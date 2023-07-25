Суд арештував одеського ексвійськкома Борисова із можливістю застави 150 млн грн (оновлено)

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного ТЦК Євгену Борисову у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 150 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Борисова взято під варту на 60 днів, до 22 вересня.

У разі внесення застави колишньому військкому заборонено виїжджати за межі Одеси, він також зобов'язаний здати документи та з'являтися на вимогу слідчого.

Як повідомили під час судового засідання прокурори, з грудня 2022 року до грудня 2023 року Євген Борисов, отримавши медичну довідку для лікування, виїхав в Іспанію. Утім, за їхніми словами, підозрюваний не лікувався, а відпочивав. У цей період у колишнього військкома з'явилося нерухоме майно, зокрема, в Іспанії, яке записане на його родичів. Тому сторона обвинувачення у суді просила найсуворіший запобіжний захід для Борисова — тримання під вартою без права внесення застави.

Натомість адвокати це заперечили і назвали обвинувачення ексвійськкому необґрунтованим. Окрім того, за їхніми словами, підозру Борисову вручили з порушенням чинного законодавства. Вони також заявили, що майно, яке начебто придбала родина Борисова, мали задекларувати у 2024 році. Адвокати просили Печерський суд відпустити колишнього військкома Одеського обласного ТЦК на поруки, або обрати запобіжний захід, який не передбачає арешт.

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Нагадуємо, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував деяку інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

В ОК "Південь" заявили, що службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював звернення для проведення перевірок щодо військкомів усіх областей.

Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

Пізніше ДБР повідомило про підозру Борисову. А згодом затримало його у Києві.

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