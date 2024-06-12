ЄСПЛ розпочав усні слухання у справі "Україна та Нідерланди проти Росії"

Сьогодні, 12 червня, Європейський суд з прав людини розпочав усні слухання щодо прийнятності та суті міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти Росії". Справа стосується, зокрема, порушень прав людини на окупованих територіях Донеччини та Луганщини із 2014 року та в ході повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, до Страсбургу прибула делегація України, у складі якої, зокрема, уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко разом з представниками Секретаріату уповноваженого у справах ЄСПЛ, а також заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра.

Повідомляється, що Європейський суд не здійснює пряму відеотрансляцію засідань, але відеозапис усних слухань у справі "Україна та Нідерланди проти Росії" буде опубліковано сьогодні після завершення засідання на сайті ЄСПЛ.

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Так, справа стосується порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей із 2014 року та в ході повномасштабного вторгнення Росії на територію України за заявами №№ 8019/16, 43800/14, 28525/20 та 11055/22, до якої в частині щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну 26 держав та 1 неурядова організація приєдналися як третя сторона.

Крім того, до Страсбурга на слухання в ЄСПЛ із Нідерландів прибули родичі загиблих в катастрофі рейсу МН17.

Варто нагадати, що в липні 2020 року Нідерланди подали до ЄСПЛ міждержавну заяву проти РФ щодо збиття у липні 2014 року пасажирського літака рейсу МН17 та загибелі 298 осіб. Уряд України висловив бажання доєднатися до цієї міждержавної заяви як третя сторона.

27 листопада 2020 року ЄСПЛ повідомив про об’єднання трьох міждержавних справ в одну справу "Україна та Нідерланди проти Росії" за заявами: "Україна проти Росії (щодо східної України)" за заявою № 8019/16, яка стосується масових та систематичних порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей; "Україна проти Росії" за заявою № 43800/14 щодо викрадення та спроб незаконного вивезення дітей-сиріт з Донецької та Луганської областей на територію Російської Федерації у 2014 році; "Нідерланди проти Росії" за заявою № 28525/20 щодо збиття літака рейсу Малайзійських авіаліній MH17.

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Уряд Нідерландів скаржиться в частині подій щодо збиття МН17. Українська ж заява щодо подій на сході України ширша, при цьому уряд України також скаржиться щодо збиття пасажирського літака. Тому міждержавні справи України і Нідерландів пов’язані.

Раніше повідомлялося, що ЄСПЛ розпочав розгляд по суті справи "Україна проти Росії" щодо окупації Криму.