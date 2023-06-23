УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8444 відвідувача онлайн
Новини Війна
10 754 87

Одеського воєнкома Борисова звільнять з посади, а не з армії, - Данілов

данілов

Начальника Одеського обласного територіального центру комплектування, у родичів якого ЗМІ нібито виявили дороговартісну власність за кордоном, буде звільнено з займаної посади, але не зі Збройних Сил.

Про це сказав секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Під час війни ми не можемо звільнити людину зі Збройних Сил, він буде звільнений саме з цієї посади і куди він відправиться, це вже рішення за командиром, за тими людьми, у безпосередньому підпорядкуванні яких він буде", - прокоментував Данілов доручення Президента щодо звільнення одеського воєнкома.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський доручив Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова

Водночас секретар РНБО зауважив, що буде проведена перевірка фактів, оприлюднених журналістами, і якщо вони підтвердяться, тоді, за його словами, вже "зовсім інші органи розбиратимуться, як так сталося".

Як раніше повідомлялося, у мережі з’явилася інформація, що одеський військком Євген Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував деяку інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

В ОК "Південь" заявили, що службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи.

23 червня Зеленський доручив Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) звільнення (2719) Борисов Євген (32)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
С повышением, я надеюсь?
показати весь коментар
23.06.2023 21:09 Відповісти
+22
Он тут же "на больничку" спрыгнет. У него и справка уже есть - из-за границы.
показати весь коментар
23.06.2023 21:11 Відповісти
+17
ЗЕбіл сказав звільнить а це чучєло інше меле, вже "парєшалі вапроси"?
показати весь коментар
23.06.2023 21:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
С повышением, я надеюсь?
показати весь коментар
23.06.2023 21:09 Відповісти
Ато, до дембеля дотянет.
показати весь коментар
23.06.2023 21:10 Відповісти
Логічно, якби з цього покидька перед строєм зірвали погони та відправили стрільцем на Бахмут або Кремінну.
показати весь коментар
23.06.2023 21:33 Відповісти
По логике и чести, да но не по ЗЕленым понятиям ЗЕленого министра.
показати весь коментар
23.06.2023 21:44 Відповісти
А разве у зеленожопых ублюдков есть понятие чести ?
показати весь коментар
23.06.2023 22:17 Відповісти
Війська РФ завдали масованих ракетних ударів по таборам розташування рік вагнера.прігожин пообіцяв відповісти.
показати весь коментар
23.06.2023 21:49 Відповісти
А ти усе по собі рівняєш.?? Але думку з язика зняв..
показати весь коментар
23.06.2023 21:11 Відповісти
А с чего ты решил, что у меня тоже имение? А если оно и есть- почему тоже в Испании? Я жару ненавижу.
показати весь коментар
23.06.2023 21:22 Відповісти
І я ненавиджу.. краще в Норвегії, або в Канаді..
показати весь коментар
23.06.2023 21:26 Відповісти
а ти з усіма лаєшься... багато часу на це ? копай окопи
показати весь коментар
23.06.2023 21:23 Відповісти
Я усіх розгіпнотузувати намагаюсь.. а вони лаяться на це, прям як справжні сектанти..
показати весь коментар
23.06.2023 21:25 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2023 21:26 Відповісти
Он тут же "на больничку" спрыгнет. У него и справка уже есть - из-за границы.
показати весь коментар
23.06.2023 21:11 Відповісти
Навіщо йому больничка? На передову його ж ніхто відправляти не збирається. Сидітиме в МО в якому-небудь департаменті закупівель...
показати весь коментар
23.06.2023 21:15 Відповісти
А якже ''честь мундира'' , всьо?
показати весь коментар
23.06.2023 21:13 Відповісти
Тю
показати весь коментар
23.06.2023 21:45 Відповісти
Куди він відправиться ? -- иого дім тюрма .
показати весь коментар
23.06.2023 21:13 Відповісти
23 червня . Джерело: \\\\\\\\\

это существо, помнится, Залужному поручало и "разобраться, че там у кого то не такие бронежилеты".
Странно шо не проверку носков на складе какой-то части поручило(х).
б*же, как наверное сочувствуют генералу его коллеги - ну там генералу Милли Байден наверное не поручит гоняться за каким то рекрутером(армейским) или проверять броники?
ну и Байден то не клоун-чл*нограй.
самое "смешное", как правило голосовавшие за ЭТО - не спешат служить ЭТОМУ. я то хоть не ходил на выборы от ненависти
показати весь коментар
23.06.2023 21:15 Відповісти
ЗЕбіл сказав звільнить а це чучєло інше меле, вже "парєшалі вапроси"?
показати весь коментар
23.06.2023 21:16 Відповісти
в окопы на ноль пойдет?
показати весь коментар
23.06.2023 21:16 Відповісти
А що твоє недочучело у методичці на цю тему намалював??
показати весь коментар
23.06.2023 21:17 Відповісти
Посадити ПІДЕРА!
показати весь коментар
23.06.2023 21:18 Відповісти
Ну хто ж його посадить? Він же пам'ятник корупції
показати весь коментар
23.06.2023 21:21 Відповісти
«Отбросов нет, есть только кадры».

(Вильгельм Франц Канарис, начальник абвера)
показати весь коментар
23.06.2023 21:19 Відповісти
Якщо це так то треба зірвати погони і відправити рядовим на передок. Хай своєю кров'ю змиє позор ... А звільнення це пенсія , пільги та проживання закордоном...
показати весь коментар
23.06.2023 21:19 Відповісти
Буде на кухне картофель чистить ?
показати весь коментар
23.06.2023 21:20 Відповісти
А НАБУ розбереться в фантастичних покупках державного служащего
показати весь коментар
23.06.2023 21:23 Відповісти
Ох ,Софія., любите ви фантастику)
показати весь коментар
23.06.2023 21:28 Відповісти
Все , що учора уявлялось фантастикою , сьогодні вже дійсність
показати весь коментар
24.06.2023 00:43 Відповісти
И как тут не вспомнить: "Развели как котят..."
показати весь коментар
23.06.2023 21:22 Відповісти
Напише у своїх мемуарах: я в 2023 році невинно постраждав від дій тодішнього режиму.
показати весь коментар
23.06.2023 21:22 Відповісти
Був в Одесі, тепер буде в Києві!
показати весь коментар
23.06.2023 21:23 Відповісти
Ну посмотрим теперь. Резонанс хороший, посмотрим на действия
показати весь коментар
23.06.2023 21:23 Відповісти
Невже стане заступником сирського?
показати весь коментар
23.06.2023 21:24 Відповісти
Да один хрен "золотой парашют" на пенсию он уже насобирал. Можно и в почётное увольнение уйти.
показати весь коментар
23.06.2023 21:24 Відповісти
Такі "цінні кадри" армії потрібні, як ніхто і ніщо інше, - нам зброї не треба американської, побільше б таких як одеський воєнком, тоді усіх одразу переможемо. Цей товариш мабуть із команди "яйця по 17 для ЗСУ", тому і такий цінний. Пане секретар РНБОУ О.Данілов, хоч би ти вже не позорився і не захищав цього зажерливого мудилу, бо люди не перестануть думати, що у нас такі рулять усюди.
показати весь коментар
23.06.2023 21:26 Відповісти
Генерала дадуть, як мінімум)
показати весь коментар
23.06.2023 21:27 Відповісти
Такі кадри ЗЄ-владі потрібні.
показати весь коментар
23.06.2023 21:28 Відповісти
убд пора получать??)))
показати весь коментар
23.06.2023 21:28 Відповісти
а нахрена фінансується Військо́ва слу́жба правопоря́дку у Збро́йних Си́лах Украї́ни (ВСП) - спеціальне https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8 правоохоронне формування у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних Сил https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-ZAKON-1 [1] . Днем народження ВСП є https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 19 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2002 2002 року, коли було видано перший наказ по ВСП про початок формування її структурних підрозділівhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-MO1-2 [2] . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Стратегічним оборонним бюлетенем України 2016 року передбачено перетворення Військової служби правопорядку у ЗСУ на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F Військову поліцію.

показати весь коментар
23.06.2023 21:28 Відповісти
Таких треба звільняти від життя, з конфіскацією всього майна.
показати весь коментар
23.06.2023 21:29 Відповісти
Він же голий і босий, то всьо не його, він відмажеться...
показати весь коментар
23.06.2023 21:30 Відповісти
Корупція не поборена! Хрен нас візьмуть в ЄС!
показати весь коментар
23.06.2023 21:30 Відповісти
Забуваємо і про ЄС і про НАТО...на жаль....
показати весь коментар
24.06.2023 08:02 Відповісти
с должности снимают, с армии увольняют..пан секретар - ветеренар РНБО)))
показати весь коментар
23.06.2023 21:31 Відповісти
Агов зедебіли!

Військо́ва слу́жба правопоря́дку у Збро́йних Си́лах Украї́ни (ВСП) -
Основні завдання:
Виявлення причин, передумов і обставин злочинів та інших правопорушень, вчинених у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 військових частинах та на https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1 військових об'єктах ;
розшук осіб, які самовільно залишили військові частини (місця служби).
Запобігання вчиненню і припинення злочинів та інших правопорушень у Збройних Силах України.
Участь в охороні військових об'єктів та забезпеченні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA громадського порядку і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0 військової дисципліни серед військовослужбовців у місцях дислокації військових частин, військових містечках, на вулицях і в громадських місцях.
Захист майна Збройних Сил України від розкрадання та інших злочинних посягань.Забезпечення безпеки дорожнього руху https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8 військових транспортних засобів .
Участь у гарнізонних заходах.
Виконання у передбачених законом випадках рішень про тримання військовослужбовців на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%BF%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0 гауптвахті .
Забезпечення виконання кримінального покарання стосовно військовослужбовців, які за вироком суду засуджені до тримання у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B9%D0%BE%D0%BD дисциплінарному батальйоні .
Сприяння у межах своєї компетенції іншим органам https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F дізнання , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE)_%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 органам попереднього (досудового) слідства та суду, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8 органам державної влади , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F органам місцевого самоврядування , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F органам військового управління , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE підприємствам , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 установам , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F організаціям у виконанні покладених на них відповідно до законів обов'язків.
Участь у протидії диверсійним проявам та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82 терористичним актам на військових об'єктах.
показати весь коментар
23.06.2023 21:31 Відповісти
То на "трускавецьких швидкокурсах" не викладали..
показати весь коментар
23.06.2023 21:42 Відповісти
насправді, ВСП існує і працює... але не по таким "акулам".. Колись була компетенція ліквідованої "військової прокуратури"... хоча коли вона існувала у свій час, я не можу осягнути чим же ж вона займалась узагалі...
показати весь коментар
23.06.2023 21:53 Відповісти
"- а сколько ж борисов даёт молока?
- не выдоишь за день, устанет рука!
- корову свою не отдам никому, такая скотина нужна самому!" (С)
показати весь коментар
23.06.2023 21:36 Відповісти
Вот дом, который построил Джек..
показати весь коментар
23.06.2023 22:05 Відповісти
а хто там синица, которая часто ворует пшеницу,.... ))
показати весь коментар
23.06.2023 22:09 Відповісти
Оголосити догану із занесенням...
показати весь коментар
23.06.2023 21:43 Відповісти
выразить озабоченость
показати весь коментар
23.06.2023 21:45 Відповісти
зеля своих не бросает
показати весь коментар
23.06.2023 21:44 Відповісти
в нормальной стране отдали бы под суд за мародерство
показати весь коментар
23.06.2023 21:47 Відповісти
а сам подонок хоче змити кров'ю провину?
ще є дуже добрий старий спосіб зняти з себе ганьбу, застрелитися н*хер
показати весь коментар
23.06.2023 21:48 Відповісти
зе-мародери "сваіх нє брасают"... бо цей Борісов занадто багато знає інакше та багато з ким у владі ділився інакше б йому ніхто не дав накрасти мільйони доларів... зараз знімуть з посади, під оплески "мудрава наріда", а потім, коли забудеться, переведуть на іншу хлібну посаду, щоб крав далі. Для ОП це дуже цінний кадр - з баблом і на гачку... Буде робити все, що накажуть.
показати весь коментар
23.06.2023 21:49 Відповісти
Чому тільки з посади? А за корупційні діі та незаконне збагачення нічого не потрібно робити!?
показати весь коментар
23.06.2023 21:53 Відповісти
Відправлять його викладати на курсах підвищення економічної кваліфікації воєнкомів

Щоб ті й не забувати ділитися із своїм керівництвом!
показати весь коментар
23.06.2023 21:54 Відповісти
Этого «унтер офицера» - в штурмовой батальон, Юг Украины зачищать от орков и Крым возвращать. Одесса - это еще тот клоповник взяточников - «хероев Украины».
показати весь коментар
23.06.2023 21:56 Відповісти
слушай.те таки, мистер Умник.
а вЫ бы лично служил рядом с таким? вот себе служишь и тут Я присылаю тебе ЭТО, рядом, пафосно скажем "в один окоп".? м? оно тебя взорвет, или изрежет, заберет оружие и перейдет спокойно к оркам, где ждут интервьюери и ключи от квартиры в саранске.
Даже и было тут - чел убил несколько товарищей и свалил с их оружием к оркам.
показати весь коментар
24.06.2023 08:39 Відповісти
Так не трогай его тогда - пусть косит бабло из карманов уклонистов, мистер Умник! Пусть жирует в своей хате в Испании со своими проститутками - за это чмо люди гибнут в окопах, тонут в Херсоне и Олешках, и подрываются на тракторах когда пытаются землю пахать? Кто таких мудаков выбирает, отбирает, назначает, люстрирует, контролирует, и наши деньги платит?
показати весь коментар
25.06.2023 20:05 Відповісти
слушай, ты бы хоть прочитал сначала.
и да - а где это в "конституции" сказано шо мона зону заменять отправкой на или в - А) б) в)
??
можешь не извиняться. ну разве если по невнимательности меня обосрал. я тоже невнимателен, но ты сперва поставь ся на место какого то солдата - ты лично бы хотел вздремывать с мыслью - зарежет тебя этот чел, или нет? зная шо если зарежет и перебежит, то там он будет герой - и квартира и т.д.(ну, потом завалят гебисты, но может и нет)
показати весь коментар
30.06.2023 16:06 Відповісти
Є пропозиція підвищити його у званні разом із тещею до бригадних генералів! ****...е позорисько 🤮
показати весь коментар
23.06.2023 22:00 Відповісти
Цю мерзоту, яка, за його словами, давала присягу ссср а не УКРАЇНІ, з усім цого виводком(як акт милосердя), висилити на територію ссср - КОЛИМА.
показати весь коментар
23.06.2023 22:01 Відповісти
Дерьмак поставив гниду , так що пока дерьмак керує може сї б тися в іспаню
показати весь коментар
23.06.2023 22:06 Відповісти
У него блатная медаль и справка про ранение,поцелуете его в зад,уляжется волна хлопчик пристроится где нибудь на армейских тендерах-закупках и будет копить на вторую виллу с яхтой.
показати весь коментар
23.06.2023 22:12 Відповісти
Як цю тварюку можна залишати в чужій для нього армії (присягу він давав, по його словам армії ссср). Щоб що. Щоб потім, якщо не поділиться, розкрити наступного шпигуна в лавах ЗСУ ?
показати весь коментар
23.06.2023 22:13 Відповісти
Невже в Генштаб до Сирського?
показати весь коментар
23.06.2023 22:17 Відповісти
на нову посаду з новим званням,- війсковий рієлтер-квартирмейстер на європейскому ринку елітної нерухомості для віп осіб МО
показати весь коментар
23.06.2023 22:22 Відповісти
Все правильно - на фронте такие боевые полковники очень нужны !
показати весь коментар
23.06.2023 22:24 Відповісти
Тварюку на палю!
показати весь коментар
23.06.2023 22:24 Відповісти
а ти казав яйця по 170 грн і хабар за 2,7 млн долл ,-це ше не межа для цієї влади
показати весь коментар
23.06.2023 22:25 Відповісти
Show must go on
показати весь коментар
23.06.2023 22:29 Відповісти
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БОРИСОВА Євгена Михайловича - полковника

https://www.president.gov.ua/documents/2032022-41993
показати весь коментар
23.06.2023 22:30 Відповісти
А зачем он нужен в армии
показати весь коментар
23.06.2023 22:31 Відповісти
Потому что он такой-же как и все зелёные гниды
показати весь коментар
23.06.2023 22:33 Відповісти
Перевод в Генштабт з прісвоєнієм очєрєдного званія...
показати весь коментар
23.06.2023 22:51 Відповісти
Переведуть воєнкомом в інший реґіон та й по всьому.
показати весь коментар
23.06.2023 22:57 Відповісти
Поняли какое тут прикормленное место и другие захотели.
показати весь коментар
23.06.2023 22:57 Відповісти
На блокпосту поодаль від фронту відмітиться , нагородять і милостиво дозволять вже херою купити присвоєння генерала. Генерал-майор Борисов! Звучить? А далі і на персональну песію в Іспанію проведуть.
показати весь коментар
23.06.2023 23:17 Відповісти
Хлебное место, денег дал и "не знайшли пидстав" для увольнения 😂🤣😂сколько таких военкомов ещё 100, 200?🤣😂
показати весь коментар
24.06.2023 00:02 Відповісти
Грей, а чёго ты так кривляёшъся то?
ты жё нё Бабчёнко, которому это позволёно!
показати весь коментар
24.06.2023 08:36 Відповісти
З таким досвідом в міністерство піде. Радником Рєзнікова.
показати весь коментар
24.06.2023 00:40 Відповісти
піде одразу в генерали)
буде купувати яйця не по 17 а по 20
показати весь коментар
24.06.2023 00:47 Відповісти
 
 