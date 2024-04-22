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Суд продовжив арешт Коломойського і зменшив заставу до 1,96 млрд грн

коломойський

Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення щодо продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Ігоря Коломойського до 2 червня 2024 року, але знову зменшив альтернативу застави - з 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Суд знову відхилив пропозицію відпустити Коломойського на поруки народного депутата й відмовити в арешті через стан здоров'я, задовольнивши вимоги прокурора Офісу генерального прокурора Сергія Дем'янчука, який представляє сторону обвинувачення.

Хронологія справи Коломойського

Нагадаємо, у вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (згодом розмір застави було збільшено до 3,9 мільярда гривень).

6 жовтня Київський апеляційний суд відмовив адвокатам Коломойського, які просили зменшити розмір застави до початкового рівня.

21 жовтня Олександр Лисак повідомив, що під час перебування в ізоляторі тимчасового тримання Коломойський "має серйозні проблеми" з доступом до медичної допомоги.

24 жовтня суд відмовився замінити Коломойському утримання під вартою на домашній арешт. Водночас суд зобов'язав керівника відділу забезпечення досудового слідства Служби безпеки України та державної установи Центр охорони здоров'я державної кримінальної виконавчої служби України у Києві та області невідкладно забезпечити проведення повного медичного обстеження Коломойському з метою встановлення, чи може він за станом здоров'я перебувати в умовах слідчого ізолятора без надання спеціалізованої медичної допомоги.

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27 жовтня Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін утримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 грудня з альтернативою визначення застави в 3,9 млрд гривень.

15 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зібралася, щоб розглянути апеляційну скаргу захисту бізнесмена Ігоря Коломойського щодо ухвали ВАКС від 24.10.2023 у справі № 991/9378/23 про повернення скарги Коломойського І. В. на бездіяльність Генерального прокурора та постанову прокурора від 13.10.2023 про відмову у задоволенні клопотання про зміну підслідності. Однак суд переніс засідання на 17 листопада у зв'язку з тим, що сторона захисту звернулася з клопотанням про забезпечення особистої участі Ігоря Коломойського у розгляді справи.

Колегія суддів Київського апеляційного суду 16 листопада зменшила суму застави для бізнесмена Ігоря Коломойського на 891 мільйон гривень.

23 листопада Шевченківський районний суд міста Києва продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно бізнесмена Ігоря Коломойського і екскерівника столичної філії Приватбанку Сергія Волкова на три місяці - до 2 березня 2024 року.

28 листопада Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 26 січня 2024 року з альтернативою визначення застави 3 млрд 712 тис. грн.

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Автор: 

арешт (2520) Коломойський (3121) суд (11648)


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Топ коментарі
+17
Прячут от США Коломойского. А ведь мог такого рассказать про ПРИВАТ БАНК и как ЗЕЛЯ тыздил 40 миллионов долларов наших с вами денег. ТОлько ТО другое и марафон об этом не расскажет . Кушайте гундявые шашлыки.ю ДА МЛЯ за одни ШАШЛЫКИ он должен был подвергнут импичмент ,НО только НЕ В СОМАЛИ ,в Сомали он в ХЕРОЯХ ходитт. Украл выпил ХЕРОЙ, ЛЯ
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22.04.2024 19:28
+12
Мін'юст США звинуватив Коломойського в розкраданні мільярдів доларів Приватбанку
У травні 2019 року державний Приватбанк подав позов до Канцелярського суду штату Делавер, де, зокрема, заявив, що Optima брала участь у відмиванні виведених грошей з банку. Загальну суму відмитих грошей за 10 років в Приватбанку оцінили в близько $470 млрд.
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22.04.2024 19:33
+9
до кінця року проситимуть, аби вийшов сам... міліардів за двадцять...
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22.04.2024 19:30
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Прячут от США Коломойского. А ведь мог такого рассказать про ПРИВАТ БАНК и как ЗЕЛЯ тыздил 40 миллионов долларов наших с вами денег. ТОлько ТО другое и марафон об этом не расскажет . Кушайте гундявые шашлыки.ю ДА МЛЯ за одни ШАШЛЫКИ он должен был подвергнут импичмент ,НО только НЕ В СОМАЛИ ,в Сомали он в ХЕРОЯХ ходитт. Украл выпил ХЕРОЙ, ЛЯ
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22.04.2024 19:28 Відповісти
ІЯкщо так піде далі, то дуже скоро не Бєня Бородач буде винен Україні, а навпаки, Україна Бородачу. Хай живе українське кривосуддя!
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22.04.2024 20:05 Відповісти
Скоро напише книгу спогадів «Моя боротьба проти голобородька»?
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22.04.2024 20:57 Відповісти
І до гадалки не ходи!!! Саме краще місце для бені!!! А залог скоро зменшать до пару гривень і беня зникне!!!!
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22.04.2024 20:28 Відповісти
40 лямів, що через зеля відмили, то просто пил для каломойши, воно вкрало набагато більше і здоров'я дозволяло.
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22.04.2024 20:41 Відповісти
бот
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23.04.2024 06:38 Відповісти
до кінця року проситимуть, аби вийшов сам... міліардів за двадцять...
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22.04.2024 19:30 Відповісти
Ще трішки і повернуть заставу з відсотками!
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22.04.2024 19:31 Відповісти
Бєня Бородач влаштувався, як у бога за пазухою: платить тільки за ВІП-камеру, охорона, в тому числі від американського правосуддя- цілком безплатна.
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22.04.2024 20:09 Відповісти
поки беня громадянин України його нікому видати не можуть, тому американська феміда йому не загрожує, навіть якби був на волі.
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22.04.2024 20:42 Відповісти
А баб Юльки кореш, кум алика чучмы, разве не имел украинского гражданства?
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23.04.2024 03:40 Відповісти
Та ну да, погладшав Карабас-Барабас, погладшав.
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23.04.2024 03:39 Відповісти
Мін'юст США звинуватив Коломойського в розкраданні мільярдів доларів Приватбанку
У травні 2019 року державний Приватбанк подав позов до Канцелярського суду штату Делавер, де, зокрема, заявив, що Optima брала участь у відмиванні виведених грошей з банку. Загальну суму відмитих грошей за 10 років в Приватбанку оцінили в близько $470 млрд.
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22.04.2024 19:33 Відповісти
Щось дуже багато , трішки нереальна цифра навіть для коломойського (( Коли цей банк націоналізували там держава щось близько ста мільярдів у гривнях здається вкладала у цей банк , а те що бєня стирив оцінювали у п'ять мільярдів доларів .
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22.04.2024 21:53 Відповісти
https://lb.ua/world/2020/08/07/463437_minyust_ssha_zvinuvativ.html https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29984753.html

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22.04.2024 22:07 Відповісти
я заперечував що коломойський шельма ? Але де у статті цифра у 470 мільярдів доларів ? ((
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22.04.2024 22:20 Відповісти
Ви поставили питання, я дала посилання. Посилання на РадіоСвобода відкривається ЛівийБерег.
Спробую ще раз.
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29984753.html
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23.04.2024 16:13 Відповісти
Майно Коломойського та Боголюбова у США. «Приватбанк» розкрив американські активи олігархів
06 червня 2019

21 травня державний «Приватбанк» звернувся до Канцелярського суду американського штату Делавер з позовом про відшкодування збитків, яких, як вважає банк, він зазнав у результаті різних протиправних дій. Ці дії, вважає «Приватбанк», вчинені проти нього його колишніми власниками - Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, їхніми наближеними особами Мордехаєм Корфом, Хаїмом Шошетом та Уріелом Лейбером, а також компаніями, зареєстрованими у США. Загалом у позові йдеться про «відмивання грошей» протягом майже 10 років загальним обсягом у $470 млрд -тобто, майже 13 річних бюджетів України.
...
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23.04.2024 16:18 Відповісти
Ніяким чином не збираюся вас чимось образити , але свою думку вже виказав : у тексті журналісти зробили помилку , як часто у них буває , чи хтось гаву спіймав , чи не на ту клавішу натиснув , але перечитайте статтю а не лише заголовок - у заголовку "відмили 470 млрд " , а у тексті - здійснили операцій що мають вигляд шахрайства " на сотні мільйонів " , а де ж тоді вони сховали 470 мільярдів ?????? Не ведіться на сумнівні заголовки , самі подумайте як би світ на вухах стояв якби йшлося про половину трильйона доларів , скільки по всьому світові грошей у параші не арештували .......
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23.04.2024 17:19 Відповісти
У нас немає причин сваритися.
Я посилаюсь на те, що читала.
Мова про суму в 13 річних біюджетів України.
https://www.youtube.com/watch?v=NSqkufSpGmg

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23.04.2024 17:31 Відповісти
Боже , вам зрозуміле поняття "фейк" ? Чи ви вірите у вбивство Порошенком брата ?????
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23.04.2024 17:40 Відповісти
ще пару років - і будуть давати пару мільйонів щоб погодивася вийти - там харчування краще ніж в пенсіонерів...
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22.04.2024 19:37 Відповісти
Таке казіно 🤡 розкрутив і це здається на довго
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22.04.2024 19:37 Відповісти
От чесно..я б оце поміняла на кілька лярдів..а лярди на озброєння..
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22.04.2024 19:40 Відповісти
мільйон дронів і хай валить нахрен з країни
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22.04.2024 20:06 Відповісти
нахрін в Америку там будуть раді.
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22.04.2024 20:43 Відповісти
Як буде La Catedral українською?
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22.04.2024 19:44 Відповісти
«Найважливішими мистецтвами для нас є кіно та цирк»
Беніто Коломойчинно
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22.04.2024 19:50 Відповісти
так і далі будуть ховати від правосуддя сша?
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22.04.2024 20:09 Відповісти
10.‎04.‎2024

Міністерство юстиції США на запит Канцлерського Суду штату Делавер проінформувало судові органи, що по його даним фігурант справи , що розглядається даним судом, Ігор Коломойський про порушення кримінальної справи проти якого проінформувало суд Міністерство юстиції України (вересень 2023), з березня 2024 знаходиться на території готельно-розважального комплексу, що перебуває в його особистій власності на території України. Даний запит подано в межах підготовки до процедури екстрадиції фігурантів справи №2019-0377 https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html
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22.04.2024 20:14 Відповісти
Я так розумію, що суд буде зменшувати заставу до мінуса, коли держава запропонує Каломойському гроші, щоб той покинув буцигарню.
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22.04.2024 20:16 Відповісти
у Буковелі тепер тюрма?
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22.04.2024 20:38 Відповісти
2020 року, за оцінкою OCCRP, входив до четвірки найбільших корупціонерів світу, через звинувачення у крадіжці 5 млрд $ Приватбанку через низку офшорів.
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22.04.2024 20:39 Відповісти
украинская мафия прячет от выдачи США
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22.04.2024 20:39 Відповісти
і як його можна видати США, розкажи мені.
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22.04.2024 20:46 Відповісти
так як Пашу Лазаренко
краще поясни що робить громадянин Израїлю та Кіпру в Українській тюрьмі?
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23.04.2024 00:04 Відповісти
він не в тюрмі, якщо ти не вкурсі, а ще воно громадянин України, прикінь. А Конституція України забороняє видачу громадян України.
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23.04.2024 07:02 Відповісти
пашку лазорчика затримали не в Україні, це теж тобі так, до відома, Україна його не видавала.
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23.04.2024 07:04 Відповісти
Коломо́йський: "Життя - це великий супермаркет, бери що хочеш, але не забувай, каса попереду, за все доведеться платити".
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22.04.2024 20:41 Відповісти
Свободу Бені.
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22.04.2024 21:02 Відповісти
Дуже добре зеля припрятав бєню від США. Розігрують цирк з якимось судом та заставою, а бєня сидить в своєму готелі та сміється.
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22.04.2024 21:10 Відповісти
До 20 травня, а там, Зеля, мабуть, навколішках стоятиме і вибачатиметься… Кормилець… Малюска, особисто у ВІП-камері, штани прасуватиме каламойші, перед виходом його на свободу!!

Це ж не Червінського, кривосуддям мордувати…
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22.04.2024 21:11 Відповісти
Когда же нам всем настохереет эта комедь- оперетка!? С чепухи заводится и надолго, по важной теме как дурачки!
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22.04.2024 23:45 Відповісти
Ще пару судів і держава Україна буде винна бені гроші .....
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23.04.2024 06:46 Відповісти
 
 