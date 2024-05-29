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суд (24820) Офис Генпрокурора (2385) Борисов Евгений (25) ТЦК (394)

Дело одесского экс-военкома Борисова относительно незаконного обогащения более чем на 142 млн грн передали в суд

Справу Борисова передали до суду

Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки по факту незаконного обогащения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что установило следствие?

Как отмечается, в ходе следствия установлено, что полковник, находясь на должности начальника Одесского ОТЦК и СП, с февраля 2022 года по апрель 2023 года приобрел активов на более чем 142 млн грн.

Досудебное расследование осуществлялось следователями ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело одесского экс-военкома Борисова: Завершено расследование относительно незаконного обогащения на 150 млн грн

Новое подозрение Борисову

Также накануне ему было сообщено о новом подозрении в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что одесского экс-военкома Борисова повторно задержали на выходе из СИЗО. Ему сообщено о новом подозрении.

Дело Борисова

Напомним, в 2023 году Борисова задержали и взяли под стражу. Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 миллионов гривен, однако постепенно сумму залога уменьшили до 12 миллионов гривен.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал некоторую информацию об имущественном положении семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.

Впоследствии СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.

Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.

Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову.
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нуу... Героя України не дадуть....а з посади може злетить)) і не факт що не піде на підвищення...буду дуже радий якщо я помиляюсь і наш найчесніший суд винесе адекватне покарання..
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29.05.2024 16:17 Ответить
З язика зняли - завдячуючи справі по ньому Козирнонетряпочному режиму вдалося зламати усю систему призову воєнокматами , знищити УСІХ воєнкомів . ТАК- він претендує на героя РОСІЇ б разом з младоРЕГІОНАЛАМИ на Банковій

...не видно Єрмака - він знов тусить з командою Трампістів на вілллах олігархів рашки в іспанії, поки нетряпкаякась Байдена хейтить... А може в рароочки була романтична встрєча в Іспанії на тих віллах?
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29.05.2024 16:37 Ответить
замом дерьмака зроблять, такі цінні кадри потрібні в ОПі.
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29.05.2024 16:27 Ответить
А розбиратись з тими хто його збагатив ухилившись від мобілізації хтось буде?
(Це було риторичне запитання).
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29.05.2024 16:27 Ответить
теперь судьи обогатились на 142 ляма)))
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29.05.2024 17:20 Ответить
 
 