Зеленський не виконав власну настанову направляти військкомів на передову, - Бутусов про начальника Одеського ТЦК Борисова

Президент Володимир Зеленський рекомендував відправляти військкомів на передову, проте одеський військком Борисов, у якого знайшли мільйонні статки, продовжує працювати на посаді.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Верховний головнокомандувач Зеленський не виконав власну настанову направляти воєнкомів на передову. Одеський воєнком-олігарх полковник Борисов продовжує працювати на своїй посаді попри знайдення його великих статків. Стало відомо про це ще у квітні. І тоді Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський передав міністру оборони Резнікову рекомендацію для головкома Залужного направити воєнкомів на передову", - наголосив журналіст.

За словами Бутусова, Верховний головнокомандувач та міністр оборони мають самі ухвалювати рішення у таких випадках, це їхні повноваження.

"В результаті сталось як завжди - був гучний піар на телемарафоні, що нібито Зеленський відправить воєнкомів на фронт, а насправді нікого не відправили. Ніяких рішень по Борисову та по інших заможних воєнкомах ні президент, ні міністр, армія ні правоохоронці не ухвалюють, бо ніяких порушень не вбачають. Воєнком-мультимільйонер продовжує працювати на посаді. Воєнкомом-полковник працює в одному місті Одеса вже 20 років.

Чомусь полковника Борисова за цей час армія не переводить служити на інші посади і в інші міста, не призначає його у військові частини для отримання командирського досвіду. Навіть після скандалу. Нема ніяких моральних оцінок - хоча чому? Це так треба робити під час війни військовослужбовцям?

Система РЦТК підпорядкована командуванню сухопутних військ, Олександру Сирському. Є головнокомандувач Валерій Залужний. Є міністр оборони Олексій Резніков. Є Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. Але нема реагування на гучний скандал", - підсумував головний редактор Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи, - ОК "Південь"

Як раніше повідомлялося, у мережі з’явилася інформація, що одеський військком Євген Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував деяку інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

В ОК "Південь" заявили, що службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи.

Також читайте: Арахамія після розслідування щодо одеського військкома Борисова ініціює звернення для перевірки військкомів всіх областей