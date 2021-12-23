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Ермак обманул разведчиков, выдав Цемаха, - Червинский

Ермак обманул разведчиков, выдав Цемаха, - Червинский

Глава Офиса президента Андрей Емрак обещал не спешить с обменом бывшего боевика "ДНР" Владимира Цемаха, имеющего прямое отношение к катастрофе малазийского "Боинга" летом 2014 года, чтобы тот успел дать показания. Но обманул.

Об этом в интервью изданию "Факты" рассказал экс-сотрудник ГУР Минобороны Роман Червинский, сообщает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что операцию по задержанию Цемаха украинская разведка готовила год. К его автомобилю прикрепили маячок, а его ежедневный график вывели до минуты.

"И вот около десяти утра (все спокойно, пустой двор), как только Цемах, вернувшись домой, открыл дверь в квартиру, наш человек зашел вместе с ним и предложил ему проехать в Донецк, где его якобы ждут для разговора. Цемах пытался отказываться. Но через пять минут уже был готов выходить. Второй сотрудник ждал в машине у подъезда. В салоне стояла сложенная инвалидная коляска. Его посадили на заднее сиденье за ​​водителем и повезли", - рассказал Червинский.

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По словам разведчика, Цемах был готов "рассказать все". Глава ОП Андрея Ермак при этом уверял, что Цемах не был свидетелем, и что Украина дала возможность следователям из Нидерландов провести необходимые следственные действия.

"Даже из этого эпизода убеждаюсь, что он косвенно работает на Россию", - отметил офицер и добавил, что следователям нужно было время. Они просили Ермака затянуть выдачу боевика – в 2019 году было запланировано два обмена: в сентябре и декабре.

"Тот пообещал: "Хорошо, я вас услышал. Включаю Цемаха на обмен в декабре". А 4 сентября пришел: Отдавайте Цемаха. - Как? Вы же обещали". – "Нет-нет, это указание. Отдавайте и все". Просто забрал и увез. Даже здесь обманул. Уверен: если бы Цемаха не отдали, он бы все рассказал", - добавил Червинский.

Автор: 

Ермак Андрей (1254) Цемах (93) Червинский (139)


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Топ комментарии
+62
"..А 4 вересня прийшов: Віддавайте Цемаха. - Як? Ви ж обіцяли". - "Ні-ні, це вказівка. Віддавайте і все"

цікаво, тут або ермак привищив свої повноваження та ЗБРЕХАВ, або дійсно вказівка.. яку міг дати ТІЛЬКИ зеЛох офшорний..
В обидвах випадках - це державна зрада та робота на расею..
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23.12.2021 20:31
+48
Як там у них, у 73% ідіотів -зробили разом?
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23.12.2021 20:20
+39
Ермака на НАРЫ !!!
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23.12.2021 20:25
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Страница 3 из 3
Тупой кремлебот недоисторик, проще говоря, зеленое лайно----правда твои свинячьи глазки режет))))
Ты, нищеброд, действительно считаешь, что бизнесмены САМИ открывают офшоры и занимаются прочей юр,бух, и бумажной работой?
Ну ты тупой! Для этого есть юристы, бухгалтеры, менеждеры!
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16.01.2022 02:25 Ответить
Имея рейтинг недоверия больше 70% к концу правления видно многим не дал грабувати, всё украл сам со своей бандой. Только украинфобкие гниды могут хвалить Порошенка, так больше вреда стране чем он не нанес ни один другой президент. За одни только минские соглашения надо было его в тюрьму сразу сажать.
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16.01.2022 01:33 Ответить
Сейчас лидер по недоверию---твой зебил, который грабит страну темпами, которые даже зеку не снились!
Единственное, что украли при Порохе--мозги у зебильного лохтората!
Минские соглашения, в свое время, подписал и Алиев---выиграл время, укрепил страну и армию и нанес удар!
За 30 лет Украинской независимости --Порошенко больше всех сделал для страны, он ЛУЧШИЙ Президент, на сегодняшний день.
А твое зеленое чмо ---ХУДШИЙ, самый тупой, глупый, вороватый, брехливый, бездарный и бестолковый! Плохо кончит твой осел....
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16.01.2022 02:32 Ответить
УДИВИТЕЛЬНО, ЧТО ИХ РАНЬШЕ НЕ РАЗОБЛАЧИЛИ !)
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24.12.2021 02:06 Ответить
Агент козирь працює.
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24.12.2021 02:29 Ответить
молчание в ответ на обвинения разведчика закончатся не просто взятием зимнего ОПУ, но и чем-то более интересным... а пока что синешлепов и дерьмак затаились... думают, что кара пройдет стороной...
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24.12.2021 06:25 Ответить
Це погляд з дивана ...
Поки що активних широких протестів не спостерігається.
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24.12.2021 11:13 Ответить
78 % идиотов голосовали за Зе , а все функции Президента выполняет Ермак. Ситуация странная - так кто в Украине Президент? Неужели кокс мешает коммуникации с народом ? Он что постоянно в отключке? Только раз в пол года не внятно 58 раз повторяет что он Президент. Кто будет отвечать ( на пожизненное уже заработали) за ,,творчество,, слуг Коломойского
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24.12.2021 07:08 Ответить
У Президента імунітет. Все за що його можна посадити - державна зрада. І то, після закінчення каденції.
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24.12.2021 11:15 Ответить
Бажаю, від щирого сердця, усім "правдолюбцям" бути на місці хлопців, яких обміняли на урода.Хоча, про що це я - ваша передова на дивані.
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24.12.2021 07:21 Ответить
А знаешь, почему сейчас нет обменов? Потому что кого хотел путлер обменять, обменял и все
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24.12.2021 07:41 Ответить
Не треба спекуляцій. Ви теж зараз на дивані. І не треба прикриватися їх авторитетом.
Нажаль, є ціна окремої людини, а є ціна держави.
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24.12.2021 11:17 Ответить
Поскулим и все, дерьмак дальше будет сливать неню
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24.12.2021 07:30 Ответить
Предатели во власти.
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24.12.2021 07:39 Ответить
Вся та российская военная группировка на наших границах, не для вторжения,только идиот решиться на колоссальные жертвы, а что бы спокойно войти, когда попросят еще законно избранные власти, но под которыми кресло уже шатается. Янукович не успел,и россии пришлось действовать спонтанно. А сейчас,эти ребята ни о чем не переживают,сплошные косяки и нарушения и попирания всех норм и законов, и полнейшая уверенность в собственной безнаказанности.Когда народ доведенный до отчаяния массово выйдет на улицы, они с "чистой совестью" обратятся к путину как в Сирии, запретив вооруженным силам оказывать сопротивление.
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24.12.2021 08:25 Ответить
Як Ви собі це уявляєте ? Хто зараз Головнокомандуючий (не Верховний) ??
Хто командує силами на Сході ??
Не пишіть єрунди.
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24.12.2021 11:20 Ответить
Когда главнокомандующий прячется и показывает видосики, а секретарь офиса президента дает рекомендации отменить операцию по вагнеровцам, я не исключаю такого варианта.
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24.12.2021 11:45 Ответить
Зе - Верховний главком.
Залужний - главком.

https://x.facebook.com/GeneralStaff.ua/photos/a.457652464404016/1992647440904503/?type=3&source=48
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24.12.2021 12:26 Ответить
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24.12.2021 08:50 Ответить
оце новина..., те що агент єрмак поводить себе як аген єрмак немає нічого дивного...дивно лише те, що він досі голова адмінистрації нашого президента, а не за гратами...
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24.12.2021 08:52 Ответить
А Ви по наївності думаєте що в нас президент інший?
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24.12.2021 09:40 Ответить
Так що щодо обміну Цемаха ?? Як там було ? Ми почитаємо ...
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24.12.2021 11:21 Ответить
За цемаха и харьковских террористов надо отвечать по законам военного времени. Чтобы террористов меняли. Ох... можно. Отец у ермака был военным атташе в афгане. Это должность не ниже полковника кгб. Там крысиное гнездо в ОП. На главного Наполеона досье пока он дорожки строил в раше на сьемках
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24.12.2021 10:18 Ответить
Ермак здав Цемаха росіі Ермак здав Вагнерівців росіі Ермак хотів всунути в перемовони Хокіна і Сівоху і визнати війну з росіею громодянським конфліктом Ермак домовляеться з ворогом України Саліваном як здати Україну Путляру пісюнограй десь сховався Що це КРАХ УКРАЇНИ
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24.12.2021 10:40 Ответить
я не понял одного - так дал цемах тогда показания нидерландцам или нет?
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24.12.2021 10:58 Ответить
Гадаю, як тільки но оголосять попередні результати наступних виборів президента, більше ми в Україні не побачимо ні Єрмака, ні Зеленського. Вони не настільки ідіоти, щоб не розуміти, що накоїли за час правління.
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24.12.2021 11:08 Ответить
І що ?? Якщо не буде рішень суду, вони можуть і далі проживати. Якщо накрали грошей - буде приватна охорона.
До речі Президентам довічно положена охорона.
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24.12.2021 11:26 Ответить
Напомним, 29 марта нардеп от партии "Слуга народа" Гео Лерос обнародовал видео, на которых брат главыОП Денис Ермак обсуждает продажу должностей в органах власти. Позже Лерос отправил в НАБУ обращение противЕрмака.

8 апреля фигуранты "пленок" рассказали о себе, Ермаках и заявлениях в НАБУ.

В ночь с 11 на 12 мая неизвестные совершили поджог мотоцикла Дмитрия Штанько и бросили гранату в машину Сергея Шумского. Позже СБУ задержала автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько.

Ночью 28 августа народному депутату Гео Леросу, который активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака, сожгли автомобиль.
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24.12.2021 11:13 Ответить
Именно. Штанько - это шлюшка киевского главка СБУ )
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24.12.2021 12:53 Ответить
Ермак должен просто исчезнуть, чтобы 3 человека максимум знали где он зарыт.
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24.12.2021 11:46 Ответить
ЗА ЭТО ПРОСТО УБИВАЮТ И ВСЕ ЗАБИРАЮТ !!!
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24.12.2021 12:08 Ответить
Журналисты всратые - Ястреб( а это позывной этого долб...а Червинского) , СБУ-шная тушка, а не разведчик. Которая отправляла людей на убой .и разворовывала деньги на подготовку мероприятий Одноразовые диверсанты - его любимая тактика.
И ещё раз олени , перед тем как писать мне о "диванных воинах"- посмотрите в ФБ кто пишет. В отличии от этого мудака - я и в ДАП-е повоевал и в Дебальцево. И с этим козлом пересекался не в театре. Команде ПОП нужно держаться подальше от этого урода
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24.12.2021 12:51 Ответить
Уважаю ваш опыт, но здесь говорят и пишут о выдаче Цемаха Путину как о политическом и уголовном предательстве интересов страны. Если есть, что сказать по делу, говорите.
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24.12.2021 13:21 Ответить
А в чем предательство если уже 8 год меняют? И вас не смущает что на словах кто то что то обещал кому то и из этого черти что раздуто?
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24.12.2021 15:55 Ответить
самое главное заключалось в том, с какой легкостью необыкновенной два или три дебила, считая Ермака, Зеленского и Демченко, приняли гениальное решение самостоятельно изменить ход мероприятия «Авеню». Эти гении вдруг решили понравиться Лукашенко и даже «поссорить два братских народа России и Беларуси», слив «батьке» информацию о том, что к нему заехали «вагнеровцы», якобы для того, чтобы его свергнуть. Актерская беда заключается именно в желании непременно понравиться, любой ценой. А беда Зеленского, Ермака и компании еще и в идиотской уверенности, что «не боги горшки обжигают», и что они все знают лучше всех. Собственно, ничего удивительного в таком головокружении от успехов, к примеру, у Ермака - нет. Вчера еще «Сана Ханту» помогал от налогов укрываться, у Тищенко и Тедеева шестерил и с ларьками мутил, а сегодня уже встречается с международными лидерами и вершит украинскую дипломатию. Собственно, и с Зеленским такая же история. Он вообще думает, что все еще снимается в кино.
Именно из-за этого своеобразного решения я и не верю в то, что Зеленский и Ермак - агенты РФ. Они просто тупые выскочки, творящие херню. И, неизвестно, что для страны опаснее. Агента можно использовать, перевербовывать, а идиот - самоуверен и непредсказуем.
Сергей Никонов
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24.12.2021 13:21 Ответить
- слив «батьке» информацию о том, что к нему заехали «вагнеровцы», якобы для того, чтобы его свергнуть. -
- «поссорить два братских народа России и Беларуси»

Може це і були причини зриву операції.

Пишуть, що 1 і 2 етапи операції по "вагнеру" дали плоди - багато інфи для Гааги.
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24.12.2021 14:07 Ответить
Украинцы выбрали Путинского агента в Президенты Украины. Все остальное-просто следствие. 73% во время войны сделали Президентом предателя и изменника-это массовая шизофрения какая-то
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24.12.2021 15:39 Ответить
Как жалок шут, на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил (с, Роберт Бернс)
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24.12.2021 20:00 Ответить
Клоунська шобла повинна була злити країну ще у 2019 році але центр відмовився бо скоріш за все збиралися це робити коли буде готовий СП-2.
Потім щось пішло не так і клоун пересидів у креслі запланований термін і все стало всім зрозуміло
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24.12.2021 20:52 Ответить
голландцы его допросили.
за цемаха отдали многих украинских героев, фамилии известны.
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25.12.2021 03:37 Ответить
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