Одеського воєнкома Борисова звільнять з посади, а не з армії, - Данілов

Начальника Одеського обласного територіального центру комплектування, у родичів якого ЗМІ нібито виявили дороговартісну власність за кордоном, буде звільнено з займаної посади, але не зі Збройних Сил.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Під час війни ми не можемо звільнити людину зі Збройних Сил, він буде звільнений саме з цієї посади і куди він відправиться, це вже рішення за командиром, за тими людьми, у безпосередньому підпорядкуванні яких він буде", - прокоментував Данілов доручення Президента щодо звільнення одеського воєнкома.

Водночас секретар РНБО зауважив, що буде проведена перевірка фактів, оприлюднених журналістами, і якщо вони підтвердяться, тоді, за його словами, вже "зовсім інші органи розбиратимуться, як так сталося".

Як раніше повідомлялося, у мережі з’явилася інформація, що одеський військком Євген Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував деяку інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

В ОК "Південь" заявили, що службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи.

23 червня Зеленський доручив Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.