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У ЄСПЛ на розгляді понад 8 тис. справ проти України, - суддя Гнатовський

У ЄСПЛ на розгляді понад 8 тисяч справ проти України

Україна перебуває у п’ятірці лідерів за кількістю справ у ЄСПЛ.

Про це заявив суддя ЄСПЛ від України Микола Гнатовський в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на розгляді ЄСПЛ є справи, пов’язані безпосередньо з війною.

"Їх з початку широкомасштабного вторгнення не така величезна кількість, як можна було прогнозувати, але вони вже становлять суттєву кількість. Мушу також згадати, що досі розглядаються деякі заяви, пов’язані з етапом збройного конфлікту, який в Україні мав назву "Антитерористична операція", наприклад, коли люди скаржилися на зруйновану власність і вимагали компенсації", - зазначив Гнатовський.

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"Загалом ось така структура скарг проти України, яких на розгляді ЄСПЛ наразі залишається понад 8 000", - сказав суддя.

Скарги до ЄСПЛ, зазначив Гнатовський, свідчать, що Україна має системні проблеми у пенітенціарній, правоохоронній і судовій системах, проблеми з правом власності, а також з "функціонуванням правової системи загалом".

"Загалом скарги громадян України достатньо типові, вони стосуються тих самих системних проблем, які не розв’язуються десятиліттями. Є, наприклад, велика системна проблема умов тримання під вартою та умов у пенітенціарних установах. Багато заяв на цю тему надходило і надходить, їхня кількість збільшується", - пояснив він.

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Автор: 

суд (11674) Європейський суд з пр... (453)


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Топ коментарі
+2
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30.05.2024 14:59
+2
"...досі розглядаються деякі заяви, пов'язані з етапом збройного конфлікту, який в Україні мав назву "Антитерористична операція", наприклад, коли люди скаржилися на зруйновану власність і вимагали компенсаці"

до росії не пробували позиватися?
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30.05.2024 15:08
+2
1. В Україні нема судової Системи.

Нема честних суддів. А е купка ряджених у Европейськи балахони, які торгують рішеннями «від імені України».

2. Це стара справа яка існуе ще з періоду створення барижно/ олігархічної « влади» в Україні ( Кучма, Янукович, Тимошенко Джулія та інші)
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30.05.2024 15:15
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30.05.2024 14:59 Відповісти
1. В Україні нема судової Системи.

Нема честних суддів. А е купка ряджених у Европейськи балахони, які торгують рішеннями «від імені України».

2. Це стара справа яка існуе ще з періоду створення барижно/ олігархічної « влади» в Україні ( Кучма, Янукович, Тимошенко Джулія та інші)
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30.05.2024 15:15 Відповісти
Згідно докладу госдепу, з 2014 по 2024-й роки Україна піднялася на 40 позицій у корупційному рейтингу. Тому у тебе все занадто песимістично
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30.05.2024 15:19 Відповісти
Але найкращі позиції в цьому рейтингу були при Ющі... Просто при Янику падіння було сильне!
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30.05.2024 15:20 Відповісти
Не можеш знайти літеру є? 😀
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30.05.2024 16:24 Відповісти
надходило і надходить, їхня кількість збільшується

а унас, більше тридцяти років нічого не змінюється. тільки кількість вкрадених грошей та нових "хазяїв жизні" росте.
до речі, всі програні справи, ми, українці, будемо оплачувати зі своїх кишень.
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30.05.2024 15:05 Відповісти
"...досі розглядаються деякі заяви, пов'язані з етапом збройного конфлікту, який в Україні мав назву "Антитерористична операція", наприклад, коли люди скаржилися на зруйновану власність і вимагали компенсаці"

до росії не пробували позиватися?
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30.05.2024 15:08 Відповісти
Не, не. До параші позиватися ніззяяя…

Е в Україні міністерство Юстиції.
Е міністр Малюска.
А справ «Україна проти Росії» за компенсацію зруйновоного майна громадян- нема.

Чому? Цеж велика робота! Потребуе багато часу. Зусиль. Відповідальності.
Не. Не на часі. Пішли каву пити…
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30.05.2024 15:22 Відповісти
Гадаю, у наіближчі роки таких скарг стане значно більше... Хтось захоче подати через відмову у виїзді за кордон за наявності законних підстав (наприклад, студент іноземного вузу), хтось - через невизнання непридатним.

Я не кажу, добре це чи погано, я просто прогнозую розвиток подій. Справ буде більше і юристи цим користатимуться...
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30.05.2024 15:25 Відповісти
Якось читав практику ЄСПЛ, там казали, що в умовах війни, держава може обмежувати права громадян для виживання країни. Все ж у багатьох випадках, якраз війна буде на руку державі. Інша справа, що всякі портнови і дали будуть грабувати країну через ЄСПЛ сидячи у віднях.
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30.05.2024 15:49 Відповісти
Так от ЄСПЛ і перевірятиме, наскільки відповідають конкретні випадки тим обмеженням... Або, наприклад, коли багатодітним/інвалідам почали відмовляти у виїзді за кордон через відсутність певних документів, які не зазначені в законодавстві. От суд буде вирішувати - чи немає тут порушення прав.

Ну а у випадку підтвердженими з медичними діагнозами, які "не бачать" - то це взагалі ніяк не співвідноситься із допустимим обмеженням прав під час війни.
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30.05.2024 15:54 Відповісти
 
 