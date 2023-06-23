УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10069 відвідувачів онлайн
Новини
7 577 81

Арахамія після розслідування щодо одеського військкома Борисова ініціює звернення для перевірки військкомів всіх областей

арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після розслідування ЗМІ щодо нерухомості родини Одеського військкома Євгена Борисова в Іспанії ініціює звернення для проведення аналогічних перевірок щодо військкомів усіх областей.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Подивився розслідування Михайла Ткача про військкома. У мене просто відняло мову. Як член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки ініціюю розгляд цього випадку й детальне його висвітлення в засобах масової інформації. Готую звернення до правоохоронних органів і беру під особистий депутатський контроль хід розслідування", - зазначив парламентар.

Також, додав Арахамія, він ініціює звернення до уповноважених органів, щоби провести аналогічні перевірки стосовно військкомів усіх областей.

Як раніше повідомлялося, у мережі з’явилася інформація, що одеський військком Євген Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував деяку інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

В ОК "Південь" заявили, що службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи.

Читайте: Дружина одеського військкома Борисова "швидко розкрутилась у бізнесі", а чоловік роками сидить на одній посаді, - Бутусов

Автор: 

Одеса (5601) військкомат (434) Арахамія Давид (1112)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+26
Ахахахахах, бляха муха, лучше бы молчал
показати весь коментар
23.06.2023 09:44 Відповісти
+25
Ото бабла нагребе цей мавпоподібний після таких "перевірок"!!!
показати весь коментар
23.06.2023 09:45 Відповісти
+22
Шукає тих хто не поділився.... вони порахували й зрозуміли що їх "нєлохів" кидають на бабло як "лохів"..... треба покарати тих хто не справно ділиться.
показати весь коментар
23.06.2023 10:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ахахахахах, бляха муха, лучше бы молчал
показати весь коментар
23.06.2023 09:44 Відповісти
Хламия пестун
показати весь коментар
23.06.2023 09:48 Відповісти
Той весь бізнес з військоматами, хабарами та відкатами ініціювала та контролює особисто Абхазьська мавпа Аграхімія. Він ініціює перевірку самого себе??!?!?!
показати весь коментар
23.06.2023 09:51 Відповісти
Шукає тих хто не поділився.... вони порахували й зрозуміли що їх "нєлохів" кидають на бабло як "лохів"..... треба покарати тих хто не справно ділиться.
показати весь коментар
23.06.2023 10:00 Відповісти
Похоже на те бо Одеському козлу після перевірки наказали приступить до роботи в Одесі.
показати весь коментар
23.06.2023 11:24 Відповісти
там просто "не заніс, пацюк"...
показати весь коментар
23.06.2023 09:59 Відповісти
Ото бабла нагребе цей мавпоподібний після таких "перевірок"!!!
показати весь коментар
23.06.2023 09:45 Відповісти
Ініціюють, "розслідують", нічого не знайдуть, всіх залишать на посадах.
Тепер питання: а чого ми взагалі воюємо, якщо "русскій мір" все одно міцно сидить в головах?
Якщо навіть переможемо на полі бою, все одно через п`ять років ситуація "Ющенко->овощ" і "Порошенко->зєля" повториться, тільки цього разу росія буде готова і діятиме напевно.
показати весь коментар
23.06.2023 09:46 Відповісти
У цьому розслідуванні головне не вийти на себе самих. Бо тоді невдобно буде, коли люди дізнаються скільки бабла бандити воєнкоми і прикордонники замутили на ухилянтах.
показати весь коментар
23.06.2023 09:52 Відповісти
Не повториться.
показати весь коментар
23.06.2023 09:54 Відповісти
Впевненості у цьому немає.
Ми обожнюємо ходити по граблях. Русня теж, але вона хитріша і має чим лікувати синці.
показати весь коментар
23.06.2023 09:57 Відповісти
Насправді ми всі в більшій чи меньшій мірі заражені русскім міром. Від правди не втекти. Але ситуація склалась так що виїхали з країни і не планують повертатись ті люди в яких цей мір сидів глибше. Південь і схід країни зруйновані, люди розсіяні. Психіка багатьох отримала удар саме 24.02.22 а не в 14 чи навіть раніше. І відповідно реакція в них була гостріша, глибша і така що матеме довготривалий ефект. Це при тому що самі ідеї і концепції русского міра для них залишаться актуальними. Але все що повязане з росією вони будуть відкидати, або відкидати звязок цих речей з москалями. Аваков з його концепцією слобожанського руского язіка це той випадок. Точніше підтримка цієї концепції а не сам Аваков.
Є всі підстави вважати що відношення до москалів буде в нас таке як до ляхів в 1650-90 роках. А не таке як відношення в новгородців до москалів після другої війни.
показати весь коментар
23.06.2023 10:17 Відповісти
Закінчиться війна, повернуться хлопці - суспільство зміниться і ДУЖЕ сильно.
показати весь коментар
23.06.2023 11:24 Відповісти
"а чого ми взагалі воюємо" - щоб русні було не так легко зробити наш геноцид.

І це ще не факт що через 5 років ситуація погіршиться, може нарешті патріоти помудрішають відростять мозок, стануть справжньою елітою та нарешті навчаться обманювати бидло, маніпулювати та робити шоу і використовувати шоуменів як Зе.
показати весь коментар
23.06.2023 10:06 Відповісти
нарешті навчаться обманювати бидло, маніпулювати та робити шоу і використовувати шоуменів як Зе
Здравствуй, дівний русскій мір.
Русня з таким знайде спільну мову на раз-два. Як з зекомандой зараз. У таких "тандемах" рівноправні відносини неможливі, тож повториться "овощ": всі керівні посади країни під ФСБшниками.
показати весь коментар
23.06.2023 10:20 Відповісти
Перераховане мною це лиш інструменти. А використання інструментів однакового типу не є гарантією для спільної мови. Дивіться на приклад рейху та совка. Оба режими по методах були нацистами. (до речі тому совок назвав гітлерівців фашистами) Оба режими знищували інші народи щоб створити своїх людей. Рейх робив арійських людей. СССР робив радянських людей. Но як бачите все для них закінчилось війною на взаємне знищення.
показати весь коментар
23.06.2023 10:27 Відповісти
Ми маємо брати приклад з демократій, а не вигадувати автоктаричний велосипед.
Чомусь КНДР, КНР, Іран і росія чудово знаходять спільну мову, не дивлячись на религійні та ідеологічні розбіжності.
показати весь коментар
23.06.2023 10:40 Відповісти
Я вам взагалі то описав інструменти демократій.

Обманюють та маніпулюють бидлом демократії, а не тоталітарні режими. Це для демократій важлива думка бидла. А там де є цар на бидло всім срати.

Демократії беруть владу за рахунок шоу. Автократії за рахунок сили.

Демократії тримають владу шляхом популізму та пропаганди через медіа відповідних цінностей чи ідей, і навіть якщо потрібну еліті партію не обрали то це лиш мотивація збільшити силу пропаганди чи змінити метод пропаганди щоб на інших виборах бидло точно обрало цей курс.

А автократії беруть владу шляхом знищення всіх можливих лідерів. Та тримають владу шляхом терору.
показати весь коментар
23.06.2023 10:52 Відповісти
Навіщо тоді тоталітарним режимам потужні машини пропаганди, якщо на думку бидла там насрати? І нащо там блокують альтернативні думки, коли у демократичних брехунів і маніпуляторів є свобода слова? "Залізну завісу" Запад створив довокла СРСР, або навпаки?
І як ви зараз оціните правління Зє, який вміло і вдало маніпулював, обманював та робив шоу?
показати весь коментар
23.06.2023 11:00 Відповісти
"потужні машини пропаганди" - а з якою аудиторією ці машини працюють та працювали? Часом не із нашою? Часом не з аудиторією колективного заходу? Кому це вони розказували що "нас там нет", "це ополченці та громадянська війна", "рф процвітає і т.п.", "будете мати пенсії", "захід загниває, сімейні цінності", "жидомасони та геноцид словян"? Все це було на зовнішню аудиторію. Вже не кажучи за те що деякі політологи називають рф гібридним режимом...

"І нащо там блокують альтернативні думки" - щоб там не появлялось нових суспільних лідерів. Тому що навіщо когось вбивати коли за ним вже йде стадо, якщо можна його зачистити як тільки появились перші сигнали.

"який вміло і вдало маніпулював" - а ось це зараз вже ви маніпулюєте. Підмінюєте. Бо яке значення має те, як править той хто прийшов на брехні, в доказі ефективності що брехня-маніпуляції як інструмент гарантує перемогу над тими лохами хто їх не застосовує до бидла.

Зрозуміте. Якби ЄСолідарність і ПП не були такими лохами, а теж застосовували ще тоді ці методи і привели до влади свого Шоумена то зараз при владі були б вони. І цей прихід на маніпуляціях та робота через шоумена-шоуменів не помішали б їм бути ефективними.
показати весь коментар
23.06.2023 11:33 Відповісти
яке значення має те, як править той хто прийшов на брехні
Спробував, сподобалось, працює брехня, отже бреше далі. Хіба ні? "Корупцію вже подолано" у заяві від "слуг" і одеський воєнком - як це в`яжеться?
За брехню відповідати треба. На Заході - не переоберуть на новий термін, віддадуть голоси опозиції. А тут можна брехати все життя, нічого, пролазить. В зєкоманді є колишні риги. Всі знають, що риги - і що? А нічого.
Як так у демократій виходить? Всі там брешуть, маніпулюють, але чомусь нормально живуть, до них звідси тікають, і з рашки, а не навпаки.
показати весь коментар
23.06.2023 11:41 Відповісти
"працює брехня, отже бреше далі. Хіба ні?" - дуже поганий підхід для еліти. Брехати треба щоб прийти до влади і владу тримати, но не щоб обманювати самих себе і дозволяти грошам шляхом корупції йти поза общак.

"На Заході - не переоберуть на новий термін" - Ви на жаль не зрозуміли що я описував. На заході еліта не представляє свої інтереси одним депутатом чи однією партією. Вони для тамтешньої еліти як шкарпетки. Шоумени які роблять шоу а потім балатуються чи кажуть бидлу за кого голосувати це не наше явище. Арнольд вам в приклад. І живе захід так добре тому що їх еліта обманює своє бидло на користь не тільки окремих індивідів з еліти, і навіть не на користь лише еліти (вони це переросли), а на користь всієї держави, на користь всього суспільства. Фішка в тому що сама їх еліта не такі імбецили як ті кого ми привикли називати елітою у нас. Там це роди із неймовірно великим досвідом, накопиченими знаннями. А у нас? А у нас їх майже не було (в рі цар творив що хтів, лиш на заході України уціліли якісь еліти і то лиш до совка), і всіх чуть кращих зачистив совок.
показати весь коментар
23.06.2023 12:25 Відповісти
Свіженьке.
Зеленський не виконав власну настанову направляти військкомів на передову, - Бутусов про начальника Одеського ТЦК Борисова Джерело:
Брехати можна, щоб прийти до влади. А потім вже не зупинишся, бо і легко, і вигідно, і на запитання незручні якось відповідати треба.
Я західну еліту не знаю. Знаю тільки, що там точно немає яєць по 17 замість дронів під час війни і мільярдів на асфальт і скорочення ВПК напередодні. І там народи не обирають вчорашніх клоунів та двічі несудимих крадіїв капелюхів.
показати весь коментар
23.06.2023 12:32 Відповісти
Но без маніпуляцій та брехні ти до влади не прийдеш. Що сильно помогло ПП те що він вирішив після зашквару із "завершити ато за 3 тижні" більше не брехати? Фіг там. Він і його партія пролетіли. А міг би мати всю владу. Зробив би собі ручного шоумена по аналогії із Зе. Купив би чи рейдернув всі круті масмедіа, змі. Забабахав би свій серіал маніпуляцію для бидла, свої шоу для бидла, і взяв би через свого шоумена всю владу зробивши його презом, а потім просто б продовжив просувати ті наративи що просував до 2019 про армію, мову, віру. Но ні він це не робив. І це зробив коломойський та рф, і після виборів країна відмовилась та до повномасштабної війни не згадувала ні про рпц(термос та баканов), ні про мову (какая разніца на каком язике), ні про армію (не буде грошей на дороги).
показати весь коментар
23.06.2023 14:21 Відповісти
Так зє набрехав більше. Жодної обіцянки не виконав, навпаки.
Брехня - це стихія русні. Ви її на цьому тлі не переграєте, і якщо зробили ставку на брехню, то обов`язково програєте.
В демократії ще є ЗМІ, які можуть викопати правду, опублікувати і тим обвалити кар`єру політика, що збрехав.
В США був Вотергейт і відставка Ніксона. У нас за "вагнєргєйт" хоч хтось відповів? А за розмінування Чонгару?
показати весь коментар
23.06.2023 14:32 Відповісти
І все ж ви не розумієте... Ну відставили Ніксона і що з того? Він лиш маріонетка, шоумен-політик справжньої еліти. Чи може це Ніксону належать дофіга виробництв і іншого?

"ще є ЗМІ, які можуть викопати правду" - і? Люди вірять в те що хочуть вірити. Якщо всі масмедіа переконуватимуть що наркоман був святим і треба через це цілувати ноги, то стадо буде так робити не зважаючи на те що будуть змі які опублікують його справжню біографію. І я не кажу що це була погана вистава, ні, ця вистава для США була корисна бо у них страшна проблема расизму та розділення на різні групи що не розмножуються між собою, настільки це велика проблема що ми тут собі навіть не уявляємо. У нас на їх фоні моноетнічна країна із абсолютною єдністю.

"У нас за "вагнєргєйт" хоч хтось відповів? А за розмінування Чонгару?" - а хто міг відповісти якщо на брехні прийшли зовсім не патріоти та не еліта, а гора "какая разніца", гора "бидла", гора агентури "русні" і все це під керівництвом чужої еліти та тих хто себе з українством не асоціює (типу Коломойського, типу русні з кремля і т.п..)
показати весь коментар
23.06.2023 15:14 Відповісти
Ще раз. Чим більше брехні та маніпуляцій - тим ближче до росії.
Доведено овочем і зєлєю.
Трамп - популіст, обіцяє закінчити цю війну за 24 години. Його ставлення до ***** відоме: класний парєнь.
у них страшна проблема расизму та розділення на різні групи
Генетично не існує нації "американці". Це пекельний коктейль з усіх націй світу. Але спробуйте сказати американцю, що США - то не країна, а збіговисько за інтересами, тому що не має титульного етносу.
І доречі, як ви відрізните брехуна-патріота від брехуна-русофіла? Обидва вам будуть однаково вправно брехати про любов до "нєньки".
показати весь коментар
23.06.2023 15:28 Відповісти
"Доведено овочем і зєлєю" - доведено? Це лиш ілюстрація що вони краще оперують тими методами. Я ж можу вам навести брехню від іншої сторони наприклад золото Полуботка, наприклад що в ЄС немає корупції і вони нам бажали та бажають тільки добра, наприклад що можна було закінчити АТО за 3 тижні, і так далі.

"класний парєнь" - і тим не менш це за Трампа над Україною літали Оспрі. І так я не кажу що він на нашій стороні, ні, він на своїй стороні і зараз його інтереси можуть цілком співпасти з інтересами рф, но зверніть увагу на Маска. Що він тільки не говорить на користь рф, але ми використовуємо його старлінки та інші веселі речі. Слова досить часто це лиш шоу.

"збіговисько за інтересами" - ось вони намагаються цю проблеми вирішити, но не шляхом геноциду як було прийнято раніше, а шляхом щоб всі з усіма змішались.

"відрізните брехуна-патріота" - розмірковуєте над тим як більшості відрізнити хто з брехунів для них краще? А більшості то і не треба відрізняти. Шоумен від патріотів буде з на порядок більшим шансом перемагати бо він банально менше є зашквареним чим шоумен від русні. Ви самі бачили що не зважаючи на весь антирейтинг ПП та відсутність шоу для бидла він всеодно набрав достойні відсотки. А тепер представте собі що від патріотів був би шоумен, хлопець з народу, що весь антирейтинг і всі фейки які придумала русня про ПП на шоумена не поширюються. Що він бидлу обіцяє все те що обіцяв ЗЕ, но при тому ще й має голоси 25%, і не має зашкварів.

Но якщо ви хочете для себе все ж знати як відрізнити то це не важко. Треба просто все пам'ятати, в ідеалі користуватись пам'яттю пк (мати колекцію зашкварів, фото, відео, нотаток і т.п. на кожного), і все це аналізувати. А ще можна схалтурити і подивитись яке ставлення в інших з патріотичної спільноти, які вони предяви кидають, що згадують і чи взагалі підтримує спільнота (та головне її оф. лідери) цього шоумена чи заявляє що він шоумен від русні.
показати весь коментар
23.06.2023 16:27 Відповісти
Шоумен від патріотів буде з на порядок більшим шансом перемагати
Не факт, далеко. Русня вміє робити найкрасивішу "картинку", як з Голобородьком.
Треба просто все пам'ятати, в ідеалі користуватись пам'яттю пк (мати колекцію зашкварів, фото, відео, нотаток і т.п. на кожного)
Єдине, що можна зробити зараз. Запам`ятовувати засранців, щоб не обрати знову. Та обирати доведеться не того, у кого "зашкварів" немає, а того, у кого їх мінімальна кількість. Святих немає. Кожен має знати, що просто так нічого не минеться. Так демократія і працює.
показати весь коментар
23.06.2023 16:58 Відповісти
плюс ідеома: "Царь-батюшка всегда прав!"
показати весь коментар
23.06.2023 11:26 Відповісти
Та всх треба перетрахувати -- включно з Арахамією .
показати весь коментар
23.06.2023 09:47 Відповісти
А самого агрохімію коли перевірять?
показати весь коментар
23.06.2023 09:48 Відповісти
Оо, абрахамія намалювався. Тоді і різних ''рєзнікових'' перевіряйте!
показати весь коментар
23.06.2023 09:48 Відповісти
Розумію що мову відняло таке бабло і на одного
показати весь коментар
23.06.2023 09:49 Відповісти
Потрібно влаштувати перевірку не тільки військкомів а й всієї зеленої банди
показати весь коментар
23.06.2023 09:49 Відповісти
А чому ******** не ініціює звільнення воєнкома з посади? Не на часі, бо сирський непогано заносить бабала у оп?!
показати весь коментар
23.06.2023 09:50 Відповісти
Ця мавпа коломайши ще пробує щось ініціювати?
показати весь коментар
23.06.2023 09:51 Відповісти
цирк шапито, у мавпи з гір репутація зрадника та брехуна, а бачиш його зачепило

Борисов переплюнув ЗеКів
нахабством, безпринципністю, відсутністю моралі та військової честі
показати весь коментар
23.06.2023 09:51 Відповісти
З врахуванням того, що та первірка закінчилася позитивно для одеського воєнкома, виглядає так, що Арахамія відшукав неконтрольовані його партією потоки збагачення в обличчі інших воєнкомів.
показати весь коментар
23.06.2023 09:52 Відповісти
Не в "обличчі", а в особі. Так українською буде правильно. Будь ласка, не сприймайте, як особисту образу.
показати весь коментар
23.06.2023 10:59 Відповісти
Які образи! Тільки дурні можуть ображатися на слушні зауваження.
показати весь коментар
23.06.2023 14:19 Відповісти
Давненько хламідію чутно не було.
показати весь коментар
23.06.2023 09:53 Відповісти
Риба гніє з голови.
показати весь коментар
23.06.2023 09:57 Відповісти
Военкомам придется теперь делиться, а то совсем обнаглели
показати весь коментар
23.06.2023 09:57 Відповісти
З ним не поділились?
показати весь коментар
23.06.2023 09:58 Відповісти
Не бл9ть "чесність та патріотизм " у Абхазця до України прокинулись..... звісно що це аудит потоків.
показати весь коментар
23.06.2023 10:02 Відповісти
певно з яйцеголовим
показати весь коментар
23.06.2023 10:53 Відповісти
"Хвали мене мій рот, бо розірву"
показати весь коментар
23.06.2023 10:00 Відповісти
Ось що я Прочитав-
Военкомам Піднимуть АбонПлату...
*Арахімія*
показати весь коментар
23.06.2023 10:05 Відповісти
Офшорный аферист, крышеватель схем , договорняков, Абхазская Макака на которой не где ставить метки, закупка рашистского электричества через беларусь, через его офшоры и корниенко, договорняк с абрамовичем, лобирования косоглазых, сдача интересов Украины в Турции и Франции , гуманитарка, награждение и пиар его потаскух и это Уё...ще как и все слуги Уродов открывает пасть...вот это ЗЕледрочеры ваши сваты, квартал и Гавнофон...
показати весь коментар
23.06.2023 10:07 Відповісти
Це просто лютий треш, ще Безмозглу в комісію включіть разом з Верещучкою.
показати весь коментар
23.06.2023 10:10 Відповісти
Мля...!
Оце крінж...бджоли проти меду типу...?!)
Яке розслідування ..?!
Чергова спроба піару...
показати весь коментар
23.06.2023 10:15 Відповісти
Гнида 😡
показати весь коментар
23.06.2023 10:17 Відповісти
Аграхания ермак что там с абрамовичем и его деньгами??????????
показати весь коментар
23.06.2023 10:20 Відповісти
Агрохімія прокинувся і вирішив накласти лапу на борисовські відкати?
показати весь коментар
23.06.2023 10:26 Відповісти
Какие проблемы для СБУ или военной разведки 24часа в сутки прослушивать кабинеты,телефоны ВСЕХ военкомов а так-же их дома где живут? Там будет столько компромата что наши судьи станут мультимиллионерами-отмазывая военкомов от тюрьмы. Да и СБУшники могут получить хорошие взятки чтобы не передавать улики в суд-думаю они так и ДЕЛАЮТ))))) СБУ традиционно крышует весь бизнес чиновников имея % от их взяток
показати весь коментар
23.06.2023 10:27 Відповісти
Офшорный ***** Арахамия и инициатор получения для коломойского элетроэнергии из России и беларуси ,с воровством разницы в цене электроэнергии, бестолковый руководитель-предатель нашей переговорной делегации в Стамбуле, в мае 2022 года и ворюга всей мастей и бандюган, решил навести порядок во взятках на военкоматах Украины .. А может ты Арахамия просто им завидуешь и хочешь иметь свою долю и тоже купить себе виллу в Испании, за 4 млн ЕВРО, .как Одесский военком????? Какой кавказский паразит не мечтает нае------ть ближнего!!
показати весь коментар
23.06.2023 10:30 Відповісти
*****, ну кринж полный. Тцкашники творят беспредел в лучших традициях комуняк, влк в упор не видят болезней, но только у тех у кого нет набитого кошелька. Те у кого бабло живут как ни в чем не бывало. И эта агрохимия решила честного политика из себя построить для успокоения толпы.
показати весь коментар
23.06.2023 10:37 Відповісти
*****, ну кринж полный. Тцкашники творят беспредел в лучших традициях комуняк, влк в упор не видят болезней, но только у тех у кого нет набитого кошелька. Те у кого бабло живут как ни в чем не бывало. И эта агрохимия решила честного политика из себя построить для успокоения толпы.
показати весь коментар
23.06.2023 10:38 Відповісти
Вылезло,титька тараканья...
показати весь коментар
23.06.2023 10:44 Відповісти
Будут теперь все военкомы налог платить, а не только Борисов.
показати весь коментар
23.06.2023 10:45 Відповісти
Гуменюк сказала, шо все законно!))
показати весь коментар
23.06.2023 10:52 Відповісти
Опять агрохимия вылезла, давно не видно и не слышно было.
показати весь коментар
23.06.2023 11:00 Відповісти
Не прошло и 2 года войны.
показати весь коментар
23.06.2023 11:00 Відповісти
Хто його, *****, з зоопарку випустив?
показати весь коментар
23.06.2023 11:03 Відповісти
арахамія брехун і хабарник шукає нові способи хабарвництва. А воєнкомів не потрібно перевіряти - всіх на передову, а на їх місце ставити військових, які пройшли пекло війни і стали інвалідами.
показати весь коментар
23.06.2023 11:13 Відповісти
Sradnyk i slodjuga bude shukaty swoih.
показати весь коментар
23.06.2023 11:27 Відповісти
Не усі військові комісари без совесті. Багато порядних. А така "ініціатива" Агрохамії буде відволікати служби від справ, які більш нагайні.
показати весь коментар
23.06.2023 11:30 Відповісти
Від своїх спасу немає,так щей приблуда приліпилася грабувати,як ці потвори дістали всю націю.Якось їх толерантно по родінах порозвозити в чорних пакетах треба.А х..рам в платтях і пох..йорам однозначно по всім законам світу-вища міра.Амінь
показати весь коментар
23.06.2023 11:45 Відповісти
Почушши таке Арахамія впав зі стільця від такої нечуваної конкуренції. Це хто насмілився красти як він??? Таке обурення...
показати весь коментар
23.06.2023 11:45 Відповісти
Проведуть навчання, як правильно новітнім мільярдерам критись, щоб не так світитись перед народом.
показати весь коментар
23.06.2023 12:08 Відповісти
Kurt Wootz: Ну що хейтери, викусили? Воєнком Одеси - Борисов,виявився порядною людиною. Він дбає за довкілля, тому і встановив на свої іспанській віллі сонячні батареї. Це суттєво зменшить вплив вуглецю та затримає глобальне потепління. Тому ті 148 000 000 грн були витрачені не дарма. DVWMAQ: Цікаво, що про цей гідний вчинок жоден позитивний блогер не розкаже. Бо не проплачено!
показати весь коментар
23.06.2023 12:28 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2023 12:31 Відповісти
Що більше перевірять воєнкомів, то товстішими будуть гаманці у перевіряльників і особливо їхнього куратора агрохімії
показати весь коментар
23.06.2023 13:23 Відповісти
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZUtTe39d1wvHv43Su1ofv40ZLz1aGn5_QupqwvsfupCHger6-1EFuT2Q_ps5_Ol0c9aqWdNvbiRECin1XBlUUXl6M0IFCqW2gNZKEkyZ13PChpHbTewbHg8strxIivekd3OsoHNX9i7FMLeMfLtzhXG&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/pfbid05Qch9oG8gvwoP3a8BnEhcQEF8NxaL9jWBHYyBmeL8rZJt8Cr7rtfx3EV8YQFXxRtl?__cft__[0]=AZUtTe39d1wvHv43Su1ofv40ZLz1aGn5_QupqwvsfupCHger6-1EFuT2Q_ps5_Ol0c9aqWdNvbiRECin1XBlUUXl6M0IFCqW2gNZKEkyZ13PChpHbTewbHg8strxIivekd3OsoHNX9i7FMLeMfLtzhXG&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

В Україні перевірять всіх воєнкомів через одеського Борисова, - голова фракції СН.

Звісно, навіщо займатись важким та болісним реформуванням цієї системи, можна ж просто кинути кістку "наріду" - ну ми ж "перевірили".

Шоб шо??? Це автоматично виключить можливість брати хабарі співробітниками цих структур?
показати весь коментар
23.06.2023 14:30 Відповісти
Начинать нужно с ермака,клоуна и т д
показати весь коментар
23.06.2023 14:49 Відповісти
давай щось корисне зроби
показати весь коментар
23.06.2023 18:55 Відповісти
тобто ціни на дахування вже розіслав...хто вам тварюкі повірить, це все створили ...А коли пійшов розголос у СМІ, то ві ціники підняли...о це і є ваша " боротьба з корупцією" та справжні "європейський цінощі"!!!!!!
показати весь коментар
24.06.2023 08:31 Відповісти
 
 