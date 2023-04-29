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Військкомів з тилу відправлятимуть на фронт, на їхнє місце прийдуть воїни, які дістали поранення, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

військкомат

Президент Володимир Зеленський "серйозно рекомендував" головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному відправляти військкомів на фронт.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, Зеленський дав Залужному "серйозну рекомендацію" - переважну кількість воєнкомів, які давно сидять у центрах комплектацій, відправляти на фронт як бійців.

Резніков зазначив, що замість них мають призначатися воїни, які зазнали поранень.

"Це будуть люди, які знають, у тому числі, як правильно проводити роботу щодо реалізації мобілізаційних потреб", - підсумував міністр.

Також читайте: Підготовка до контрнаступу завершується. У глобальному сенсі ми готові, - Резніков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
Чергове бла-бла!
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28.04.2023 13:21
+30
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28.04.2023 13:28
+28
Обычная ложь, подкинули быдлу косточку чтоб успокоить.
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28.04.2023 13:25
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Дурачкам лапшу на вуха вішають!
Залужний сам не розуміє що відбувається? Керівникі військоматів вілли купують за мільйони долларів..., а дурачкам лапша!
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28.04.2023 13:53 Відповісти
А предметно можна? Країни, адреси, прізвища, час купівлі. В Польщі у українського патріЁта ця інформація видно є? Так і нам розповідай, агент засланий.
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28.04.2023 14:11 Відповісти
Читай новини на цензорі як раз за 28
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29.04.2023 23:19 Відповісти
Чи не під кожною новиною під повістками були коментарі в стилі давно пора вже тих здорових бугаїв із ТЦК на фронт, дали таку рекомендацію - знову всі незадоволені
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28.04.2023 13:53 Відповісти
Задоволені всі.....незадоволені піарастичним виглядом подачі цієї новини....повна копія Пукінської пропаганди на паРашці...
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28.04.2023 14:07 Відповісти
вообще-то мобилизация должна быть абсолютная (и не только\не столько в армию - заводы, логистика, расчеты, планирование, финансы, моссад, экономика, энергетика, топливо, техника, жилье, обучение, народа стрельбе и самозащите и т.п.). и ротация - тоже регулярная, "военкомы" тут никаким боком не "избранные" персонажи - чего их выделил лично \даже не лично, а через третьи руки\- хз, может - чтобы остального не делать?
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28.04.2023 13:59 Відповісти
Щось ви забарились пане Міністр з цим рішенням!! Давно вже пора цих держиморд відправляти на фронт!! А ще з Вашої партії зелених гнид НІКОГО немає на фронті!!
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28.04.2023 14:04 Відповісти
Мало того,що гівняний популізм,так ще й до чогось Зєля рекомендує Залужному прийняти в штат небойових,непрофесійних офіцерів,які знаходяться в підпорядкуванні мародера Рєзнікова 😖
І все шоу,-щоб загасити скандал з воєнком Одеси...😏
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28.04.2023 14:07 Відповісти
..ok.. але подивимось на реалізацію по-зеленому, бо слова і діла у зевлади - то дві великі різниці
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28.04.2023 14:08 Відповісти
Це правильно, але подивимось на реалізацію. Поки що жодна гарна ініціатива не була реалізова нормально, аби не сказати провалена. Можливо це буде перша?
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28.04.2023 14:12 Відповісти
я би подивився на такий батальйон. але вони повтікають за кордон значно раніше.
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28.04.2023 14:13 Відповісти
Цілком правильне рішення, ще на фронт треба відправити всі роти охорони які є при кожному РТЦК та СП які сформовані з кумів та братів керівників цих закладів та с першого дня сидять на шиї у держави і діляться грошовим забезпеченням з начальством щоб не стати зайвим! А на їх місця призначити обмежено придатних військовослужбовців ЗСУ які пройшли пекло війни і будуть ефективними на своїх місцях!
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28.04.2023 14:14 Відповісти
Ну ви ж не гірше мене розумієте, що ніяких воєнкомів ніхто ближче 20 км від фронту не побачить. Там половина завтра буде хвора в своїх кишенькових влк.
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28.04.2023 14:28 Відповісти
давно надо было сделать так.по ходу значит смотрят возмущения хлопцев в тик- токе...........петух в жопу начинает клевать власть тогда начинают шевелиться черви ***............................СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.04.2023 14:19 Відповісти
"Президент Володимир Зеленський "серйозно рекомендував" головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному відправляти військкомів на фронт. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков"

Ахахаха, типове рашистське іпсо у виконанні клоунів. Тільки тупоголові не зрозуміли, що мародер рєзніков виконав одразу три трюки однією заявою: по-перше, облив лайном Залужного який тут не прі дєлах; по-друге, вилизав сраку - пріпіZдєнту, і третє, головне - повністю відмазав себе від зашкварів у міністерстві. Шах і мат порохоботи.
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28.04.2023 14:20 Відповісти
Вам не соромно коментувати вам цього у...ода який пропонує війскомів відмів які не вміють даже користуватись зброєю відправляти на фронт.Достойний міністр як і у до..бів вибравши у презіденти це кріворізьське у...ще.
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28.04.2023 14:31 Відповісти
Щось дивне ви кажете. По-вашомувиходить, що кадровий військовий не вміє користуватися зброєю, а значить тракторист чи токар з завода вміють?
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28.04.2023 14:50 Відповісти
Знаєте шо відповів рядовий чех після виборів президента ? Дол...б не він, а ви.
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28.04.2023 14:37 Відповісти
А хіба це повноваження Залужного??? Керує ТЦК міністерство оборони України. А хто ж керівник МО України??? Резніков. Це його обов'язок.
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28.04.2023 14:38 Відповісти
хто ж їх позбавить цієї годівнички, вони ж діляться, причому з ОПою в першу чергу
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28.04.2023 14:46 Відповісти
В прифронтових зонах ховатимуться,а потім будуть розказувать які вони герої.
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28.04.2023 14:51 Відповісти
Да! Читаю коменты и офуеваю цензоровскому войску! Вы хоть немного представляете механизм реализации этой « настойчивой рекомендации»? Все военкомы полковники (минимум подполы) их что, разжалуют? Сформируют бригаду и наберут в нее в качестве «мяса» диванных стратегов которые очень пекутся за судьбы Залужного и Резникова, а командирами назначат военкоматовских толстопузов!? Старлея в военкомате найти это нужно постараться, минимум капитан и выше ( звено рота - батальон). Еще можно мирится, когда одного офицера без практических навыков и знаний назначают в штаб или вспомогательные подразделения, но как руководить боем будет профан? Рассказываю - команда «вперед, ничего не знаю или тюрьма за невыполнение боевого приказа». Понятно, что негатива на ТСК выше крыши, но никоим образом это войскам не поможет. И раненые военные (которые возможно займут освободившиеся места) точно так же будут ловить «пушечное мясо», притом, размахивая «маузером» ссылаясь на свои ранения ( опыт 2014-2015 года это доказывает). Эта новость не стоит той сотни разговоров, которые здесь «наразгаваривали».
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28.04.2023 15:14 Відповісти
Местами верно написано, но в целом очень наивно, т.к. слишком по-детски прямолинейно вы поняли эту инициативу. И не без перегибов кстати. Разве полковники бегают за военнообязанными? Нет. Они в кабинетах сидят, бумагу переводят. Большинство из них, для сохранения скелета системы управления, оставят. Кто-то да, будет руководить на фронте. Но не стоит никого списывать как никчёмного. Время покажет, да и на фронте люди проявляют себя иногда так неожиданно и по геройски, а раньше никто и не думал даже, что этот человек обладает такими качествами и близко. А что до раненых военных заместо военкомов, тут вы верно подметили- но только не "точно так же", а военные будут намного, намного жёстче. И попробуй с ним по бодаться, да по хамить. Во-первых, общество в тех же резонансных видео встанет на его сторону, т.к. он защитник Родины по факту, а этот кто ему дерзит? Уклонист? А может и предатель! А во-вторых, когда военнообязанный будет орать: "А ты сам шо не на фронте?". Раненый военный всегда скажет: "А я там был, имею гос. награды, и за тебя, паскуда, кровь проливал. И проливал бы дальше, да возможности нет из-за ранения". И что, кто, на это ему адекватного ответит? В общем, вот и аргументов у военнообязанного кончились от слова совсем. Собственно, на это весь и расчёт в этой реформе. И как тут эту основную фишку не понять?
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28.04.2023 17:30 Відповісти
Я был призван по мобилизации в 2014 году! И т.к. мой ВУС и должность которую я занимал до призыва ( не по рангу, а по знаниям местной специфики) привела меня в военкомат, и все это ( и многое другое я видел своими глазами!) Я с 2014 года на Цензоре и пишу только о том, что видел , сам в чем участвовал и в крайнем случае мне рассказывали те люди в правдивости которых я не сомневаюсь!
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01.05.2023 09:55 Відповісти
Ніхто їх нікуди не посилатиме - це все популістська "локшина на вуха", не кажучи вже про те, що ніхто не перевірятиме звідки у воєнкомів та їх родин величезні кошти. Всі все знають і покривають одне одного бо корупція всюди. Втім, впевнений, що для підстраховки воєнкоми вже за добу матимуть дружин, дітей чи батьків "інвалідів", яким потрібен догляд, або й самі раптово "похворіють".
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28.04.2023 15:19 Відповісти
Думаю, все гораздо проще. Военкомы по собственной дурости - гулянки в кабаках, приобретение мамам домов за границей за несколько миллионов евро и т.д., привлекли к себе внимание. Уверен, если с каждого военкома в райцентре снять 0.5 млн. американских денег, а с областных по 2-3 млн., есть шанс продешевить. Так что, думаю, что военкомов ждет "переаттестация".
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28.04.2023 16:01 Відповісти
Невже хтось серьйозно сприймає цей висер ЗЕленої мерзоти?
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28.04.2023 15:28 Відповісти
Ага. Хотел бы я посмотреть как отправят на фронт этого военкома из одессы, который своей матушке прикупил в Испании виллу за 4 млн. долларов... Или повсесточников, которые на него работали...
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28.04.2023 16:48 Відповісти
Залучати людей до війни, за великим рахунком, обов'язок президента.
Нехай на себе бере відповідальність і віддає розпорядження; а міністр оборони сказав, що президент рекомендував - що за черговий зелений абсурд.
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28.04.2023 15:31 Відповісти
Тупа бородата колода Рєзніков...

Ви рядовими військкомів пошлете? Ні - ви їх пошлете офіцерами.

Тобто совкові уй#бки, яким було насрать на людей в тилу, будуть командувати людьми на фронті?
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28.04.2023 15:36 Відповісти
Це правильно. Правда дуже пізно. Подивіться, будь ласка, відео від Юрія Швеця (https://www.youtube.com/watch?v=GSP7j3nENNg ). Справи в Україні дуже кепські.
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28.04.2023 16:16 Відповісти
ОЦените красоту игры этих лицемерных полупокеров:

Кассу сняли на продаже белых билетов (виллы в Испании, мерсы АМГ и т.д.) - а теперь ответственность за ***** мобилизации НА ДРУГИХ!!!!

P.S. пишиТЕ теперь письма как в спортлото: тимошенку в Герцлию (Израиль), а борисову - в Марбелью (Испанию)
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28.04.2023 16:44 Відповісти
Чого тільки не придумають заради рейтингів
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28.04.2023 19:10 Відповісти
Резніков: "Є одна із простих рекомендацій президента України. Він дав серйозну рекомендацію главкому Валерію Залужному - переважну більшість воєнкомів, які давно сидять (у центрах комплектацій) відправляти як військовослужбовців на лінію фронту.

Судячи з цих слів ні президент Зеленський , ні міністр оборони України не мають навіть уявлення про військову систему якою керують.

Залужний , як ГК, не має ніякого відношення до системи військоматів

А керує нею улюблений вами Саша Сирський

Справа в тому, що згідно постанови

Кабінету Міністрів від 3 червня 2013 р. № 389

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-2013-%D0%BF#n9

"Безпосереднє керівництво військовими комісаріатами і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне - командування Сухопутних військ Збройних Сил."
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28.04.2023 19:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GSP7j3nENNg
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28.04.2023 19:27 Відповісти
Дмитрий Корнейчук с Dmitriy Korneychuk.

Резников заявил, что Зеленский дал команду Залужному отправить тыловых военкомов на фронт.

Какого низкопробного пиара вам еще не хватает?
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28.04.2023 22:12 Відповісти
*****, когда тебя, СРАНОГО АДВАКАТИШКУ на фронт отправят.
Толку от тебя ГНИДА в Минобороне - НОЛЬ!!!!
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29.04.2023 10:48 Відповісти
Это такое же гавно для плебса, как "сократим всех чиновников!" - кричат "ура" и в воздух чепчики бросают!
И куда ж на фронте поставить жирнобрюхих полковников из военкоматов?
Штурмовыми батальонами командовать?
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30.04.2023 09:51 Відповісти
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