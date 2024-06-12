ЕСПЧ начал устные слушания по делу "Украина и Нидерланды против России"

Сегодня, 12 июня, Европейский суд по правам человека начал устные слушания по приемлемости и сути межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России". Дело касается, в частности, нарушений прав человека на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 2014 года и в ходе полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Как отмечается, в Страсбург прибыла делегация Украины, в составе которой, в частности, уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека Маргарита Сокоренко вместе с представителями Секретариата уполномоченного по делам ЕСПЧ, а также заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая.

Сообщается, что Европейский суд не осуществляет прямую видеотрансляцию заседаний, но видеозапись устных слушаний по делу "Украина и Нидерланды против России" будет опубликована сегодня после завершения заседания на сайте ЕСПЧ.

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Так, дело касается нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей с 2014 года и в ходе полномасштабного вторжения России на территорию Украины по заявлениям №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 и 11055/22, к которому в части полномасштабного вторжения России в Украину 26 государств и 1 неправительственная организация присоединились в качестве третьей стороны.

Кроме того, в Страсбург на слушания в ЕСПЧ из Нидерландов прибыли родственники погибших в катастрофе рейса МН17.

Стоит напомнить, что в июле 2020 года Нидерланды подали в ЕСПЧ межгосударственное заявление против РФ о сбивании в июле 2014 года пассажирского самолета рейса МН17 и гибели 298 человек. Правительство Украины выразило желание присоединиться к этому межгосударственному заявлению в качестве третьей стороны.

27 ноября 2020 года ЕСПЧ сообщил об объединении трех межгосударственных дел в одно дело "Украина и Нидерланды против России" по заявлениям: "Украина против России (относительно восточной Украины)" по заявлению № 8019/16, которое касается массовых и систематических нарушений прав человека на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей; "Украина против России" по заявлению № 43800/14 о похищении и попытках незаконного вывоза детей-сирот из Донецкой и Луганской областей на территорию Российской Федерации в 2014 году; "Нидерланды против России" по заявлению № 28525/20 о сбивании самолета рейса Малайзийских авиалиний MH17.

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Правительство Нидерландов жалуется в части событий по сбиванию МН17. Украинское же заявление относительно событий на востоке Украины шире, при этом правительство Украины также жалуется относительно сбития пассажирского самолета. Поэтому межгосударственные дела Украины и Нидерландов связаны.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ начал рассмотрение по существу дела "Украина против России" относительно оккупации Крыма.