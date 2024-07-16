ЄС у 10-ту річницю збиття рейсу MH17 російськими терористами: РФ має визнати відповідальність за трагедію

Євросоюз з нагоди 10-ї річниці збиття Росією малайзійського "Боїнга" рейсу MH17 опублікував заяву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Ради ЄС.

"Європейський Союз знову закликає Російську Федерацію визнати свою відповідальність за цю трагедію та повністю співпрацювати у здійсненні правосуддя", - наголосили там.

У ЄС зауважили, що докази, представлені Спільною слідчою групою під час розгляду справи в Окружному суді Нідерландів та передані до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) та Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), чітко вказують на те, що зенітно-ракетний комплекс "Бук", який був використаний для збиття рейсу MH17, поза всяким сумнівом, належав збройним силам РФ.

"Жодна російська дезінформаційна операція не може відвернути увагу від цих основних фактів, встановлених судом. ... Європейський Союз підтверджує свою повну підтримку всіх зусиль, спрямованих на встановлення істини, справедливості та підзвітності, відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2166", - йдеться в заяві.

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Нагадаємо, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи над тимчасово окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Суд у Гаазі 17 листопада 2022 року визнав російського терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), генерала ГРУ Генштабу збройних сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського та громадянина України Леоніда Харченка винними у збитті літака рейсу MH17 та вбивстві 298 людей, їх засудили до довічного ув'язнення. Також вони мають виплатити 16 млн євро компенсацій.

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