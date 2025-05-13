Еще один шаг к восстановлению справедливости за это преступление, - Сибига о признании РФ виновной в сбивании MH17

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал решение Совета Международной организации гражданской авиации при ООН (ICAO) о признании России виновной в сбивании пассажирского самолета рейса MH17 в июле 2014 года.

"Я приветствую сегодняшнее важное решение ICAO, которое подтверждает ответственность России за сбивание рейса MH17 . Это еще один шаг к восстановлению справедливости за это преступление. И четкое послание: сколько бы денег и усилий Россия не вкладывала в ложь, чтобы скрыть свои преступления, правда побеждает, и справедливость восторжествует", - подчеркнул Сибига.

Также он поздравил своих коллег - министра иностранных дел Королевства Нидерланды Каспара Вельдкампа и министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг - с этой общей победой, которая является чрезвычайно важной для семей погибших в трагедии MH17.

Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу над временно оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

Суд в Гааге 17 ноября 2022 года признал российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), генерала ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в сбивании самолета рейса MH17 и убийстве 298 человек, их приговорили к пожизненному заключению. Также они должны выплатить 16 млн евро компенсаций.

12 мая 2025 года Совет Международной организации гражданской авиации при ООН (ICAO) назвал Россию ответственной за сбивание пассажирского самолета рейса MH17 в июле 2014 года.

