"Підготовка до контрнаступу завершується. У глобальному сенсі ми готові, - Резніков."

Підготовка Сил оборони до контрнаступу перебуває на завершальній стадії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр оборони Олексій Резніков на пресконференції.

"Підготовка завершується, тому що окрім зброї та військової техніки ще має бути опанування її нашими військовослужбовцями. А ми дуже сучасні системи отримали... Нагадаю, що окрім танкової коаліції (куди в першу чергу входять танки Leopard-2 плюс Challenger, а Leopard-1 трохи пізніше приїдуть), ми чекаємо ще потім Abrams. Але Abrams у цьому контрнаступі брати участь не будуть, думаю. Але наші екіпажі вже поїхали на навчання", - зазначив очільник МО.

За його словами, наразі Україна має достатньо велику кількість броньованої техніки.

"Сама техніка оголошена, підготовлена та частково поставлена. А є техніка, на якій завершуються навчальні програми, і вже тоді екіпажі разом з нею пробудуть, коли буде визначений час та місце. Якщо у глобальному сенсі, то ми готові", – наголосив Резніков.

Він зауважив, що рішення про дату та місце початку контрнаступу ухвалить Генеральний штаб. Також міністр додав, що не має права розкривати деталі, оскільки росіяни також моніторять український інформаційний простір.

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