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Новини
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Адвокати Коломойського позвалися до ЄСПЛ: Суд розпочав розгляд скарги

коломойський

Адвокати олігарха Ігоря Коломойського звернулися до ЄСПЛ зі скаргою. Вони зазначили, що провадження проти нього розпочали незаконно, а також допустилися низки порушень щодо дотримання його прав та свобод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegraf.

Адвокат Коломойського Олександр Лисак сподівається на справедливу оцінку ситуації із бізнесменом від європейських суддів.

"ЄСПЛ оцінить на предмет правомірності як застосовані щодо Ігоря Коломойського запобіжні заходи, так і загалом законність кримінального переслідування нашого клієнта. Ця справа матиме важливе значення для функціонування в Україні захисту прав людини та дотримання принципів правової держави", - зазначив захисник.

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Лисак також додав, що в майбутньому сторона захисту його клієнта також оскаржуватиме в ЄСПЛ низку порушень прав людини.

"Ми маємо констатувати, що з моменту нашого звернення зі скаргою в ЄСПЛ ситуація щодо дотримання прав Ігоря Коломойського значно погіршилася. Підозра протягом останніх місяців абсолютно не еволюціонує. Разом з тим, людина вже майже 8 місяців перебуває під вартою за фактично необґрунтованою підозрою, заснованою на нічим не підкріплених припущеннях. У зв’язку із цим, ми вимушені продовжувати оскаржувати незаконні дії відносно пана Коломойського в ЄСПЛ. Цей крок є необхідним для захисту прав і законних інтересів Ігоря Коломойського, оскільки в нашому випадку жоден національний засіб захисту не є ефективним", - наголосив він.

Захист Коломойського розраховує на оперативний та справедливий розгляд справи у Європейському суді. Адвокати переконані, що рішення суду спиратиметься на міжнародні стандарти прав людини.

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Хронологія справи Коломойського

Нагадаємо, у вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (згодом розмір застави було збільшено до 3,9 мільярда гривень).

6 жовтня Київський апеляційний суд відмовив адвокатам Коломойського, які просили зменшити розмір застави до початкового рівня.

21 жовтня Олександр Лисак повідомив, що під час перебування в ізоляторі тимчасового тримання Коломойський "має серйозні проблеми" з доступом до медичної допомоги.

24 жовтня суд відмовився замінити Коломойському утримання під вартою на домашній арешт. Водночас суд зобов'язав керівника відділу забезпечення досудового слідства Служби безпеки України та державної установи Центр охорони здоров'я державної кримінальної виконавчої служби України у Києві та області невідкладно забезпечити проведення повного медичного обстеження Коломойському з метою встановлення, чи може він за станом здоров'я перебувати в умовах слідчого ізолятора без надання спеціалізованої медичної допомоги.

27 жовтня Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін утримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 грудня з альтернативою визначення застави в 3,9 млрд гривень.

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15 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зібралася, щоб розглянути апеляційну скаргу захисту бізнесмена Ігоря Коломойського щодо ухвали ВАКС від 24.10.2023 у справі № 991/9378/23 про повернення скарги Коломойського І. В. на бездіяльність Генерального прокурора та постанову прокурора від 13.10.2023 про відмову у задоволенні клопотання про зміну підслідності. Однак суд переніс засідання на 17 листопада у зв'язку з тим, що сторона захисту звернулася з клопотанням про забезпечення особистої участі Ігоря Коломойського у розгляді справи.

Колегія суддів Київського апеляційного суду 16 листопада зменшила суму застави для бізнесмена Ігоря Коломойського на 891 мільйон гривень.

23 листопада Шевченківський районний суд міста Києва продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно бізнесмена Ігоря Коломойського і екскерівника столичної філії Приватбанку Сергія Волкова на три місяці - до 2 березня 2024 року.

28 листопада Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 26 січня 2024 року з альтернативою визначення застави 3 млрд 712 тис. грн.

Також читайте: Дві компанії, нерухомість у Москві і 500 ділянок землі: Російський суд конфіскував пов’язані з Коломойським активи

Автор: 

Коломойський (3122) Європейський суд з пр... (452)


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Топ коментарі
+18
Вот совсем не удивлюсь если в деле были сознательно допущены проебы для подобных случаев, или чтобы решение можно было оспорить в дальнейшем.
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25.04.2024 12:51
+10
Не удивлюсь, если ******* всё сделало так, что мы ещё будем платить коломойше из бюджета.
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25.04.2024 12:54
+9
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25.04.2024 12:50
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25.04.2024 12:50 Відповісти
Вот совсем не удивлюсь если в деле были сознательно допущены проебы для подобных случаев, или чтобы решение можно было оспорить в дальнейшем.
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25.04.2024 12:51 Відповісти
Так і буде
73% зебілохів можна натягувати вічно
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25.04.2024 12:56 Відповісти
По крайней мере, точно то, что в самом начале было нарушение с тем, какой орган ведёт дела.
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25.04.2024 12:58 Відповісти
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25.04.2024 13:13 Відповісти
Не удивлюсь, если ******* всё сделало так, что мы ещё будем платить коломойше из бюджета.
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25.04.2024 12:54 Відповісти
Звісно будемо. Чи ви реально думаєте що лялька вийшла з під контролю та хоче вкрадені у нас з вами гроші повернути?
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25.04.2024 13:26 Відповісти
Позиція стосовно Бєні дуже проста. Фізичне винищення всіх можливих спадкоємців Бєні і вже потім приспати жадібного придурка. В цьому випадку все вкрадене і набодяжене ним повернеться в бюджет України без надмірних зусиль.
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25.04.2024 12:55 Відповісти
ті ваще мозг!
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25.04.2024 12:59 Відповісти
Вихід - віддати иого амерам
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25.04.2024 13:05 Відповісти
Ага... Лазаренко віддали амерам і не повернули в бюджет навіть шеляга ломаного - все зжерли американські юристи на вертухаї...
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25.04.2024 13:08 Відповісти
Ну тут наші адвокати иого почистять а в Європеиському суді почнуть давити на права людини і виверниться а в США хоть відсидить
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25.04.2024 13:19 Відповісти
Нам не потрібно щоб він "відсиджував". Нам потрібно повернути мільярди доларів в бюджет і використати їх на захист України.
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25.04.2024 13:49 Відповісти
Ну ви і жмотяра.
Скупий платить двічі.
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25.04.2024 13:23 Відповісти
Ага... Тільки за однією схемою "Приватбанка" Бєня обікрав кожного українця включаючи грудних дітей на 1300 доларів США... А жмотяра значить я...
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25.04.2024 13:47 Відповісти
Те,що Коломой рафінований шахрай і злодій,на якому проби нема де ставити ні в кого,в тому числі і у ЄСПЛ не викликає сумнівів...Тут надія лишень на порушення процедури,десь запізнились справку подати чи права не зачитали в повному об"ємі...І ЄСПЛ,де також люди яким треба їсти і пити тупо і зі спокійною совістю за запізнення подачі матеріалів слідчим на двадцять хвилин виправдає Коломоя і піде розглядати інші справи...
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25.04.2024 13:09 Відповісти
Бідна "жертва" режиму театру ляльок, якого сам же й створив та і зараз разом з ним розігрує тюремну виставу.
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25.04.2024 13:10 Відповісти
А шо журналісти? Де КАЛО мойша відбуває покарання? У себе в Буковелі? Чи в Ізраїлі? Якось дуже тихо?
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25.04.2024 13:17 Відповісти
Зебіли вірять що за гратами
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25.04.2024 13:24 Відповісти
Ізраїль незручно далеко і немає авіасполучення , а от Буковель самий раз
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25.04.2024 13:26 Відповісти
КалаМойський, користується зеленським, як гумовим виробом… шуфрич, може пояснити з мертвечуком…
Це ж не Червінського мордувати, татарову…
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25.04.2024 13:23 Відповісти
Нехай в Американський суд звернуться-там його в баранячий ріг скрутять.
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25.04.2024 13:24 Відповісти
Чувак вкрав 9 мільярдів, хтось сподівається що його засудять,
Зеля відаже дружбана за поправками Лозового
пройшло більше 4 мсяців, Зе ігнорує петицію,
мабуть в ОПі з цього приводу зараз"жнива" у розпалі
https://petition.president.gov.ua/petition/212828
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25.04.2024 13:28 Відповісти
Бєня вже був звільнив Україну від російської експансії. У 2014му. Він розмістив по Дніпру бігборди з закликом до дамбасів: "За кожного іхтамнєта даю 10 штук зелені навіть, якщо він у двох мішках". За короткий час був епізод: на кордоні Донбаса і Раші проривається мінівен з іхтамнєтами запакованими до зубів зброєю і російські погранці зносять його на лайно(мають право і обов'язок). Чим не кінець війни? Але Бєня був посунений з посади губера, дніпровська команда розгромлена і все повернулось туди, куди "комусь" було треба
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25.04.2024 13:40 Відповісти
То він не україну звільняв і платив по 10к за іхтамнета.То він партію сколачував "слугі народа" називаються.
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25.04.2024 14:41 Відповісти
Цю партію створили у кремлі, як і серіал, що знімавсь на московських студіях. А у Бєні в Раші весь бізнес був конфіскований
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25.04.2024 18:16 Відповісти
Совсем обкурился? В это же время Беня тырил бабло людей в Привате, силой захватывал "Укрнафту", отпускал топливо для армии втридорога, сливал нефть с трубопровода и т.д, и т.п.

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25.04.2024 15:10 Відповісти
Тобто Бєня тирив бабло в Приваті, зараз сидить у буцегарні, а та, хто мала дати йому по руках сидить у Лондоні у власному маєтку. Так?
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25.04.2024 18:11 Відповісти
Я же и говорю - ты обкурился.
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25.04.2024 18:38 Відповісти
Прийде час, і українці зі своїх кишень ще заплатять бенефіціару Зелі чергове багатомільярдне відшкодування. До речі, він в сизо давно не сидить. Це для лохів він за гратами. А при Зелі він ніжиться і оздоровлюється на території свого комплексу Буковель
.
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25.04.2024 13:46 Відповісти
Так, силовики Володі Херпіду спеціально допустили порушення, бо то ж його наставник, то ж його проповідник і фінансист. Володя до цього часу користується медведчуківсько-коломойським телеканалом "1+1" і навіть фінансує його з бідної казни воюючої країни і тільки на тому брехливому телеканалу довірився створити телемарафон. Особисто у мене склалося таке враження, що Беня сам попросив свій проект Володю прикрити його в "СІЗО", щоб не видавати США.
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25.04.2024 14:09 Відповісти
...законы США он тоже не нарушал..Министр Юстиции США так себе приезжал...
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25.04.2024 14:15 Відповісти
Звичайно, він і в Україні нічого не порушив і навіть Привтбанк не обікрав на 5,5 мільярдів доларів США, та не перевів на рахунки в офшори Володі Херпіду 41 мільяйон долрів США. То все зробилося якось само, так 73%?
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25.04.2024 15:11 Відповісти
Ну коли судова влада бездіяльна що б засудити одного з найбільших шахраїв світу який обікрав країну на понад 10 мільярдів доларів ,тоді він все буде робити що б і далі грабувати Україну вже через міжнародні судди.
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25.04.2024 14:43 Відповісти
А як стадо раділо-зе посаділ коломоя.
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25.04.2024 14:43 Відповісти
Розпочалася операція ОП з порятунку "рядового Коломойського"...
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25.04.2024 15:02 Відповісти
 
 