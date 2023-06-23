УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9259 відвідувачів онлайн
Новини
27 230 350

Зеленський доручив Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова

борисов

На засіданні Ставки президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити з посади керівника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.

"Дав термінове доручення Головкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського "воєнкома" – начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна.

Дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України, щоб вони не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, які гинуть на фронті", - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, вказаного начальника Одеського обласного ТЦК та СП звуть Євген Борисов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський не виконав власну настанову направляти військкомів на передову, - Бутусов про начальника Одеського ТЦК Борисова

Як раніше повідомлялося, у мережі з’явилася інформація, що одеський військком Євген Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував деяку інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

В ОК "Південь" заявили, що службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи.

Також читайте: Арахамія після розслідування щодо одеського військкома Борисова ініціює звернення для перевірки військкомів всіх областей

Автор: 

Зеленський Володимир (25217) Одеська область (3448) військкомат (434) Залужний Валерій (733) Ставка (156) Борисов Євген (32)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+92
Что значит УВОЛИТЬ ?

Проворовавшегося на взятках чиновника минобороны, который своими действиями поставил территориальную целостность под удар - УВОЛИТЬ ?

Ну скажем спасибо, что не экстрадировать в Испанию чартерным рейсом...
показати весь коментар
23.06.2023 18:58 Відповісти
+75
Видно якщо спробувать посадить то можна вийти на самого себе.
А кому воно нада в такий складний час...
показати весь коментар
23.06.2023 19:01 Відповісти
+60
Ну так Залужний і зашкварений воєнком мають бути в одній новині разом. Це елементарний чорний ПР.
Щоб громадяни знали хто покривав а хто покарав і маладєц.
показати весь коментар
23.06.2023 19:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
причем тут залужный?бред.
показати весь коментар
23.06.2023 20:49 Відповісти
Зелений обдовбиш на четвертому році навіть не в змозі розібратись хто ким керу,дегенерат. Нахєра це одеське чудо Валерію Федоровичу потрібне,він підчиняється мосьвоку що насосав посаду у Дрюші,а разом ви зелена падаль,між собою п.дари і розбирайтесь.
показати весь коментар
23.06.2023 20:50 Відповісти
Нормально. Уволился и на курорт с виллой.
показати весь коментар
23.06.2023 20:50 Відповісти
сирський відповідає за діяльність ТЦК, але буратінка доручення дав
Залужному, щоб повішати всіх собак та хоч трохи знизити рейтинг.
Шапіто у дії...
показати весь коментар
23.06.2023 20:50 Відповісти
Яким боком корумпований виродок,який подчиняється Сирському,до Залужного? Хоча тут очевидно,що проклятий клоун-малорос все ніяк не уйметься,що Залужний йому (точніше дерьмаку) зад не лиже.
показати весь коментар
23.06.2023 20:59 Відповісти
Всіх воєнкомів треба ставити з наших комісованих героїв бо нинєшні воєнкоми чере зодного а той кожен бире взятки....бо ті батьки в яких є гроші всігда відкуплять сина.....
показати весь коментар
23.06.2023 21:03 Відповісти
Коли в позитивних новинах так Залужного він згадує в самому кінці прізвищ! А як звільнити зашквареного воєнкома, так першого! Ви звільніть його по кримінальній справі, а не по "щучьему велению", бо так йому наче й краще зробили, накрав і пішов собі жить на награбоване!
показати весь коментар
23.06.2023 21:05 Відповісти
Залужному придётся отстранить от должности Сирского, который отвечает за военкоматы как командующий сухопутных войск. И телегу в МО по срыву мобилизсционной работы
показати весь коментар
23.06.2023 21:07 Відповісти
Почему не призвали Лысого?!!!
показати весь коментар
23.06.2023 21:08 Відповісти
Хіба воєнкомати підпорядковуються сухопутним військам? Не напряму Гєнштабу?

Мені теж, випячування Сирського не до вподоби, але навішувати на нього нелогічний контроль військоматів - не відповідає посаді. Хіба що як наглядач (смотрящий).

Звідки ваша впевненність в підпорядкуванні воєнкоматів саме Сирському?
показати весь коментар
23.06.2023 22:48 Відповісти
Тільки не забудьте перевірити, також і їх дружин, дітей, братів, сестер, батьків. Переконаний, дізнаєтесь багато цікавого.
показати весь коментар
23.06.2023 21:11 Відповісти
Якби ж то знав чотирьох разовий ухилянт що є таке поняття як Дисциплінарний статут ЗСУ (ЗАТВЕРДЖЕНО Законом України від 24 березня 1999 року № 551-XIV
показати весь коментар
23.06.2023 21:15 Відповісти
Справа в тому що :

"19 вересня 2019 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт авторства Президента України Володимира Зеленського про реформу прокуратури за №1032 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури". Відповідне рішення підтримали 259 народних депутатів України.

Закон передбачає ліквідацію військових прокуратур і, відповідно, посади головного військового прокурора, зменшення штату прокуратури і призупинення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021 року.

Новий закон дає право генеральному прокурору в разі потреби створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу генерального прокурора, обласних чи окружних прокуратур. "
показати весь коментар
23.06.2023 21:24 Відповісти
Кто в курсе и может ответить: Военкоматы - подчинение МО или ВСУ? МО - это логистика. часть которой - призыв. ВСУ не контора с отделами и замами... Разве это дело главкома - за военкоматами следить ? А кто будет следить за пульсом фронта. Оперативно реагировать? Чтоб таких вещей не понимать - обязательно быть президентом? Поправьте, если не так ...
показати весь коментар
23.06.2023 21:19 Відповісти
Вот вы смешной,а кто вам сказал,что именно Залужный будет в этом дерьме копаться.)))
показати весь коментар
23.06.2023 21:59 Відповісти
А вы слепой. Не прочитали кому зеля поручил этим заняться . Вам нужны сайты с азбукой Брайля.

НО я уже сам узнал ответ на свой вопрос ... Это действительно логистика не МО , а ВСУ. Только занимаются контролем над военкоматами отделы вертикали сырского.
Но это когда речь идёт об успехах зеля первым (нарушая субординацию) называет сырского а потом Залужного. А тут же обсир .....
ПОтому он сырского прикрыл от обсира и назвал Залужного... хотя это не его епархия
показати весь коментар
23.06.2023 23:47 Відповісти
А вам надо моск включать иногда,а не писать всяку уйню.
А кто будет следить за пульсом фронта. Оперативно реагировать?
"
показати весь коментар
24.06.2023 00:34 Відповісти
Хто хоче почитать (посилання внизу) -

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 лютого 2022 р. № 154
Київ

Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 318 від 07.04.2023}

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154-2022-%D0%BF#Text Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки
показати весь коментар
23.06.2023 21:23 Відповісти
Як там, "хотьпаржом", ****
показати весь коментар
23.06.2023 21:34 Відповісти
"Звільнити"? А може докладніше буде "відправити на передову", ну і при нагоді "потрапив під несподівану масовану атаку"...
показати весь коментар
23.06.2023 21:36 Відповісти
Вилупку, а хто його призначав?
показати весь коментар
23.06.2023 21:45 Відповісти
Все правильно, пана з блакитною кровю звільнити, купити квиток до Іспанії, попросити у нього вибачення, а пересічного раба в окопи, челядь повинна воювати за добробут панства. І зробити все, щоб той пересічний з того окопу вже не виліз а якщо почне вилазити то тільки вперед ногами.Челядь повинна бути в стійлі!!!!Гуляй бандаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
23.06.2023 22:06 Відповісти
цікаво, до 6-ї сторінки доберемося ??
показати весь коментар
23.06.2023 22:24 Відповісти
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БОРИСОВА Євгена Михайловича - полковника

https://www.president.gov.ua/documents/2032022-41993
показати весь коментар
23.06.2023 22:33 Відповісти
Так може уже пора уволить и великого ЗЕ? Бо всю оцю ЗЕшоблу легче вбыть, чем прокормить! И особенно гетьманцева, его надо грохнуть 2 раза. Ей богу, мы вздохнём легче, когда избавимся от всей вот этой ЗЕ,,влады"
показати весь коментар
23.06.2023 22:37 Відповісти
Не Залужный его должен увольнять дебил зелёный,а криминальное дело заводить.Прещидент-недоумок.
показати весь коментар
23.06.2023 22:38 Відповісти
Цей недоумок якось все косячить на свою з Рєзніковим користь. Дурне та хитре.
показати весь коментар
23.06.2023 22:40 Відповісти
А при чому тут Залужний? То Зеленський йому наказує зимову форму шити солдатам, то тепер - розбиратися з хабарниками на місцях. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) - структура органів місцевого військового управління України, і жодного стосунку Залужний до цієї структури не має. У Зеленського дупа горить, тому він весь негатив намагається скинути на опонента. То Порошенко йому заважав танцювати, то тепер Залужний. Хай би на свої яйця з Рєзніковим подивився - аж по 17 гривень кожне. Мерзотник.
показати весь коментар
23.06.2023 22:39 Відповісти
Партія влади, Слуги у Парламенті - це і є Зеленський. Всю наволоч - злодіїв, казнокрадів, аферистів, хабарників, корупціонерів, ригів-недобитків, московську агентуру призначає своїми презЕдентськими указами на найвищі державні пости саме Зеленський. І він особисто несе відповідальність за них, у тому числі й за Єрмака, якого він привів у ОПу. Якщо він почне розчищати, та обов'язково вийде на себе, любімого. Зеленський сам себе загубив, - пізно пити боржом. Бо те, що він накоїв, тягне на довічне ув'язнення. Шкода, що у нас немає американських законів - за ними від би отримав тюремний строк років на 800.
показати весь коментар
23.06.2023 23:42 Відповісти
МРАЗОТНИК хитровы…анный гнида ,ваш 73% 🤢🤡🤥🎪
показати весь коментар
24.06.2023 07:56 Відповісти
Зе влада звільняє зекровосісю... Хто ж його посадить , він же свій...
показати весь коментар
23.06.2023 22:59 Відповісти
Знову Зеленськтй кинув ....Борісов справно заносив долю від ухилянтів до Офіса Президента і тут тобі на....
показати весь коментар
23.06.2023 23:03 Відповісти
блаЗЄнський наполегливо намагається поставити прізвище Залужного поруч з прізвищем одеського покидька.

Хтось вірить у те, що е зараз справа Залужного звільняти воєнкома? У нього нема инших справ?
показати весь коментар
23.06.2023 23:26 Відповісти
За роботу Територіальних центрів комплектування відповідає начальник Генштабу ЗСУ - Шаптала. Залужний до цього не має жодного стосунку.
показати весь коментар
23.06.2023 23:48 Відповісти
Мабуть так. Але якби це була компетенція Залужного, то все одно зараз це не його справа. Але блаЗЄ хоче зайвий раз кинути лайном у Залужного.
показати весь коментар
24.06.2023 00:01 Відповісти
Сырский. У Залужного другие полномочия, чем этими вкидами занимается.
Бордель, смешались кони - люди...
показати весь коментар
23.06.2023 23:50 Відповісти
взагалі то воєнкоми не підпорядковуються Залужному. це креатура МО, тобто Резнікова.
показати весь коментар
24.06.2023 00:05 Відповісти
Скільки бруду виливається щодня з владних клоак. І не звільняти треба корупціонерів , а судити!
показати весь коментар
24.06.2023 00:07 Відповісти
Тобто Зеленський який є верховним головнокомандуючим, не може звільнити, а Залужний може?
показати весь коментар
24.06.2023 00:53 Відповісти
Скоро Зеля будет поручать Глвнокомандующему ВСУ уволнять начальников райотделов полиции, ком. рот Нацгвардии и т. д.
показати весь коментар
24.06.2023 01:06 Відповісти
Коли цей безпрєдєл кінчиться? Накрав на маєток за кордоном - звільнення. Офігити. А де гарантія, що цей мудак не вилізе на іншій хлібній посаді? Пане президенте, що скажете на це?
показати весь коментар
24.06.2023 01:14 Відповісти
Не потрібно відволікати Залужного та його команду від головного: розгрому кацапів. Верховний подібне питання може вирішити сам, або його апарат.
показати весь коментар
24.06.2023 03:58 Відповісти
Чо ***** , хочуть на Залужного , списати це лайно ,? Що Залужный його поставив у віскомат ? Не подобаєтся мені ця ху....я , . З'їхав на Залужного , яйцями теж Залужнмий займався ?
показати весь коментар
24.06.2023 04:30 Відповісти
А кому ВГ должен поручить?
показати весь коментар
24.06.2023 11:04 Відповісти
не уволить а повесить.
показати весь коментар
24.06.2023 08:04 Відповісти
Фантом блюз Я троллям больше раза не отвечаю с кнопкой ответ. Пусть вас работодатели кормят.. Но вам , для начала, надо моск иметь..и научиться им пользоваться... А так - без моска , что ни читай - всё без толку... Ну? И что остаётся? - других за жопу кусать... бо для этого моска не надо..чёрной пасти достаточно.
показати весь коментар
24.06.2023 14:43 Відповісти
Испанский стыд.
Одни воюют,другие танцуют.
показати весь коментар
28.06.2023 20:55 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 