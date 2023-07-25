Суд арестовал одесского бывшего военкома Борисова с возможностью залога в 150 млн грн (обновлено)

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему начальнику Одесского областного ТЦК Евгению Борисову в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 150 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Суспільне.

Борисов взят под стражу на 60 дней, до 22 сентября.

В случае внесения залога бывшему военному запрещено выезжать за пределы Одессы, он также обязан сдать документы и появляться по требованию следователя.

Как сообщили во время судебного заседания прокуроры, с декабря 2022 года по декабрь 2023 года Евгений Борисов, получив медицинскую справку для лечения, уехал в Испанию. Впрочем, по их словам, подозреваемый не лечился, а отдыхал. В этот период у бывшего военкома появилось недвижимое имущество, в частности, в Испании, записанное на его родственников. Поэтому сторона обвинения в суде просила строжайшую меру пресечения для Борисова — содержание под стражей без права внесения залога.

В то же время, адвокаты это отрицали и назвали обвинение бывшему военкому необоснованным. Кроме того, по их словам, подозрение Борисову было вручено с нарушением действующего законодательства. Они также заявили, что имущество, которое якобы приобрела семья Борисова, должны были задекларировать в 2024 году. Адвокаты просили Печерский суд отпустить бывшего военкома Одесского областного ТЦК на поруки, или избрать меру пресечения, которая не предусматривает арест.

Напомним, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал некоторую информацию об имущественном положении семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.

Впоследствии СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.

В ОК "Південь" заявили, что служебное расследование не нашло оснований для отстранения одесского военкома Борисова, он вернулся к работе.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал обращение для проведения проверок по военнослужащим всех областей.

Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.

Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову. А потом задержало его в Киеве.

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