Новости Российские террористы сбили Боинг
6 909 55

Россия виновна в сбивании самолета рейса MH17 в 2014 году, - решение Международной организации гражданской авиации

Международная организация гражданской авиации признала Россию ответственной за сбивание рейса MH17.

Совет Международной организации гражданской авиации при ООН (ICAO) назвал Россию ответственной за сбивание пассажирского самолета рейса MH17 в июле 2014 года.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Нидерландов, которые вместе с Австралией инициировали спор против России в ICAO, передает Цензор.НЕТ.

В марте 2022 года Австралия и Нидерланды инициировали в ІСАО разбирательство против России относительно крушения в 2014 году малайзийского самолета рейса MH17.

Там заявляли, что РФ нарушила статью 3 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года (Чикагская конвенция), которая обязывает воздерживаться от применения оружия против гражданских воздушных судов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело MH17: родные жертв требуют, чтобы РФ признала ответственность в рамках мирного соглашения

Решение приняли в понедельник, 12 мая, путем голосования членов Совета ИКАО, и "значительное большинство" членов Совета поддержало позицию Нидерландов и Австралии, говорится в сообщении.

"Я доволен решением Совета ICAO прежде всего ради родственников жертв рейса MH17. Это решение не может избавить их от горя и страданий, но это важный шаг к установлению правды, справедливости и ответственности. Кроме того, это четкий сигнал для международного сообщества, что государства не могут нарушать международное право без последствий", - отметил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп.

В ближайшие недели Совет ICAO рассмотрит, каким образом Россия предоставит правовое возмещение. Далее совет должен обязать РФ начать переговоры с Нидерландами и Австралией и способствовать этому процессу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в 10-ю годовщину сбития рейса MH17: Российская ответственность за это - неизбежна

Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу над временно оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

Суд в Гааге 17 ноября 2022 года признал российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), генерала ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в сбивании самолета рейса MH17 и убийстве 298 человек, их приговорили к пожизненному заключению. Также они должны выплатить 16 млн евро компенсаций.

авиакатастрофа (1734) россия (96902) Боинг-777 Malaysia Airlines (1377)
+35
Майже 11 років знадобилось, щоб назвати руzzьких свиней руzzькими свинями! Браво!!! Це насправді потужно!
показать весь комментарий
12.05.2025 22:13 Ответить
+29
а Зелена Шмаркля віддала русні ключового свідка по цій справі - Цемаха!!
показать весь комментарий
12.05.2025 22:15 Ответить
+21
Ну винна... і що далі? Стурбована стурбованість?
показать весь комментарий
12.05.2025 22:10 Ответить
Ну винна... і що далі? Стурбована стурбованість?
показать весь комментарий
12.05.2025 22:10 Ответить
Твій варіант.
показать весь комментарий
12.05.2025 22:12 Ответить
сбити літак %уйла у відповідь )) коли воно буде летіти у Стамбул ))
показать весь комментарий
12.05.2025 22:16 Ответить
Україну звинуватять у розвязанні бактеріологічної війни, бо з пошкоджених чемоданів все ото поллється донизу.
показать весь комментарий
12.05.2025 22:21 Ответить
то не ми )) а какіевашидаказательства? авашидаказательстванедаказательсва .. воно само впало ... птахи у двигун попали )) а то шо з чемоданів - то малюски з великою вдячністю поїдять ))
показать весь комментарий
12.05.2025 22:26 Ответить
Та за молюски Грєта Тумберг взагалі замучає всіх виробників чемоданів.
показать весь комментарий
12.05.2025 22:41 Ответить
***** )) чумадани теж сосійскі ))
показать весь комментарий
12.05.2025 22:54 Ответить
***** літає тільки з супроводжуючими винищувачами , а боягузам знадобилось , аж 9 років , щоб нарешті визнати факт терроризму
показать весь комментарий
14.05.2025 06:54 Ответить
А далі раша виплатить компенсації родичам загиблих і авіакомпанії за втрату літака.
показать весь комментарий
12.05.2025 22:14 Ответить
чекай як МАУ чекає від Ірана
показать весь комментарий
12.05.2025 22:22 Ответить
Бєні зараз не до цього.
Ще Трамп почує.
Бо фінансова розвідка США, що по статусу 100500 вище ЦРУ, хоче з ним побалакати.
показать весь комментарий
12.05.2025 22:45 Ответить
Мау не чекає ЗЕ пробачив Ірану те непорозуміння офіційно.
Як і відмовився від репарацій по Криму, теж офіційно.
Яка у людей память кротка, любе лайно можно у голову вливати через пару днів. Усе забудуть
показать весь комментарий
12.05.2025 22:47 Ответить
можете надати обидва лінки на якихось нормальних поважних ресурсах?
показать весь комментарий
12.05.2025 22:59 Ответить
Частина родичів загиблих в авіакатастрофі пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України" у січні 2020 року над Тегераном отримала компенсації у розмірі 150 тис. доларів. Про це повідомив інформагентству IRNA заступник голови Управління цивільної авіації Ірану Араш Худаї.
За його словами, близькі решти жертв у разі відповідного поводження з їхнього боку також отримають зазначену суму.
https://strana.today/news/242585-v-irane-upal-ukrainskij-samolet-so-180-passazhirami-na-bortu.html
показать весь комментарий
13.05.2025 13:21 Ответить
В той авиакатастрофе пассажирами біли иранци. Украинцами біли только пилотьі. МАУ что получила?
показать весь комментарий
13.05.2025 16:47 Ответить
Нарешті !
показать весь комментарий
12.05.2025 22:11 Ответить
Майже 11 років знадобилось, щоб назвати руzzьких свиней руzzькими свинями! Браво!!! Це насправді потужно!
показать весь комментарий
12.05.2025 22:13 Ответить
а Зелена Шмаркля віддала русні ключового свідка по цій справі - Цемаха!!
показать весь комментарий
12.05.2025 22:15 Ответить
Не факт. Ще достатньо тих, для яких "нє всьо так адназначна"
показать весь комментарий
12.05.2025 22:45 Ответить
Ось тепер росії каюк!
показать весь комментарий
12.05.2025 22:14 Ответить
Кацапи почнуть здогадуватись що Кремль весь цей час їм брехав?
показать весь комментарий
12.05.2025 23:16 Ответить
Якщо кацапи почнуть здогадуватись,то вже будуть не кацапи.Золотой дождь від ***** ще ніхто не відміняв.
показать весь комментарий
13.05.2025 15:03 Ответить
Японапідарасамать! Таневже? Тобто не український Су-25? Але ви якось пошвидили. Всього 11 років! Почекали б ще років піісят.
показать весь комментарий
12.05.2025 22:15 Ответить
Як там справи по розстрілам на Майдані у 2014 ?
показать весь комментарий
12.05.2025 22:17 Ответить
Це ж, начебто, не Зеленський починав розслідування та включив тормоз. Невже ще при Порошенку тормоза включили? Не може бути. Нікагда. -- Ось тому за Порошенка у другому турі я голосував вимушено, щоб не Зеленський. Але не вийшло. Правда вже не впевнений чи була б різниця. Бо з 14 до 19 нікого з антимайдану так і не притягли до відповідальності.
показать весь комментарий
12.05.2025 22:46 Ответить
Ну а святі прислужники алтару Юриспруденції, після усунення Порошенка, і зняття з них анафеми:
Портнов, Татаров і багато інших кристально чесних непідкупних суддів, все розблокували.
показать весь комментарий
12.05.2025 22:59 Ответить
а в это время жадный к деньгам и власти помогает ЗСУ и своими личными деньгами! а достойные люди и твои кумиры вроде бойко и тимошенко юльки как то не спешат!
показать весь комментарий
13.05.2025 15:23 Ответить
дурко, до чого тут Порошенко? Цє ж твій зейло , подарував ключового СВІДКА ЦеМАХА , якого , так тяжко здобули розвідники при Порошенко , Червінський , а гнида Зейло на раз-два , не давши навіть допитати на прохання Голандії
показать весь комментарий
14.05.2025 07:02 Ответить
ну тоді зробите так, щоб болотяні літаки літали виключно в небі рашки та не перетинали його кордон
показать весь комментарий
12.05.2025 22:15 Ответить
,,Гдє фаші дакасатєльстфа,,?(c)
показать весь комментарий
12.05.2025 22:18 Ответить
Эпично!
показать весь комментарий
12.05.2025 22:38 Ответить
ОЦЕ ТАК ШВИДКІСТЬ!!!
ДУЖЕ ОПЕРАТИВНО РОЗГЛЯНУЛИ!!!
показать весь комментарий
12.05.2025 22:40 Ответить
Ще в когось є сумніви що ця війна триватиме не одне десятиліття?
показать весь комментарий
12.05.2025 22:46 Ответить
Рашка міжнародні закони не визнає.... іЩо далі?
показать весь комментарий
12.05.2025 22:44 Ответить
Туреччина, Єгипет, Дубай закриють небо для свинопсів. Ні. Накладуть на ці країни санкції? Ні. То ж цей вирок ні про що
показать весь комментарий
12.05.2025 22:47 Ответить
надо было на 80-летие объявить.как день победы.
показать весь комментарий
12.05.2025 22:52 Ответить
а в чем новость?
какие действия будут предприняты?
показать весь комментарий
12.05.2025 23:04 Ответить
ніяких
показать весь комментарий
12.05.2025 23:21 Ответить
Чергове підтвердження того що кацап - найбрехливіша потвора на планеті
показать весь комментарий
12.05.2025 23:14 Ответить
Ну і що тепер? Не минуло і 11 років...
показать весь комментарий
12.05.2025 23:18 Ответить
І хто покараний ?
показать весь комментарий
12.05.2025 23:20 Ответить
зейло, виконавця Цемаха ,подарував ***** , а ***** , завдяки трампло зараз реабілітований ! Тупорилі страуси , як в Україні 73% , по всьому Світу
показать весь комментарий
14.05.2025 07:07 Ответить
Всього лише 11 років пройшло.
показать весь комментарий
12.05.2025 23:46 Ответить
Не пройшло і пів року!!!! А що були сумніви!!!
показать весь комментарий
13.05.2025 02:16 Ответить
У літаку було майже 300 людей, якби це цинічно не звучало але кацапи зараз вбивають в рази більше і їм пофіг, думаєтеїх злякає звинувачення у вбивстві 300.
показать весь комментарий
13.05.2025 07:17 Ответить
Їх не лякає навіть смерть своїх. Скоро буде мільйон загиблих росіян. І ЩО?!
показать весь комментарий
13.05.2025 08:46 Ответить
божьи мельницы мелят медленно....
показать весь комментарий
13.05.2025 12:06 Ответить
релігія - опіум для нарІду
показать весь комментарий
13.05.2025 15:26 Ответить
Безпринципні сцикливі шавки. 11 років боялись сказати вголос те про що всі навколо кричали. З тих пір непокаране зло помножилось в тисячі разів. І рахунок смертей йде вже на сотні тисяч.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:06 Ответить
Кому это уже сейчас интересно? Там за полгода при желании можно было все доказать. Пусть засунут эти протухшие выводы себе в одно место.
показать весь комментарий
13.05.2025 18:05 Ответить
 
 