Зеленський доручив Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова
На засіданні Ставки президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звільнити з посади керівника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал президента.
"Дав термінове доручення Головкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського "воєнкома" – начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна.
Дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України, щоб вони не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, які гинуть на фронті", - повідомив Зеленський.
Нагадаємо, вказаного начальника Одеського обласного ТЦК та СП звуть Євген Борисов.
Як раніше повідомлялося, у мережі з’явилася інформація, що одеський військком Євген Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував деяку інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.
Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.
В ОК "Південь" заявили, що службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Залужному, щоб повішати всіх собак та хоч трохи знизити рейтинг.
Шапіто у дії...
Мені теж, випячування Сирського не до вподоби, але навішувати на нього нелогічний контроль військоматів - не відповідає посаді. Хіба що як наглядач (смотрящий).
Звідки ваша впевненність в підпорядкуванні воєнкоматів саме Сирському?
"19 вересня 2019 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт авторства Президента України Володимира Зеленського про реформу прокуратури за №1032 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури". Відповідне рішення підтримали 259 народних депутатів України.
Закон передбачає ліквідацію військових прокуратур і, відповідно, посади головного військового прокурора, зменшення штату прокуратури і призупинення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів до 1 січня 2021 року.
Новий закон дає право генеральному прокурору в разі потреби створювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу генерального прокурора, обласних чи окружних прокуратур. "
НО я уже сам узнал ответ на свой вопрос ... Это действительно логистика не МО , а ВСУ. Только занимаются контролем над военкоматами отделы вертикали сырского.
Но это когда речь идёт об успехах зеля первым (нарушая субординацию) называет сырского а потом Залужного. А тут же обсир .....
ПОтому он сырского прикрыл от обсира и назвал Залужного... хотя это не его епархия
А кто будет следить за пульсом фронта. Оперативно реагировать?
"
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 лютого 2022 р. № 154
Київ
Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки
{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 318 від 07.04.2023}
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154-2022-%D0%BF#Text Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БОРИСОВА Євгена Михайловича - полковника
https://www.president.gov.ua/documents/2032022-41993
Хтось вірить у те, що е зараз справа Залужного звільняти воєнкома? У нього нема инших справ?
Бордель, смешались кони - люди...
Одни воюют,другие танцуют.