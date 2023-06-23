Одеського воєнкома Борисова звільнять з посади, а не з армії, - Данілов
Начальника Одеського обласного територіального центру комплектування, у родичів якого ЗМІ нібито виявили дороговартісну власність за кордоном, буде звільнено з займаної посади, але не зі Збройних Сил.
Про це сказав секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Під час війни ми не можемо звільнити людину зі Збройних Сил, він буде звільнений саме з цієї посади і куди він відправиться, це вже рішення за командиром, за тими людьми, у безпосередньому підпорядкуванні яких він буде", - прокоментував Данілов доручення Президента щодо звільнення одеського воєнкома.
Водночас секретар РНБО зауважив, що буде проведена перевірка фактів, оприлюднених журналістами, і якщо вони підтвердяться, тоді, за його словами, вже "зовсім інші органи розбиратимуться, як так сталося".
Як раніше повідомлялося, у мережі з’явилася інформація, що одеський військком Євген Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував деяку інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.
Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.
В ОК "Південь" заявили, що службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи.
23 червня Зеленський доручив Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БОРИСОВА Євгена Михайловича - полковника
https://www.president.gov.ua/documents/2032022-41993
