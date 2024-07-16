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Новини Російські терористи збили Боїнг
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ЄС у 10-ту річницю збиття рейсу MH17 російськими терористами: РФ має визнати відповідальність за трагедію

ЄС у річницю збиття Boeing 777 оприлюднило заяву

Євросоюз з нагоди 10-ї річниці збиття Росією малайзійського "Боїнга" рейсу MH17 опублікував заяву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

"Європейський Союз знову закликає Російську Федерацію визнати свою відповідальність за цю трагедію та повністю співпрацювати у здійсненні правосуддя", - наголосили там.

У ЄС зауважили, що докази, представлені Спільною слідчою групою під час розгляду справи в Окружному суді Нідерландів та передані до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) та Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), чітко вказують на те, що зенітно-ракетний комплекс "Бук", який був використаний для збиття рейсу MH17, поза всяким сумнівом, належав збройним силам РФ.

"Жодна російська дезінформаційна операція не може відвернути увагу від цих основних фактів, встановлених судом. ... Європейський Союз підтверджує свою повну підтримку всіх зусиль, спрямованих на встановлення істини, справедливості та підзвітності, відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2166", - йдеться в заяві.

Також читайте: Нідерланди можуть подати проти РФ новий позов через збитий "Боїнг" МН17

Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над тимчасово окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Суд у Гаазі 17 листопада 2022 року визнав російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала ГРУ Генштабу збройних сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засудили до довічного ув'язнення. Також вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій.

Також читайте: У Нідерландах суддя, яка намагалася поширити теорію змови про катастрофу МН17, подала у відставку

Автор: 

Євросоюз (13767) Боїнг-777 Malasia Airli... (757)


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Топ коментарі
+7
потужно...
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16.07.2024 14:58 Відповісти
+5
соплєжуї
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16.07.2024 14:58 Відповісти
+5
А шо, испанский диспетчер Карлос выйдет сухим из воды!?
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16.07.2024 14:59 Відповісти
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як діти.. чесне слово.. заяви публікують... "мають визнати".. тьху.
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16.07.2024 14:55 Відповісти
інколи краще промовчати...

R.I.P. пасажирам рейсу MH17

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16.07.2024 17:38 Відповісти
Нідерланди одні з найперших в допомозі Україні

повьязано це з трагедією МН-17 чи ні - не знаю

ми памьятаємо про вашу і нашу трагедію, Нідерландіє !
ми дякуємо за допомогу !
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16.07.2024 17:41 Відповісти
потужно...
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16.07.2024 14:58 Відповісти
соплєжуї
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16.07.2024 14:58 Відповісти
А шо, испанский диспетчер Карлос выйдет сухим из воды!?
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16.07.2024 14:59 Відповісти
Вона ще багато чого має. А може змусите якось?
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16.07.2024 15:06 Відповісти
Ну пазязя, визнайте, а ми тоді зменьшимо рівень стурбованості.
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16.07.2024 15:14 Відповісти
організує фуршет...біфштекс по амстердамськи
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16.07.2024 15:14 Відповісти
Зло не було покаране, коли загинуло 80 дітей, відповідно стався ОХМАТДИТ. Виростили Путіна не "узкіє", а легітимізував Нетаньяху, який привітав його, потиснувши руку і обнявши в 2015 р.
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16.07.2024 15:15 Відповісти
Ну так починай навіть не з "царя Ірода" - а прямо з пророка Єсеїї! Коли його діти дражнили "лисим" - він призвав ведмедів і ті дітей роздерли! Ну і потім починай перераховувать "непокаране зло"! Не треба вішать на Нетаньяху всі гріхи - він політик І представляв свою країну - а не ООН чи щось інше "всегалактичне" У його держави власні інтереси І коли "Лідор" України говорить про "заглядання в очі" Путіну - то НЕтаньяху (в інтересах своєї держави) може принизиться до потискання руки Путіна!
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16.07.2024 15:33 Відповісти
куколди!
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16.07.2024 15:21 Відповісти
Евролохи.
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16.07.2024 16:04 Відповісти
Викликає тільки сміх...
Йоана ваша демократія
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16.07.2024 17:11 Відповісти
Дайте українцям достатньо зброї, дозвольте нею користуватись і росіяни швидко все визнають і виплатять усі судові вимоги
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16.07.2024 17:20 Відповісти
Нідерланди дають першими і багато
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16.07.2024 17:43 Відповісти
 
 