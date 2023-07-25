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Новини Боротьба з корупцією
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Суд арештував одеського ексвійськкома Борисова із можливістю застави 150 млн грн (оновлено)

борисов

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК Євгену Борисову у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 150 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Борисова взято під варту на 60 днів, до 22 вересня.

У разі внесення застави колишньому військкому заборонено виїжджати за межі Одеси, він також зобов'язаний здати документи та з'являтися на вимогу слідчого.

Як повідомили під час судового засідання прокурори, з грудня 2022 року до грудня 2023 року Євген Борисов, отримавши медичну довідку для лікування, виїхав в Іспанію. Утім, за їхніми словами, підозрюваний не лікувався, а відпочивав. У цей період у колишнього військкома з'явилося нерухоме майно, зокрема, в Іспанії, яке записане на його родичів. Тому сторона обвинувачення у суді просила найсуворіший запобіжний захід для Борисова — тримання під вартою без права внесення застави.

Натомість адвокати це заперечили і назвали обвинувачення ексвійськкому необґрунтованим. Окрім того, за їхніми словами, підозру Борисову вручили з порушенням чинного законодавства. Вони також заявили, що майно, яке начебто придбала родина Борисова, мали задекларувати у 2024 році. Адвокати просили Печерський суд відпустити колишнього військкома Одеського обласного ТЦК на поруки, або обрати запобіжний захід, який не передбачає арешт.

Також читайте: Одеського воєнкома Борисова звільнять з посади, а не з армії, - Данілов

Нагадуємо, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував деяку інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

В ОК "Південь" заявили, що службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював звернення для проведення перевірок щодо військкомів усіх областей.

Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

Пізніше ДБР повідомило про підозру Борисову. А згодом затримало його у Києві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ексвійськком Борисов на суді показав свої поранення: "П’ю пігулки, щоб вижити". ВIДЕО

Автор: 

арешт (2523) військкомат (432) Борисов Євген (31)


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Топ коментарі
+35
Це для ноього дрібниця-кишенькові гроші...
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25.07.2023 19:57
+35
А Полковнику Роману Червинскому ЗАЛОГ НЕ ПОЛОЖЕН⁉️ ОПГ ХИТРОСДЕЛАННЫХ , ВЫ ДОЛЖНЫ САМИ УТИЛИЗИРОВАТЬСЯ , «по-тихоньку в лес уйти», ПОКА ВАС , как Чаушеску не грохнули и не разорвали НА КУСКИ , как Каддафи! 🤢Гниды,ГЕТЬ ‼️
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25.07.2023 20:33
+33
*****, чел в бега пустился и застава. ****** там, судьи-мудьи?
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25.07.2023 20:03
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Це для ноього дрібниця-кишенькові гроші...
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25.07.2023 19:57 Відповісти
А Полковнику Роману Червинскому ЗАЛОГ НЕ ПОЛОЖЕН⁉️ ОПГ ХИТРОСДЕЛАННЫХ , ВЫ ДОЛЖНЫ САМИ УТИЛИЗИРОВАТЬСЯ , «по-тихоньку в лес уйти», ПОКА ВАС , как Чаушеску не грохнули и не разорвали НА КУСКИ , как Каддафи! 🤢Гниды,ГЕТЬ ‼️
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25.07.2023 20:33 Відповісти
у нас без застави сдять розвідники і попи а фсбешники чи диверсанти яких називають корупціонерами за крадені гроші відпускають.
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26.07.2023 09:48 Відповісти
150 миллионов гривен у Борисова и у его родственников вполне найдутся.
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25.07.2023 21:39 Відповісти
якраз віллу гешпанську продасть і вийде
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25.07.2023 23:37 Відповісти
на те, мабуть, і розрахунок був.
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26.07.2023 06:59 Відповісти
Та прям продаст! Сдаст в аренду для для "беженцев", которых он же и отмазал армии!
Вообще-то то не страна, а рай для арендаторов, которым сам же украинский народ отдает ее каждые выборы.
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26.07.2023 08:12 Відповісти
оренда це довго, поки на оренді назбирає на заставу то слідство закінчиться і відсидіти встигне.
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26.07.2023 14:08 Відповісти
В сотрудничестве с испанской юстицией виллу Борисова надо конфисковать, а деньги отправить на нужды обороны.
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27.07.2023 15:59 Відповісти
Там треба довести законність походження заставних грошей.
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26.07.2023 06:33 Відповісти
Під заставу вийде сьогодні чи трохи потримають для картинки?
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25.07.2023 19:59 Відповісти
в платній камері з блекджеком і шлюхами, відпочине і вийде
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25.07.2023 23:38 Відповісти
Вангую що до понеділка спєтляє до своєї вілли в Гіспанію. Бо шо бо він ранєний і сидить на таблєтках(кокс) а в нас він дорогий в Україні так шо то даже полезно для бюджету ЗСУ
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25.07.2023 20:02 Відповісти
*****, чел в бега пустился и застава. ****** там, судьи-мудьи?
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25.07.2023 20:03 Відповісти
Судьи как раз делают свое дела, на которое их и назначили власти - правохранители охраняют права власти на неприкосновенность от народа
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26.07.2023 08:15 Відповісти
А коли ковдра в клітку буде???
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25.07.2023 20:05 Відповісти
На фронт рядовим. Годєн.
Адептвм "та нафіг він там такий" - інших мобілізованих не запиту б що вони хочуть а що ні.
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25.07.2023 20:05 Відповісти
Шоу "про справєдлівость" закінчилось. Занавєс! зе-погань своїх мародерів, які "чесно" ділилися вкраденим з владою, не здає... ця мерзота відбашляє троха вкрадених мільйонів євро та й буде далі красти на іншій посаді.
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25.07.2023 20:06 Відповісти
..в ОПі шось задумали.. много ходов очка.. заодно відволікти увагу від усього зебардака
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25.07.2023 20:06 Відповісти
Раз по раз повертаються до Борисова! Така увага!
Він що: один такий, чи так старанно намагаються увагу від інших воєнкомтугезе відвести?
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25.07.2023 20:07 Відповісти
Отак всіх воєнкомів потрусити, то можна МВФ фінансувати )
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25.07.2023 20:08 Відповісти
З завтрішнього ранку у всіх військоматах на вході з'являться скриньки з написом Благодійні внески для застави Борисова" як в храмах мацковского патріархату для Павліка!
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25.07.2023 21:16 Відповісти
А також голів ВЦА , що псевдоволонтерів через " шлях" за 3-5 тисяч долярів пооформляли , та за це ордени поотримували.
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25.07.2023 22:48 Відповісти
для початку з нардепів почати, тоді жодних позик не треба, а ще й повернемо борги, а коли до решти добратись, то МВФ буде позику просити під проценти
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25.07.2023 23:40 Відповісти
Оце буде прикол,якшо він найде ці 150 млн!
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25.07.2023 20:09 Відповісти
в нього тільки іспанська віла майже 4 мл євро
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25.07.2023 20:16 Відповісти
Маєте сумніви?
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25.07.2023 20:43 Відповісти
сумніваєтеся? ще завтра вийде...батьки пенсіонери із "зекономленої пенсії" принесуть потрібну сумму
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25.07.2023 20:57 Відповісти
І навіть не доведеться гішпанську віллу продавати.
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25.07.2023 22:34 Відповісти
Прикол буде коли суд їх оформить , адже потрібно , в принципі, довести законність походження застави , а не просто так кошти внести.
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25.07.2023 22:50 Відповісти
А якщо заголовок переформулювати так: "Суд відпустив ексвійськкома Борисова за 150 млн. гривень?
Нє?
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25.07.2023 20:10 Відповісти
таки да
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25.07.2023 20:26 Відповісти
Это шутка такая? Не смешно
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25.07.2023 20:13 Відповісти
Це добре що заарештували ,але це не той маштаб боротьби з корупцією Де справи На коломойського ,боголюбова ,пінчука ,новінського ,фірташа,хорошковський ,ложкін ітд,де йдется про розкраданя на десятки мільярди доларів.
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25.07.2023 20:14 Відповісти
вони крали по закону, або законно крали. згідно тих законів які для себе наприймали. як раніше, так і зараз.
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25.07.2023 23:27 Відповісти
суд явно сає відомості про можливісті раненого "сироти"... все нажите непосильними трудами прийдеться втрачати?
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25.07.2023 20:15 Відповісти
Поза і міміка: "Как бы ето с посанами парешать?"
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25.07.2023 20:17 Відповісти
за місяць заставу зменшать у десять раз і буде гуляти, в Іспанії.
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25.07.2023 20:18 Відповісти
Усе, продадуть віллу з молотка
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25.07.2023 20:20 Відповісти
Через день внесуть заставу і тихенько виїде за підписом ГУР
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25.07.2023 20:22 Відповісти
Про деяких военкомів розповідать цікаві речі. А поставити военкомами фронтовиків чомусь не хочуть
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25.07.2023 20:24 Відповісти
бо ті небудуть брати і ділитися з ОП...
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25.07.2023 20:58 Відповісти
Ви е відповіли на це питання
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25.07.2023 21:04 Відповісти
теж скурвляться через деякий час, перевірено.
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25.07.2023 23:22 Відповісти
во время войны подрывал боеспособность страны- торговал белыми билетами, только за это расстрел
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25.07.2023 20:25 Відповісти
Друзяки в таких же погонах помогут - кинут клич по военкоматам и наскребут на заставу этому хорошему человеку.
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25.07.2023 20:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=m3NB7ROKm1s

час 32:20

дійсно в переводі сказано "Багато корупціонерів поїхали разом зі своїми грошима, і ми робитимемо все, щоб вони залишилися там, де зараз перебувають"

Багато хто хоче виїхати, а тут пропонують, гроші, виїзд, і безкарність
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25.07.2023 20:28 Відповісти
Він дійсно, став для України гнилим ТРОМБОМ, який наніс Україні непоправної шкоди!!

Це і є пряма відповідь Зеленському, Чому ми не в НАТО!!??
Через таких зкацаплених совкових ТРОМБІВ, по усим областям, які реально заблокували рух Оновлення України, і сидимо 30 років в комуно+гебнявому лайні, а не в НАТО та ЄС!!
А додайте до цього тромбів ще ЦОВВ ОПУ КМУ ОДА суддівських та ще сотню «реформованих» агентів ***** в системі управління Україною!!
РигоАнали з мертвечуками та кучмами, можуть це підтвердити!

Пильнуймо Україну від трутнів та тромбів!
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25.07.2023 20:30 Відповісти
Невже ти не розумієш- в нато ніхто не хоче. З можновладців. В Евросоюз ніхто не хоче. З можновладців. Бо Борисов вже маленький бог на землі, а Резніков з яйцями по 17 ? А в НАТО так не прийнято.
Ермак- бог в країні. Може відмазати усіх від усього....він хоче честно жити по закону? Невже він такий лох щоб як Ангела Меркель вийти на пенсію з двохкімнатною квартирою?
Не слухайте що наші можновладці говорять. Говорять і перед виборами, і під час війни....
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25.07.2023 20:40 Відповісти
ЯкунОвоща з челяддю, теж так несло та пердолело, аж до грудня 2013 року, поки на студентів, руку підняти, дали команду московіти …
А далі, усьо так падамашнему запалало…
Клюєві з льовочкиними та сівковичем, можуть підтвердити!!!
Українці терплячі, але скорі до віддачі!!
Слава Україні!! У кого сумніви щодо майбутнього України, нікого не тримають! Бог у поміч!
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25.07.2023 20:49 Відповісти
Я узагалі не розумію для чого цей цирк. Нехай би заплатив подвійну заставу й з наступного дня виходить на роботу-суд його поновить
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25.07.2023 20:32 Відповісти
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25.07.2023 20:33 Відповісти
Цікаво , що у БОРИСОВА не було страху брати гроши - тобто він працював з командою
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25.07.2023 20:34 Відповісти
Все можливо при зєлєпукіну!!!
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25.07.2023 20:39 Відповісти
Сперечатися не буду. НО , а чому за 30 років не було зроблено електронної версії військовообязаних ? ТОЧНО ЗНАЮ , що деякі справи ховались за сейф і тому деяки не призивалися
І ЩЕ ПИТАННЯ- чому журналисти мало пишуть про дітей і онуків владних чиновників? Ось военкоми зі зброею ловлять простих селян ( ЯКИ НЕ МОЖУТЬ ВІДКУПИТИСЯ) - це мені у Карпатах селяни і розповіли . А хто може відкупитися - не служить. А ПРО ЦЕНУ ПИТАННЯ чому нихто не ПИШИТЬ ? СКІЛЬКІ це коштувало у 2000, у 2010, у 2020 і зараз.

а СКІЛЬКІ рідних депутатів на фронті? Ось таки цікаві питання
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25.07.2023 20:58 Відповісти
Питання взагалі не цікаві- ти хочеш офіційний прайс відкупитись? Ну не прийнято в нас прайси по засобам інформації оголошувати. Алє усі знають що завжди домовитись можеа
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25.07.2023 21:05 Відповісти
Нееть, я хочу прайс на усю країну

Цей БОРИСОВ на віллу назбирав не по гривне
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25.07.2023 21:22 Відповісти
софі, у 2000-х платили шоб в армію взяли.
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25.07.2023 21:17 Відповісти
а раніше він був чесним-причесним, більше 10 років на посаді, але брати почав виключно при ЗЕ?
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25.07.2023 22:47 Відповісти
ЗЕ його вимусив погрозами, а ПО відмовляв, відмовляв та не відмовив
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26.07.2023 03:43 Відповісти
Чолов'яга вкрав купу грошей.Презідент-юріст гупнув ніжкою "А вы його звільнить".Після цього не має бути питань ні до кого,тільки до презідента.
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25.07.2023 20:48 Відповісти
Він не вкрав . Він зробив коррупцію Взяв гроши за вирищення питання
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25.07.2023 20:59 Відповісти
Це сума майже однієї з його віл!!! Хотять вскрити його занички!!!
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25.07.2023 20:37 Відповісти
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
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25.07.2023 20:39 Відповісти
Якщо не буде конфіскації всього майна родини, все це марно - відсидить 3-4 роки, вийде за УДО і буде собі вільною та заможною людиною на Заході.
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25.07.2023 20:40 Відповісти
ТА НЕ ПІДЕ ВІН СИДІТИ...Заспокойтеся, не з нашими продажними суддями
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25.07.2023 21:02 Відповісти
Видно Борисов не занес в ОП Ермаку и Арахамии... а глава холдинга Киевгорстрой Игорь Кушнир с женой Оксаной занесли в ОП. Пример от налоговой и ОП Татарова, Ермака и Арахамии как нужно работать и крышевать крупный столичный холдинг. . Заставили честного бизнесмена и патриота оправдывается. Міжнародні компанії тоже делали аудит Будкепитала жены Кушнира и Энсо Столара, где Ермак через Колюбаева и Кушниры вывели 10-ки миллионов долларов, в Ермаковском СБУ, ДБР, Прокуратуре, БЭБ, Налоговой, НАБУ, НАЦ Банке, (https://www.nssmc.gov.ua/ НКЦПФР Магомедов - внештатный советник Ермака) все эти схемы аудит прошли. А про покупку менеджером года Кушниром для Киевгорстроя 28 гектаров в поле не подходящей для застройки земли в рн Броваров в Требухове за 200 млн грн. с кадастровыми номерами 3221289000:05:004:0051 ,3221289000:05:004:0050 ,3221289000:05:004:0049, 3221289000:05:004:0048 по цене столичной земли расследование или проверка будет? А проверка по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах будет? Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Пока старший Кушнир шлет инвесторов на х..й и умножает на ноль коммунальный Киевгорстрой выводя как здания, участки так и банкротя дочерние предприятия младший тоже в деле. Знакомьтесь фонд АТ «ОРЛАНДО» с уставным капиталом 130 млн грн. сыночка прихвостня Януковича Кушнира Ильи, по совместительству депутата Киевсовета (правда мандат папа купил но это не важно, жмет кнопки в Киевраде вместе с сыном завхоза Януковича Владимиром Кравцем). Ну и тут все по стандарту уход от налогов и вывод капитала в офшоры ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ) все как папа учил с дядей Андреем, как помним бизнес семейный))) по этому все в семью на Кипр к маме - Оксане Кушнир (Будкэпитал она же Інвестмент Фанд Лімітед» (Vingis Real Estate Investment Fund Limited) (НЕ 330333, Кіпр, нова назва: «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд ВіСіАйСі ЛТД» (Vingis Real Estate Investment Fund VCIC Ltd). Так что бизнес все таки семейный а не отдельный. Оксана имеет золотой паспорт Кипра (У Игоря тоже золотой паспорт Кипра) и брачный контракт с Кушниром, а у Кушнира романтические отношения с Кравцем Ермаком Арахамией и Столаром который уже опрокидывал тысячи семей в Элита -Центр. Ермак через своего бизнес партнера Колюбаева который начал заходить в строительные фонды компании Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп" через которые с некоторыми манипуляциями на рынке ценных бумаг они вывели десятки миллионов долларов, также как и сын и жена Кушнира. Пока крыша ОПЗЖ Ермак у которого через Татарова в ручном режиме СБУ, Прокуратура, ДБР, БЭБ, и судя по нулевой реакции на деятельность семьи Кушниров, и НАБУ тоже ручное, прихвостни Януковича жируют прикормив ОП. Все ОП а именно Ермак и Арахамия уже провели аудит в этих схемах и в доле, так что не удивительно что ближайшее окружения Януковича - семья Кушниров, и семья Кравцев могут раскидывать на спиленное бабло в покер в ресторане Ишак с Арахамией и слать всех на х..й, имея неприкосновенность своего бизнеса, для схем у Кушнира и Кравца есть подконтрольный Кристал банк
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25.07.2023 20:42 Відповісти
Эту гниду крышуют в ОП, это при том что он при Януковиче благодаря завхозу Януковича Кравцу и главе ОП при Яныке Левочкину получил должность зам министра обороны и разворовывал нашу армию, а на протяжении последних 12 лет он построил пирамиду Киевгорстрой-Будкепитал, разворовывает холдинг, умножает на ноль инвесторов, схемы на 10-ки миллионов долларов через подконтрольный Кристалбанк, а если учесть что в Киевраде еще и сын завхоза Януковича Андрея Кравца Владимир - является замом главы постоянной земельной комиссии и распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку..., ОП пилит вам видосы и промывают мозг на телемарафоне а по факту Арахамия, Ермак и Зеленский это лучшие друзья прихвостней Януковича Кушнира, Кравца и Столара. Конечно на фоне подготовки Зеленского Украинцев к шашлыкам а не к войне, где погибли сотни людей поверив президенту что русские не нападут, как потом сказал Зеленский что он знал но не мог сказать народу о неизбежности полномасштабного вторжения так как толи Ермак на ухо шептал что русские не нападут то ли он бы терял столько то денег в сутки, мораль проста бабки главней всего. Сразу напрашивается вопрос - А сколько людей в ОП купило ФСБ за деньги или компромат, а кто понес наказание когда минобороны подарило 1,5 млрд грн русским в прошлом году фирма "Львівський арсенал" получила от Резникова 1,5 млрд грн на поставку мин

в результате ни мин ни денег

директор-владелец ТОВ "Львівський арсенал" - ЗБІТНЄВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

ЗБІТНЄВ владеет 61,42% в ТОВ "КЛІРИНГОВИЙ ЦЕНТР", а остальные 38,58% принадлежат ПрАТ КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО (предыдущее название - "КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА" (КМФБ)

официальными владельцами КМФБ являются Бабаков-Гинер-Воеводин, которые санкционированы Радбезом. В минобороны сидят идиоты или предатели?

Как вообще Государственная служба экспортного контроля, которая выдает соответствующие разрешения пропустила схему на 1.5 млрд гривен. А я напомню глава экспортного контроля Олександр Павліченко является дружбаном Ермака и сделал все чтоб тормозить завоз дронов для наших военных, а также президент концерну "Титан", народний депутат України IV скликання, засновник та власник ТОВ "УРАРП" (Український Розробник - Авіа Ремонтне Підприємство) Анатолій Льовін озвучив прізвище Олександр Павліченко який, як свідчать наведені ним факти, руйнують українську авіацію "Саме він особисто підписує накази й рішення, які перешкоджають діяльності українських підприємств. Це центральна фігура, яка виконує свою або чиюсь волю. Це не тільки про "УРАРП", це й авіакомпанія "Максимус" (яка отримала відмову у відправленні двигунів на власні повітряні судна української реєстрації)
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26.07.2023 15:16 Відповісти
Я ж казав що в Україні євреїв не садять. Роздягнуть до нитки це так, але саджати не будуть…
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25.07.2023 20:46 Відповісти
Ну не тільки євреїв,і не до нитки. Корупціонерів не садять,бо для них придуманий запобіжний механізм-застава.Демократично і безпечно.
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25.07.2023 20:51 Відповісти
Цей кадр особливий він не такий як інші крадії, він ще й кадровий офіцер ЗСУ з званням «полковник». За порушення військової присяги та дезертирство (як деяки журналюги пишуть -він не ходив на роботу… та не на роботу дебіли, а на дійсну військову службу), його навіть зі служби без пенсії не поперли і звання не лишили. Це про що каже - а про те що у нього у МОУ і упівденному командуванні в Одесі все схвачене і куплене. У одних доля гинути на фронті а в інших на віллі в Іспанії чорну ікру жерти та шампанське Кристал пити. Огідно….
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25.07.2023 21:01 Відповісти
Ага, інші воєнкоми не їдять ікру і переймаються як там хто гине на фронті. Та усе керівництво міноборони виграло джекпот з початком війни
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25.07.2023 21:10 Відповісти
Я знаю підполковника райвоєнкома без руки, він її втратив під Маріуполем у минулому році. Не рівняйтес всіх по одеському крадію.
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25.07.2023 21:19 Відповісти
В нас "борисови" по всій країні, від робітника до міністра. Тому ця подія полишена будь-якого смисла
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25.07.2023 20:49 Відповісти
цей чмир наворував стільки ж як американці нам допомоги виділяють.
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25.07.2023 20:49 Відповісти
Стільки коштують життя людей котрих він відправив на смерть замість синків маменькиних с грошима?!!
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25.07.2023 20:54 Відповісти
якби діяв закон військового часу з усіма його методами боротьби із злодіями, зрадниками та шпигунами, то після знищення декількох таких "героїв" інші би задумались...А военкоми всюди в шоколаді, в будь-який район заїдьте, попитайте людей...
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25.07.2023 21:07 Відповісти
****, как же у меня горит от этой заставы. Почему для коррупционеров и военных преступников во время войны не запретили выход под заставу. ********. И у них ещё претензии к Западу.
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25.07.2023 21:03 Відповісти
Та ні, я таки не сплю; раз "під заставу", то скоро воєнком буде у Марбельї.
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25.07.2023 22:40 Відповісти
З вікіпедії так і не зрозумів кому підлеглі ці військкоми. Хто повинен нести за їх призначення відповідальність, фабержеголовий чи Залежний?
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25.07.2023 23:17 Відповісти
Їх прямий начальник - це ком. СВ ЗСУ Сирський.
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26.07.2023 08:09 Відповісти
т.е. полковника ЗСУ Борисова можно за самовольное оставление части не сажать на 10лет и выпустить под залог, а тем солдатам кто на передке, которых насобирал Борисов, за самоволку сразу 10 лет по принятому закону от МО впаивают?
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25.07.2023 23:29 Відповісти
это просто бл*во. на какую сумму у чувака нашли денег в виде недвижимости и т.п.?? так вот застава должна быть в 10 кратном размере, ибо сколько еще не нашли!? да у него одна дверь на вилле столько стоит! он ее завтра снимет, продаст и выйдет под залог! и потом - вспоминай как звали!! с*ки....
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25.07.2023 23:53 Відповісти
Яка застава у військовий час для покидька, держслужбовця, військового який намагався втекти???
Це знущання над суспільством, а ще більш над військовими, які в реальних умовах бойових дій. Яка може бути мотивація і віра у майбутнє країни коли такі резонансні справи зливаються на очах у всієї країни? Яке може бути ставлення у країн членів НАТО до нашої влади коли відбувається таке свовілля?
Одразу таких потвор треба знищувати, тому що вони не в якому разі не понесуть відповідальності. І що більш обурює, що суспільство всі ці знущання проковтнуло, що не було ніяких мітингів чи протестів під судом.
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26.07.2023 00:38 Відповісти
А пам'ятаєте пам'ятник у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ?
Зє, Сирський, й ще одна невстановлена особа, хоча, подейкують - Наєв.
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26.07.2023 09:00 Відповісти
а пам'ятаєте пісню про Зеленського? щось там попереду.
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26.07.2023 16:31 Відповісти
молодець воєнком - не втік, як і його верховний. Медаль йому, а його судять. Порохоботи
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26.07.2023 11:12 Відповісти
Нормально живуть-вкрав 1млн,віддав продажному судді 100т і знову.....поїхав на острови. Для таких ВІЙНИ в Україні НЕМАЄ!!!! Владі ганьба
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26.07.2023 11:37 Відповісти
Застава мала , за моїми підрахунками повина бути 300+- млн грн
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26.07.2023 14:23 Відповісти
Ну чого тут не зрозуміло?
Бо пан Борисов купував яйця по19 грн за штуку а Червинський ні
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26.07.2023 15:21 Відповісти
 
 