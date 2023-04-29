24 461 140
Військкомів з тилу відправлятимуть на фронт, на їхнє місце прийдуть воїни, які дістали поранення, - Резніков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський "серйозно рекомендував" головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному відправляти військкомів на фронт.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
За його словами, Зеленський дав Залужному "серйозну рекомендацію" - переважну кількість воєнкомів, які давно сидять у центрах комплектацій, відправляти на фронт як бійців.
Резніков зазначив, що замість них мають призначатися воїни, які зазнали поранень.
"Це будуть люди, які знають, у тому числі, як правильно проводити роботу щодо реалізації мобілізаційних потреб", - підсумував міністр.
Топ коментарі
+33 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар28.04.2023 13:21
+30 Владимир fd08a616
показати весь коментар28.04.2023 13:28
+28 Your Liege
показати весь коментар28.04.2023 13:25
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Залужний сам не розуміє що відбувається? Керівникі військоматів вілли купують за мільйони долларів..., а дурачкам лапша!
моссад, экономика, энергетика, топливо, техника, жилье, обучение, народа стрельбе и самозащитеи т.п.). и ротация - тоже регулярная, "военкомы" тут никаким боком не "избранные" персонажи - чего их выделил лично \даже не лично, а через третьи руки\- хз, может - чтобы остального не делать?
І все шоу,-щоб загасити скандал з воєнком Одеси...😏
Ахахаха, типове рашистське іпсо у виконанні клоунів. Тільки тупоголові не зрозуміли, що мародер рєзніков виконав одразу три трюки однією заявою: по-перше, облив лайном Залужного який тут не прі дєлах; по-друге, вилизав сраку - пріпіZдєнту, і третє, головне - повністю відмазав себе від зашкварів у міністерстві. Шах і мат порохоботи.
Нехай на себе бере відповідальність і віддає розпорядження; а міністр оборони сказав, що президент рекомендував - що за черговий зелений абсурд.
Ви рядовими військкомів пошлете? Ні - ви їх пошлете офіцерами.
Тобто совкові уй#бки, яким було насрать на людей в тилу, будуть командувати людьми на фронті?
Кассу сняли на продаже белых билетов (виллы в Испании, мерсы АМГ и т.д.) - а теперь ответственность за ***** мобилизации НА ДРУГИХ!!!!
P.S. пишиТЕ теперь письма как в спортлото: тимошенку в Герцлию (Израиль), а борисову - в Марбелью (Испанию)
Судячи з цих слів ні президент Зеленський , ні міністр оборони України не мають навіть уявлення про військову систему якою керують.
Залужний , як ГК, не має ніякого відношення до системи військоматів
А керує нею улюблений вами Саша Сирський
Справа в тому, що згідно постанови
Кабінету Міністрів від 3 червня 2013 р. № 389
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-2013-%D0%BF#n9
"Безпосереднє керівництво військовими комісаріатами і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне - командування Сухопутних військ Збройних Сил."
Резников заявил, что Зеленский дал команду Залужному отправить тыловых военкомов на фронт.
Какого низкопробного пиара вам еще не хватает?
Толку от тебя ГНИДА в Минобороне - НОЛЬ!!!!
И куда ж на фронте поставить жирнобрюхих полковников из военкоматов?
Штурмовыми батальонами командовать?