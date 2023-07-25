Суд арештував одеського ексвійськкома Борисова із можливістю застави 150 млн грн (оновлено)
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК Євгену Борисову у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 150 млн гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Борисова взято під варту на 60 днів, до 22 вересня.
У разі внесення застави колишньому військкому заборонено виїжджати за межі Одеси, він також зобов'язаний здати документи та з'являтися на вимогу слідчого.
Як повідомили під час судового засідання прокурори, з грудня 2022 року до грудня 2023 року Євген Борисов, отримавши медичну довідку для лікування, виїхав в Іспанію. Утім, за їхніми словами, підозрюваний не лікувався, а відпочивав. У цей період у колишнього військкома з'явилося нерухоме майно, зокрема, в Іспанії, яке записане на його родичів. Тому сторона обвинувачення у суді просила найсуворіший запобіжний захід для Борисова — тримання під вартою без права внесення застави.
Натомість адвокати це заперечили і назвали обвинувачення ексвійськкому необґрунтованим. Окрім того, за їхніми словами, підозру Борисову вручили з порушенням чинного законодавства. Вони також заявили, що майно, яке начебто придбала родина Борисова, мали задекларувати у 2024 році. Адвокати просили Печерський суд відпустити колишнього військкома Одеського обласного ТЦК на поруки, або обрати запобіжний захід, який не передбачає арешт.
Нагадуємо, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував деяку інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.
Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.
В ОК "Південь" заявили, що службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи.
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював звернення для проведення перевірок щодо військкомів усіх областей.
Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.
Пізніше ДБР повідомило про підозру Борисову. А згодом затримало його у Києві.
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Вообще-то то не страна, а рай для арендаторов, которым сам же украинский народ отдает ее каждые выборы.
Адептвм "та нафіг він там такий" - інших мобілізованих не запиту б що вони хочуть а що ні.
Він що: один такий, чи так старанно намагаються увагу від інших воєнкомтугезе відвести?
Нє?
час 32:20
дійсно в переводі сказано "Багато корупціонерів поїхали разом зі своїми грошима, і ми робитимемо все, щоб вони залишилися там, де зараз перебувають"
Багато хто хоче виїхати, а тут пропонують, гроші, виїзд, і безкарність
Це і є пряма відповідь Зеленському, Чому ми не в НАТО!!??
Через таких зкацаплених совкових ТРОМБІВ, по усим областям, які реально заблокували рух Оновлення України, і сидимо 30 років в комуно+гебнявому лайні, а не в НАТО та ЄС!!
А додайте до цього тромбів ще ЦОВВ ОПУ КМУ ОДА суддівських та ще сотню «реформованих» агентів ***** в системі управління Україною!!
РигоАнали з мертвечуками та кучмами, можуть це підтвердити!
Пильнуймо Україну від трутнів та тромбів!
Ермак- бог в країні. Може відмазати усіх від усього....він хоче честно жити по закону? Невже він такий лох щоб як Ангела Меркель вийти на пенсію з двохкімнатною квартирою?
Не слухайте що наші можновладці говорять. Говорять і перед виборами, і під час війни....
А далі, усьо так падамашнему запалало…
Клюєві з льовочкиними та сівковичем, можуть підтвердити!!!
Українці терплячі, але скорі до віддачі!!
Слава Україні!! У кого сумніви щодо майбутнього України, нікого не тримають! Бог у поміч!
І ЩЕ ПИТАННЯ- чому журналисти мало пишуть про дітей і онуків владних чиновників? Ось военкоми зі зброею ловлять простих селян ( ЯКИ НЕ МОЖУТЬ ВІДКУПИТИСЯ) - це мені у Карпатах селяни і розповіли . А хто може відкупитися - не служить. А ПРО ЦЕНУ ПИТАННЯ чому нихто не ПИШИТЬ ? СКІЛЬКІ це коштувало у 2000, у 2010, у 2020 і зараз.
а СКІЛЬКІ рідних депутатів на фронті? Ось таки цікаві питання
Цей БОРИСОВ на віллу назбирав не по гривне
в результате ни мин ни денег
директор-владелец ТОВ "Львівський арсенал" - ЗБІТНЄВ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
ЗБІТНЄВ владеет 61,42% в ТОВ "КЛІРИНГОВИЙ ЦЕНТР", а остальные 38,58% принадлежат ПрАТ КИЇВСЬКЕ МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ БЮРО (предыдущее название - "КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА" (КМФБ)
официальными владельцами КМФБ являются Бабаков-Гинер-Воеводин, которые санкционированы Радбезом. В минобороны сидят идиоты или предатели?
Как вообще Государственная служба экспортного контроля, которая выдает соответствующие разрешения пропустила схему на 1.5 млрд гривен. А я напомню глава экспортного контроля Олександр Павліченко является дружбаном Ермака и сделал все чтоб тормозить завоз дронов для наших военных, а также президент концерну "Титан", народний депутат України IV скликання, засновник та власник ТОВ "УРАРП" (Український Розробник - Авіа Ремонтне Підприємство) Анатолій Льовін озвучив прізвище Олександр Павліченко який, як свідчать наведені ним факти, руйнують українську авіацію "Саме він особисто підписує накази й рішення, які перешкоджають діяльності українських підприємств. Це центральна фігура, яка виконує свою або чиюсь волю. Це не тільки про "УРАРП", це й авіакомпанія "Максимус" (яка отримала відмову у відправленні двигунів на власні повітряні судна української реєстрації)
Це знущання над суспільством, а ще більш над військовими, які в реальних умовах бойових дій. Яка може бути мотивація і віра у майбутнє країни коли такі резонансні справи зливаються на очах у всієї країни? Яке може бути ставлення у країн членів НАТО до нашої влади коли відбувається таке свовілля?
Одразу таких потвор треба знищувати, тому що вони не в якому разі не понесуть відповідальності. І що більш обурює, що суспільство всі ці знущання проковтнуло, що не було ніяких мітингів чи протестів під судом.
Зє, Сирський, й ще одна невстановлена особа, хоча, подейкують - Наєв.
Бо пан Борисов купував яйця по19 грн за штуку а Червинський ні