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Підготовка до контрнаступу завершується. У глобальному сенсі ми готові, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Підготовка Сил оборони до контрнаступу перебуває на завершальній стадії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков на пресконференції.

"Підготовка завершується, тому що окрім зброї та військової техніки ще має бути опанування її нашими військовослужбовцями. А ми дуже сучасні системи отримали... Нагадаю, що окрім танкової коаліції (куди в першу чергу входять танки Leopard-2 плюс Challenger, а Leopard-1 трохи пізніше приїдуть), ми чекаємо ще потім Abrams. Але Abrams у цьому контрнаступі брати участь не будуть, думаю. Але наші екіпажі вже поїхали на навчання", - зазначив очільник МО.

За його словами, наразі Україна має достатньо велику кількість броньованої техніки.

"Сама техніка оголошена, підготовлена та частково поставлена. А є техніка, на якій завершуються навчальні програми, і вже тоді екіпажі разом з нею пробудуть, коли буде визначений час та місце. Якщо у глобальному сенсі, то ми готові", – наголосив Резніков.

Він зауважив, що рішення про дату та місце початку контрнаступу ухвалить Генеральний штаб. Також міністр додав, що не має права розкривати деталі, оскільки росіяни також моніторять український інформаційний простір.

Читайте: Резніков про зброю для України: Залишилися літаки та хіба що "Зірка смерті"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+66
Закрий ******, мародер.
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28.04.2023 12:57
+34
Бери палку і вперед. Задовбали вже ці довбні.
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28.04.2023 13:00
+27
не "мы"кай, зелёная продажная гнида
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28.04.2023 13:02
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Закрий ******, мародер.
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28.04.2023 12:57 Відповісти
Резніков каже правду, ЗСУ вже давно готові, але чекали може путін сам помре.
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28.04.2023 13:09 Відповісти
Тіки не по яйцям.
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28.04.2023 13:23 Відповісти
Як же мене бIсить це " РЕЗИНОВОЕ ИЗДЕЛИЕ "
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28.04.2023 23:36 Відповісти
Знову ''підігріває''! А потім будуть крайніх шукати!
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28.04.2023 12:59 Відповісти
Бери палку і вперед. Задовбали вже ці довбні.
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28.04.2023 13:00 Відповісти
не "мы"кай, зелёная продажная гнида
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28.04.2023 13:02 Відповісти
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядей!
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28.04.2023 13:04 Відповісти
А як же веганьске меню ????
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28.04.2023 13:03 Відповісти
яке ж воно кончене...
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28.04.2023 13:03 Відповісти
яйця запуплені в необхідній кількості??? Треба відзвітувати
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28.04.2023 13:04 Відповісти
мародер рєзніков яєць на 5 млрд знову накупив?
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28.04.2023 13:04 Відповісти
/"весільний міністр" додав, що не має права розкривати деталі\
Дуже сподіваюся, що тобі деталі також ніхто не розкриватиме
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28.04.2023 13:06 Відповісти
это хорошая новость, значит оружие и боеприпасы поступают в нужном количестве
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28.04.2023 13:06 Відповісти
Нє. Тут модно верещати "зрада"....
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28.04.2023 21:16 Відповісти
Ще дату,час та координати оголоси....
ЯйцеГоловий...
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28.04.2023 13:06 Відповісти
залишилося роздати брендбуки і вперьод!!
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28.04.2023 13:08 Відповісти
Залишилось отримати дозвіл косооких!

27.‎04.‎2023

В своїй розмові з Зеленським Сі просив не починати наступ до його переговорів з Путіним

" ... 在我與俄羅斯總統協商之前不要升級軍事行動。" Не нагнітайте бойові дії, доки я не проконсультуюсь із Президентом Росії
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28.04.2023 13:15 Відповісти
У нього є пару днів щоб подзвонити - так сприймаються ці прохання.
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28.04.2023 13:26 Відповісти
Фабержеголовий 3,14zдобол!
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28.04.2023 13:08 Відповісти
Одійот . Вони граються в "Іду на ви" ? Так попереду на "ліхом канє"
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28.04.2023 13:08 Відповісти
дату и место ПОЖАЛУЙСТА , а я покажу дорогу на МАСКВУ !!!!
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28.04.2023 13:08 Відповісти
Как жаль, что на посту министра обороны не военный стратег и тактик, а обычный болтун

и бездельник.
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28.04.2023 13:09 Відповісти
Стратегом і тактиком йому бути необов'язковою Погано що він - злодюга.
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28.04.2023 13:41 Відповісти
Частина морських піхотинців з Азовмашу стверджують, що до останнього нічого не знали про полон. Командування нібито віддало наказ про вихід на підмогу іншому підрозділу, деяким військовим говорили про зелений коридор. Всі бійці виходили без зброї.
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28.04.2023 13:09 Відповісти
Зато їхні " командіри" не надякуються ОП за відпочинок у сонячній Туреччині(((( а, деякі морпіхи , то якісь злобні парахаботи !
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29.04.2023 00:58 Відповісти
І ще конкретну дату не забудь виставити.
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28.04.2023 13:10 Відповісти
Оно тупое или это такой хитрый план?
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28.04.2023 13:10 Відповісти
идиот..без авиации потери будут колоссальные.....
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28.04.2023 13:11 Відповісти
В СМИ многое не рассказывают. Я думаю что вопрос с авиацией будет решен. Атаковать недостаточными силами - залог провала. А коль подготовкой к наступлению занимаются в том числе генералы НАТО, там все будет укомплектовано и еще с запасом.
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28.04.2023 13:38 Відповісти
50+ миг-29, можливо модернізованих до рівня су-35
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28.04.2023 17:31 Відповісти
Осторожность подсказывает, что операцию планирует совсем не Резников, он только озвучивает в медиа-пространство некоторую информацию.
Соответственно и комментировать не стоит. ПОКА.
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28.04.2023 13:11 Відповісти
У свідченнях всіх очевидців фігурує два імені - Микола Бірюков (командир 501го батальйону) і Костянтин Безсмертний (старший лейтенант, права рука Бірюкова). Їх називають ймовірними ініціаторами виходу з Азовмаші-Ілліча.
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28.04.2023 13:13 Відповісти
Ракетная атака россиян утром не нанесла ущерба энергосистеме - Укрэнерго
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28.04.2023 13:14 Відповісти
Юрій Бутусов

3 ч. ·

Реальна розмова у командуванні НГУ:

- Які завдання ставить офіс щодо розгортання бригад наступу?

- Затверджуються брендбуки, визначені куратори, ведеться пошук амбасадорів.

- Що це?

- Брендбуки - це піар, куратори - це люди з ресурсами, які відповідають за різні бригади, амбасадори - це популярні люди, телеведучі, співаки, які просувають проект у медіа.

- Ну в такому разі, сподіваюсь, приземлені питання щодо особового складу, офіцерів та сержантів, мобілізованих з військкоматів, місць базування, полігонів, озброєння, *********** вирішуються на такому ж висококультурному рівні...
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28.04.2023 13:15 Відповісти
это он ждет жест доброй воли от русни
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28.04.2023 13:16 Відповісти
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик решил лично «поприветствовать» российских оккупантов.Он отправился на передовые позиции Сил обороны, где принял участие в минометном обстреле захватчиков, лично «угостив» их 120-мм снарядами.На обнародованных в соцсетях кадрах, перед этим Усик оставил на одном из «подарков» свой автограф, а также лозунги «Слава Украине!» и «Жыве Беларусь!».
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28.04.2023 13:21 Відповісти
Ура! Мєдальку ватану за показуху!(((
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29.04.2023 00:59 Відповісти
"Також міністр додав, що не має права розкривати деталі, оскільки росіяни також моніторять український інформаційний простір."
Певно, вже не залишилося таких деталей, про які б всі ці балакуни ще не вибовкали в інфопросторі.
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28.04.2023 13:22 Відповісти
Меньше бы конечно трындеть надо официальным лицам об этом...
Блогеры и всякие эксперДы на Ютубе и в телеге, то фиг с ними, они никто и звать их никак, но министру поменьше надо.
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28.04.2023 13:22 Відповісти
Мультфильм был , в нём очень похожий эпизод - ограбление по итальянски назывался .
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28.04.2023 13:22 Відповісти
Слушай сюда, я давно понял, что нельзя переть против природы, тещи и странных украинцев
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28.04.2023 13:26 Відповісти
--- Завтра Марио идет грабить банк!! ( Резников идет в атаку!)

Кто бы ему заткнул пасть....
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28.04.2023 20:07 Відповісти
Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Николаевская, Херсонская, Запорожская, Днепропетровская - это области, которые подверглись ракетному удару. Никакие военные или даже близко к ним объекты не поражены, удары пришлись по жилым домам, много погибших.

Они ищут системы ПВО, намеренно и сознательно убивая гражданских. Понимают, что где-то там проходит вероятное направление будущего украинского наступления, которое отразить без авиации они не смогут. Поэтому, сейчас таких ударов, скорее всего, будет больше. Пытаются нащупать «Пэтриоты».
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28.04.2023 13:24 Відповісти
Лучше б молчал. Этот министр за 2 дня до 24.02 говорил, что не видит ударных групп кацапов, потому нападения не будет.
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28.04.2023 13:25 Відповісти
Може він просто даун, через це й не бачив
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29.04.2023 07:42 Відповісти
Ни дня без высера про невероятный контрнаступ у голубого трио: Резников-Данилов-Буданов.
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28.04.2023 13:26 Відповісти
@ Your Liege

>Ни дня без высера про невероятный контрнаступ у голубого трио: Резников-Данилов-Буданов

Ви теж помітили, що вони під#раси? А то я думав, що це лише я.
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29.04.2023 01:21 Відповісти
А потом эта лысая головка в очках скажет, что наступление уже было, но мы его не заметили.
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28.04.2023 13:26 Відповісти
Враження що він ворог. Для чого це перегрівання? Для чого він зробив заяву що залишились лиш літаки та зірка смерті? Не треба давати партнерам можливість лиш після одного наступу заявити що все давайте домовлятись. Наступів має бути стільки скільки знадобиться для деокупації всієї України.
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28.04.2023 13:27 Відповісти
Единственное, о чем просимо наших бойцов перед контрнаступом - не брать в плен рашистов. Убивать эту мразь на месте. Ни одна рашистска СВОолочь не должна остаться живой.
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28.04.2023 13:28 Відповісти
Сколько в плену военных ВСУ и как вы их собираетесь вытаскивать?
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28.04.2023 13:40 Відповісти
Или может не собираетесь? Дескать пусть дохнут, главное пленных не брать. Если вы несогласны с моими словами - предлагайте свой вариант.
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28.04.2023 13:50 Відповісти
Да, главное пленных не брать. Считайте, что пленные уже умерли.
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28.04.2023 13:58 Відповісти
Военные ВСУ уже все умерли в плену? Я правильно вас понял?
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28.04.2023 14:00 Відповісти
Нет. Похоже у тебя понималка отсохла, а болталка ещё дрибезжит
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28.04.2023 15:35 Відповісти
Це завжди працює в оба боки, Україна не бере, й рососія не бере. Плюс а обмін ким робити? Українські хлопці та дівчата хочуть додому теж
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29.04.2023 07:41 Відповісти
заходьте у телеграм Мадяра та донатьте на БПЛА. Вже зібрано 20 000 000.
Треба ще стільки. повільно збір йде, тому поширюйте.
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28.04.2023 13:29 Відповісти
так за такие деньги можна СтарШип купить Маска
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28.04.2023 13:33 Відповісти
НА ЩО САМЕ ЗБІР ?

✅130 дронів Мавік 3 + Мавік 3 pro для 25-30 підрозділів на Авдіївському напрямку (~9,75М грн)

✅15 000 плат ініціації цукерок на fpv дрони-камікадзе для сотень підрозділів (5,25М грн)

для роти Птахи Мадяра, 59 ОМПБр:

✅3 комплекса (9 бортів)- кращого серійного українського бомбера R-18 («Обережно, падає бімба») 7,33М грн)
Комплекси побудовано, додаткові пілоти навчання закінчили днями;

✅2 комплекса секретних, без підсвіту (6,0М грн);

✅Доплата за 2 заавансованих раніше та побудованих розвідувальних комплекса Валькірія (по два борти в кожному комплексі), (1,52М грн);
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28.04.2023 13:35 Відповісти
и тут Лешу понесло
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28.04.2023 13:30 Відповісти
Ждемо хороших новин з фронту!
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28.04.2023 13:32 Відповісти
До чого готовий резніков, до контрнаступу? Не сміши курінні яйця, до наступу готові ЗСУ і Залужний.
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28.04.2023 13:35 Відповісти
Батальйони "Рєзнікова " готові штурмовати Монако і Куршавель. А також ж здійснити марш кидок на вілли воєнкомів в Іспанії
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28.04.2023 13:40 Відповісти
Я вже старий, але до такого батальону згожусь. Запишіть мене.
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29.04.2023 01:18 Відповісти
Надеюсь будет десант в Крым и взятие Армянска а потом Джанкоя.....нам нужно край застолбить за собой Крым,хотябы верхнюю часть пока наши уважаемые западные партнёры не вырубили поставки и не заныли о переговорах.
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28.04.2023 13:42 Відповісти
Как вы собираетесь десантироваться, с моря или с воздуха? Десант вообще очень сложная и очень рискованная операция, с небольшими шансами на успех.
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28.04.2023 13:52 Відповісти
Зеленський доручив Залужному відправляти воєнкомів із центрів комплектацій на фронт, - Резніков
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28.04.2023 13:48 Відповісти
Если это будет реализовано - мое уважение тому должностному лицу, кто это сделает. Это только на пользу.
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28.04.2023 13:54 Відповісти
Та це дописувач так пожартував. Це - іронія.
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29.04.2023 01:17 Відповісти
І шо, верховний вже навчився розбирати-збирати автомат? Тоді звісно - готові.
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28.04.2023 13:51 Відповісти
"В глобальном смысле мы готовы, осталось только передать х**лу карты, даты и схемы движения колонн- Резников
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28.04.2023 13:56 Відповісти
Вот-вот. что ни день, так какой нибудь болтун, мелет языком по секрету всему свету. им видимо все кажется что они на сцене шапито-95.
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28.04.2023 14:02 Відповісти
Там,навіть,радник Подоляк,в якого брат-полковник гру,має доступ до військових таємниць.
Що більше хотіти?
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28.04.2023 17:13 Відповісти
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28.04.2023 14:39 Відповісти
Контрнаступление будут транслировать в прямом эфире по CNN. Все права защищены.
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28.04.2023 14:40 Відповісти
Не треба ля-ля, дорослі люди а ротяка не закривается
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28.04.2023 14:58 Відповісти
В Бахмуті,нажаль,складна ситуація...
А каже,що готові...
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28.04.2023 14:59 Відповісти
Вы не панимаете! Это другое!
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28.04.2023 15:12 Відповісти
Ну и чем этот мародёр планирует прикрывать наступление ЗСУ,арт.снарядов нет и т.н. партнёры будут поставлять их в течении года,тактической авиации нет,а без нее невозможно срывать перемещение подкреплений московитов, РСЗО на фронте очень мало, будем брать подготовленные позиции как Вагнер Бахмут- трупами закидывать?
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28.04.2023 15:11 Відповісти
О, майн либен! Если бы всё было так просто... (с)
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28.04.2023 15:15 Відповісти
Зе-дитсадок, ля...
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28.04.2023 15:37 Відповісти
А путло попередили, що ми готові?
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28.04.2023 15:37 Відповісти
козир у штатному режимі доповів як завжди
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29.04.2023 08:20 Відповісти
"Підготовка до контрнаступу завершується. У глобальному сенсі ми готові, - Резніков."
Якщо брати термін в глобальному сенсі,то сн опиниться на смітнику історії і про ес-ен будуть згадувати,як дурний сон,який ненароком окунув більшість,а війна вже буде в минулому і буде називатись Велика Вітчизняна війна.
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28.04.2023 17:10 Відповісти
Зелёное ворье.Единственное на что вы готовы,так это воровать без конца
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28.04.2023 19:42 Відповісти
Який в ж-пі КОНТРнаступ? Для КОНТР- повинен бути НАСТУП з того боку, який ми або відбили, або попередили і тоді пішли у КОНТРнаступ.

А так - це просто НАСТУП. Великий, генеральний, які хочете епітети додавайте на ваш смак.
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29.04.2023 01:15 Відповісти
Зепіарщики як ви задрали пздти наввипердки! Вашої заслуги тут немає - нуль, навіть менше!
Писки закрили яйкожери ненаситні! Не заважайте ЗСУ своїм квартальним хайпом!
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29.04.2023 03:10 Відповісти
Хай рєзніков посидить в окопі хоч тиждень. І це стосується всіх цих балоболів шо кожен день розказують про контрнаступ. Закрийте свої пики!
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29.04.2023 07:37 Відповісти
хтось заткне цього яйцеголового мародера?
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29.04.2023 08:18 Відповісти
Когда замолкают орлы ,тогда начинают болтать попугаи.
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29.04.2023 08:38 Відповісти
Коли льви слабшають, шакали нагліють
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29.04.2023 10:24 Відповісти
 
 