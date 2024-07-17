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Новини Російські терористи збили Боїнг
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Зеленський у 10-ту річницю збиття рейсу MH17: Російська відповідальність за це - неминуча

Зеленський у річницю збиття MH17

Президент Володимир Зеленський впевнений, що кожен, хто винен у збитті пасажирського літака MH17 почує заслужений вирок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.

"Минуло вже 10 років із того дня, коли російські вбивці знищили в небі України пасажирський літак MH17. Увесь світ тоді побачив, хто прийшов з війною проти України і що російське зло є загрозою не лише для нас. 298 людей були вбиті, і серед них – 80 дітей. Громадяни десятка держав із різних частин світу.

Російська відповідальність за це – неминуча. І кожен, хто винен у цьому та інших російських злочинах війни, однозначно почує заслужений вирок", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над тимчасово окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Суд у Гаазі 17 листопада 2022 року визнав російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала ГРУ Генштабу збройних сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засудили до довічного ув'язнення. Також вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій.

Читайте: ЄС у 10-ту річницю збиття рейсу MH17 російськими терористами: РФ має визнати відповідальність за трагедію

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) Боїнг-777 Malasia Airli... (757)


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Топ коментарі
+14
Цемаха навіщо віддав кацапам, придурок?
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17.07.2024 14:05 Відповісти
+14
Хто відпустив Цемаха , паскудо? І запроторив Червінського за грати? Мовчи, на суді говоритимеш.
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17.07.2024 14:06 Відповісти
+8
За Чонгар теж розплата неминуча!
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17.07.2024 14:08 Відповісти
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Іран і кидари мабуть обісцялися після таких заяв.
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17.07.2024 14:02 Відповісти
Цемаха навіщо віддав кацапам, придурок?
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17.07.2024 14:05 Відповісти
воно якби моряків з полону звільняло. А насправді врятуав парашу від покарання за піратські дії
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17.07.2024 14:22 Відповісти
Хто відпустив Цемаха , паскудо? І запроторив Червінського за грати? Мовчи, на суді говоритимеш.
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17.07.2024 14:06 Відповісти
За Чонгар теж розплата неминуча!
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17.07.2024 14:08 Відповісти
І за триндьож про травневі шашлики за тиждень до початку кацапського вторгнення
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17.07.2024 14:12 Відповісти
одного призначення друга дитинства Бакланова головою СБУ на15 років вистачить
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17.07.2024 14:39 Відповісти
бубочка сяде а зєрмак буде свідком
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17.07.2024 14:12 Відповісти
Так ось чому ЗЄ відпустив на Роісю головного свідка.
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17.07.2024 14:15 Відповісти
А сам десь в той час знимав відосики з Красної площі
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17.07.2024 14:20 Відповісти
Це гундосе мало було сісти за держзраду ще 24.02.22, але одурілий наріт і опозиція вирішили залишити держзрадника, самодура і брехуна Верховним Головнокомандуючим. А потім вирячує очі - а де ж перемога? Чому країна перетворюється на аналог Бєларуссії? Що могло підти не так?
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17.07.2024 14:23 Відповісти
падло зелене, а де ти був у цей час ? Перед Безлером блазував чи погрожував вивести усіх Наташ з москви, якщо %уйло не виведе війська з Криму??
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17.07.2024 14:32 Відповісти
Це той, що до 2019 року був на боці кацапів, їздив в Горлівку давати концерти кацапам і їх прислузі дунбасятам, що "шатав" Київську владу і віддав цемаха не в ЄС, а кацапам,а сьогодні корчить під українського патріота?
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17.07.2024 15:43 Відповісти
яка ж відповідь? коли ти гнида головного свідка цемаха віддав путіну.
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17.07.2024 16:04 Відповісти
10 років минуло відтоді, як провал рашистського «казусу беллі»-2014 - трагедія рейсу МН17, створив ілюзію долі випадку, що змінює хід історії. Начебто, напад пітьми на Україну став неможливим.
Нажаль, цій омані піддались й ті, кому український народ довірив своє життя і майбутнє.
Підготувати Україну до раптового нападу рашистської пітьми з відбиттям її першого, найсильнішого удару і масштабного наступу - із цим завданням вони не впорались.
Нині кращі сини і доньки українського народу мають страшною ціною справляти ці прорахунки, торуючи довгий й важкий шлях до перемоги.

Ілюстрації - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1813559626958602684?s=19 тут .
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17.07.2024 16:37 Відповісти
ВоФка,ти теж за шашлички будеш відповідати.
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17.07.2024 18:22 Відповісти
Роки йдуть, а цей з поладками фотографується.
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21.03.2025 10:24 Відповісти
 
 