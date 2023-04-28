Дружина одеського військкома Борисова "швидко розкрутилась у бізнесі", а чоловік роками сидить на одній посаді, - Бутусов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережі повідомили, що одеський військком Євген Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Деяка інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.
За даними джерел Цензор.НЕТ у міністерстві оборони начальник Одеського ТЦК полковник Борисов Євген Михайлович, 1972 року народження, є кадровим військовим, на посаду призначений у липні 2019-го року. Раніше займав посаду військового комісару Малиновського району міста Одеса", - йдеться в повідомленні.
За словами журналіста, адреса реєстрації Борисова - гуртожиток, одружився він у 2015-му році.
"Дружина - Олександра Борисова, 1987 року народження, одразу після одружання почала займатись бізнесом у вересні 2015-го року, як фізична особа-підприємець, займається роздрібною торгівлею одягом - мережа магазинів Ultra group у торгівельному центрі Skymall у Києві та у торгівельному центрі Garden у Львові (торгівельна марка Levi`s). Олександра Борисова у лютому 2022-го користувалась автомобілем Мерседес-Бенц GLS 580 2020-го року випуску. У листопаді 2022 цей автомобіль було продано за 6 млн.гривень, придбано автомобіль Мерседес-Бенц G63 AMG за 8 мільйонів гривень.
Задекларовані прибутки О.Борисової відповідають заявленим витратам", - продовжив Бутусов.
"Інформація щодо інших матеріальних статків родини полковника перевіряється, будемо вдячні за підтверджені матеріали, готові оприлюднити позицію родини воєнкома. Впевнений, що якщо військовий - офіцер, то він має регулярно під час кар'єри змінювати посади у військах та на адміністративних посадах, та змінювати місця служби.
Чи є це випадковістю, що у нас можна сидіти на посадах, де несуть гроші багато років в одному місті, і носити звання полковника, давно не маючи ніякої практики управління військами? Хоча такий досвід для воєнкома був би дуже корисним. А дружина одеського воєнкома так швидко та так потужно розкрутилась у бізнесі, що може утримувати родину у найвіддаленішому гарнізоні без будь-яких проблем", - підсумував Бутусов.
Раніше екснардеп Ігор Мосійчук заявив, що військовий комісар Одеської області Євген Борисов придбав віллу в Марбельї (Іспанія) за майже €4 млн буцімто для своєї матері-пенсіонерки.
Мосійчук також стверджує, що одеський військком відпочивав у Марбельї від 22.12.2022 р. до 18.01.2023 р.
Будь ласка, зачекайте...
Хоч один приклад де це працює надайте. І процес побудови таких систем, а краще робочу модель таких систем також.
високомій рівень освіти і культури, котроль громадян за урядами, свобода слова, закріплені права опозиції, дієва судова система - все вже придумано.
У Західній Європі достатньо перевірки податкових органів, щоб заарештувати активи та причетних. А потім нарахують такі виплати, що ділки ще боржниками будуть. Плюс кримінальне покарання. Плюс заборона на реєстрацію бізнесу, плюс тиск соціуму, etc
Деяких ведуть роками, щоб виявити ланцюжки та відірвати до бюджету якнайбільше
"Вонг Чунг Ман, колишній директор Департаменту розслідувань Бюро розслідувань корупційної діяльності Сінгапуру наголосив, що корупція є загрозою національній безпеці держави, тому країна, просто, не може собі цього дозволити. Наслідки корупціїї руйнують не лише державну економіку, а інколи, навіть, забирають людські життя.
Примітно, що у Сінгапурі обидві сторони корупційних злочинів несуть рівну кримінальну відповідальність та у рівній мірі притягуються до неї.
Історія успіху, за його словами, залежала від жорсткого законодавства, ефективного розслідування корупційних злочинів та притягнення винних до відповідальності, незалежної та справедливої судовій системі, ефективної та доброчесної державної служби.
Вонг Чунг Ман зазначив, що підґрунтям для цього, передусім, має бути політична воля уряду та впровадження у суспільстві нульової толерантності до корупції."
Розслідування проводилися навіть проти близьких родичів глави держави - Лі Куан Ю. Викритих чиновників засудили до смертної кари або багаторічного ув'язнення, дехто з них покінчив життя самогубством або втік із країни. Серед них були й давні соратники Лі Куан Ю. Також були жорстоко придушені «тріади» - китайські мафіозні угруповання."
Сааахакшвили нюхате порошок и что они лично видели побелку под носом этого гастарбайтера. Все не так просто. Просто давайте чесно у нас 99,99% покупают права и 99,99% заност по кабинетам. Ликуанюев просто вынесут с наступным майданом так как запретить коррупцию как Ли куан Ю он сможет но при этом украинцы такой народ что спокойно слушаться они не будут. У нас на три козака два гетьмана и предатель. О чем мы с вами говорим.
А кому ? Корупціонерам чи агентам кремля ?
Бажаєте поглиблення співпраці - робіть зміни на краще
Ні , но то не скиглить
Під час мобілізації кожен воєнком може собі дозволити купити віллу в марбельї 😸
Дружина воєнкома виїхала за кордон. В Іспанію. Зняла квартиру. Адресу, договір оренди, вартість комунальних платежів - все вже оприлюднено. Якихось 5 тисяч євро в місяць платить дружина воєнкома за тишу і спокій. Можуть собі дозволити. Бізнесмени ж. Притому, всі.
А сам пан воєнком, під час дії воєнного стану, з 22 грудня 2022 по 18 січня 2023 року, відпочивав за кордоном. Де? Так в Іспанії ж. 28 днів - скільки там того відпочинку?
Ще злі одеські язики кажуть, що цей пан приймав у власність нерухомості у місті Марбелья (провінція Малага, Королівство Іспанія), оформленого тижнем раніше, 15 грудня 2022 року, на його матір - пенсіонерку Борисову Надію Семенівну.
Будиночок не такий вже й шикарний. І не сказати, щоб дуже новий. Аж в 2017 році побудований. І площею всього-навсього у 857 квадратних метрів. Не у 2 ж тисячі! Та і хотіли за будинок 4 400 000€, а пани сторгувалися за 3 960 000€. Молодці які.
Адресу писати не буду. Щоб ви не заздрили статкам, заробленим тяжкою працею.
Але скажу, раптом вас цікавить. Так, мама - пенсіонерка у Борисова - бізнесвумен. До війни прибутки ТОВ Юг, де вона засновниця і беніфіціарка, становили 800 000 гривень. На трьох. Тому на таку хату спокійно можна було заробити. За 33 роки приблизно.
Ще злі язики кажуть, що операцію з нерухомістю супроводжувала росіянка Ірина Спірідонова, яка обслуговує всі операції російських клієнтів у згаданому регіоні.
Жодних натяків, ну що ви. Наш воєнком не може ж представляти жодного інтересу для спецслужб рф, наприклад.
А, ну іще по дрібницям.
Перша дрібниця. Дружина обласного воєнкома вже у 2023 році купила офіс з терасою у престижному кварталі Golden Mile за адресою: Av. Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe, 8, 29602 Marbella, Málaga, Spain.
Друга дрібниця. Вєнком ще авто завіз - Mercedes Benz G63 AMG 2022 року випуску. Гуманітарний вантаж, сказав. Для потреб армії. Ну ми і не сумніваємось, що у Бахмуті саме на таких підвозять снаряди.
Третя дрібниця. Військового комісара Одеської області, полковника Євгена Борисова 2 квітня 2022 рокунагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Відомо, що цю нагороду він отримав, поки лежав в госпіталі. А опинився в медичному закладі ще до війни і не отримав жодної бойової травми. Також відомо, що за 50 днів з моменту вторгнення і до 2 квітня, він не брав участі у жодному завданні і не мав відношення до бойових дій.
Четверта дрібниця. Кажуть, що в Одесі найдорожчий «білий квиток». А всі показові пакування чоловіків на вулиці мають на меті стимулювати чоловіче населення до вирішення питання з мобілізацією і по суті. Злі язики кажуть: чим більше будуть боятися, тим активніше платитимуть.
Висновок? Висновок один - молодець який. Скажіть? Далеко не кожний зможе. Унікум.
Що далі буде? Два варіанти -або дадуть ще один орден, або звільнять по-тихому і він поїде в Іспанію, супроводжувати маму-пенсіонерку, у якої там є житло. Бо в Одесі страшно і поважна пані не має ото нервуватися.
Автор: Зоя Казанжи
ТК
....надпоручник Кречман, що повернувся з Сербії ранений у ногу (його там корова проштрикнула рогами).
На ней выступил преЗедент страны, который лично сорвал погоны с полковника Борисова, а министр Резников огласил Приказ направить рядового Борисова на "ноль" в район Бахмута !
СБУ, ДБР и Генпрокуратура открыла уголовные дела по факту незаконного обогащения, проводятся обыски.....
Жена Бориса объявлена в розыск, мать Борисова арестована......
П.С.
Не верите !? И правильно - это я сон рассказываю......
Назначит генералом,
Но он не может никого
Назначить честным малым.
Р. Бернс
Был у нас когда-то такой, А. Стадник - тоже "гол как сокол", потому что налоговик - этот тоже по декларациям был беден, жена его содержала.
Шапитолий
А українці теж поводять себе як лоходранці - самі кормлять корупцію свома хабарами, а потім дивуються відкіля у корупціонера віла в Іспанії.