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шоу_Шустера (309) Цемах (93) Червінський (78)

Розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду щодо "Вагнергейту" в ефірі "Свободи слова". ВІДЕО. ПОВНИЙ ВИСТУП (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Події

Колишнього терориста "ДНР" Володимира Цемаха з тимчасово окупованого Донецька вивозили у непритомному стані. Разом із ним вдалося спокійно перетнути кілька блокпостів бойовиків.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів полковник запасу ЗСУ Роман Червінський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, він розповів про планування та реалізацію найуспішніших операцій українських спецслужб - викрадення свідка збиття росіянами пасажирського "Боїнга" MH17 Володимира Цемаха та операцію з "вагнерівцями".

Червінський: Була придумана гарна легенда. Ми залучили лікарів, які підказали нам певні діагнози. Сформували легенду, підготували документи, які вказували на те, що Цемах хвора людина, він перебуває під наркозом. І завдяки цьому ми провезли Цемаха від Сніжного до Донецька 200 кілометрів, проїхавши три пости бойовиків. Легенда спрацювала, на нас не звертали уваги. Цемах сидів на задньому сидінні автомобіля, поруч було інвалідне крісло, і бойовики вважали, що це дідусь, якого віз його онук чи племінник до місця проживання.

Ми доставили його у район Донецька, який межує з Мар’їнкою. Там ми планували перевезти його через лінію фронту. Ми перейшли останній блокпост, пересадили його в крісло-каталку, повезли у ньому до самої лінії розмежування і потім далі перейшли. Там була невеличка стежина, по якій ходили місцеві мешканці, і по цій стежині ми його і вивели. З нашого боку його зустрічали наші співробітники та офіцери розвідки. На жаль, трапилася трагедія - наші співробітники натрапили на закладену терористами міну. Офіцер розвідки, який був старшим цієї групи, загинув, ще один був поранений.

Але Цемах був доставлений і постав перед слідством, яке складалося з українських та нідерландських слідчих. Голландці дуже довгий час намагалися отримати Цемаха. Ця операція планувалася не один рік ними. І нідерландці зверталися до нашого уряду, до президента, щоб допомогли це зробити. Вони навіть розглядали можливість проникнути на територію Сніжного, де він мешкав, на двох бойових вертольотах, захопити його і вивезти.

Згідно з нашими думками, подібна операція на дев’яносто відсотків була приречена на провал. Але вони навіть це хотіли зробити. Тому що Цемах як свідок був надзвичайно важливим. Він був керівником протиповітряної оборони Сніжного, який саме виставляв "Бук" на позицію, з якої той зробив постріл по пасажирському Боїнгу… І він забирав його звідти. Коли вони зрозуміли, що збили не військовий, а цивільний літак, то дуже сильно злякалися. Він співпрацював з російським командуванням, він транслював всю інформацію, що відбувається, і вивів цей російський екіпаж "Буку" з території Сніжного за кордон, щоб приховати участь російських військ. Тому він був надзвичайно цінним свідком.

Коли ми здійснили цю операцію, нідерландська сторона навіть не повірила успіху. Вони були вражені операцією. На найвищому рівні керівництво Нідерландів та Австралії телефонувало нашому президенту, прем’єр-міністру зі словами вдячності й висловлювало сподівання, що Цемах виступить ключовим свідком у Гаазі. Тому що, як ми знаємо, по МН17 немає жодного живого свідка, який би мав підтвердити участь росіян у цьому. Цемах був дуже важливим.

Шустер: 27 червня ця операція відбувається, а практично через два тижні - 11 липня відбувається розмова про обмін між Зеленським та Путіним. І наступного дня вас звільнили. Чи є зв'язок між цими всіма подіями?

Червінський: Я можу лише здогадуватися про існування такого зв’язку. За моїми даними, їхня розмова складалася з двох частин. Перша частина стосувалася звільнення наших моряків, а друга - це ультиматум Путіна до Зеленського, щоб передати йому назад Цемаха. Фактично це було підтвердженням надзвичайної цінності Цемаха. Це був прямий доказ, що Росія - агресор. Тому питання стало так - Цемах і моряки. Обмін міг відбутися лише таким чином. Звичайно, я дуже радий, що обміняли наших. Я розумію, що таке перебувати у полоні в Росії.

Щодо мого звільнення - я три місяці намагався отримати доступ до керівництва Служби безпеки України з метою з’ясувати причину мого відсторонення від посади. Мене не звільнили, а відсторонили від керування тим підрозділом, який протягом п’яти років був ключовим підрозділом у СБУ, займався всією протидією агентурній діяльності на території України.

Мене здивувало те, що це відбулося саме в момент найуспішнішої операції - таких операцій не проводила жодна спецслужба України за весь час незалежності. Це була перша операція такого штибу. Молоді офіцери, які працюють у цьому управлінні, приходили до мене і запитували: що сталося, ми щось неправильно робили ці п’ять років? Скажу більше - наш напрямок курував відділ, який відповідає за Донецьк. Так от, керівництво цього відділу на сьогодні звільнено, керівник відділу змушений був звільнитися, заступник перевівся, тобто робота не здійснюється. Все зупинено, і я не можу зрозуміти чому.

Шустер: після цього ви перейшли у головне управління військової розвідки. Ви одразу почали брати участь в операціях?

Червінський: Так, я був запрошений Бурбою і взяв участь в організації цієї операції, контролі за її проведенням.

Шустер: 5 серпня Володимир Зеленський, згідно з його словами, обговорив "вагнерівців" з Олександром Лукашенком, їх можливу екстрадицію в Україну, і в той же день був звільнений керівник головного управління розвідки України Василь Бурба. Це збіг?

Червінський: Якщо чесно, у мене склалося враження дежавю. Я зрозумів, що щось не так. Якось не так відбувається керівництво своїми офіцерами, своїми військами. Я пам’ятаю, Бурба дав вказівку почати нам внутрішнє розслідування (щодо зливу інформації. - Ред.), я як відповідальний за операцію переконаний, що це на 99% була зрада. Хтось подзвонив туди. Ми почали формувати перелік людей, яких ми мали перевірити, і Бурба сказав, що надасть перелік людей з Офісу президента, хто був допущений до цієї інформації. Проте ми так і не дочекалися цього списку, тому що Бурба був звільнений. Потім був відсторонений і я.

Спочатку були погрози звільненнями, кримінальними провадженнями, які передавалися нібито з Офісу президента. Після наради в ОП нам передавали такі посили, що ви будете притягнуті до відповідальності, ви маєте мовчати. Нас змушували мовчати. Були пропозиції сказати, що операції не було. Саме у двадцятих числах лютого цього року ми були в керівників наших підрозділів, і вони це говорили прямим текстом, що або мовчіть, або... Намагалися переконати нас, мене особисто - ту людину, яка провела не менше 10 операцій - що це була російська операція. Мені було смішно, і тому я не мав бажання з ними про це говорити, якщо ви готові на біле казати чорне, я цим займатися не буду.

І тому почалися погрози. Вони сказали, що анулюють наші паспорти. Спочатку я не повірив навіть, тому що для анулювання паспортів повинні бути як мінімум законні підстави. Але далі пішло більше.

Дуже дивні призначення відбуваються зараз. Призначають людей, які "пригають" через дев'ять-десять ступенів проходження служби, тобто це люди, які не мають досвіду керування, вони призначаються на найвищі посади. І в результаті цього відбуваються страшні речі, про які ми зараз не готові говорити. Але, можливо, в якийсь час ТСК це порушить, і ми будемо готові свідчити.

Також читайте: Розслідувач Bellingcat Грозєв назвав сімку топових спецслужб світу: Ізраїль на першому місці, а Україна на шостому і вище за РФ

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+120
Велика подяка Вам, офіцери!
Зелене шапіто скоро піде в небуття, і Україна гідно винагородить Вас за службу.
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03.12.2021 22:41
+72
Или откровенный предатель. Еще могу напомнить и отданную садистку "Терезу".
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03.12.2021 22:47
+62
Отдать такой козырь врагу могла только амёба.
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03.12.2021 22:44
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Велика подяка Вам, офіцери!
Зелене шапіто скоро піде в небуття, і Україна гідно винагородить Вас за службу.
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03.12.2021 22:41 Відповісти
Але і Зе шапіто треба теж гідно от..рдолить щоб надовго їм запам'яталось.
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03.12.2021 22:47 Відповісти
швидко і безболісно....

а мемуари будуть писати у конторі Святого Петра
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03.12.2021 22:53 Відповісти
Синяя Хелль будет писать о них из глубин Ниффльхельма.
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03.12.2021 23:08 Відповісти
после того как зеленский лично приказал отдать цемаха - ВСЕ обмены стали не интересны кловану и прекратились..
ДВА года прошло с момента отдачи цемаха в расею - и ни одного обмена с тех пор.
миссия зеленским выполнена - по спасению расеи.
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03.12.2021 23:12 Відповісти
А "вагнеровцев" даже просто так отдал, без обмена.
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04.12.2021 02:52 Відповісти
Для его обмАн значительно ближе чем обмЕн.
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04.12.2021 16:51 Відповісти
Отдать такой козырь врагу могла только амёба.
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03.12.2021 22:44 Відповісти
Или откровенный предатель. Еще могу напомнить и отданную садистку "Терезу".
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03.12.2021 22:47 Відповісти
Цицько сцикло і зрадник
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03.12.2021 22:50 Відповісти
А що може лялька проти ляльковода !!!)))
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03.12.2021 22:50 Відповісти
мабуть, та дивним, правильніше - страшнішим є інше, чому країна терпить цю "дурілку картонну", цю амебу в кріслі президента????
коли лишень через те що ***** на границі брязкає зброєю і кожної миті може послати свою орду, то тримати цю маріонетку кремля в кріслі президента можуть точно лише амеби.
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04.12.2021 09:42 Відповісти
Бо є конституція. І ця амьоба нажаль, обрана більшістю. Наміром, якому пох на цемахів і війну.
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04.12.2021 10:08 Відповісти
Подяка всім учасникам спецоперації по затриманню Цемаха!

Сором і ганьба зеленій владі, яка його так тупо віддала!

П.С. Пинька х*йло!
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03.12.2021 22:44 Відповісти
А это недоделанное чмо отдало Цемаха *****, наплевав с высокой горки на смерть и самопожертвование разведчиков.
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03.12.2021 22:46 Відповісти
не отдало, а поменяло на донецких таксистов....половина из которых после спасения вернулись сами в луганду...пиар дороже всего для сопли.
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04.12.2021 08:59 Відповісти
Українським розвідникам слава!
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03.12.2021 22:46 Відповісти
Це було при Порошенку, чи вже при Зеленському?
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03.12.2021 22:48 Відповісти
У червні 2019 року Служба безпеки України, під час спецоперації, затримала Цемаха у Сніжному та вивезла з окупованої території. Перебував під слідством у Києві, проте 5 вересня суд відпустив Цемаха з-під арешту, а 7 вересня його передали в Росію в рамках обміну полоненими.[⇨]
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03.12.2021 22:51 Відповісти
при Пороху - ЗЕ-лебеньке про операции не доповідали
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03.12.2021 22:58 Відповісти
Это готовили, как и вагнеровцев, длительное время. А доставили на нашу территорию через месяц после вступления Зели в должность.
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03.12.2021 22:54 Відповісти
Планували за Пороха, по інерції реалізували за зебілів.
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03.12.2021 22:55 Відповісти
27 червня 2019 у рамках спецоперації СБУ Цемах був затриманий у стані алкогольного сп'яніння у власній квартирі в тимчасово окупованому Сніжному та вивезений на контрольовану Україною територію через Мар'їнку. За даними інтернет-видання «Петро і Мазепа», операція готувалася силами Контррозвідки СБУ впродовж 2 років, починаючи з 2017 р.: затримання і вивезення здійснювали агенти, попередньо завербовані українською спецслужбою в Росії громадяни України. Різні джерела також повідомили, що в операції із затримання Цемаха брала участь військова розвідка України (ГУР МО), під час якої смертельних поранень зазнав старший сержант 74-го розвідувального батальйону Олександр Колодяжний, а також втратив ногу солдат Дмитро Гержан - виходячи з окупованої території в районі Мар'їнки, вони зачепили протипіхотні міни.
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03.12.2021 23:20 Відповісти
Дебіли вибрали дебілів.
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03.12.2021 22:54 Відповісти
Я в шоці від того,що відбувається з нашими розвідниками. Хто вичистить нарешті владні кабінети,армійські і силові структури від "кротів" і шпигунів? Хто обнародує нарешті кдбешну агентуру часів совка? Цього ж ніхто з моменту розвалу радянського союзу в Україні не робив!!!Як же ми збираємось воювати з орками? Це просто якийсь жах! І саме прикре,що в політичній колоді немає жодного індивідума і жодної політичної сили, які б ,могли дійсно зробити цю життєво необхідну для країни справу.
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03.12.2021 22:57 Відповісти
Це мав вичистити В'ячеслав Чорновіл. Але ж зебіли і тоді- в 1991 р. обрали "новоє ліцо" зашкварених комуняк під новим прапором на чолі з Кравчуком
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04.12.2021 01:21 Відповісти
Тут у Львові люди досить добре знали Чорновіла Старшого! Так і казали : "Чорновіл- то війна!".
Коли Газета "Ратуша" почала критикувати його діяльність в області,то він ії просто тупо прікрив.
Дуже добре пам'ятаю той суботній день коли пан Чорновіл в'їзджав в місто по вулиці Стрийській.
Це було щось! Поліцейській кортеж,сирени з мигалками та неймовірна швидкість, все говорило
що до нас завітав Президент України! Але ні! То був пан Чорновіл зі своєю челядью після візиту
в місті Стрий. Про це повідомило львівське телебачення. Задатки авторітаризму в цього діяча
стали відразу проявлятися як тільки він став шишкою місцевого розливу! Влада розбещує людину.
Пам'ятаю і Тараса Чорновіла.Толковий хлопець! Тоді він напевно був ще школяром.Поважаю!
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04.12.2021 13:06 Відповісти
шнирь, засохни вже, бо у Львові- таких тупих придурків не існує, окрім завезений кацапів.
прікрив.
в'їзджав
Поліцейській
челядью
авторітаризму
Толковий
школяром.
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04.12.2021 14:56 Відповісти
Відразу видно що галицький рагуль скурив свій буквар
ще в школі! Напів грамотна,зашмаркляна, обісрана істота!
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08.12.2021 15:36 Відповісти
дякую шнирь, почитати, від такого носія дедуктивного інтелекту як ти, стільки вірно складених літер за 4-ри доби- це визнати, що не варто списувати у пізнанні знань і такого не гірського барана як ти.
Якщо , від цього тобі стане легше, то поділись спогадами по темі: Як важко жити внуку селекційного ката (кацапа+свиноматка), який розстрілював та мордував, "звільняючи" від бандер?
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08.12.2021 16:25 Відповісти
Ну ось і вспливло гівно рагульське! Ти з яких книжок "списуєш пізнання знань"?
Писака сраний,селекціонер. Внук-то російською, а ОНУК > по-українськи!
Нарешті з тебе кацап і виліз! Вся моя рідня загинула під час голодомору та
2-й Світової війни окрім мами і бабуні. Пізнали вони німецьки та радянськи
табори,там і померла моя старша сестричка і теж від голоду. Батько мій був
розстріляний за пів мішка кукурудзи! І не тобі свинюко судити про людей!
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08.12.2021 21:34 Відповісти
не ліпи горбатого, блювота від *****... Розчулюй куратора, де ти- недобиток кацапський, пасешся в дурмані від люті, що Львів на тебе наводить... Покопирсайся в підручниках ще, удосконалиш скиглення та дійде, що саме внуку селекційного ката (кацапа+свиноматка), бо мова про тебе- Шнилова.
нехай шастать або захлиснись від злоби на вулиці Джоха́ра Дуда́єва.
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08.12.2021 22:11 Відповісти
Від тебе просто несе смердючим рагулем!
Овцейоб паскудний. Напевно тебе якийсь
кацап відтрахав як останнього мудака!
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08.12.2021 23:16 Відповісти
Зайву хромосому не приховаєш, де кацап там і жопні слюні та нестримна тяга до парнокопитних, для подовження диво-роду. Тестуєш чебурнет із опцією родной говени, чи як належить кацапу- розтер блювоту по тілу спокушаючи самицю?
Байка, основне, щоб ти продовжував справу помсти Львів'янам за відібрану їжу у "твоєї" бабці під час штучного мору українців... Мамка ж відомстила не одному, відкушуючи та знекровлюючи пістуна бендер, що теж в цьому винні, поки один манкурт Шило(FF) не підманув та зачали тебе- корінного львів'янина?
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09.12.2021 00:15 Відповісти
на жаль так, саме брак національних "Вашингтонів" та "Черчілів", саме сьогодні може призвести до чергового поглинання України сраним кремлем. а так, при допомозі США, Канади, Англії, Прибалтів і Польщі, надія лише на свідому частину українців та на удачу.
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04.12.2021 09:54 Відповісти
брак національних "Вашингтонів" та "Черчілів"... Що ви верзете??? Наведіть приклад, як вороги Великобританії 350 років знищували англійську мову насаджуючи есперанто, виводячи новий тип гомо-сапієнс чи гомо-советікус?
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04.12.2021 11:56 Відповісти
Це ви IG SHU верзете і БРЕШЕТЕ! Яки то вороги Британії 350 років нищили англійську мову?
Так, були часи коли англійський двір розмовляв французською а потім перейшов на англійську.
Але то їньша історія. Штучна мова "есперанто"була створена варшавським лінгвістом і лікарем-
окулістом Лазарем(Людовиком) Заменгофом у 1887 році! Він розробляв ії 10 років, так в1887 році
з'явилася книжка російською мовою "Международный языкъ.Предисловие и полный учебникъ".
Підписав ії Заменгоф псевдонімом "Д-ръ Эсперанто", той що має Надію. Не треба лінуватися щоб
де коли заглядати в книжкі або хоча б у Вікіпедію. До речи Есперанто не одна штучна мова, іх створено декілька. Проекти "Lingwe uniwersala" їснують до цього часу і як мені відомо есперанто
розмовляють або знають поза 2 млн людей. Хочу зробити вам комплимент- ви і є той самий
"гомо- советікус" тільки не сапієнс!
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04.12.2021 13:55 Відповісти
Вітаю Віталій Шилов a4dacd3a , ти рідкісний придурок, що не пережив стадію: "книга в сумці- ..й на думці"... А тому, пішов у далеку еротичну мандрівку, бо таку маячню- тільки прихильник преПіЗе! та французською і висре.
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04.12.2021 14:05 Відповісти
Просто цікаво.

Попи..діли. Походили. Справу на декого зам'яли і все. Нема ніякої зради більше. Можна далі писати про великі державницьки справи ЗЄ та Єрмака.

Другий день після перевороту - "довольні хами, ситі в них хлібала". Вже все всіх влаштовує.
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03.12.2021 22:58 Відповісти
Ну це сором взагалі, якщо ти розвідник, чи ти мав доступ до державної таємниці і ходити бовтати в Шустера на тему розвідки - гидота.
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03.12.2021 22:59 Відповісти
Що бовтати, що в ОПі кроти?
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03.12.2021 23:02 Відповісти
Гидота це такі дописи.
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04.12.2021 16:42 Відповісти
Завтра зеленський виступить в скаже що йому соромно за цю операцію української розвідки
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03.12.2021 22:59 Відповісти
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03.12.2021 23:01 Відповісти
Ну и зачем это рассказывать?
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04.12.2021 08:12 Відповісти
Ну хоча б для того, щоб зебонутих бомбило!
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04.12.2021 21:42 Відповісти
Мне вот интересно ,кто сообщил орде первым,что Цемах у нас,а не в Голландии?.Ведь можно было напрямую сдать его туда,а самим морду кирпичем.А постфактум оформлять Юридически.Тог8да бы не пришлось бы и отдавать.Нидерланды бы не выдали.
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03.12.2021 23:04 Відповісти
Что можно требовать от клоуна если он у Бенечки шут придворный ...
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03.12.2021 23:09 Відповісти
отличная работа наших разведчиков, гордость за страну!
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03.12.2021 23:11 Відповісти
И шо, так и не выступил в суде? И где Цемах сейчас? Там откуда брали. А наши потери 1 погиб 1 калека. Кому такие спец операции надо?
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03.12.2021 23:29 Відповісти
Спроси Верховного Гавнокомандующего..
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04.12.2021 00:03 Відповісти
Цемах? На дні Льдовитого краби доїдають
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04.12.2021 01:50 Відповісти
А що, чому ніхто не згадує, що альфою (яка підпорядковується літінанту вані) було зірвано ще одну спецоперацію по визволенню 51-го полоненого з "Ізоляції"???
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04.12.2021 01:52 Відповісти
Я еще тогда не мог понять - какого лысого раструбили об успешной операции на весь мир? Естественно, козломордые тут же затребовали такого ценного свидетеля на обмен.
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04.12.2021 06:46 Відповісти
Ну и зачем это рассказывать
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04.12.2021 08:03 Відповісти
Затем.
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04.12.2021 16:43 Відповісти
Во секретные операции болтают о них кто попало и где попало. А уж свои выводы вообще на бред бессмысленный.
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04.12.2021 08:50 Відповісти
Антоніна Павлівна- соска знатна, зараз так оближе Бубочку, що це гуано блищатиме.
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04.12.2021 12:01 Відповісти
Изя Абрамовна а мысль какую-то выразить хотели или только свои влажные мечты озвучивает?
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04.12.2021 13:26 Відповісти
Зе!асенізаторша- чмокай тупа соска, не відволікайся.
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04.12.2021 13:46 Відповісти
Рад за вас, очень самокритично!
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05.12.2021 09:27 Відповісти
українські розвідники (!) на шоу напівсепара шустера...

це дно чи ще -ні?...
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04.12.2021 08:52 Відповісти
а уклонист-рецидивист Зеля, став прездоболом по тупости зрителя "квартала красных фонарей", всё взял и слил... и ещё рассчитывает на второй срок прездобольства, у него большие надежды на одноклеточный лохторат
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04.12.2021 09:03 Відповісти
специально, для дебилов, особоупоротых...
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04.12.2021 19:48 Відповісти
Редактори, зверніть увагу на невідповідність заголовку статті викладеному тесксту.
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04.12.2021 09:07 Відповісти
Этот клоун никак не поймёт, что все что он херит, достаётся Украине кровью , потом и смертями наших парней. А ему по юух - одного отдал, другого отдал, третьего помиловал, целую бригаду упырей картофельному ************* подарил, осуждённых на пожизненное харьковских подрывников просто переда лугандону! А на фига ты нам нужен такой добрый???
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04.12.2021 12:03 Відповісти
Когда щюстрик спросил Офицеров, что считают ли они операция по вагнеровцам провалом? Ответ был таким - Нет. Операция показала, что в верхних эшелонах власти есть предатели. И ещё - по цемаху - доклад был только баканову - новая власть ещё не отдуплилась, поэтому не было слива инфы. Вывод понятен и первоклашке 2-2=0
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04.12.2021 12:24 Відповісти
не знаю як можна забути грiхи шоколадного президента при всiх подiях де загинули сотнi кращих захисникiв Украiни.
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04.12.2021 14:46 Відповісти
Впеврений на 200%,якщо Раша вторгнеться на територію України і почнеться широкомасштабна війна,все кодло на чолі з Зеленим перебіжить в Росію.Те що влада служить країні-агресору,вже не викликає жодних сумнівів:Єрмак,Татаров,Демченко,Подоляк-вже відверті агенти Кремля.І що нам з цим робити?
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04.12.2021 14:48 Відповісти
Після їх злиття, звільнення і зняття прикриття, вайлевичніВшим гавнокомандувачем, це єдиний спосіб захиститися від переслідування пліснявою владою.
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04.12.2021 18:38 Відповісти
Дякую вам, Герої
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04.12.2021 18:36 Відповісти
Якщо не оберемо Порошенка з його командою. то майбутній склад --хто б не прийшов , знищать Україну. А народ? сам виздихає, хто не зробить ноги
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05.12.2021 02:47 Відповісти
Гавно зелёное, конечно кацапы не хотят ни кого больше менять, всех кого нужно было, они поменяли
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05.12.2021 09:54 Відповісти
все это хорошо, но враг на пороге, нужно мощное оружие. то что 30 алкашей из бурятских деревень не сели в наши тюрьмы, уже ничего не решает
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05.12.2021 10:42 Відповісти
 
 