Россия виновна в сбивании самолета рейса MH17 в 2014 году, - решение Международной организации гражданской авиации
Совет Международной организации гражданской авиации при ООН (ICAO) назвал Россию ответственной за сбивание пассажирского самолета рейса MH17 в июле 2014 года.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Нидерландов, которые вместе с Австралией инициировали спор против России в ICAO, передает Цензор.НЕТ.
В марте 2022 года Австралия и Нидерланды инициировали в ІСАО разбирательство против России относительно крушения в 2014 году малайзийского самолета рейса MH17.
Там заявляли, что РФ нарушила статью 3 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция), которая обязывает воздерживаться от применения оружия против гражданских воздушных судов.
Решение приняли в понедельник, 12 мая, путем голосования членов Совета ИКАО, и "значительное большинство" членов Совета поддержало позицию Нидерландов и Австралии, говорится в сообщении.
"Я доволен решением Совета ICAO прежде всего ради родственников жертв рейса MH17. Это решение не может избавить их от горя и страданий, но это важный шаг к установлению правды, справедливости и ответственности. Кроме того, это четкий сигнал для международного сообщества, что государства не могут нарушать международное право без последствий", - отметил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп.
В ближайшие недели Совет ICAO рассмотрит, каким образом Россия предоставит правовое возмещение. Далее совет должен обязать РФ начать переговоры с Нидерландами и Австралией и способствовать этому процессу.
Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу над временно оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.
Суд в Гааге 17 ноября 2022 года признал российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), генерала ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в сбивании самолета рейса MH17 и убийстве 298 человек, их приговорили к пожизненному заключению. Также они должны выплатить 16 млн евро компенсаций.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ще Трамп почує.
Бо фінансова розвідка США, що по статусу 100500 вище ЦРУ, хоче з ним побалакати.
Як і відмовився від репарацій по Криму, теж офіційно.
Яка у людей память кротка, любе лайно можно у голову вливати через пару днів. Усе забудуть
За його словами, близькі решти жертв у разі відповідного поводження з їхнього боку також отримають зазначену суму.
https://strana.today/news/242585-v-irane-upal-ukrainskij-samolet-so-180-passazhirami-na-bortu.html
Портнов, Татаров і багато інших кристально чесних непідкупних суддів, все розблокували.
ДУЖЕ ОПЕРАТИВНО РОЗГЛЯНУЛИ!!!
какие действия будут предприняты?