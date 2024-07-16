РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7386 посетителей онлайн
Новости Российские террористы сбили Боинг
1 576 16

ЕС в 10-ю годовщину сбития рейса MH17 российскими террористами: РФ должна признать ответственность за трагедию

ЄС у річницю збиття Boeing 777 оприлюднило заяву

Евросоюз по случаю 10-й годовщины сбития Россией малайзийского "Боинга" рейса MH17 опубликовал заявление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"Европейский Союз вновь призывает Российскую Федерацию признать свою ответственность за эту трагедию и полностью сотрудничать в осуществлении правосудия", - отметили там.

В ЕС отметили, что доказательства, представленные Совместной следственной группой при рассмотрении дела в Окружном суде Нидерландов и переданные в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO), четко указывают на то, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", который был использован для сбивания рейса MH17, вне всякого сомнения, принадлежал вооруженным силам РФ.

"Ни одна российская дезинформационная операция не может отвлечь внимание от этих основных фактов, установленных судом. ... Европейский Союз подтверждает свою полную поддержку всех усилий, направленных на установление истины, справедливости и подотчетности, в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2166", - говорится в заявлении.

Читайте также: ЕСПЧ начал устные слушания по делу "Украина и Нидерланды против России"

Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу над временно оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

Суд в Гааге 17 ноября 2022 года признал российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), генерала ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в сбивании самолета рейса MH17 и убийстве 298 человек, их приговорили к пожизненному заключению. Также они должны выплатить 16 млн евро компенсаций.

Читайте также: Судья в Нидерландах пыталась повлиять на дело MH17, распространяя теорию заговора

Автор: 

Евросоюз (17623) Боинг-777 Malaysia Airlines (1379)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
потужно...
показать весь комментарий
16.07.2024 14:58 Ответить
+5
соплєжуї
показать весь комментарий
16.07.2024 14:58 Ответить
+5
А шо, испанский диспетчер Карлос выйдет сухим из воды!?
показать весь комментарий
16.07.2024 14:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
як діти.. чесне слово.. заяви публікують... "мають визнати".. тьху.
показать весь комментарий
16.07.2024 14:55 Ответить
інколи краще промовчати...

R.I.P. пасажирам рейсу MH17

показать весь комментарий
16.07.2024 17:38 Ответить
Нідерланди одні з найперших в допомозі Україні

повьязано це з трагедією МН-17 чи ні - не знаю

ми памьятаємо про вашу і нашу трагедію, Нідерландіє !
ми дякуємо за допомогу !
показать весь комментарий
16.07.2024 17:41 Ответить
потужно...
показать весь комментарий
16.07.2024 14:58 Ответить
соплєжуї
показать весь комментарий
16.07.2024 14:58 Ответить
А шо, испанский диспетчер Карлос выйдет сухим из воды!?
показать весь комментарий
16.07.2024 14:59 Ответить
Вона ще багато чого має. А може змусите якось?
показать весь комментарий
16.07.2024 15:06 Ответить
Ну пазязя, визнайте, а ми тоді зменьшимо рівень стурбованості.
показать весь комментарий
16.07.2024 15:14 Ответить
організує фуршет...біфштекс по амстердамськи
показать весь комментарий
16.07.2024 15:14 Ответить
Зло не було покаране, коли загинуло 80 дітей, відповідно стався ОХМАТДИТ. Виростили Путіна не "узкіє", а легітимізував Нетаньяху, який привітав його, потиснувши руку і обнявши в 2015 р.
показать весь комментарий
16.07.2024 15:15 Ответить
Ну так починай навіть не з "царя Ірода" - а прямо з пророка Єсеїї! Коли його діти дражнили "лисим" - він призвав ведмедів і ті дітей роздерли! Ну і потім починай перераховувать "непокаране зло"! Не треба вішать на Нетаньяху всі гріхи - він політик І представляв свою країну - а не ООН чи щось інше "всегалактичне" У його держави власні інтереси І коли "Лідор" України говорить про "заглядання в очі" Путіну - то НЕтаньяху (в інтересах своєї держави) може принизиться до потискання руки Путіна!
показать весь комментарий
16.07.2024 15:33 Ответить
куколди!
показать весь комментарий
16.07.2024 15:21 Ответить
Евролохи.
показать весь комментарий
16.07.2024 16:04 Ответить
Викликає тільки сміх...
Йоана ваша демократія
показать весь комментарий
16.07.2024 17:11 Ответить
Дайте українцям достатньо зброї, дозвольте нею користуватись і росіяни швидко все визнають і виплатять усі судові вимоги
показать весь комментарий
16.07.2024 17:20 Ответить
Нідерланди дають першими і багато
показать весь комментарий
16.07.2024 17:43 Ответить
 
 