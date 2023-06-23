Зеленський доручив Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова

На засіданні Ставки президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити з посади керівника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.

"Дав термінове доручення Головкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського "воєнкома" – начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна.

Дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України, щоб вони не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, які гинуть на фронті", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, вказаного начальника Одеського обласного ТЦК та СП звуть Євген Борисов.

Як раніше повідомлялося, у мережі з’явилася інформація, що одеський військком Євген Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував деяку інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

В ОК "Південь" заявили, що службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи.

