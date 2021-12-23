Ермак обманул разведчиков, выдав Цемаха, - Червинский
Глава Офиса президента Андрей Емрак обещал не спешить с обменом бывшего боевика "ДНР" Владимира Цемаха, имеющего прямое отношение к катастрофе малазийского "Боинга" летом 2014 года, чтобы тот успел дать показания. Но обманул.
Об этом в интервью изданию "Факты" рассказал экс-сотрудник ГУР Минобороны Роман Червинский, сообщает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что операцию по задержанию Цемаха украинская разведка готовила год. К его автомобилю прикрепили маячок, а его ежедневный график вывели до минуты.
"И вот около десяти утра (все спокойно, пустой двор), как только Цемах, вернувшись домой, открыл дверь в квартиру, наш человек зашел вместе с ним и предложил ему проехать в Донецк, где его якобы ждут для разговора. Цемах пытался отказываться. Но через пять минут уже был готов выходить. Второй сотрудник ждал в машине у подъезда. В салоне стояла сложенная инвалидная коляска. Его посадили на заднее сиденье за водителем и повезли", - рассказал Червинский.
По словам разведчика, Цемах был готов "рассказать все". Глава ОП Андрея Ермак при этом уверял, что Цемах не был свидетелем, и что Украина дала возможность следователям из Нидерландов провести необходимые следственные действия.
"Даже из этого эпизода убеждаюсь, что он косвенно работает на Россию", - отметил офицер и добавил, что следователям нужно было время. Они просили Ермака затянуть выдачу боевика – в 2019 году было запланировано два обмена: в сентябре и декабре.
"Тот пообещал: "Хорошо, я вас услышал. Включаю Цемаха на обмен в декабре". А 4 сентября пришел: Отдавайте Цемаха. - Как? Вы же обещали". – "Нет-нет, это указание. Отдавайте и все". Просто забрал и увез. Даже здесь обманул. Уверен: если бы Цемаха не отдали, он бы все рассказал", - добавил Червинский.
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Ты, нищеброд, действительно считаешь, что бизнесмены САМИ открывают офшоры и занимаются прочей юр,бух, и бумажной работой?
Ну ты тупой! Для этого есть юристы, бухгалтеры, менеждеры!
Единственное, что украли при Порохе--мозги у зебильного лохтората!
Минские соглашения, в свое время, подписал и Алиев---выиграл время, укрепил страну и армию и нанес удар!
За 30 лет Украинской независимости --Порошенко больше всех сделал для страны, он ЛУЧШИЙ Президент, на сегодняшний день.
А твое зеленое чмо ---ХУДШИЙ, самый тупой, глупый, вороватый, брехливый, бездарный и бестолковый! Плохо кончит твой осел....
Поки що активних широких протестів не спостерігається.
Нажаль, є ціна окремої людини, а є ціна держави.
Хто командує силами на Сході ??
Не пишіть єрунди.
Залужний - главком.
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До речі Президентам довічно положена охорона.
8 апреля фигуранты "пленок" рассказали о себе, Ермаках и заявлениях в НАБУ.
В ночь с 11 на 12 мая неизвестные совершили поджог мотоцикла Дмитрия Штанько и бросили гранату в машину Сергея Шумского. Позже СБУ задержала автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько.
Ночью 28 августа народному депутату Гео Леросу, который активно критикует работу Офиса президента и Андрея Ермака, сожгли автомобиль.
И ещё раз олени , перед тем как писать мне о "диванных воинах"- посмотрите в ФБ кто пишет. В отличии от этого мудака - я и в ДАП-е повоевал и в Дебальцево. И с этим козлом пересекался не в театре. Команде ПОП нужно держаться подальше от этого урода
Именно из-за этого своеобразного решения я и не верю в то, что Зеленский и Ермак - агенты РФ. Они просто тупые выскочки, творящие херню. И, неизвестно, что для страны опаснее. Агента можно использовать, перевербовывать, а идиот - самоуверен и непредсказуем.
Сергей Никонов
- «поссорить два братских народа России и Беларуси»
Може це і були причини зриву операції.
Пишуть, що 1 і 2 етапи операції по "вагнеру" дали плоди - багато інфи для Гааги.
Как глуп народ, который то позволил (с, Роберт Бернс)
Потім щось пішло не так і клоун пересидів у креслі запланований термін і все стало всім зрозуміло
за цемаха отдали многих украинских героев, фамилии известны.