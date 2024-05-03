Злочини РФ на Донбасі: ЄСПЛ призначив слухання на 12 червня

Європейський суд з прав людини 12 червня розпочне публічні слухання позову "Україна та Нідерланди проти Російської Федерації" щодо порушень прав людини в окупованих частинах Донецької і Луганської областей, а також доєднаного у 2022 році позову щодо повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомила уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Спочатку ЄСПЛ призначив слухання на 29 травня, але потім із процедурних міркувань змістив цю дату на 12 червня. Цього дня ми у Страсбурзі будемо представляти свою позицію щодо порушень прав людини з боку РФ у Донецькій і Луганській областях, а потім уже під час повномасштабного вторгнення", - сказала вона.

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Сокоренко розповіла, що спочатку Україна подала позов до ЄСПЛ щодо порушень прав людини в окупованих частинах Донецької і Луганської областей у 2014 році, до якого також пізніше було приєднано позов Нідерландів. А уже після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році ЄСПЛ також доєднав до цієї справи іще один позов України про порушення Росією прав людини після 24 лютого 2022 року.

Вона зазначила, що у цій справі ЄСПЛ у січні 2023 року виніс проміжне рішення стосовно прийнятності позову до розгляду. У цьому рішенні суд, зокрема, вказав що після того, як Росія окупувала Крим у лютому 2014 року, російська агресія перейшла на схід України і у результаті було захоплено частину Донецької і Луганської областей.

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"ЄСПЛ навів дату, коли було отримано контроль, - це було 11 травня 2014 року. У цей день було проведено так звані референдуми про незалежність "ДНР" і "ЛНР". ЄСПЛ вказав, що Україна змогла довести, що російські військові або афілійовані до російських спецслужб особи уже були присутні на сході України ще у квітні 2014 року, і вони причетні до подій, пов’язаних із захопленням населених пунктів, які ми спостерігали тоді, і у своєму підсумку це призвело до захоплення частин Донецької і Луганської областей. При цьому ЄСПЛ визнав прийнятними ряд скарг про порушення прав людини на захоплених територіях Донецької і Луганської областей і перейшов до суті розгляду справи", - нагадала Сокоренко.

Уже у лютому 2023 року ЄСПЛ ухвалив рішення, що він об’єднує позов щодо повномасштабного вторгнення із позовом щодо захоплення Донецької і Луганської областей з 2014 року.

"Тобто ми маємо одну велику справу, де розглядається порушення прав людини з 2014 року включно з періодом повномасштабного вторгнення РФ. Ми бачимо, що ЄСПЛ розуміє, що ці порушення є наслідком одного акту агресії, який триває з 2014 року у динаміці", - додала уповноважена у справах ЄСПЛ.

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За її словами, протягом 2023 року Україна надавала письмові докази про порушення прав людини Росією, а цьогоріч будуть слухання уже по суті справи.

Раніше ЄСПЛ розпочав розгляд по суті справи "Україна проти Росії" щодо окупації Криму.