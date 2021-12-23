Ермак обманул разведчиков, выдав Цемаха, - Червинский

Глава Офиса президента Андрей Емрак обещал не спешить с обменом бывшего боевика "ДНР" Владимира Цемаха, имеющего прямое отношение к катастрофе малазийского "Боинга" летом 2014 года, чтобы тот успел дать показания. Но обманул.

Об этом в интервью изданию "Факты" рассказал экс-сотрудник ГУР Минобороны Роман Червинский, сообщает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что операцию по задержанию Цемаха украинская разведка готовила год. К его автомобилю прикрепили маячок, а его ежедневный график вывели до минуты.

"И вот около десяти утра (все спокойно, пустой двор), как только Цемах, вернувшись домой, открыл дверь в квартиру, наш человек зашел вместе с ним и предложил ему проехать в Донецк, где его якобы ждут для разговора. Цемах пытался отказываться. Но через пять минут уже был готов выходить. Второй сотрудник ждал в машине у подъезда. В салоне стояла сложенная инвалидная коляска. Его посадили на заднее сиденье за ​​водителем и повезли", - рассказал Червинский.

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По словам разведчика, Цемах был готов "рассказать все". Глава ОП Андрея Ермак при этом уверял, что Цемах не был свидетелем, и что Украина дала возможность следователям из Нидерландов провести необходимые следственные действия.

"Даже из этого эпизода убеждаюсь, что он косвенно работает на Россию", - отметил офицер и добавил, что следователям нужно было время. Они просили Ермака затянуть выдачу боевика – в 2019 году было запланировано два обмена: в сентябре и декабре.

"Тот пообещал: "Хорошо, я вас услышал. Включаю Цемаха на обмен в декабре". А 4 сентября пришел: Отдавайте Цемаха. - Как? Вы же обещали". – "Нет-нет, это указание. Отдавайте и все". Просто забрал и увез. Даже здесь обманул. Уверен: если бы Цемаха не отдали, он бы все рассказал", - добавил Червинский.