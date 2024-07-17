Зеленський у 10-ту річницю збиття рейсу MH17: Російська відповідальність за це - неминуча
Президент Володимир Зеленський впевнений, що кожен, хто винен у збитті пасажирського літака MH17 почує заслужений вирок.
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.
"Минуло вже 10 років із того дня, коли російські вбивці знищили в небі України пасажирський літак MH17. Увесь світ тоді побачив, хто прийшов з війною проти України і що російське зло є загрозою не лише для нас. 298 людей були вбиті, і серед них – 80 дітей. Громадяни десятка держав із різних частин світу.
Російська відповідальність за це – неминуча. І кожен, хто винен у цьому та інших російських злочинах війни, однозначно почує заслужений вирок", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над тимчасово окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 298 осіб, всі вони загинули.
Суд у Гаазі 17 листопада 2022 року визнав російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала ГРУ Генштабу збройних сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засудили до довічного ув'язнення. Також вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій.
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Нажаль, цій омані піддались й ті, кому український народ довірив своє життя і майбутнє.
Підготувати Україну до раптового нападу рашистської пітьми з відбиттям її першого, найсильнішого удару і масштабного наступу - із цим завданням вони не впорались.
Нині кращі сини і доньки українського народу мають страшною ціною справляти ці прорахунки, торуючи довгий й важкий шлях до перемоги.
Ілюстрації - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1813559626958602684?s=19 тут .