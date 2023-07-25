Суд арестовал одесского бывшего военкома Борисова с возможностью залога в 150 млн грн (обновлено)
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему начальнику Одесского областного ТЦК Евгению Борисову в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 150 млн гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Суспільне.
Борисов взят под стражу на 60 дней, до 22 сентября.
В случае внесения залога бывшему военному запрещено выезжать за пределы Одессы, он также обязан сдать документы и появляться по требованию следователя.
Как сообщили во время судебного заседания прокуроры, с декабря 2022 года по декабрь 2023 года Евгений Борисов, получив медицинскую справку для лечения, уехал в Испанию. Впрочем, по их словам, подозреваемый не лечился, а отдыхал. В этот период у бывшего военкома появилось недвижимое имущество, в частности, в Испании, записанное на его родственников. Поэтому сторона обвинения в суде просила строжайшую меру пресечения для Борисова — содержание под стражей без права внесения залога.
В то же время, адвокаты это отрицали и назвали обвинение бывшему военкому необоснованным. Кроме того, по их словам, подозрение Борисову было вручено с нарушением действующего законодательства. Они также заявили, что имущество, которое якобы приобрела семья Борисова, должны были задекларировать в 2024 году. Адвокаты просили Печерский суд отпустить бывшего военкома Одесского областного ТЦК на поруки, или избрать меру пресечения, которая не предусматривает арест.
Напомним, главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал некоторую информацию об имущественном положении семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.
Впоследствии СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.
В ОК "Південь" заявили, что служебное расследование не нашло оснований для отстранения одесского военкома Борисова, он вернулся к работе.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал обращение для проведения проверок по военнослужащим всех областей.
Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.
Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову. А потом задержало его в Киеве.
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Вообще-то то не страна, а рай для арендаторов, которым сам же украинский народ отдает ее каждые выборы.
Адептвм "та нафіг він там такий" - інших мобілізованих не запиту б що вони хочуть а що ні.
Він що: один такий, чи так старанно намагаються увагу від інших воєнкомтугезе відвести?
Нє?
час 32:20
дійсно в переводі сказано "Багато корупціонерів поїхали разом зі своїми грошима, і ми робитимемо все, щоб вони залишилися там, де зараз перебувають"
Багато хто хоче виїхати, а тут пропонують, гроші, виїзд, і безкарність
Це і є пряма відповідь Зеленському, Чому ми не в НАТО!!??
Через таких зкацаплених совкових ТРОМБІВ, по усим областям, які реально заблокували рух Оновлення України, і сидимо 30 років в комуно+гебнявому лайні, а не в НАТО та ЄС!!
А додайте до цього тромбів ще ЦОВВ ОПУ КМУ ОДА суддівських та ще сотню «реформованих» агентів ***** в системі управління Україною!!
РигоАнали з мертвечуками та кучмами, можуть це підтвердити!
Пильнуймо Україну від трутнів та тромбів!
Ермак- бог в країні. Може відмазати усіх від усього....він хоче честно жити по закону? Невже він такий лох щоб як Ангела Меркель вийти на пенсію з двохкімнатною квартирою?
Не слухайте що наші можновладці говорять. Говорять і перед виборами, і під час війни....
А далі, усьо так падамашнему запалало…
Клюєві з льовочкиними та сівковичем, можуть підтвердити!!!
Українці терплячі, але скорі до віддачі!!
Слава Україні!! У кого сумніви щодо майбутнього України, нікого не тримають! Бог у поміч!
І ЩЕ ПИТАННЯ- чому журналисти мало пишуть про дітей і онуків владних чиновників? Ось военкоми зі зброею ловлять простих селян ( ЯКИ НЕ МОЖУТЬ ВІДКУПИТИСЯ) - це мені у Карпатах селяни і розповіли . А хто може відкупитися - не служить. А ПРО ЦЕНУ ПИТАННЯ чому нихто не ПИШИТЬ ? СКІЛЬКІ це коштувало у 2000, у 2010, у 2020 і зараз.
а СКІЛЬКІ рідних депутатів на фронті? Ось таки цікаві питання
Цей БОРИСОВ на віллу назбирав не по гривне
в результате ни мин ни денег
директор-владелец ТОВ "Львівський арсенал" - ЗБІТНЄВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
ЗБІТНЄВ владеет 61,42% в ТОВ "КЛІРИНГОВИЙ ЦЕНТР", а остальные 38,58% принадлежат ПрАТ КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО (предыдущее название - "КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА" (КМФБ)
официальными владельцами КМФБ являются Бабаков-Гинер-Воеводин, которые санкционированы Радбезом. В минобороны сидят идиоты или предатели?
Как вообще Государственная служба экспортного контроля, которая выдает соответствующие разрешения пропустила схему на 1.5 млрд гривен. А я напомню глава экспортного контроля Олександр Павліченко является дружбаном Ермака и сделал все чтоб тормозить завоз дронов для наших военных, а также президент концерну "Титан", народний депутат України IV скликання, засновник та власник ТОВ "УРАРП" (Український Розробник - Авіа Ремонтне Підприємство) Анатолій Льовін озвучив прізвище Олександр Павліченко який, як свідчать наведені ним факти, руйнують українську авіацію "Саме він особисто підписує накази й рішення, які перешкоджають діяльності українських підприємств. Це центральна фігура, яка виконує свою або чиюсь волю. Це не тільки про "УРАРП", це й авіакомпанія "Максимус" (яка отримала відмову у відправленні двигунів на власні повітряні судна української реєстрації)
Це знущання над суспільством, а ще більш над військовими, які в реальних умовах бойових дій. Яка може бути мотивація і віра у майбутнє країни коли такі резонансні справи зливаються на очах у всієї країни? Яке може бути ставлення у країн членів НАТО до нашої влади коли відбувається таке свовілля?
Одразу таких потвор треба знищувати, тому що вони не в якому разі не понесуть відповідальності. І що більш обурює, що суспільство всі ці знущання проковтнуло, що не було ніяких мітингів чи протестів під судом.
Зє, Сирський, й ще одна невстановлена особа, хоча, подейкують - Наєв.
Бо пан Борисов купував яйця по19 грн за штуку а Червинський ні