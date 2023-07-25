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Новости Борьба с коррупцией
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Суд арестовал одесского бывшего военкома Борисова с возможностью залога в 150 млн грн (обновлено)

борисов

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему начальнику Одесского областного ТЦК Евгению Борисову в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 150 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на Суспільне.

Борисов взят под стражу на 60 дней, до 22 сентября.

В случае внесения залога бывшему военному запрещено выезжать за пределы Одессы, он также обязан сдать документы и появляться по требованию следователя.

Как сообщили во время судебного заседания прокуроры, с декабря 2022 года по декабрь 2023 года Евгений Борисов, получив медицинскую справку для лечения, уехал в Испанию. Впрочем, по их словам, подозреваемый не лечился, а отдыхал. В этот период у бывшего военкома появилось недвижимое имущество, в частности, в Испании, записанное на его родственников. Поэтому сторона обвинения в суде просила строжайшую меру пресечения для Борисова — содержание под стражей без права внесения залога.

В то же время, адвокаты это отрицали и назвали обвинение бывшему военкому необоснованным. Кроме того, по их словам, подозрение Борисову было вручено с нарушением действующего законодательства. Они также заявили, что имущество, которое якобы приобрела семья Борисова, должны были задекларировать в 2024 году. Адвокаты просили Печерский суд отпустить бывшего военкома Одесского областного ТЦК на поруки, или избрать меру пресечения, которая не предусматривает арест.

Напомним, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал некоторую информацию об имущественном положении семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.

Впоследствии СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.

В ОК "Південь" заявили, что служебное расследование не нашло оснований для отстранения одесского военкома Борисова, он вернулся к работе.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал обращение для проведения проверок по военнослужащим всех областей.

Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.

Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову. А потом задержало его в Киеве.

Смотрите также: Бывший военком Борисов на суде показал свои ранения: "Пью таблетки, чтобы выжить". ВИДЕО

Автор: 

арест (10455) военкомат (458) Борисов Евгений (27)


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Топ комментарии
+35
Це для ноього дрібниця-кишенькові гроші...
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25.07.2023 19:57
+35
А Полковнику Роману Червинскому ЗАЛОГ НЕ ПОЛОЖЕН⁉️ ОПГ ХИТРОСДЕЛАННЫХ , ВЫ ДОЛЖНЫ САМИ УТИЛИЗИРОВАТЬСЯ , «по-тихоньку в лес уйти», ПОКА ВАС , как Чаушеску не грохнули и не разорвали НА КУСКИ , как Каддафи! 🤢Гниды,ГЕТЬ ‼️
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25.07.2023 20:33
+33
*****, чел в бега пустился и застава. ****** там, судьи-мудьи?
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25.07.2023 20:03
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Це для ноього дрібниця-кишенькові гроші...
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25.07.2023 19:57 Ответить
А Полковнику Роману Червинскому ЗАЛОГ НЕ ПОЛОЖЕН⁉️ ОПГ ХИТРОСДЕЛАННЫХ , ВЫ ДОЛЖНЫ САМИ УТИЛИЗИРОВАТЬСЯ , «по-тихоньку в лес уйти», ПОКА ВАС , как Чаушеску не грохнули и не разорвали НА КУСКИ , как Каддафи! 🤢Гниды,ГЕТЬ ‼️
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25.07.2023 20:33 Ответить
у нас без застави сдять розвідники і попи а фсбешники чи диверсанти яких називають корупціонерами за крадені гроші відпускають.
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26.07.2023 09:48 Ответить
150 миллионов гривен у Борисова и у его родственников вполне найдутся.
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25.07.2023 21:39 Ответить
якраз віллу гешпанську продасть і вийде
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25.07.2023 23:37 Ответить
на те, мабуть, і розрахунок був.
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26.07.2023 06:59 Ответить
Та прям продаст! Сдаст в аренду для для "беженцев", которых он же и отмазал армии!
Вообще-то то не страна, а рай для арендаторов, которым сам же украинский народ отдает ее каждые выборы.
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26.07.2023 08:12 Ответить
оренда це довго, поки на оренді назбирає на заставу то слідство закінчиться і відсидіти встигне.
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26.07.2023 14:08 Ответить
В сотрудничестве с испанской юстицией виллу Борисова надо конфисковать, а деньги отправить на нужды обороны.
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27.07.2023 15:59 Ответить
Там треба довести законність походження заставних грошей.
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26.07.2023 06:33 Ответить
Під заставу вийде сьогодні чи трохи потримають для картинки?
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25.07.2023 19:59 Ответить
в платній камері з блекджеком і шлюхами, відпочине і вийде
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25.07.2023 23:38 Ответить
Вангую що до понеділка спєтляє до своєї вілли в Гіспанію. Бо шо бо він ранєний і сидить на таблєтках(кокс) а в нас він дорогий в Україні так шо то даже полезно для бюджету ЗСУ
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25.07.2023 20:02 Ответить
*****, чел в бега пустился и застава. ****** там, судьи-мудьи?
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25.07.2023 20:03 Ответить
Судьи как раз делают свое дела, на которое их и назначили власти - правохранители охраняют права власти на неприкосновенность от народа
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26.07.2023 08:15 Ответить
А коли ковдра в клітку буде???
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25.07.2023 20:05 Ответить
На фронт рядовим. Годєн.
Адептвм "та нафіг він там такий" - інших мобілізованих не запиту б що вони хочуть а що ні.
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25.07.2023 20:05 Ответить
Шоу "про справєдлівость" закінчилось. Занавєс! зе-погань своїх мародерів, які "чесно" ділилися вкраденим з владою, не здає... ця мерзота відбашляє троха вкрадених мільйонів євро та й буде далі красти на іншій посаді.
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25.07.2023 20:06 Ответить
..в ОПі шось задумали.. много ходов очка.. заодно відволікти увагу від усього зебардака
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25.07.2023 20:06 Ответить
Раз по раз повертаються до Борисова! Така увага!
Він що: один такий, чи так старанно намагаються увагу від інших воєнкомтугезе відвести?
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25.07.2023 20:07 Ответить
Отак всіх воєнкомів потрусити, то можна МВФ фінансувати )
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25.07.2023 20:08 Ответить
З завтрішнього ранку у всіх військоматах на вході з'являться скриньки з написом Благодійні внески для застави Борисова" як в храмах мацковского патріархату для Павліка!
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25.07.2023 21:16 Ответить
А також голів ВЦА , що псевдоволонтерів через " шлях" за 3-5 тисяч долярів пооформляли , та за це ордени поотримували.
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25.07.2023 22:48 Ответить
для початку з нардепів почати, тоді жодних позик не треба, а ще й повернемо борги, а коли до решти добратись, то МВФ буде позику просити під проценти
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25.07.2023 23:40 Ответить
Оце буде прикол,якшо він найде ці 150 млн!
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25.07.2023 20:09 Ответить
в нього тільки іспанська віла майже 4 мл євро
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25.07.2023 20:16 Ответить
Маєте сумніви?
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25.07.2023 20:43 Ответить
сумніваєтеся? ще завтра вийде...батьки пенсіонери із "зекономленої пенсії" принесуть потрібну сумму
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25.07.2023 20:57 Ответить
І навіть не доведеться гішпанську віллу продавати.
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25.07.2023 22:34 Ответить
Прикол буде коли суд їх оформить , адже потрібно , в принципі, довести законність походження застави , а не просто так кошти внести.
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25.07.2023 22:50 Ответить
А якщо заголовок переформулювати так: "Суд відпустив ексвійськкома Борисова за 150 млн. гривень?
Нє?
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25.07.2023 20:10 Ответить
таки да
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25.07.2023 20:26 Ответить
Это шутка такая? Не смешно
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25.07.2023 20:13 Ответить
Це добре що заарештували ,але це не той маштаб боротьби з корупцією Де справи На коломойського ,боголюбова ,пінчука ,новінського ,фірташа,хорошковський ,ложкін ітд,де йдется про розкраданя на десятки мільярди доларів.
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25.07.2023 20:14 Ответить
вони крали по закону, або законно крали. згідно тих законів які для себе наприймали. як раніше, так і зараз.
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25.07.2023 23:27 Ответить
суд явно сає відомості про можливісті раненого "сироти"... все нажите непосильними трудами прийдеться втрачати?
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25.07.2023 20:15 Ответить
Поза і міміка: "Как бы ето с посанами парешать?"
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25.07.2023 20:17 Ответить
за місяць заставу зменшать у десять раз і буде гуляти, в Іспанії.
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25.07.2023 20:18 Ответить
Усе, продадуть віллу з молотка
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25.07.2023 20:20 Ответить
Через день внесуть заставу і тихенько виїде за підписом ГУР
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25.07.2023 20:22 Ответить
Про деяких военкомів розповідать цікаві речі. А поставити военкомами фронтовиків чомусь не хочуть
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25.07.2023 20:24 Ответить
бо ті небудуть брати і ділитися з ОП...
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25.07.2023 20:58 Ответить
Ви е відповіли на це питання
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25.07.2023 21:04 Ответить
теж скурвляться через деякий час, перевірено.
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25.07.2023 23:22 Ответить
во время войны подрывал боеспособность страны- торговал белыми билетами, только за это расстрел
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25.07.2023 20:25 Ответить
Друзяки в таких же погонах помогут - кинут клич по военкоматам и наскребут на заставу этому хорошему человеку.
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25.07.2023 20:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=m3NB7ROKm1s

час 32:20

дійсно в переводі сказано "Багато корупціонерів поїхали разом зі своїми грошима, і ми робитимемо все, щоб вони залишилися там, де зараз перебувають"

Багато хто хоче виїхати, а тут пропонують, гроші, виїзд, і безкарність
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25.07.2023 20:28 Ответить
Він дійсно, став для України гнилим ТРОМБОМ, який наніс Україні непоправної шкоди!!

Це і є пряма відповідь Зеленському, Чому ми не в НАТО!!??
Через таких зкацаплених совкових ТРОМБІВ, по усим областям, які реально заблокували рух Оновлення України, і сидимо 30 років в комуно+гебнявому лайні, а не в НАТО та ЄС!!
А додайте до цього тромбів ще ЦОВВ ОПУ КМУ ОДА суддівських та ще сотню «реформованих» агентів ***** в системі управління Україною!!
РигоАнали з мертвечуками та кучмами, можуть це підтвердити!

Пильнуймо Україну від трутнів та тромбів!
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25.07.2023 20:30 Ответить
Невже ти не розумієш- в нато ніхто не хоче. З можновладців. В Евросоюз ніхто не хоче. З можновладців. Бо Борисов вже маленький бог на землі, а Резніков з яйцями по 17 ? А в НАТО так не прийнято.
Ермак- бог в країні. Може відмазати усіх від усього....він хоче честно жити по закону? Невже він такий лох щоб як Ангела Меркель вийти на пенсію з двохкімнатною квартирою?
Не слухайте що наші можновладці говорять. Говорять і перед виборами, і під час війни....
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25.07.2023 20:40 Ответить
ЯкунОвоща з челяддю, теж так несло та пердолело, аж до грудня 2013 року, поки на студентів, руку підняти, дали команду московіти …
А далі, усьо так падамашнему запалало…
Клюєві з льовочкиними та сівковичем, можуть підтвердити!!!
Українці терплячі, але скорі до віддачі!!
Слава Україні!! У кого сумніви щодо майбутнього України, нікого не тримають! Бог у поміч!
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25.07.2023 20:49 Ответить
Я узагалі не розумію для чого цей цирк. Нехай би заплатив подвійну заставу й з наступного дня виходить на роботу-суд його поновить
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25.07.2023 20:32 Ответить
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25.07.2023 20:33 Ответить
Цікаво , що у БОРИСОВА не було страху брати гроши - тобто він працював з командою
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25.07.2023 20:34 Ответить
Все можливо при зєлєпукіну!!!
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25.07.2023 20:39 Ответить
Сперечатися не буду. НО , а чому за 30 років не було зроблено електронної версії військовообязаних ? ТОЧНО ЗНАЮ , що деякі справи ховались за сейф і тому деяки не призивалися
І ЩЕ ПИТАННЯ- чому журналисти мало пишуть про дітей і онуків владних чиновників? Ось военкоми зі зброею ловлять простих селян ( ЯКИ НЕ МОЖУТЬ ВІДКУПИТИСЯ) - це мені у Карпатах селяни і розповіли . А хто може відкупитися - не служить. А ПРО ЦЕНУ ПИТАННЯ чому нихто не ПИШИТЬ ? СКІЛЬКІ це коштувало у 2000, у 2010, у 2020 і зараз.

а СКІЛЬКІ рідних депутатів на фронті? Ось таки цікаві питання
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25.07.2023 20:58 Ответить
Питання взагалі не цікаві- ти хочеш офіційний прайс відкупитись? Ну не прийнято в нас прайси по засобам інформації оголошувати. Алє усі знають що завжди домовитись можеа
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25.07.2023 21:05 Ответить
Нееть, я хочу прайс на усю країну

Цей БОРИСОВ на віллу назбирав не по гривне
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25.07.2023 21:22 Ответить
софі, у 2000-х платили шоб в армію взяли.
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25.07.2023 21:17 Ответить
а раніше він був чесним-причесним, більше 10 років на посаді, але брати почав виключно при ЗЕ?
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25.07.2023 22:47 Ответить
ЗЕ його вимусив погрозами, а ПО відмовляв, відмовляв та не відмовив
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26.07.2023 03:43 Ответить
Чолов'яга вкрав купу грошей.Презідент-юріст гупнув ніжкою "А вы його звільнить".Після цього не має бути питань ні до кого,тільки до презідента.
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25.07.2023 20:48 Ответить
Він не вкрав . Він зробив коррупцію Взяв гроши за вирищення питання
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25.07.2023 20:59 Ответить
Це сума майже однієї з його віл!!! Хотять вскрити його занички!!!
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25.07.2023 20:37 Ответить
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
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25.07.2023 20:39 Ответить
Якщо не буде конфіскації всього майна родини, все це марно - відсидить 3-4 роки, вийде за УДО і буде собі вільною та заможною людиною на Заході.
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25.07.2023 20:40 Ответить
ТА НЕ ПІДЕ ВІН СИДІТИ...Заспокойтеся, не з нашими продажними суддями
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25.07.2023 21:02 Ответить
Видно Борисов не занес в ОП Ермаку и Арахамии... а глава холдинга Киевгорстрой Игорь Кушнир с женой Оксаной занесли в ОП. Пример от налоговой и ОП Татарова, Ермака и Арахамии как нужно работать и крышевать крупный столичный холдинг. . Заставили честного бизнесмена и патриота оправдывается. Міжнародні компанії тоже делали аудит Будкепитала жены Кушнира и Энсо Столара, где Ермак через Колюбаева и Кушниры вывели 10-ки миллионов долларов, в Ермаковском СБУ, ДБР, Прокуратуре, БЭБ, Налоговой, НАБУ, НАЦ Банке, (https://www.nssmc.gov.ua/ НКЦПФР Магомедов - внештатный советник Ермака) все эти схемы аудит прошли. А про покупку менеджером года Кушниром для Киевгорстроя 28 гектаров в поле не подходящей для застройки земли в рн Броваров в Требухове за 200 млн грн. с кадастровыми номерами 3221289000:05:004:0051 ,3221289000:05:004:0050 ,3221289000:05:004:0049, 3221289000:05:004:0048 по цене столичной земли расследование или проверка будет? А проверка по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах будет? Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Пока старший Кушнир шлет инвесторов на х..й и умножает на ноль коммунальный Киевгорстрой выводя как здания, участки так и банкротя дочерние предприятия младший тоже в деле. Знакомьтесь фонд АТ «ОРЛАНДО» с уставным капиталом 130 млн грн. сыночка прихвостня Януковича Кушнира Ильи, по совместительству депутата Киевсовета (правда мандат папа купил но это не важно, жмет кнопки в Киевраде вместе с сыном завхоза Януковича Владимиром Кравцем). Ну и тут все по стандарту уход от налогов и вывод капитала в офшоры ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ) все как папа учил с дядей Андреем, как помним бизнес семейный))) по этому все в семью на Кипр к маме - Оксане Кушнир (Будкэпитал она же Інвестмент Фанд Лімітед» (Vingis Real Estate Investment Fund Limited) (НЕ 330333, Кіпр, нова назва: «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд ВіСіАйСі ЛТД» (Vingis Real Estate Investment Fund VCIC Ltd). Так что бизнес все таки семейный а не отдельный. Оксана имеет золотой паспорт Кипра (У Игоря тоже золотой паспорт Кипра) и брачный контракт с Кушниром, а у Кушнира романтические отношения с Кравцем Ермаком Арахамией и Столаром который уже опрокидывал тысячи семей в Элита -Центр. Ермак через своего бизнес партнера Колюбаева который начал заходить в строительные фонды компании Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп" через которые с некоторыми манипуляциями на рынке ценных бумаг они вывели десятки миллионов долларов, также как и сын и жена Кушнира. Пока крыша ОПЗЖ Ермак у которого через Татарова в ручном режиме СБУ, Прокуратура, ДБР, БЭБ, и судя по нулевой реакции на деятельность семьи Кушниров, и НАБУ тоже ручное, прихвостни Януковича жируют прикормив ОП. Все ОП а именно Ермак и Арахамия уже провели аудит в этих схемах и в доле, так что не удивительно что ближайшее окружения Януковича - семья Кушниров, и семья Кравцев могут раскидывать на спиленное бабло в покер в ресторане Ишак с Арахамией и слать всех на х..й, имея неприкосновенность своего бизнеса, для схем у Кушнира и Кравца есть подконтрольный Кристал банк
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25.07.2023 20:42 Ответить
Эту гниду крышуют в ОП, это при том что он при Януковиче благодаря завхозу Януковича Кравцу и главе ОП при Яныке Левочкину получил должность зам министра обороны и разворовывал нашу армию, а на протяжении последних 12 лет он построил пирамиду Киевгорстрой-Будкепитал, разворовывает холдинг, умножает на ноль инвесторов, схемы на 10-ки миллионов долларов через подконтрольный Кристалбанк, а если учесть что в Киевраде еще и сын завхоза Януковича Андрея Кравца Владимир - является замом главы постоянной земельной комиссии и распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку..., ОП пилит вам видосы и промывают мозг на телемарафоне а по факту Арахамия, Ермак и Зеленский это лучшие друзья прихвостней Януковича Кушнира, Кравца и Столара. Конечно на фоне подготовки Зеленского Украинцев к шашлыкам а не к войне, где погибли сотни людей поверив президенту что русские не нападут, как потом сказал Зеленский что он знал но не мог сказать народу о неизбежности полномасштабного вторжения так как толи Ермак на ухо шептал что русские не нападут то ли он бы терял столько то денег в сутки, мораль проста бабки главней всего. Сразу напрашивается вопрос - А сколько людей в ОП купило ФСБ за деньги или компромат, а кто понес наказание когда минобороны подарило 1,5 млрд грн русским в прошлом году фирма "Львівський арсенал" получила от Резникова 1,5 млрд грн на поставку мин

в результате ни мин ни денег

директор-владелец ТОВ "Львівський арсенал" - ЗБІТНЄВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

ЗБІТНЄВ владеет 61,42% в ТОВ "КЛІРИНГОВИЙ ЦЕНТР", а остальные 38,58% принадлежат ПрАТ КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО (предыдущее название - "КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА" (КМФБ)

официальными владельцами КМФБ являются Бабаков-Гинер-Воеводин, которые санкционированы Радбезом. В минобороны сидят идиоты или предатели?

Как вообще Государственная служба экспортного контроля, которая выдает соответствующие разрешения пропустила схему на 1.5 млрд гривен. А я напомню глава экспортного контроля Олександр Павліченко является дружбаном Ермака и сделал все чтоб тормозить завоз дронов для наших военных, а также президент концерну "Титан", народний депутат України IV скликання, засновник та власник ТОВ "УРАРП" (Український Розробник - Авіа Ремонтне Підприємство) Анатолій Льовін озвучив прізвище Олександр Павліченко який, як свідчать наведені ним факти, руйнують українську авіацію "Саме він особисто підписує накази й рішення, які перешкоджають діяльності українських підприємств. Це центральна фігура, яка виконує свою або чиюсь волю. Це не тільки про "УРАРП", це й авіакомпанія "Максимус" (яка отримала відмову у відправленні двигунів на власні повітряні судна української реєстрації)
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26.07.2023 15:16 Ответить
Я ж казав що в Україні євреїв не садять. Роздягнуть до нитки це так, але саджати не будуть…
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25.07.2023 20:46 Ответить
Ну не тільки євреїв,і не до нитки. Корупціонерів не садять,бо для них придуманий запобіжний механізм-застава.Демократично і безпечно.
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25.07.2023 20:51 Ответить
Цей кадр особливий він не такий як інші крадії, він ще й кадровий офіцер ЗСУ з званням «полковник». За порушення військової присяги та дезертирство (як деяки журналюги пишуть -він не ходив на роботу… та не на роботу дебіли, а на дійсну військову службу), його навіть зі служби без пенсії не поперли і звання не лишили. Це про що каже - а про те що у нього у МОУ і упівденному командуванні в Одесі все схвачене і куплене. У одних доля гинути на фронті а в інших на віллі в Іспанії чорну ікру жерти та шампанське Кристал пити. Огідно….
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25.07.2023 21:01 Ответить
Ага, інші воєнкоми не їдять ікру і переймаються як там хто гине на фронті. Та усе керівництво міноборони виграло джекпот з початком війни
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25.07.2023 21:10 Ответить
Я знаю підполковника райвоєнкома без руки, він її втратив під Маріуполем у минулому році. Не рівняйтес всіх по одеському крадію.
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25.07.2023 21:19 Ответить
В нас "борисови" по всій країні, від робітника до міністра. Тому ця подія полишена будь-якого смисла
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25.07.2023 20:49 Ответить
цей чмир наворував стільки ж як американці нам допомоги виділяють.
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25.07.2023 20:49 Ответить
Стільки коштують життя людей котрих він відправив на смерть замість синків маменькиних с грошима?!!
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25.07.2023 20:54 Ответить
якби діяв закон військового часу з усіма його методами боротьби із злодіями, зрадниками та шпигунами, то після знищення декількох таких "героїв" інші би задумались...А военкоми всюди в шоколаді, в будь-який район заїдьте, попитайте людей...
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25.07.2023 21:07 Ответить
****, как же у меня горит от этой заставы. Почему для коррупционеров и военных преступников во время войны не запретили выход под заставу. ********. И у них ещё претензии к Западу.
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25.07.2023 21:03 Ответить
Та ні, я таки не сплю; раз "під заставу", то скоро воєнком буде у Марбельї.
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25.07.2023 22:40 Ответить
З вікіпедії так і не зрозумів кому підлеглі ці військкоми. Хто повинен нести за їх призначення відповідальність, фабержеголовий чи Залежний?
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25.07.2023 23:17 Ответить
Їх прямий начальник - це ком. СВ ЗСУ Сирський.
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26.07.2023 08:09 Ответить
т.е. полковника ЗСУ Борисова можно за самовольное оставление части не сажать на 10лет и выпустить под залог, а тем солдатам кто на передке, которых насобирал Борисов, за самоволку сразу 10 лет по принятому закону от МО впаивают?
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25.07.2023 23:29 Ответить
это просто бл*во. на какую сумму у чувака нашли денег в виде недвижимости и т.п.?? так вот застава должна быть в 10 кратном размере, ибо сколько еще не нашли!? да у него одна дверь на вилле столько стоит! он ее завтра снимет, продаст и выйдет под залог! и потом - вспоминай как звали!! с*ки....
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25.07.2023 23:53 Ответить
Яка застава у військовий час для покидька, держслужбовця, військового який намагався втекти???
Це знущання над суспільством, а ще більш над військовими, які в реальних умовах бойових дій. Яка може бути мотивація і віра у майбутнє країни коли такі резонансні справи зливаються на очах у всієї країни? Яке може бути ставлення у країн членів НАТО до нашої влади коли відбувається таке свовілля?
Одразу таких потвор треба знищувати, тому що вони не в якому разі не понесуть відповідальності. І що більш обурює, що суспільство всі ці знущання проковтнуло, що не було ніяких мітингів чи протестів під судом.
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26.07.2023 00:38 Ответить
А пам'ятаєте пам'ятник у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ?
Зє, Сирський, й ще одна невстановлена особа, хоча, подейкують - Наєв.
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26.07.2023 09:00 Ответить
а пам'ятаєте пісню про Зеленського? щось там попереду.
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26.07.2023 16:31 Ответить
молодець воєнком - не втік, як і його верховний. Медаль йому, а його судять. Порохоботи
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26.07.2023 11:12 Ответить
Нормально живуть-вкрав 1млн,віддав продажному судді 100т і знову.....поїхав на острови. Для таких ВІЙНИ в Україні НЕМАЄ!!!! Владі ганьба
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26.07.2023 11:37 Ответить
Застава мала , за моїми підрахунками повина бути 300+- млн грн
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26.07.2023 14:23 Ответить
Ну чого тут не зрозуміло?
Бо пан Борисов купував яйця по19 грн за штуку а Червинський ні
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26.07.2023 15:21 Ответить
 
 