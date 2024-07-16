ЕС в 10-ю годовщину сбития рейса MH17 российскими террористами: РФ должна признать ответственность за трагедию

Евросоюз по случаю 10-й годовщины сбития Россией малайзийского "Боинга" рейса MH17 опубликовал заявление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"Европейский Союз вновь призывает Российскую Федерацию признать свою ответственность за эту трагедию и полностью сотрудничать в осуществлении правосудия", - отметили там.

В ЕС отметили, что доказательства, представленные Совместной следственной группой при рассмотрении дела в Окружном суде Нидерландов и переданные в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO), четко указывают на то, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", который был использован для сбивания рейса MH17, вне всякого сомнения, принадлежал вооруженным силам РФ.

"Ни одна российская дезинформационная операция не может отвлечь внимание от этих основных фактов, установленных судом. ... Европейский Союз подтверждает свою полную поддержку всех усилий, направленных на установление истины, справедливости и подотчетности, в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности ООН 2166", - говорится в заявлении.

Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел катастрофу над временно оккупированной частью Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

Суд в Гааге 17 ноября 2022 года признал российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), генерала ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, главу "ГРУ ДНР" Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в сбивании самолета рейса MH17 и убийстве 298 человек, их приговорили к пожизненному заключению. Также они должны выплатить 16 млн евро компенсаций.

