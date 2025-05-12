УКР
Росія винна у збитті літака рейсу MH17 у 2014 році, - рішення Міжнародної організації цивільної авіації

Міжнародна організація цивільної авіації визнала Росію відповідальною за збиття рейсу MH17

Рада Міжнародної організації цивільної авіації при ООН (ICAO) назвала Росію відповідальною за збиття пасажирського літака рейсу MH17 в липні 2014 року. 

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Нідерландів, які разом з Австралією ініціювали спір проти Росії в ICAO, передає Цензор.НЕТ.

У березні 2022 року Австралія і Нідерланди ініціювали в ІСАО розгляд проти Росії щодо аварії у 2014 році малайзійського літака рейсу MH17.

Там заявляли, що РФ порушила статтю 3 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року (Чиказька конвенція), яка зобовʼязує утримуватися від застосування зброї проти цивільних повітряних суден.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справа MH17: рідні жертв вимагають, щоб РФ визнала відповідальність у рамках мирної угоди

Рішення ухвалили в понеділок, 12 травня, шляхом голосування членів Ради ІКАО, і "значна більшість" членів Ради підтримала позицію Нідерландів та Австралії, йдеться в повідомленні.

"Я задоволений рішенням Ради ICAO насамперед заради родичів жертв рейсу MH17. Це рішення не може позбавити їх горя та страждань, але це важливий крок до встановлення правди, справедливості та відповідальності. Крім того, це чіткий сигнал для міжнародної спільноти, що держави не можуть порушувати міжнародне право без наслідків", - зазначив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп.

У найближчі тижні Рада ICAO розгляне, яким чином Росія надасть правове відшкодування. Далі рада має зобовʼязати РФ розпочати переговори з Нідерландами та Австралією і сприяти цьому процесу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський у 10-ту річницю збиття рейсу MH17: Російська відповідальність за це - неминуча

Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над тимчасово окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Суд у Гаазі 17 листопада 2022 року визнав російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала ГРУ Генштабу збройних сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засудили до довічного ув'язнення. Також вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій.

