У ЄСПЛ на розгляді понад 8 тис. справ проти України, - суддя Гнатовський
Україна перебуває у п’ятірці лідерів за кількістю справ у ЄСПЛ.
Про це заявив суддя ЄСПЛ від України Микола Гнатовський в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, на розгляді ЄСПЛ є справи, пов’язані безпосередньо з війною.
"Їх з початку широкомасштабного вторгнення не така величезна кількість, як можна було прогнозувати, але вони вже становлять суттєву кількість. Мушу також згадати, що досі розглядаються деякі заяви, пов’язані з етапом збройного конфлікту, який в Україні мав назву "Антитерористична операція", наприклад, коли люди скаржилися на зруйновану власність і вимагали компенсації", - зазначив Гнатовський.
"Загалом ось така структура скарг проти України, яких на розгляді ЄСПЛ наразі залишається понад 8 000", - сказав суддя.
Скарги до ЄСПЛ, зазначив Гнатовський, свідчать, що Україна має системні проблеми у пенітенціарній, правоохоронній і судовій системах, проблеми з правом власності, а також з "функціонуванням правової системи загалом".
"Загалом скарги громадян України достатньо типові, вони стосуються тих самих системних проблем, які не розв’язуються десятиліттями. Є, наприклад, велика системна проблема умов тримання під вартою та умов у пенітенціарних установах. Багато заяв на цю тему надходило і надходить, їхня кількість збільшується", - пояснив він.
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Нема честних суддів. А е купка ряджених у Европейськи балахони, які торгують рішеннями «від імені України».
2. Це стара справа яка існуе ще з періоду створення барижно/ олігархічної « влади» в Україні ( Кучма, Янукович, Тимошенко Джулія та інші)
а унас, більше тридцяти років нічого не змінюється. тільки кількість вкрадених грошей та нових "хазяїв жизні" росте.
до речі, всі програні справи, ми, українці, будемо оплачувати зі своїх кишень.
до росії не пробували позиватися?
Е в Україні міністерство Юстиції.
Е міністр Малюска.
А справ «Україна проти Росії» за компенсацію зруйновоного майна громадян- нема.
Чому? Цеж велика робота! Потребуе багато часу. Зусиль. Відповідальності.
Не. Не на часі. Пішли каву пити…
Я не кажу, добре це чи погано, я просто прогнозую розвиток подій. Справ буде більше і юристи цим користатимуться...
Ну а у випадку підтвердженими з медичними діагнозами, які "не бачать" - то це взагалі ніяк не співвідноситься із допустимим обмеженням прав під час війни.