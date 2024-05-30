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суд (24820) Европейский суд по правам человека (809)

В ЕСПЧ на рассмотрении более 8 тыс. дел против Украины, - судья Игнатовский

У ЄСПЛ на розгляді понад 8 тисяч справ проти України

Украина находится в пятерке лидеров по количеству дел в ЕСПЧ.

Об этом заявил судья ЕСПЧ от Украины Николай Гнатовский в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на рассмотрении ЕСПЧ есть дела, связанные непосредственно с войной.

"Их с начала широкомасштабного вторжения не такое огромное количество, как можно было прогнозировать, но они уже составляют существенное количество. Должен также вспомнить, что до сих пор рассматриваются некоторые заявления, связанные с этапом вооруженного конфликта, который в Украине назывался "Антитеррористическая операция", например, когда люди жаловались на разрушенную собственность и требовали компенсации", - отметил Гнатовский.

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"В общем вот такая структура жалоб против Украины, которых на рассмотрении ЕСПЧ пока остается более 8 000", - сказал судья.

Жалобы в ЕСПЧ, отметил Гнатовский, свидетельствуют, что Украина имеет системные проблемы в пенитенциарной, правоохранительной и судебной системах, проблемы с правом собственности, а также с "функционированием правовой системы в целом".

"В целом жалобы граждан Украины достаточно типичны, они касаются тех самых системных проблем, которые не решаются десятилетиями. Есть, например, большая системная проблема условий содержания под стражей и условий в пенитенциарных учреждениях. Много заявлений на эту тему поступало и поступает, их количество увеличивается", - пояснил он.

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Топ комментарии
+2
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30.05.2024 14:59
+2
"...досі розглядаються деякі заяви, пов'язані з етапом збройного конфлікту, який в Україні мав назву "Антитерористична операція", наприклад, коли люди скаржилися на зруйновану власність і вимагали компенсаці"

до росії не пробували позиватися?
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30.05.2024 15:08
+2
1. В Україні нема судової Системи.

Нема честних суддів. А е купка ряджених у Европейськи балахони, які торгують рішеннями «від імені України».

2. Це стара справа яка існуе ще з періоду створення барижно/ олігархічної « влади» в Україні ( Кучма, Янукович, Тимошенко Джулія та інші)
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30.05.2024 15:15
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30.05.2024 14:59 Ответить
1. В Україні нема судової Системи.

Нема честних суддів. А е купка ряджених у Европейськи балахони, які торгують рішеннями «від імені України».

2. Це стара справа яка існуе ще з періоду створення барижно/ олігархічної « влади» в Україні ( Кучма, Янукович, Тимошенко Джулія та інші)
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30.05.2024 15:15 Ответить
Згідно докладу госдепу, з 2014 по 2024-й роки Україна піднялася на 40 позицій у корупційному рейтингу. Тому у тебе все занадто песимістично
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30.05.2024 15:19 Ответить
Але найкращі позиції в цьому рейтингу були при Ющі... Просто при Янику падіння було сильне!
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30.05.2024 15:20 Ответить
Не можеш знайти літеру є? 😀
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30.05.2024 16:24 Ответить
надходило і надходить, їхня кількість збільшується

а унас, більше тридцяти років нічого не змінюється. тільки кількість вкрадених грошей та нових "хазяїв жизні" росте.
до речі, всі програні справи, ми, українці, будемо оплачувати зі своїх кишень.
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30.05.2024 15:05 Ответить
"...досі розглядаються деякі заяви, пов'язані з етапом збройного конфлікту, який в Україні мав назву "Антитерористична операція", наприклад, коли люди скаржилися на зруйновану власність і вимагали компенсаці"

до росії не пробували позиватися?
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30.05.2024 15:08 Ответить
Не, не. До параші позиватися ніззяяя…

Е в Україні міністерство Юстиції.
Е міністр Малюска.
А справ «Україна проти Росії» за компенсацію зруйновоного майна громадян- нема.

Чому? Цеж велика робота! Потребуе багато часу. Зусиль. Відповідальності.
Не. Не на часі. Пішли каву пити…
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30.05.2024 15:22 Ответить
Гадаю, у наіближчі роки таких скарг стане значно більше... Хтось захоче подати через відмову у виїзді за кордон за наявності законних підстав (наприклад, студент іноземного вузу), хтось - через невизнання непридатним.

Я не кажу, добре це чи погано, я просто прогнозую розвиток подій. Справ буде більше і юристи цим користатимуться...
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30.05.2024 15:25 Ответить
Якось читав практику ЄСПЛ, там казали, що в умовах війни, держава може обмежувати права громадян для виживання країни. Все ж у багатьох випадках, якраз війна буде на руку державі. Інша справа, що всякі портнови і дали будуть грабувати країну через ЄСПЛ сидячи у віднях.
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30.05.2024 15:49 Ответить
Так от ЄСПЛ і перевірятиме, наскільки відповідають конкретні випадки тим обмеженням... Або, наприклад, коли багатодітним/інвалідам почали відмовляти у виїзді за кордон через відсутність певних документів, які не зазначені в законодавстві. От суд буде вирішувати - чи немає тут порушення прав.

Ну а у випадку підтвердженими з медичними діагнозами, які "не бачать" - то це взагалі ніяк не співвідноситься із допустимим обмеженням прав під час війни.
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30.05.2024 15:54 Ответить
 
 