успехов, к примеру, у Ермака - нет. Вчера еще «Сана Ханту» помогал от налогов укрываться, у Тищенко и Тедеева шестерил и с ларьками мутил, а сегодня уже встречается с международными лидерами и вершит украинскую дипломатию. Собственно, и с Зеленским такая же история. Он вообще думает, что все еще снимается в кино.
Именно из-за этого своеобразного решения я и не верю в то, что Зеленский и Ермак - агенты РФ. Они просто тупые выскочки, творящие херню. И, неизвестно, что для страны опаснее. Агента можно использовать, перевербовывать, а идиот - самоуверен и непредсказуем.
Сергей Никонов
показати весь коментар
24.12.2021 13:21 Відповісти
- слив «батьке» информацию о том, что к нему заехали «вагнеровцы», якобы для того, чтобы его свергнуть. -
- «поссорить два братских народа России и Беларуси»

Може це і були причини зриву операції.

Пишуть, що 1 і 2 етапи операції по "вагнеру" дали плоди - багато інфи для Гааги.
показати весь коментар
24.12.2021 14:07 Відповісти
Украинцы выбрали Путинского агента в Президенты Украины. Все остальное-просто следствие. 73% во время войны сделали Президентом предателя и изменника-это массовая шизофрения какая-то
показати весь коментар
24.12.2021 15:39 Відповісти
Как жалок шут, на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил (с, Роберт Бернс)
показати весь коментар
24.12.2021 20:00 Відповісти
Клоунська шобла повинна була злити країну ще у 2019 році але центр відмовився бо скоріш за все збиралися це робити коли буде готовий СП-2.
Потім щось пішло не так і клоун пересидів у креслі запланований термін і все стало всім зрозуміло
показати весь коментар
24.12.2021 20:52 Відповісти
голландцы его допросили.
за цемаха отдали многих украинских героев, фамилии известны.
показати весь коментар
25.12.2021 03:37 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 