Адвокаты Коломойского подали иск в ЕСПЧ: Суд начал рассмотрение жалобы

Адвокаты олигарха Игоря Коломойского обратились в ЕСПЧ с жалобой. Они отметили, что производство против него начали незаконно, а также допустили ряд нарушений по соблюдению его прав и свобод.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegraf.

Адвокат Коломойского Александр Лысак надеется на справедливую оценку ситуации с бизнесменом от европейских судей.

"ЕСПЧ оценит на предмет правомерности как примененные в отношении Игоря Коломойского меры пресечения, так и в целом законность уголовного преследования нашего клиента. Это дело будет иметь важное значение для функционирования в Украине защиты прав человека и соблюдения принципов правового государства", - отметил защитник.

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Лысак также добавил, что в будущем сторона защиты его клиента также будет оспаривать в ЕСПЧ ряд нарушений прав человека.

"Мы должны констатировать, что с момента нашего обращения с жалобой в ЕСПЧ ситуация по соблюдению прав Игоря Коломойского значительно ухудшилась. Подозрение в течение последних месяцев абсолютно не эволюционирует. Вместе с тем, человек уже почти 8 месяцев находится под стражей по, фактически, необоснованному подозрению, основанному на ничем не подкрепленных предположениях. В связи с этим, мы вынуждены продолжать обжаловать незаконные действия в отношении господина Коломойского в ЕСПЧ. Этот шаг необходим для защиты прав и законных интересов Игоря Коломойского, поскольку в нашем случае ни одно национальное средство защиты не является эффективным", - подчеркнул он.

Защита Коломойского рассчитывает на оперативное и справедливое рассмотрение дела в Европейском суде. Адвокаты убеждены, что решение суда будет опираться на международные стандарты прав человека.

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Хронология дела Коломойского

Напомним, в сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (впоследствии размер залога был увеличен до 3,9 миллиарда гривен).

6 октября Киевский апелляционный суд отказал адвокатам Коломойского, просившим уменьшить размер залога до первоначального уровня.

21 октября Александр Лысак сообщил, что во время пребывания в изоляторе временного содержания Коломойский "имеет серьезные проблемы" с доступом к медицинской помощи.

24 октября суд отказался заменить Коломойскому содержание под стражей на домашний арест. В то же время, суд обязал руководителя отдела обеспечения досудебного следствия Службы безопасности Украины и государственного учреждения Центр охраны здоровья государственной уголовной исполнительной службы Украины в Киеве и области безотлагательно обеспечить проведение полного медицинского обследования Коломойскому с целью установления, может ли он по состоянию здоровья находиться в условиях следственного изолятора без оказания специализированной медицинской помощи.

27 октября Шевченковский районный суд города Киева продлил срок содержания под стражей для бизнесмена Игоря Коломойского до 2 декабря с альтернативой определения залога в 3,9 млрд гривен.

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15 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда собралась, чтобы рассмотреть апелляционную жалобу защиты бизнесмена Игоря Коломойского относительно постановления ВАКС от 24.10.2023 по делу № 991/9378/23 о возвращении жалобы Коломойского И. В. на бездействие Генерального прокурора и постановление прокурора от 13.10.2023 об отказе в удовлетворении ходатайства об изменении подследственности. Однако суд перенес заседание на 17 ноября в связи с тем, что сторона защиты обратилась с ходатайством об обеспечении личного участия Игоря Коломойского в рассмотрении дела.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда 16 ноября уменьшила сумму залога для бизнесмена Игоря Коломойского на 891 миллион гривен.

23 ноября Шевченковский районный суд города Киева продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве в отношении бизнесмена Игоря Коломойского и экс-руководителя столичного филиала Приватбанка Сергея Волкова на три месяца - до 2 марта 2024 года.

28 ноября Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока меры пресечения в виде содержания под стражей бизнесмена Игоря Коломойского до 26 января 2024 года с альтернативой определения залога 3 млрд 712 тыс. грн.

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