Зеленський у 10-ту річницю збиття рейсу MH17: Російська відповідальність за це - неминуча

Президент Володимир Зеленський впевнений, що кожен, хто винен у збитті пасажирського літака MH17 почує заслужений вирок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.

"Минуло вже 10 років із того дня, коли російські вбивці знищили в небі України пасажирський літак MH17. Увесь світ тоді побачив, хто прийшов з війною проти України і що російське зло є загрозою не лише для нас. 298 людей були вбиті, і серед них – 80 дітей. Громадяни десятка держав із різних частин світу.



Російська відповідальність за це – неминуча. І кожен, хто винен у цьому та інших російських злочинах війни, однозначно почує заслужений вирок", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над тимчасово окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Суд у Гаазі 17 листопада 2022 року визнав російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала ГРУ Генштабу збройних сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засудили до довічного ув'язнення. Також вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій.

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