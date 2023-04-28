Підготовка до контрнаступу завершується. У глобальному сенсі ми готові, - Резніков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Підготовка Сил оборони до контрнаступу перебуває на завершальній стадії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков на пресконференції.
"Підготовка завершується, тому що окрім зброї та військової техніки ще має бути опанування її нашими військовослужбовцями. А ми дуже сучасні системи отримали... Нагадаю, що окрім танкової коаліції (куди в першу чергу входять танки Leopard-2 плюс Challenger, а Leopard-1 трохи пізніше приїдуть), ми чекаємо ще потім Abrams. Але Abrams у цьому контрнаступі брати участь не будуть, думаю. Але наші екіпажі вже поїхали на навчання", - зазначив очільник МО.
За його словами, наразі Україна має достатньо велику кількість броньованої техніки.
"Сама техніка оголошена, підготовлена та частково поставлена. А є техніка, на якій завершуються навчальні програми, і вже тоді екіпажі разом з нею пробудуть, коли буде визначений час та місце. Якщо у глобальному сенсі, то ми готові", – наголосив Резніков.
Він зауважив, що рішення про дату та місце початку контрнаступу ухвалить Генеральний штаб. Також міністр додав, що не має права розкривати деталі, оскільки росіяни також моніторять український інформаційний простір.
Будь ласка, зачекайте...
Дуже сподіваюся, що тобі деталі також ніхто не розкриватиме
ЯйцеГоловий...
27.04.2023
В своїй розмові з Зеленським Сі просив не починати наступ до його переговорів з Путіним
" ... 在我與俄羅斯總統協商之前不要升級軍事行動。" Не нагнітайте бойові дії, доки я не проконсультуюсь із Президентом Росії
и бездельник.
Соответственно и комментировать не стоит. ПОКА.
3 ч. ·
Реальна розмова у командуванні НГУ:
- Які завдання ставить офіс щодо розгортання бригад наступу?
- Затверджуються брендбуки, визначені куратори, ведеться пошук амбасадорів.
- Що це?
- Брендбуки - це піар, куратори - це люди з ресурсами, які відповідають за різні бригади, амбасадори - це популярні люди, телеведучі, співаки, які просувають проект у медіа.
- Ну в такому разі, сподіваюсь, приземлені питання щодо особового складу, офіцерів та сержантів, мобілізованих з військкоматів, місць базування, полігонів, озброєння, *********** вирішуються на такому ж висококультурному рівні...
Певно, вже не залишилося таких деталей, про які б всі ці балакуни ще не вибовкали в інфопросторі.
Блогеры и всякие эксперДы на Ютубе и в телеге, то фиг с ними, они никто и звать их никак, но министру поменьше надо.
Кто бы ему заткнул пасть....
Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская - это области, которые подверглись ракетному удару. Никакие военные или даже близко к ним объекты не поражены, удары пришлись по жилым домам, много погибших.
Они ищут системы ПВО, намеренно и сознательно убивая гражданских. Понимают, что где-то там проходит вероятное направление будущего украинского наступления, которое отразить без авиации они не смогут. Поэтому, сейчас таких ударов, скорее всего, будет больше. Пытаются нащупать «Пэтриоты».
>Ни дня без высера про невероятный контрнаступ у голубого трио: Резников-Данилов-Буданов
Ви теж помітили, що вони під#раси? А то я думав, що це лише я.
Треба ще стільки. повільно збір йде, тому поширюйте.
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✅2 комплекса секретних, без підсвіту (6,0М грн);
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Що більше хотіти?
А каже,що готові...
Якщо брати термін в глобальному сенсі,то сн опиниться на смітнику історії і про ес-ен будуть згадувати,як дурний сон,який ненароком окунув більшість,а війна вже буде в минулому і буде називатись Велика Вітчизняна війна.
А так - це просто НАСТУП. Великий, генеральний, які хочете епітети додавайте на ваш смак.
Писки закрили яйкожери ненаситні! Не заважайте ЗСУ своїм квартальним хайпом!