У ЄСПЛ на розгляді понад 8 тис. справ проти України, - суддя Гнатовський

Україна перебуває у п’ятірці лідерів за кількістю справ у ЄСПЛ.

Про це заявив суддя ЄСПЛ від України Микола Гнатовський в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на розгляді ЄСПЛ є справи, пов’язані безпосередньо з війною.

"Їх з початку широкомасштабного вторгнення не така величезна кількість, як можна було прогнозувати, але вони вже становлять суттєву кількість. Мушу також згадати, що досі розглядаються деякі заяви, пов’язані з етапом збройного конфлікту, який в Україні мав назву "Антитерористична операція", наприклад, коли люди скаржилися на зруйновану власність і вимагали компенсації", - зазначив Гнатовський.

Читайте: Злочини РФ на Донбасі: ЄСПЛ призначив слухання на 12 червня

"Загалом ось така структура скарг проти України, яких на розгляді ЄСПЛ наразі залишається понад 8 000", - сказав суддя.

Скарги до ЄСПЛ, зазначив Гнатовський, свідчать, що Україна має системні проблеми у пенітенціарній, правоохоронній і судовій системах, проблеми з правом власності, а також з "функціонуванням правової системи загалом".

"Загалом скарги громадян України достатньо типові, вони стосуються тих самих системних проблем, які не розв’язуються десятиліттями. Є, наприклад, велика системна проблема умов тримання під вартою та умов у пенітенціарних установах. Багато заяв на цю тему надходило і надходить, їхня кількість збільшується", - пояснив він.

Читайте також: Україна виплачує за рішеннями ЄСПЛ до 200 тисяч євро на місяць