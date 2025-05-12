Россия виновна в сбивании самолета рейса MH17 в 2014 году, - решение Международной организации гражданской авиации

Совет Международной организации гражданской авиации при ООН (ICAO) назвал Россию ответственной за сбивание пассажирского самолета рейса MH17 в июле 2014 года.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Нидерландов, которые вместе с Австралией инициировали спор против России в ICAO, передает Цензор.НЕТ.

В марте 2022 года Австралия и Нидерланды инициировали в ІСАО разбирательство против России относительно крушения в 2014 году малайзийского самолета рейса MH17.

Там заявляли, что РФ нарушила статью 3 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция), которая обязывает воздерживаться от применения оружия против гражданских воздушных судов.

Решение приняли в понедельник, 12 мая, путем голосования членов Совета ИКАО, и "значительное большинство" членов Совета поддержало позицию Нидерландов и Австралии, говорится в сообщении.

"Я доволен решением Совета ICAO прежде всего ради родственников жертв рейса MH17. Это решение не может избавить их от горя и страданий, но это важный шаг к установлению правды, справедливости и ответственности. Кроме того, это четкий сигнал для международного сообщества, что государства не могут нарушать международное право без последствий", - отметил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп.

В ближайшие недели Совет ICAO рассмотрит, каким образом Россия предоставит правовое возмещение. Далее совет должен обязать РФ начать переговоры с Нидерландами и Австралией и способствовать этому процессу.

Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу над временно оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

Суд в Гааге 17 ноября 2022 года признал российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), генерала ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в сбивании самолета рейса MH17 и убийстве 298 человек, их приговорили к пожизненному заключению. Также они должны выплатить 16 млн евро компенсаций.