Зеленський не виконав власну настанову направляти військкомів на передову, - Бутусов про начальника Одеського ТЦК Борисова

зеленський

Президент Володимир Зеленський рекомендував відправляти військкомів на передову, проте одеський військком Борисов, у якого знайшли мільйонні статки, продовжує працювати на посаді.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Верховний головнокомандувач Зеленський не виконав власну настанову направляти воєнкомів на передову. Одеський воєнком-олігарх полковник Борисов продовжує працювати на своїй посаді попри знайдення його великих статків. Стало відомо про це ще у квітні. І тоді Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський передав міністру оборони Резнікову рекомендацію для головкома Залужного направити воєнкомів на передову", - наголосив журналіст.

За словами Бутусова, Верховний головнокомандувач та міністр оборони мають самі ухвалювати рішення у таких випадках, це їхні повноваження.

"В результаті сталось як завжди - був гучний піар на телемарафоні, що нібито Зеленський відправить воєнкомів на фронт, а насправді нікого не відправили. Ніяких рішень по Борисову та по інших заможних воєнкомах ні президент, ні міністр, армія ні правоохоронці не ухвалюють, бо ніяких порушень не вбачають. Воєнком-мультимільйонер продовжує працювати на посаді. Воєнкомом-полковник працює в одному місті Одеса вже 20 років.

Чомусь полковника Борисова за цей час армія не переводить служити на інші посади і в інші міста, не призначає його у військові частини для отримання командирського досвіду. Навіть після скандалу. Нема ніяких моральних оцінок - хоча чому? Це так треба робити під час війни військовослужбовцям?

Система РЦТК підпорядкована командуванню сухопутних військ, Олександру Сирському. Є головнокомандувач Валерій Залужний. Є міністр оборони Олексій Резніков. Є Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. Але нема реагування на гучний скандал", - підсумував головний редактор Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи, - ОК "Південь"

Як раніше повідомлялося, у мережі з’явилася інформація, що одеський військком Євген Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував деяку інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

В ОК "Південь" заявили, що службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи.

Також читайте: Арахамія після розслідування щодо одеського військкома Борисова ініціює звернення для перевірки військкомів всіх областей

Зеленський Володимир (25217) військкомат (434) Бутусов Юрій (3642) Борисов Євген (32)
Топ коментарі
+51
Зеленський -годова гнилої риби!Але,мудрий нарід........
Маю честь бути одним з 25%!
показати весь коментар
23.06.2023 12:21 Відповісти
+50
Борисова нельзя трогать, т.к. он Боневтику может 5-ю повестку вручить.
показати весь коментар
23.06.2023 12:21 Відповісти
+34
А хіба ЗЕ! виконав хоч одну свою обіцянку? Ну окрім "я ваш вирок", звісно.
показати весь коментар
23.06.2023 12:23 Відповісти
Йще і притягують за корупцію до відповідальності, як цього одеського Борисова. Достатьно послухати його мичаніє~ відповіді на питання Ткача і все зрозуміло, а перевіркою нічого не встановлено((((
показати весь коментар
23.06.2023 14:10 Відповісти
Журналист Михаил Ткач выпустил очередную серию своего сериала под названием «Батальон Испания»

Главный герой - одесский военный комиссар Евгений Борисов, который приобрел шикарное жилье в Испании, в частности в Марбелье.

Стоимость виллы - почти 4 миллиона евро. по документам домик принадлежит пожилой маме военкома. Также в собственности семьи военкома значится «Мерседес Гелендваген» стоимостью 500 тысяч долларов.

Сам Борисов все отрицает, мол ничего не знаю, это не мое.

Но член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия пообещал инициировать рассмотрение этого случая. «Готовлю обращение в правоохранительные органы и беру под личный депутатский контроль ход расследования. Параллельно инициирую обращение в уполномоченные органы, чтобы провести аналогичные проверки в отношении военкомов всех областей», - написал глава парламентской фракции СН.

Впрочем, пока что эти громкие слова - на ветер. По словам Натальи Гуменюк, Борисов сейчас продолжает трудиться военкомом.

https://www.youtube.com/watch?v=Z0Fs7tTyJ6E

🇺🇦 ПолітиКум 🇺🇦
показати весь коментар
23.06.2023 14:10 Відповісти
Уся надія країни на Арахамію
показати весь коментар
23.06.2023 16:06 Відповісти
Теперь только по Ильфу и Петрову : Зеленский Борисову - "Я дам вам парабеллум!", но "500 рублей смогут спасти отца сруской демократии!" ( Арахамия и борисов) - А триста рублей не спасут? ( З) - Я думаю торг здесь не уместен! (Е) - Молодец! Моя школа!
показати весь коментар
23.06.2023 14:11 Відповісти
Рука руку моет.
показати весь коментар
23.06.2023 14:13 Відповісти
А это не первый грозный ПУК Зеленского!! И потом хочет . что бы его уважали ... Ты сдерживай свои обещания, зеленский.. Брехло еврейское!!! привык в 95 квартале врать на право и на лево!!! Здесь такое не канает!!... Пока Борисов даже не отстранён от должности .. Так что можно продолжать красть на всё катушку... Наверное не по жадничал и поделился с Зеленским???
показати весь коментар
23.06.2023 14:20 Відповісти
Зеленский как всегда нагло врёт!!Привычка с (5 квартала!!
показати весь коментар
23.06.2023 14:21 Відповісти
..бо Зеленский - головный трипломат Украины... за что его и ценит лохторат ушастый, тупорылый
показати весь коментар
23.06.2023 14:32 Відповісти
Военным сама идея очень не нравится.Это старший офицерский состав,его надо назначать минимум комбатом,ну и что он накомандует?Положит весь батальон,на том все и закончится...
показати весь коментар
23.06.2023 14:32 Відповісти
саме так.
Повторюю: його на кічу треба, а не на фронт!
показати весь коментар
23.06.2023 14:40 Відповісти
А що з "обіцяного" ЗЄ взагалі виконав?
Обіцяв українцям - все брехня.
Обіцяв Заходу - все брехня.

Може треба в Єрмаків-Татарових спитати. Схоже, що ЗЄ виконує тільки обіцянки, які їм давав.
показати весь коментар
23.06.2023 14:33 Відповісти
Зе навіть ***** збрехав... хоча ні, насправді уточнення: наобіцяв і не виконав.
Але причина цієї брехні - в ЗСУ та в волонтерах. Тут "рафік невіноват".
показати весь коментар
23.06.2023 14:43 Відповісти
Не зміг виконати бо ці кляті "радікально настроєнниє националісти"...
показати весь коментар
23.06.2023 14:49 Відповісти
А гроші в ОПу хто тоді буде передавати? Папа Карло? Так він давно відправив Буратіну самому заробляти на харчі.
показати весь коментар
23.06.2023 14:51 Відповісти
Байден знает о военкомах миллиардерах?😁
показати весь коментар
23.06.2023 14:58 Відповісти
Коли узнає він прийме їнше рішення по Ф16.
показати весь коментар
23.06.2023 16:10 Відповісти
Подобных невыполненных обещаний со стороны Зеленского достаточно много.
показати весь коментар
23.06.2023 15:01 Відповісти
Всі і навіть більше
показати весь коментар
23.06.2023 16:21 Відповісти
Так.
показати весь коментар
23.06.2023 17:20 Відповісти
Попереду обіцянок іще багато. Сідайте перед телевізором.
показати весь коментар
23.06.2023 23:23 Відповісти
Голобородько не для этого ставили президентом,он с ермаком должен был сдать Украину кацапам,но все пошло не по плану бонеатик и теперь они начали понимать,что после победы их будут судить за измену
показати весь коментар
23.06.2023 15:13 Відповісти
Все йде так ! Ви просто не бажаєте бачити ! А перемоги поки не буде !
показати весь коментар
23.06.2023 16:09 Відповісти
Действительно. Почему Борисов не на фронте? Такой важный офицер. Должен воевать. А то потом увидим на нем награды а откуда они взяли т не понятно. На фронт Борисова!!!
показати весь коментар
23.06.2023 16:49 Відповісти
Цю одеську шоблу треба купой гнати за грати.

Розриву договорів оренди приміщень, які займає Московський патріархат, не хоче абсолютна більшість депутатів Одеської облради.За звернення до президента, Верховної Ради та обласної військової адміністрації із закликом розірвати з Московським патріархатом договори оренди та/або користування споруд комунальної та державної власності проголосувало 8 із майже 60 депутатівМинулого року звернення до центральних органів влади про заборону діяльності Московського патріархату https://dumskaya.net/news/kto-zashchishchaet-moskovskih-popov-kak-deputaty-170926/ua/ не підтримала й абсолютна більшість депутатів Одеської міськради .
Чем більш релігійного нафталину в думках рабів божих, тим більш грошей в скриньках у попів. Крепи "не лінуйся" думати ті "не бійся" нічого відпали на початку просування релігії. Тож звідки взятись сміливості прийняти правильне рішення рабам?
показати весь коментар
23.06.2023 17:07 Відповісти
Тільки демократично обрана хунта може спасти Україну!
показати весь коментар
23.06.2023 21:08 Відповісти
Патріотично налаштована і встановлена.
показати весь коментар
24.06.2023 01:01 Відповісти
А что делать с теми, кто проверял Борисова?
Как по мне всех уволить и вручить повестки.
показати весь коментар
23.06.2023 20:06 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2023 21:04 Відповісти
""В результате произошло как всегда - был громкий пиар на телемарафоне Источник: "

Це чмо не хоче навіть позбавити воєнкома офіцерського звання! А чому? - Бо саме таке!
показати весь коментар
23.06.2023 21:04 Відповісти
Ми з вами єдині, хто чмо називає чмом. 👍
показати весь коментар
24.06.2023 01:53 Відповісти
Ніхто не замінить корумпованих товстозадих воєнкомів на бойових але після поранень офіцерів. Бо це може спровокувати злам корупційної системи що існує.
А цього не потрібно ні якій владі в нашій країні.
показати весь коментар
23.06.2023 21:26 Відповісти
Ресурса этого сайте на хватит - перечислить чего не выполнил зеленский...
Как, впрчем, не хватит места , чтоб перечислить его статьи на два пожизненных.
показати весь коментар
23.06.2023 21:32 Відповісти
Вы песимист или наоборот?
показати весь коментар
24.06.2023 01:03 Відповісти
А що таке шут зеленський? Картинка для телевізора, яким управляє сексот єрмак?
показати весь коментар
23.06.2023 22:03 Відповісти
"Зеленський не виконав ..." багато чого
показати весь коментар
23.06.2023 22:14 Відповісти
ЗЕвлада - вороги Украины и работают на пуйла. Ото и всё
показати весь коментар
23.06.2023 22:30 Відповісти
Дивні ви люди 🙂
А що бубачка виконав?
"Я вам нічєво нє должєн!" , забули?
"Я ваш вирок!" (С)
показати весь коментар
23.06.2023 22:47 Відповісти
Та ясно. Хто ж буде тоді відправляти на фронт неугодних Віслюку в першу чергу?
показати весь коментар
23.06.2023 23:43 Відповісти
Ну що пустобрьохи, хто готов працювати у військоматі?
показати весь коментар
24.06.2023 01:48 Відповісти
А що це маланське чмо виконало зі своїх обіцянок? 🤣

На то воно і чмо!!!
показати весь коментар
24.06.2023 01:50 Відповісти
youtube.com/watch?v=z85VPTCMeRo&ab_channel=Espreso.TV
показати весь коментар
24.06.2023 02:01 Відповісти
youtube.com/watch?v=YCu-fvdslxE&t=7s&ab_channel=Espreso.TV
показати весь коментар
24.06.2023 02:02 Відповісти
А в якому це віці, маланці виконували свої обіцянки? І перед ким? Перед гоями? 🤣🤣🤣

А чи є іще більш дебільний народ в світі, який обирає собі в президенти своїх одвічних ворогів і вбивць? Ні, на земній кулі більше таких немає. Крім бидла ватоголового з України.

Т.Г.Шевченко в гробу перевертається, від відома, що його нащадки одвічних ворогів Українців обирають собі в президенти.

Ні, не ту країну назвали Гондурасом. Не ту.
показати весь коментар
24.06.2023 02:09 Відповісти
"В ОК "Південь" заявили, що службове розслідування одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи." - це просто шедеврально!!!

Тільки маланські гниди і потвори могли придумати таку фразу. 🤣🤮
показати весь коментар
24.06.2023 02:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 