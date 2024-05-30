В ЕСПЧ на рассмотрении более 8 тыс. дел против Украины, - судья Игнатовский
Украина находится в пятерке лидеров по количеству дел в ЕСПЧ.
Об этом заявил судья ЕСПЧ от Украины Николай Гнатовский в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на рассмотрении ЕСПЧ есть дела, связанные непосредственно с войной.
"Их с начала широкомасштабного вторжения не такое огромное количество, как можно было прогнозировать, но они уже составляют существенное количество. Должен также вспомнить, что до сих пор рассматриваются некоторые заявления, связанные с этапом вооруженного конфликта, который в Украине назывался "Антитеррористическая операция", например, когда люди жаловались на разрушенную собственность и требовали компенсации", - отметил Гнатовский.
"В общем вот такая структура жалоб против Украины, которых на рассмотрении ЕСПЧ пока остается более 8 000", - сказал судья.
Жалобы в ЕСПЧ, отметил Гнатовский, свидетельствуют, что Украина имеет системные проблемы в пенитенциарной, правоохранительной и судебной системах, проблемы с правом собственности, а также с "функционированием правовой системы в целом".
"В целом жалобы граждан Украины достаточно типичны, они касаются тех самых системных проблем, которые не решаются десятилетиями. Есть, например, большая системная проблема условий содержания под стражей и условий в пенитенциарных учреждениях. Много заявлений на эту тему поступало и поступает, их количество увеличивается", - пояснил он.
Пожалуйста, подождите...
Нема честних суддів. А е купка ряджених у Европейськи балахони, які торгують рішеннями «від імені України».
2. Це стара справа яка існуе ще з періоду створення барижно/ олігархічної « влади» в Україні ( Кучма, Янукович, Тимошенко Джулія та інші)
а унас, більше тридцяти років нічого не змінюється. тільки кількість вкрадених грошей та нових "хазяїв жизні" росте.
до речі, всі програні справи, ми, українці, будемо оплачувати зі своїх кишень.
до росії не пробували позиватися?
Е в Україні міністерство Юстиції.
Е міністр Малюска.
А справ «Україна проти Росії» за компенсацію зруйновоного майна громадян- нема.
Чому? Цеж велика робота! Потребуе багато часу. Зусиль. Відповідальності.
Не. Не на часі. Пішли каву пити…
Я не кажу, добре це чи погано, я просто прогнозую розвиток подій. Справ буде більше і юристи цим користатимуться...
Ну а у випадку підтвердженими з медичними діагнозами, які "не бачать" - то це взагалі ніяк не співвідноситься із допустимим обмеженням прав під час війни.