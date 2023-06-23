Зеленський не виконав власну настанову направляти військкомів на передову, - Бутусов про начальника Одеського ТЦК Борисова
Президент Володимир Зеленський рекомендував відправляти військкомів на передову, проте одеський військком Борисов, у якого знайшли мільйонні статки, продовжує працювати на посаді.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Верховний головнокомандувач Зеленський не виконав власну настанову направляти воєнкомів на передову. Одеський воєнком-олігарх полковник Борисов продовжує працювати на своїй посаді попри знайдення його великих статків. Стало відомо про це ще у квітні. І тоді Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський передав міністру оборони Резнікову рекомендацію для головкома Залужного направити воєнкомів на передову", - наголосив журналіст.
За словами Бутусова, Верховний головнокомандувач та міністр оборони мають самі ухвалювати рішення у таких випадках, це їхні повноваження.
"В результаті сталось як завжди - був гучний піар на телемарафоні, що нібито Зеленський відправить воєнкомів на фронт, а насправді нікого не відправили. Ніяких рішень по Борисову та по інших заможних воєнкомах ні президент, ні міністр, армія ні правоохоронці не ухвалюють, бо ніяких порушень не вбачають. Воєнком-мультимільйонер продовжує працювати на посаді. Воєнкомом-полковник працює в одному місті Одеса вже 20 років.
Чомусь полковника Борисова за цей час армія не переводить служити на інші посади і в інші міста, не призначає його у військові частини для отримання командирського досвіду. Навіть після скандалу. Нема ніяких моральних оцінок - хоча чому? Це так треба робити під час війни військовослужбовцям?
Система РЦТК підпорядкована командуванню сухопутних військ, Олександру Сирському. Є головнокомандувач Валерій Залужний. Є міністр оборони Олексій Резніков. Є Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. Але нема реагування на гучний скандал", - підсумував головний редактор Цензор.НЕТ.
Як раніше повідомлялося, у мережі з’явилася інформація, що одеський військком Євген Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував деяку інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.
Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.
В ОК "Південь" заявили, що службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Главный герой - одесский военный комиссар Евгений Борисов, который приобрел шикарное жилье в Испании, в частности в Марбелье.
Стоимость виллы - почти 4 миллиона евро. по документам домик принадлежит пожилой маме военкома. Также в собственности семьи военкома значится «Мерседес Гелендваген» стоимостью 500 тысяч долларов.
Сам Борисов все отрицает, мол ничего не знаю, это не мое.
Но член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия пообещал инициировать рассмотрение этого случая. «Готовлю обращение в правоохранительные органы и беру под личный депутатский контроль ход расследования. Параллельно инициирую обращение в уполномоченные органы, чтобы провести аналогичные проверки в отношении военкомов всех областей», - написал глава парламентской фракции СН.
Впрочем, пока что эти громкие слова - на ветер. По словам Натальи Гуменюк, Борисов сейчас продолжает трудиться военкомом.
https://www.youtube.com/watch?v=Z0Fs7tTyJ6E
🇺🇦 ПолітиКум 🇺🇦
Повторюю: його на кічу треба, а не на фронт!
Обіцяв українцям - все брехня.
Обіцяв Заходу - все брехня.
Може треба в Єрмаків-Татарових спитати. Схоже, що ЗЄ виконує тільки обіцянки, які їм давав.
Але причина цієї брехні - в ЗСУ та в волонтерах. Тут "рафік невіноват".
Розриву договорів оренди приміщень, які займає Московський патріархат, не хоче абсолютна більшість депутатів Одеської облради.За звернення до президента, Верховної Ради та обласної військової адміністрації із закликом розірвати з Московським патріархатом договори оренди та/або користування споруд комунальної та державної власності проголосувало 8 із майже 60 депутатівМинулого року звернення до центральних органів влади про заборону діяльності Московського патріархату https://dumskaya.net/news/kto-zashchishchaet-moskovskih-popov-kak-deputaty-170926/ua/ не підтримала й абсолютна більшість депутатів Одеської міськради .
Чем більш релігійного нафталину в думках рабів божих, тим більш грошей в скриньках у попів. Крепи "не лінуйся" думати ті "не бійся" нічого відпали на початку просування релігії. Тож звідки взятись сміливості прийняти правильне рішення рабам?
Как по мне всех уволить и вручить повестки.
Це чмо не хоче навіть позбавити воєнкома офіцерського звання! А чому? - Бо саме таке!
А цього не потрібно ні якій владі в нашій країні.
Как, впрчем, не хватит места , чтоб перечислить его статьи на два пожизненных.
А що бубачка виконав?
"Я вам нічєво нє должєн!" , забули?
"Я ваш вирок!" (С)
На то воно і чмо!!!
А чи є іще більш дебільний народ в світі, який обирає собі в президенти своїх одвічних ворогів і вбивць? Ні, на земній кулі більше таких немає. Крім бидла ватоголового з України.
Т.Г.Шевченко в гробу перевертається, від відома, що його нащадки одвічних ворогів Українців обирають собі в президенти.
Ні, не ту країну назвали Гондурасом. Не ту.
Тільки маланські гниди і потвори могли придумати таку фразу. 🤣🤮