ЕСПЧ признал РФ ответственной за нарушение прав человека в деле МН17

Большая палата Европейского суда по правам человека объявила решение по межгосударственному делу "Украина и Нидерланды против России". В нем признаны многочисленные нарушения прав человека со стороны РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Так, президент ЕСПЧ Маттиас Гийомар объявил, что в деле о сбитии рейса MH17 имели место нарушения статьи 2 и 13.

Суд также единогласно постановил, что страдания родственников жертв MH17 подпадают под сферу применения статьи 3 Конвенции (запрет бесчеловечного или унизительного обращения). В других заявлениях были признаны нарушения Европейской конвенции по правам человека, в частности статей 2-5, 8-11, 13 и 14 - право на жизнь, запрет пыток, свободы слова, мирных собраний, свобода совести и ряда других.

Дело объединяет четыре заявления и охватывает события на востоке Украины с участием пророссийских сепаратистов, которые начались в 2014 году, включая сбивание самолета рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, а также вторжение российских войск на территорию Украины с 2022 года.

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Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу над временно оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

Суд в Гааге 17 ноября 2022 года признал российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), генерала ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в сбивании самолета рейса MH17 и убийстве 298 человек, их приговорили к пожизненному заключению. Также они должны выплатить 16 млн евро компенсаций.

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