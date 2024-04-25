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Адвокаты Коломойского подали иск в ЕСПЧ: Суд начал рассмотрение жалобы

коломойський

Адвокаты олигарха Игоря Коломойского обратились в ЕСПЧ с жалобой. Они отметили, что производство против него начали незаконно, а также допустили ряд нарушений по соблюдению его прав и свобод.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegraf.

Адвокат Коломойского Александр Лысак надеется на справедливую оценку ситуации с бизнесменом от европейских судей.

"ЕСПЧ оценит на предмет правомерности как примененные в отношении Игоря Коломойского меры пресечения, так и в целом законность уголовного преследования нашего клиента. Это дело будет иметь важное значение для функционирования в Украине защиты прав человека и соблюдения принципов правового государства", - отметил защитник.

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Лысак также добавил, что в будущем сторона защиты его клиента также будет оспаривать в ЕСПЧ ряд нарушений прав человека.

"Мы должны констатировать, что с момента нашего обращения с жалобой в ЕСПЧ ситуация по соблюдению прав Игоря Коломойского значительно ухудшилась. Подозрение в течение последних месяцев абсолютно не эволюционирует. Вместе с тем, человек уже почти 8 месяцев находится под стражей по, фактически, необоснованному подозрению, основанному на ничем не подкрепленных предположениях. В связи с этим, мы вынуждены продолжать обжаловать незаконные действия в отношении господина Коломойского в ЕСПЧ. Этот шаг необходим для защиты прав и законных интересов Игоря Коломойского, поскольку в нашем случае ни одно национальное средство защиты не является эффективным", - подчеркнул он.

Защита Коломойского рассчитывает на оперативное и справедливое рассмотрение дела в Европейском суде. Адвокаты убеждены, что решение суда будет опираться на международные стандарты прав человека.

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Хронология дела Коломойского

Напомним, в сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (впоследствии размер залога был увеличен до 3,9 миллиарда гривен).

6 октября Киевский апелляционный суд отказал адвокатам Коломойского, просившим уменьшить размер залога до первоначального уровня.

21 октября Александр Лысак сообщил, что во время пребывания в изоляторе временного содержания Коломойский "имеет серьезные проблемы" с доступом к медицинской помощи.

24 октября суд отказался заменить Коломойскому содержание под стражей на домашний арест. В то же время, суд обязал руководителя отдела обеспечения досудебного следствия Службы безопасности Украины и государственного учреждения Центр охраны здоровья государственной уголовной исполнительной службы Украины в Киеве и области безотлагательно обеспечить проведение полного медицинского обследования Коломойскому с целью установления, может ли он по состоянию здоровья находиться в условиях следственного изолятора без оказания специализированной медицинской помощи.

27 октября Шевченковский районный суд города Киева продлил срок содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского до 2 декабря с альтернативой определения залога в 3,9 млрд гривен.

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15 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда собралась, чтобы рассмотреть апелляционную жалобу защиты бизнесмена Игоря Коломойского относительно постановления ВАКС от 24.10.2023 по делу № 991/9378/23 о возвращении жалобы Коломойского И. В. на бездействие Генерального прокурора и постановление прокурора от 13.10.2023 об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении подследственности. Однако суд перенес заседание на 17 ноября в связи с тем, что сторона защиты обратилась с ходатайством об обеспечении личного участия Игоря Коломойского в рассмотрении дела.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда 16 ноября уменьшила сумму залога для бизнесмена Игоря Коломойского на 891 миллион гривен.

23 ноября Шевченковский районный суд города Киева продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бизнесмена Игоря Коломойского и экс-руководителя столичного филиала Приватбанка Сергея Волкова на три месяца - до 2 марта 2024 года.

28 ноября Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 26 января 2024 года с альтернативой определения залога 3 млрд 712 тыс. грн.

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Автор: 

Коломойский (1791) Европейский суд по правам человека (811)


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Топ комментарии
+18
Вот совсем не удивлюсь если в деле были сознательно допущены проебы для подобных случаев, или чтобы решение можно было оспорить в дальнейшем.
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25.04.2024 12:51
+10
Не удивлюсь, если ******* всё сделало так, что мы ещё будем платить коломойше из бюджета.
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25.04.2024 12:54
+9
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25.04.2024 12:50
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25.04.2024 12:50 Ответить
Вот совсем не удивлюсь если в деле были сознательно допущены проебы для подобных случаев, или чтобы решение можно было оспорить в дальнейшем.
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25.04.2024 12:51 Ответить
Так і буде
73% зебілохів можна натягувати вічно
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25.04.2024 12:56 Ответить
По крайней мере, точно то, что в самом начале было нарушение с тем, какой орган ведёт дела.
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25.04.2024 12:58 Ответить
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25.04.2024 13:13 Ответить
Не удивлюсь, если ******* всё сделало так, что мы ещё будем платить коломойше из бюджета.
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25.04.2024 12:54 Ответить
Звісно будемо. Чи ви реально думаєте що лялька вийшла з під контролю та хоче вкрадені у нас з вами гроші повернути?
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25.04.2024 13:26 Ответить
Позиція стосовно Бєні дуже проста. Фізичне винищення всіх можливих спадкоємців Бєні і вже потім приспати жадібного придурка. В цьому випадку все вкрадене і набодяжене ним повернеться в бюджет України без надмірних зусиль.
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25.04.2024 12:55 Ответить
ті ваще мозг!
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25.04.2024 12:59 Ответить
Вихід - віддати иого амерам
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25.04.2024 13:05 Ответить
Ага... Лазаренко віддали амерам і не повернули в бюджет навіть шеляга ломаного - все зжерли американські юристи на вертухаї...
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25.04.2024 13:08 Ответить
Ну тут наші адвокати иого почистять а в Європеиському суді почнуть давити на права людини і виверниться а в США хоть відсидить
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25.04.2024 13:19 Ответить
Нам не потрібно щоб він "відсиджував". Нам потрібно повернути мільярди доларів в бюджет і використати їх на захист України.
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25.04.2024 13:49 Ответить
Ну ви і жмотяра.
Скупий платить двічі.
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25.04.2024 13:23 Ответить
Ага... Тільки за однією схемою "Приватбанка" Бєня обікрав кожного українця включаючи грудних дітей на 1300 доларів США... А жмотяра значить я...
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25.04.2024 13:47 Ответить
Те,що Коломой рафінований шахрай і злодій,на якому проби нема де ставити ні в кого,в тому числі і у ЄСПЛ не викликає сумнівів...Тут надія лишень на порушення процедури,десь запізнились справку подати чи права не зачитали в повному об"ємі...І ЄСПЛ,де також люди яким треба їсти і пити тупо і зі спокійною совістю за запізнення подачі матеріалів слідчим на двадцять хвилин виправдає Коломоя і піде розглядати інші справи...
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25.04.2024 13:09 Ответить
Бідна "жертва" режиму театру ляльок, якого сам же й створив та і зараз разом з ним розігрує тюремну виставу.
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25.04.2024 13:10 Ответить
А шо журналісти? Де КАЛО мойша відбуває покарання? У себе в Буковелі? Чи в Ізраїлі? Якось дуже тихо?
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25.04.2024 13:17 Ответить
Зебіли вірять що за гратами
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25.04.2024 13:24 Ответить
Ізраїль незручно далеко і немає авіасполучення , а от Буковель самий раз
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25.04.2024 13:26 Ответить
КалаМойський, користується зеленським, як гумовим виробом… шуфрич, може пояснити з мертвечуком…
Це ж не Червінського мордувати, татарову…
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25.04.2024 13:23 Ответить
Нехай в Американський суд звернуться-там його в баранячий ріг скрутять.
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25.04.2024 13:24 Ответить
Чувак вкрав 9 мільярдів, хтось сподівається що його засудять,
Зеля відаже дружбана за поправками Лозового
пройшло більше 4 мсяців, Зе ігнорує петицію,
мабуть в ОПі з цього приводу зараз"жнива" у розпалі
https://petition.president.gov.ua/petition/212828
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25.04.2024 13:28 Ответить
Бєня вже був звільнив Україну від російської експансії. У 2014му. Він розмістив по Дніпру бігборди з закликом до дамбасів: "За кожного іхтамнєта даю 10 штук зелені навіть, якщо він у двох мішках". За короткий час був епізод: на кордоні Донбаса і Раші проривається мінівен з іхтамнєтами запакованими до зубів зброєю і російські погранці зносять його на лайно(мають право і обов'язок). Чим не кінець війни? Але Бєня був посунений з посади губера, дніпровська команда розгромлена і все повернулось туди, куди "комусь" було треба
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25.04.2024 13:40 Ответить
То він не україну звільняв і платив по 10к за іхтамнета.То він партію сколачував "слугі народа" називаються.
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25.04.2024 14:41 Ответить
Цю партію створили у кремлі, як і серіал, що знімавсь на московських студіях. А у Бєні в Раші весь бізнес був конфіскований
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25.04.2024 18:16 Ответить
Совсем обкурился? В это же время Беня тырил бабло людей в Привате, силой захватывал "Укрнафту", отпускал топливо для армии втридорога, сливал нефть с трубопровода и т.д, и т.п.

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25.04.2024 15:10 Ответить
Тобто Бєня тирив бабло в Приваті, зараз сидить у буцегарні, а та, хто мала дати йому по руках сидить у Лондоні у власному маєтку. Так?
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25.04.2024 18:11 Ответить
Я же и говорю - ты обкурился.
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25.04.2024 18:38 Ответить
Прийде час, і українці зі своїх кишень ще заплатять бенефіціару Зелі чергове багатомільярдне відшкодування. До речі, він в сизо давно не сидить. Це для лохів він за гратами. А при Зелі він ніжиться і оздоровлюється на території свого комплексу Буковель
.
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25.04.2024 13:46 Ответить
Так, силовики Володі Херпіду спеціально допустили порушення, бо то ж його наставник, то ж його проповідник і фінансист. Володя до цього часу користується медведчуківсько-коломойським телеканалом "1+1" і навіть фінансує його з бідної казни воюючої країни і тільки на тому брехливому телеканалу довірився створити телемарафон. Особисто у мене склалося таке враження, що Беня сам попросив свій проект Володю прикрити його в "СІЗО", щоб не видавати США.
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25.04.2024 14:09 Ответить
...законы США он тоже не нарушал..Министр Юстиции США так себе приезжал...
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25.04.2024 14:15 Ответить
Звичайно, він і в Україні нічого не порушив і навіть Привтбанк не обікрав на 5,5 мільярдів доларів США, та не перевів на рахунки в офшори Володі Херпіду 41 мільяйон долрів США. То все зробилося якось само, так 73%?
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25.04.2024 15:11 Ответить
Ну коли судова влада бездіяльна що б засудити одного з найбільших шахраїв світу який обікрав країну на понад 10 мільярдів доларів ,тоді він все буде робити що б і далі грабувати Україну вже через міжнародні судди.
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25.04.2024 14:43 Ответить
А як стадо раділо-зе посаділ коломоя.
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25.04.2024 14:43 Ответить
Розпочалася операція ОП з порятунку "рядового Коломойського"...
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25.04.2024 15:02 Ответить
 
 