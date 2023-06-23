Арахамія після розслідування щодо одеського військкома Борисова ініціює звернення для перевірки військкомів всіх областей

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після розслідування ЗМІ щодо нерухомості родини Одеського військкома Євгена Борисова в Іспанії ініціює звернення для проведення аналогічних перевірок щодо військкомів усіх областей.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Подивився розслідування Михайла Ткача про військкома. У мене просто відняло мову. Як член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки ініціюю розгляд цього випадку й детальне його висвітлення в засобах масової інформації. Готую звернення до правоохоронних органів і беру під особистий депутатський контроль хід розслідування", - зазначив парламентар.

Також, додав Арахамія, він ініціює звернення до уповноважених органів, щоби провести аналогічні перевірки стосовно військкомів усіх областей.

Як раніше повідомлялося, у мережі з’явилася інформація, що одеський військком Євген Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував деяку інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

В ОК "Південь" заявили, що службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи.

