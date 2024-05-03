Преступления РФ на Донбассе: ЕСПЧ назначил слушание на 12 июня

Европейский суд по правам человека 12 июня начнет публичные слушания иска "Украина и Нидерланды против Российской Федерации" о нарушениях прав человека на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, а также присоединенного в 2022 году иска относительно полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщила уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Маргарита Сокоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сначала ЕСПЧ назначил слушания на 29 мая, но потом по процедурным соображениям сместил эту дату на 12 июня. В этот день мы в Страсбурге будем представлять свою позицию относительно нарушений прав человека со стороны РФ в Донецкой и Луганской областях, а потом уже во время полномасштабного вторжения", - сказала она.

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Сокоренко рассказала, что сначала Украина подала иск в ЕСПЧ о нарушениях прав человека на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей в 2014 году, к которому также позже был присоединен иск Нидерландов. А уже после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году ЕСПЧ также присоединил к этому делу еще один иск Украины о нарушении Россией прав человека после 24 февраля 2022 года.

Она отметила, что по этому делу ЕСПЧ в январе 2023 года вынес промежуточное решение о приемлемости иска к рассмотрению. В этом решении суд, в частности, указал, что после того, как Россия оккупировала Крым в феврале 2014 года, российская агрессия перешла на восток Украины и в результате была захвачена часть Донецкой и Луганской областей.

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"ЕСПЧ назвал дату, когда был получен контроль, - это было 11 мая 2014 года. В этот день были проведены так называемые референдумы о независимости "ДНР" и "ЛНР". ЕСПЧ отметил, что Украина смогла доказать, что российские военные или аффилированные с российскими спецслужбами лица уже присутствовали на востоке Украины еще в апреле 2014 года, и они причастны к событиям, связанным с захватом населенных пунктов, которые мы наблюдали тогда, и в итоге это привело к захвату частей Донецкой и Луганской областей. При этом ЕСПЧ признал приемлемыми ряд жалоб о нарушении прав человека на захваченных территориях Донецкой и Луганской областей и перешел к сути рассмотрения дела", - напомнила Сокоренко.

Уже в феврале 2023 года ЕСПЧ принял решение, что он объединяет иск о полномасштабном вторжении с иском о захвате Донецкой и Луганской областей с 2014 года.

"То есть мы имеем одно большое дело, где рассматривается нарушение прав человека с 2014 года включительно с периодом полномасштабного вторжения РФ. Мы видим, что ЕСПЧ понимает, что эти нарушения являются следствием одного акта агрессии, который продолжается с 2014 года в динамике", - добавила уполномоченная по делам ЕСПЧ.

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По ее словам, в течение 2023 года Украина предоставляла письменные доказательства о нарушении прав человека Россией, а в этом году будут слушания уже по существу дела.

Ранее ЕСПЧ начал рассмотрение по существу дела "Украина против России" относительно оккупации Крыма.