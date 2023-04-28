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Одеса (4013) військкомат (371) Бутусов Юрій (3122)

Дружина одеського військкома Борисова "швидко розкрутилась у бізнесі", а чоловік роками сидить на одній посаді, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

борисов

У мережі повідомили, що одеський військком Євген Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Деяка інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

За даними джерел Цензор.НЕТ у міністерстві оборони начальник Одеського ТЦК полковник Борисов Євген Михайлович, 1972 року народження, є кадровим військовим, на посаду призначений у липні 2019-го року. Раніше займав посаду військового комісару Малиновського району міста Одеса", - йдеться в повідомленні.

За словами журналіста, адреса реєстрації Борисова - гуртожиток, одружився він у 2015-му році.

"Дружина - Олександра Борисова, 1987 року народження, одразу після одружання почала займатись бізнесом у вересні 2015-го року, як фізична особа-підприємець, займається роздрібною торгівлею одягом - мережа магазинів Ultra group у торгівельному центрі Skymall у Києві та у торгівельному центрі Garden у Львові (торгівельна марка Levi`s). Олександра Борисова у лютому 2022-го користувалась автомобілем Мерседес-Бенц GLS 580 2020-го року випуску. У листопаді 2022 цей автомобіль було продано за 6 млн.гривень, придбано автомобіль Мерседес-Бенц G63 AMG за 8 мільйонів гривень.

Також читайте: Все йде до електронних повісток у "Дії", - військком ТЦК Харківщини

Задекларовані прибутки О.Борисової відповідають заявленим витратам", - продовжив Бутусов.

"Інформація щодо інших матеріальних статків родини полковника перевіряється, будемо вдячні за підтверджені матеріали, готові оприлюднити позицію родини воєнкома. Впевнений, що якщо військовий - офіцер, то він має регулярно під час кар'єри змінювати посади у військах та на адміністративних посадах, та змінювати місця служби.

Чи є це випадковістю, що у нас можна сидіти на посадах, де несуть гроші багато років в одному місті, і носити звання полковника, давно не маючи ніякої практики управління військами? Хоча такий досвід для воєнкома був би дуже корисним. А дружина одеського воєнкома так швидко та так потужно розкрутилась у бізнесі, що може утримувати родину у найвіддаленішому гарнізоні без будь-яких проблем", - підсумував Бутусов.

Раніше екснардеп Ігор Мосійчук заявив, що військовий комісар Одеської області Євген Борисов придбав віллу в Марбельї (Іспанія) за майже €4 млн буцімто для своєї матері-пенсіонерки. 

Мосійчук також стверджує, що одеський військком відпочивав у Марбельї від 22.12.2022 р. до 18.01.2023 р.

Також читайте: Викрито схему виїзду за кордон військовозобов’язаних, затримано правоохоронця і співробітника військкомату в Чернівцях, - ДБР. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
Жаль , что нет расстрела .
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28.04.2023 12:07
+27
Сегодня состоялась расширенная коллегия МО.
На ней выступил преЗедент страны, который лично сорвал погоны с полковника Борисова, а министр Резников огласил Приказ направить рядового Борисова на "ноль" в район Бахмута !
СБУ, ДБР и Генпрокуратура открыла уголовные дела по факту незаконного обогащения, проводятся обыски.....
Жена Бориса объявлена в розыск, мать Борисова арестована......
П.С.
Не верите !? И правильно - это я сон рассказываю......
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28.04.2023 12:20
+25
На фото в коментах - одеський обласний воєнком Євген Борісов. А поруч - його новий будинок в Іспанії. Недавно купив. Ну, як купив - мама купила. У них у всіх, поки вони тяжко на державу струячать, мами і дружини заробляють і вкладаються в ліквідні активи.

Дружина воєнкома виїхала за кордон. В Іспанію. Зняла квартиру. Адресу, договір оренди, вартість комунальних платежів - все вже оприлюднено. Якихось 5 тисяч євро в місяць платить дружина воєнкома за тишу і спокій. Можуть собі дозволити. Бізнесмени ж. Притому, всі.

А сам пан воєнком, під час дії воєнного стану, з 22 грудня 2022 по 18 січня 2023 року, відпочивав за кордоном. Де? Так в Іспанії ж. 28 днів - скільки там того відпочинку?

Ще злі одеські язики кажуть, що цей пан приймав у власність нерухомості у місті Марбелья (провінція Малага, Королівство Іспанія), оформленого тижнем раніше, 15 грудня 2022 року, на його матір - пенсіонерку Борисову Надію Семенівну.

Будиночок не такий вже й шикарний. І не сказати, щоб дуже новий. Аж в 2017 році побудований. І площею всього-навсього у 857 квадратних метрів. Не у 2 ж тисячі! Та і хотіли за будинок 4 400 000€, а пани сторгувалися за 3 960 000€. Молодці які.

Адресу писати не буду. Щоб ви не заздрили статкам, заробленим тяжкою працею.

Але скажу, раптом вас цікавить. Так, мама - пенсіонерка у Борисова - бізнесвумен. До війни прибутки ТОВ Юг, де вона засновниця і беніфіціарка, становили 800 000 гривень. На трьох. Тому на таку хату спокійно можна було заробити. За 33 роки приблизно.

Ще злі язики кажуть, що операцію з нерухомістю супроводжувала росіянка Ірина Спірідонова, яка обслуговує всі операції російських клієнтів у згаданому регіоні.

Жодних натяків, ну що ви. Наш воєнком не може ж представляти жодного інтересу для спецслужб рф, наприклад.

А, ну іще по дрібницям.

Перша дрібниця. Дружина обласного воєнкома вже у 2023 році купила офіс з терасою у престижному кварталі Golden Mile за адресою: Av. Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe, 8, 29602 Marbella, Málaga, Spain.

Друга дрібниця. Вєнком ще авто завіз - Mercedes Benz G63 AMG 2022 року випуску. Гуманітарний вантаж, сказав. Для потреб армії. Ну ми і не сумніваємось, що у Бахмуті саме на таких підвозять снаряди.

Третя дрібниця. Військового комісара Одеської області, полковника Євгена Борисова 2 квітня 2022 рокунагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Відомо, що цю нагороду він отримав, поки лежав в госпіталі. А опинився в медичному закладі ще до війни і не отримав жодної бойової травми. Також відомо, що за 50 днів з моменту вторгнення і до 2 квітня, він не брав участі у жодному завданні і не мав відношення до бойових дій.

Четверта дрібниця. Кажуть, що в Одесі найдорожчий «білий квиток». А всі показові пакування чоловіків на вулиці мають на меті стимулювати чоловіче населення до вирішення питання з мобілізацією і по суті. Злі язики кажуть: чим більше будуть боятися, тим активніше платитимуть.

Висновок? Висновок один - молодець який. Скажіть? Далеко не кожний зможе. Унікум.

Що далі буде? Два варіанти -або дадуть ще один орден, або звільнять по-тихому і він поїде в Іспанію, супроводжувати маму-пенсіонерку, у якої там є житло. Бо в Одесі страшно і поважна пані не має ото нервуватися.

Автор: Зоя Казанжи
ТК
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28.04.2023 12:17
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Жаль , что нет расстрела .
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28.04.2023 12:07 Відповісти
при чем тут расстрел? Снова совковые методы. Надо строить системы предотвращающие или делающие не выгодным коррупцию. А если вопрос только в том, что бы запрещать и не пущать так тут много ума не надо.
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28.04.2023 12:11 Відповісти
Дело не в совковых методах , а когда дают пожизненно , потом через 5-7 лет отпускают за хорошее поведение\деньги .
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28.04.2023 12:13 Відповісти
Надо строить системы предотвращающие или делающие не выгодным коррупцию.

Хоч один приклад де це працює надайте. І процес побудови таких систем, а краще робочу модель таких систем також.
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28.04.2023 12:15 Відповісти
шо еще мне вам сделать? Массаж. Гугл вам в помощь - какие системы предотвращения коррупции есть в США и других развитых стран мира. А если вопрос только том что бы издавать законы где тупо - расстрелять! ТО могу и я быть депутатом тут особо и думать нечего.
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28.04.2023 12:22 Відповісти
Ну десь такої відповіді я й очікував. Аби ляпнути.
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28.04.2023 12:31 Відповісти
В Китаї розтріли. І корупція нікуди не ділась.
високомій рівень освіти і культури, котроль громадян за урядами, свобода слова, закріплені права опозиції, дієва судова система - все вже придумано.
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28.04.2023 12:25 Відповісти
А що тут вигадувати?

У Західній Європі достатньо перевірки податкових органів, щоб заарештувати активи та причетних. А потім нарахують такі виплати, що ділки ще боржниками будуть. Плюс кримінальне покарання. Плюс заборона на реєстрацію бізнесу, плюс тиск соціуму, etc

Деяких ведуть роками, щоб виявити ланцюжки та відірвати до бюджету якнайбільше
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28.04.2023 13:02 Відповісти
Системи котрі запобігають або роблять не вигідним корупцію - це невідворотність жорсткого покарання, приклад - Сінгапур.
"Вонг Чунг Ман, колишній директор Департаменту розслідувань Бюро розслідувань корупційної діяльності Сінгапуру наголосив, що корупція є загрозою національній безпеці держави, тому країна, просто, не може собі цього дозволити. Наслідки корупціїї руйнують не лише державну економіку, а інколи, навіть, забирають людські життя.

Примітно, що у Сінгапурі обидві сторони корупційних злочинів несуть рівну кримінальну відповідальність та у рівній мірі притягуються до неї.

Історія успіху, за його словами, залежала від жорсткого законодавства, ефективного розслідування корупційних злочинів та притягнення винних до відповідальності, незалежної та справедливої судовій системі, ефективної та доброчесної державної служби.

Вонг Чунг Ман зазначив, що підґрунтям для цього, передусім, має бути політична воля уряду та впровадження у суспільстві нульової толерантності до корупції."
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28.04.2023 12:18 Відповісти
невідворотність но не жестокость. Нашим только дай возможность казнить и такие как вы - будете первыми жертвами. Потом такую машину не остановишь.
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28.04.2023 12:20 Відповісти
Що, зупинимось на штрафі у 10 неоподаткованих мінімумів?
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28.04.2023 12:22 Відповісти
Зачем? Хватит и 10 лет.
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28.04.2023 12:23 Відповісти
"Лідери повинні подавати особистий приклад бездоганної поведінки на найвищому рівні, щоб підтримувати свій моральний авторитет, необхідний для боротьби з корупцією.

Розслідування проводилися навіть проти близьких родичів глави держави - Лі Куан Ю. Викритих чиновників засудили до смертної кари або багаторічного ув'язнення, дехто з них покінчив життя самогубством або втік із країни. Серед них були й давні соратники Лі Куан Ю. Також були жорстоко придушені «тріади» - китайські мафіозні угруповання."
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28.04.2023 12:28 Відповісти
У нас к сожалению или к счастью не Сингапур с послушными китайцами. Вот например Саакашвили. Я помню как он пошел по Одесским пляжам и стал срывать замки с платных пляжей. Потом как он стал шугать местных коррупционеров и знаете что? Мне обычные граждане даже далеко не миллионеры рассказывали какой Саакашвили наркоман и как они знают того Мойшу который знает Изю который вместе с Шлемой держали свечки. Каждый второй мне рассказывал про то шо таки товарищ Сааахакшвили нюхате порошок и что они лично видели побелку под носом этого гастарбайтера. Все не так просто. Просто давайте чесно у нас 99,99% покупают права и 99,99% заност по кабинетам. Ликуанюев просто вынесут с наступным майданом так как запретить коррупцию как Ли куан Ю он сможет но при этом украинцы такой народ что спокойно слушаться они не будут. У нас на три козака два гетьмана и предатель. О чем мы с вами говорим.
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28.04.2023 17:04 Відповісти
Ой, та не треба нас дурити - зовсім не мало українців, кому корупція поперек горла. Я не думаю, що ті, хто боронять на зараз Україну, та ті, хто їх підтримує - це ті, кому подобається жити у наскрізь корумпованій країні.
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29.04.2023 18:49 Відповісти
Так я лично знаю таких! Вот им так мешает коррупция шо они 300 баксов за сдачу в мрео занесли не сразу но частями..... Если без шуток то очень много кому коррупция по перек горла и очень мало очень, кто живет по законам при этом имея возможность их нарушать.
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01.05.2023 11:56 Відповісти
До речі - я до корупції взагалі не маю ніякого відношення, окрім того, що потерпаю, як і більшість від її наслідків.
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28.04.2023 12:25 Відповісти
Растрела не надо?Совковые методы?Ну,так и сочини еще какую-нибудь брехню.Насмотрелись уже..
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01.05.2023 02:37 Відповісти
Это не ко мне. Сочинять всякую херню это к вашим депутатам. Они плоть от плоти из народа.
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01.05.2023 11:51 Відповісти
Може дідусь з Канади шось підкинув -- в них сотні отмазок .
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28.04.2023 12:08 Відповісти
Мы победим , его найдут в Испании .
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28.04.2023 12:10 Відповісти
Нажаль ні. За 30 років жоден коррупціонер не сів. Бо в тих хто повинен садити,вілли стоять по сусідством з цим проклятим виродком. І так по кругу. І так вже 32 роки
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28.04.2023 12:22 Відповісти
А потім ми питаємо , а чому США не надоло своєї новітньої зброї

А кому ? Корупціонерам чи агентам кремля ?

Бажаєте поглиблення співпраці - робіть зміни на краще

Ні , но то не скиглить
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28.04.2023 12:10 Відповісти
ти ще спитай "а чому ми досі не в НАТО і в ЄС?"
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28.04.2023 13:28 Відповісти
За год войны это чудо на взятках наверное озолотилось и на эти бабки и купило виллу в Испании
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28.04.2023 12:12 Відповісти
ну не за зарплату ...
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28.04.2023 12:14 Відповісти
В Одессе моряку, что бы уйти в рейс нужно проплатить через посредника 5-6 тысяч долларов США и выше в зависимости от должности на судне. Какую-то часть этой суммы забирает посредник, но большая часть идет военкому .Точной цифры нет , но приблизительно 50 000 моряков проживают в Одессе. Плюс мариупольские мореманы тоже уходят в рейс через одесские крюинги . Представьте какие деньги крутятся на выдачах разрешений только морякам.
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28.04.2023 12:26 Відповісти
Кому война, кому мать родная
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28.04.2023 12:47 Відповісти
Ви нє панімаєтє - ето другоє(с)
Під час мобілізації кожен воєнком може собі дозволити купити віллу в марбельї 😸
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28.04.2023 12:16 Відповісти
Епоха бідності (у військоматів) таки закінчилася…
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28.04.2023 13:25 Відповісти
І чомусь з Одесси найбільше відео з побиттям людей працівниками військоматів на вулицях. Співпадіння? не думаю.
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28.04.2023 12:17 Відповісти
На фото в коментах - одеський обласний воєнком Євген Борісов. А поруч - його новий будинок в Іспанії. Недавно купив. Ну, як купив - мама купила. У них у всіх, поки вони тяжко на державу струячать, мами і дружини заробляють і вкладаються в ліквідні активи.

Дружина воєнкома виїхала за кордон. В Іспанію. Зняла квартиру. Адресу, договір оренди, вартість комунальних платежів - все вже оприлюднено. Якихось 5 тисяч євро в місяць платить дружина воєнкома за тишу і спокій. Можуть собі дозволити. Бізнесмени ж. Притому, всі.

А сам пан воєнком, під час дії воєнного стану, з 22 грудня 2022 по 18 січня 2023 року, відпочивав за кордоном. Де? Так в Іспанії ж. 28 днів - скільки там того відпочинку?

Ще злі одеські язики кажуть, що цей пан приймав у власність нерухомості у місті Марбелья (провінція Малага, Королівство Іспанія), оформленого тижнем раніше, 15 грудня 2022 року, на його матір - пенсіонерку Борисову Надію Семенівну.

Будиночок не такий вже й шикарний. І не сказати, щоб дуже новий. Аж в 2017 році побудований. І площею всього-навсього у 857 квадратних метрів. Не у 2 ж тисячі! Та і хотіли за будинок 4 400 000€, а пани сторгувалися за 3 960 000€. Молодці які.

Адресу писати не буду. Щоб ви не заздрили статкам, заробленим тяжкою працею.

Але скажу, раптом вас цікавить. Так, мама - пенсіонерка у Борисова - бізнесвумен. До війни прибутки ТОВ Юг, де вона засновниця і беніфіціарка, становили 800 000 гривень. На трьох. Тому на таку хату спокійно можна було заробити. За 33 роки приблизно.

Ще злі язики кажуть, що операцію з нерухомістю супроводжувала росіянка Ірина Спірідонова, яка обслуговує всі операції російських клієнтів у згаданому регіоні.

Жодних натяків, ну що ви. Наш воєнком не може ж представляти жодного інтересу для спецслужб рф, наприклад.

А, ну іще по дрібницям.

Перша дрібниця. Дружина обласного воєнкома вже у 2023 році купила офіс з терасою у престижному кварталі Golden Mile за адресою: Av. Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe, 8, 29602 Marbella, Málaga, Spain.

Друга дрібниця. Вєнком ще авто завіз - Mercedes Benz G63 AMG 2022 року випуску. Гуманітарний вантаж, сказав. Для потреб армії. Ну ми і не сумніваємось, що у Бахмуті саме на таких підвозять снаряди.

Третя дрібниця. Військового комісара Одеської області, полковника Євгена Борисова 2 квітня 2022 рокунагородили орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Відомо, що цю нагороду він отримав, поки лежав в госпіталі. А опинився в медичному закладі ще до війни і не отримав жодної бойової травми. Також відомо, що за 50 днів з моменту вторгнення і до 2 квітня, він не брав участі у жодному завданні і не мав відношення до бойових дій.

Четверта дрібниця. Кажуть, що в Одесі найдорожчий «білий квиток». А всі показові пакування чоловіків на вулиці мають на меті стимулювати чоловіче населення до вирішення питання з мобілізацією і по суті. Злі язики кажуть: чим більше будуть боятися, тим активніше платитимуть.

Висновок? Висновок один - молодець який. Скажіть? Далеко не кожний зможе. Унікум.

Що далі буде? Два варіанти -або дадуть ще один орден, або звільнять по-тихому і він поїде в Іспанію, супроводжувати маму-пенсіонерку, у якої там є житло. Бо в Одесі страшно і поважна пані не має ото нервуватися.

Автор: Зоя Казанжи
ТК
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28.04.2023 12:17 Відповісти
Нагадало з Йожефа Швейка
....надпоручник Кречман, що повернувся з Сербії ранений у ногу (його там корова проштрикнула рогами).
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28.04.2023 13:34 Відповісти
Тисячу мажоріків списав,от і все,життя вдалось...
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28.04.2023 12:17 Відповісти
Сегодня состоялась расширенная коллегия МО.
На ней выступил преЗедент страны, который лично сорвал погоны с полковника Борисова, а министр Резников огласил Приказ направить рядового Борисова на "ноль" в район Бахмута !
СБУ, ДБР и Генпрокуратура открыла уголовные дела по факту незаконного обогащения, проводятся обыски.....
Жена Бориса объявлена в розыск, мать Борисова арестована......
П.С.
Не верите !? И правильно - это я сон рассказываю......
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28.04.2023 12:20 Відповісти
Прийняли по бистрому в партію слуга наріда, та й поготів.
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28.04.2023 12:28 Відповісти
Сон? А жаль.
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28.04.2023 12:35 Відповісти
так кто с кого срывал ? -преЗедент с борисова или борисов с преЗедента ...)))
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28.04.2023 12:35 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼👏🏽👏🏽👏🏽
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28.04.2023 14:18 Відповісти
Ви нє панімаєтє. Ета ж савсєм другоє! Он Порошенко ругаєт, і про ліпєцкя фабріку рассказиваєт!
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28.04.2023 12:21 Відповісти
проблема в том что ЭТОТ ВЫ***ЛЯДОК БОРИСОВ давно отсмоктал бубочке и резникову.. занося каждый месяц откат а как да просто из зарплаты 40 тысяч гривен этим шобле военкоматовской платят 25 тысяч и они типа добровольно сдают каждый по 15 тысяч в общак который везут в Киев... проблема в том что те волкодавы ублюдки бегающие за МЯСОМ НА ФРОНТ ТЕХ КТО НЕ МОЖЕТ БОРИСОВУ А ОН СТОИТ НАД ВСЕМИ СХЕМАМИ ПО УВОДУ ДЕНЕЖНЫХ ПИллЕРАСТОВ ЗА ГРАНИЦУ ИНВАЛИДНОСТЬ И БЕЛЫЕ БИЛЕТЫ... А ВОТ У КОГО БАБЛА НЕМА ТОГО ВОЛКОДАВЫ ШАСТАЮЩИЕ СУТКАМИ ПО ОБЛАСТИ И ГОРОДАМ ПУЛЯЮТ МЬЯСО В БАХМУТ кошерным ВО славу и ГОЯЕВ УБИВАЯ..
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28.04.2023 12:24 Відповісти
але ж какаяразніца піздаілізадніца коли йшли у президенти брехали що кумів, друзів, сватів, навіть знайомих у владі не буде, корупцію знищить, голову СБУ буде народ обирати))) мабуть твоя пам'ять вже знівельована тим німцем, Альцгеймером...
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28.04.2023 12:58 Відповісти
"Але ж' корупція і зрада в Україні більше 30 років. Тож не треба звужувати часові рамки проблеми
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28.04.2023 13:08 Відповісти
Не розумію якого біса видалили комент, але повторю і заскріню: він задовго до зелених всім смоктав
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28.04.2023 13:07 Відповісти
В заступника міністра повний диван грошей - віддали, вибачились. А тут просто дружина велика бізнесвумен. Скільки податків сплатила? Орден Богдана Хмельницького дали за що? Загиблим героям петиції пишем, щоб нагородили а тут просто дружина купила і орден теж?
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28.04.2023 12:27 Відповісти
В Іванкові, під час окупації, воєнком втік. А коли через два тижні прийшов вночі до матери, його схопили кадировці. Відкупився. Віддав п'ять машин і 50 тис. доларів. Коли рашка тікала вивезли в зону і викинули з машини. То в Іванкові населення 13 тис. жителів. Тому для Одеси такі статки воєнкома це не дивно. Якщо покапати, ще можна дофіга чого найти.
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28.04.2023 12:31 Відповісти
Король лакея своего
Назначит генералом,
Но он не может никого
Назначить честным малым.

Р. Бернс
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28.04.2023 12:32 Відповісти
військоми - це дуже-дуже прибуткова посада..., який військом не мріє про вілу в Іспаніїї, ви чого...
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28.04.2023 12:41 Відповісти
такі новини мотивують хлопців на фронті і особливо тих хто мобілізується, Україна не переможна у своїй корупції...
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28.04.2023 12:49 Відповісти
Добре заносить вище і ділиться, поки народ збирає на дрони та тепловізори.
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28.04.2023 12:58 Відповісти
Так що будемо з ним робити вельмишановні громадяни?
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28.04.2023 13:00 Відповісти
І це не тільки військкоми, а і скрізь сидять на керівних посадах пожиттєво місцеві князьки.
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28.04.2023 13:05 Відповісти
цікаво, і скільки ще подібних 'військових' в Україні? такі можуть 'пабєдна воювати' до пенсії чужими руками
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28.04.2023 13:09 Відповісти
Якщо так взяти то він трохи бідний для воєнкома такого великого регіону...
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28.04.2023 13:20 Відповісти
15 лет разницы с женой, ничо так ... Классическая ситуация - папик спонсирует соску на ее хобби, в этот раз на бизнес (могло быть и хуже - мог пропихнуть в депутаны).

Был у нас когда-то такой, А. Стадник - тоже "гол как сокол", потому что налоговик - этот тоже по декларациям был беден, жена его содержала.

Шапитолий
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28.04.2023 13:24 Відповісти
За те кондоми повістки гарно роздають направо і наліво
А українці теж поводять себе як лоходранці - самі кормлять корупцію свома хабарами, а потім дивуються відкіля у корупціонера віла в Іспанії.
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28.04.2023 15:43 Відповісти
одесса -это такой гнойник и гадюшник -с кублом ядовитых змей -которые сосут с города уже 30 лет -вагонами и вывозят все за границу - что майдан -что война -в этом городе ни хера не меняется
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28.04.2023 16:10 Відповісти
Призначенный у липни 20 года.Дерьмак и его назначенцы.Сплошная гниль и коррупция
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28.04.2023 19:48 Відповісти
Золотий батальйон добре платить за відсрочку
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29.04.2023 18:39 Відповісти
 
 