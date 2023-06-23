Арахамія після розслідування щодо одеського військкома Борисова ініціює звернення для перевірки військкомів всіх областей
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після розслідування ЗМІ щодо нерухомості родини Одеського військкома Євгена Борисова в Іспанії ініціює звернення для проведення аналогічних перевірок щодо військкомів усіх областей.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Подивився розслідування Михайла Ткача про військкома. У мене просто відняло мову. Як член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки ініціюю розгляд цього випадку й детальне його висвітлення в засобах масової інформації. Готую звернення до правоохоронних органів і беру під особистий депутатський контроль хід розслідування", - зазначив парламентар.
Також, додав Арахамія, він ініціює звернення до уповноважених органів, щоби провести аналогічні перевірки стосовно військкомів усіх областей.
Як раніше повідомлялося, у мережі з’явилася інформація, що одеський військком Євген Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував деяку інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.
Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.
В ОК "Південь" заявили, що службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тепер питання: а чого ми взагалі воюємо, якщо "русскій мір" все одно міцно сидить в головах?
Якщо навіть переможемо на полі бою, все одно через п`ять років ситуація "Ющенко->овощ" і "Порошенко->зєля" повториться, тільки цього разу росія буде готова і діятиме напевно.
Ми обожнюємо ходити по граблях. Русня теж, але вона хитріша і має чим лікувати синці.
Є всі підстави вважати що відношення до москалів буде в нас таке як до ляхів в 1650-90 роках. А не таке як відношення в новгородців до москалів після другої війни.
І це ще не факт що через 5 років ситуація погіршиться, може нарешті патріоти помудрішають відростять мозок, стануть справжньою елітою та нарешті навчаться обманювати бидло, маніпулювати та робити шоу і використовувати шоуменів як Зе.
Здравствуй, дівний русскій мір.
Русня з таким знайде спільну мову на раз-два. Як з зекомандой зараз. У таких "тандемах" рівноправні відносини неможливі, тож повториться "овощ": всі керівні посади країни під ФСБшниками.
Чомусь КНДР, КНР, Іран і росія чудово знаходять спільну мову, не дивлячись на религійні та ідеологічні розбіжності.
Обманюють та маніпулюють бидлом демократії, а не тоталітарні режими. Це для демократій важлива думка бидла. А там де є цар на бидло всім срати.
Демократії беруть владу за рахунок шоу. Автократії за рахунок сили.
Демократії тримають владу шляхом популізму та пропаганди через медіа відповідних цінностей чи ідей, і навіть якщо потрібну еліті партію не обрали то це лиш мотивація збільшити силу пропаганди чи змінити метод пропаганди щоб на інших виборах бидло точно обрало цей курс.
А автократії беруть владу шляхом знищення всіх можливих лідерів. Та тримають владу шляхом терору.
І як ви зараз оціните правління Зє, який вміло і вдало маніпулював, обманював та робив шоу?
"І нащо там блокують альтернативні думки" - щоб там не появлялось нових суспільних лідерів. Тому що навіщо когось вбивати коли за ним вже йде стадо, якщо можна його зачистити як тільки появились перші сигнали.
"який вміло і вдало маніпулював" - а ось це зараз вже ви маніпулюєте. Підмінюєте. Бо яке значення має те, як править той хто прийшов на брехні, в доказі ефективності що брехня-маніпуляції як інструмент гарантує перемогу над тими лохами хто їх не застосовує до бидла.
Зрозуміте. Якби ЄСолідарність і ПП не були такими лохами, а теж застосовували ще тоді ці методи і привели до влади свого Шоумена то зараз при владі були б вони. І цей прихід на маніпуляціях та робота через шоумена-шоуменів не помішали б їм бути ефективними.
Спробував, сподобалось, працює брехня, отже бреше далі. Хіба ні? "Корупцію вже подолано" у заяві від "слуг" і одеський воєнком - як це в`яжеться?
За брехню відповідати треба. На Заході - не переоберуть на новий термін, віддадуть голоси опозиції. А тут можна брехати все життя, нічого, пролазить. В зєкоманді є колишні риги. Всі знають, що риги - і що? А нічого.
Як так у демократій виходить? Всі там брешуть, маніпулюють, але чомусь нормально живуть, до них звідси тікають, і з рашки, а не навпаки.
"На Заході - не переоберуть на новий термін" - Ви на жаль не зрозуміли що я описував. На заході еліта не представляє свої інтереси одним депутатом чи однією партією. Вони для тамтешньої еліти як шкарпетки. Шоумени які роблять шоу а потім балатуються чи кажуть бидлу за кого голосувати це не наше явище. Арнольд вам в приклад. І живе захід так добре тому що їх еліта обманює своє бидло на користь не тільки окремих індивідів з еліти, і навіть не на користь лише еліти (вони це переросли), а на користь всієї держави, на користь всього суспільства. Фішка в тому що сама їх еліта не такі імбецили як ті кого ми привикли називати елітою у нас. Там це роди із неймовірно великим досвідом, накопиченими знаннями. А у нас? А у нас їх майже не було (в рі цар творив що хтів, лиш на заході України уціліли якісь еліти і то лиш до совка), і всіх чуть кращих зачистив совок.
Зеленський не виконав власну настанову направляти військкомів на передову, - Бутусов про начальника Одеського ТЦК Борисова Джерело:
Брехати можна, щоб прийти до влади. А потім вже не зупинишся, бо і легко, і вигідно, і на запитання незручні якось відповідати треба.
Я західну еліту не знаю. Знаю тільки, що там точно немає яєць по 17 замість дронів під час війни і мільярдів на асфальт і скорочення ВПК напередодні. І там народи не обирають вчорашніх клоунів та двічі несудимих крадіїв капелюхів.
Брехня - це стихія русні. Ви її на цьому тлі не переграєте, і якщо зробили ставку на брехню, то обов`язково програєте.
В демократії ще є ЗМІ, які можуть викопати правду, опублікувати і тим обвалити кар`єру політика, що збрехав.
В США був Вотергейт і відставка Ніксона. У нас за "вагнєргєйт" хоч хтось відповів? А за розмінування Чонгару?
"ще є ЗМІ, які можуть викопати правду" - і? Люди вірять в те що хочуть вірити. Якщо всі масмедіа переконуватимуть що наркоман був святим і треба через це цілувати ноги, то стадо буде так робити не зважаючи на те що будуть змі які опублікують його справжню біографію. І я не кажу що це була погана вистава, ні, ця вистава для США була корисна бо у них страшна проблема расизму та розділення на різні групи що не розмножуються між собою, настільки це велика проблема що ми тут собі навіть не уявляємо. У нас на їх фоні моноетнічна країна із абсолютною єдністю.
"У нас за "вагнєргєйт" хоч хтось відповів? А за розмінування Чонгару?" - а хто міг відповісти якщо на брехні прийшли зовсім не патріоти та не еліта, а гора "какая разніца", гора "бидла", гора агентури "русні" і все це під керівництвом чужої еліти та тих хто себе з українством не асоціює (типу Коломойського, типу русні з кремля і т.п..)
Доведено овочем і зєлєю.
Трамп - популіст, обіцяє закінчити цю війну за 24 години. Його ставлення до ***** відоме: класний парєнь.
у них страшна проблема расизму та розділення на різні групи
Генетично не існує нації "американці". Це пекельний коктейль з усіх націй світу. Але спробуйте сказати американцю, що США - то не країна, а збіговисько за інтересами, тому що не має титульного етносу.
І доречі, як ви відрізните брехуна-патріота від брехуна-русофіла? Обидва вам будуть однаково вправно брехати про любов до "нєньки".
"класний парєнь" - і тим не менш це за Трампа над Україною літали Оспрі. І так я не кажу що він на нашій стороні, ні, він на своїй стороні і зараз його інтереси можуть цілком співпасти з інтересами рф, но зверніть увагу на Маска. Що він тільки не говорить на користь рф, але ми використовуємо його старлінки та інші веселі речі. Слова досить часто це лиш шоу.
"збіговисько за інтересами" - ось вони намагаються цю проблеми вирішити, но не шляхом геноциду як було прийнято раніше, а шляхом щоб всі з усіма змішались.
"відрізните брехуна-патріота" - розмірковуєте над тим як більшості відрізнити хто з брехунів для них краще? А більшості то і не треба відрізняти. Шоумен від патріотів буде з на порядок більшим шансом перемагати бо він банально менше є зашквареним чим шоумен від русні. Ви самі бачили що не зважаючи на весь антирейтинг ПП та відсутність шоу для бидла він всеодно набрав достойні відсотки. А тепер представте собі що від патріотів був би шоумен, хлопець з народу, що весь антирейтинг і всі фейки які придумала русня про ПП на шоумена не поширюються. Що він бидлу обіцяє все те що обіцяв ЗЕ, но при тому ще й має голоси 25%, і не має зашкварів.
Но якщо ви хочете для себе все ж знати як відрізнити то це не важко. Треба просто все пам'ятати, в ідеалі користуватись пам'яттю пк (мати колекцію зашкварів, фото, відео, нотаток і т.п. на кожного), і все це аналізувати. А ще можна схалтурити і подивитись яке ставлення в інших з патріотичної спільноти, які вони предяви кидають, що згадують і чи взагалі підтримує спільнота (та головне її оф. лідери) цього шоумена чи заявляє що він шоумен від русні.
Не факт, далеко. Русня вміє робити найкрасивішу "картинку", як з Голобородьком.
Треба просто все пам'ятати, в ідеалі користуватись пам'яттю пк (мати колекцію зашкварів, фото, відео, нотаток і т.п. на кожного)
Єдине, що можна зробити зараз. Запам`ятовувати засранців, щоб не обрати знову. Та обирати доведеться не того, у кого "зашкварів" немає, а того, у кого їх мінімальна кількість. Святих немає. Кожен має знати, що просто так нічого не минеться. Так демократія і працює.
Борисов переплюнув ЗеКів
нахабством, безпринципністю, відсутністю моралі та військової честі
Военкомам Піднимуть АбонПлату...
*Арахімія*
Оце крінж...бджоли проти меду типу...?!)
Яке розслідування ..?!
Чергова спроба піару...
https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/pfbid05Qch9oG8gvwoP3a8BnEhcQEF8NxaL9jWBHYyBmeL8rZJt8Cr7rtfx3EV8YQFXxRtl?__cft__[0]=AZUtTe39d1wvHv43Su1ofv40ZLz1aGn5_QupqwvsfupCHger6-1EFuT2Q_ps5_Ol0c9aqWdNvbiRECin1XBlUUXl6M0IFCqW2gNZKEkyZ13PChpHbTewbHg8strxIivekd3OsoHNX9i7FMLeMfLtzhXG&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
В Україні перевірять всіх воєнкомів через одеського Борисова, - голова фракції СН.
Звісно, навіщо займатись важким та болісним реформуванням цієї системи, можна ж просто кинути кістку "наріду" - ну ми ж "перевірили".
Шоб шо??? Це автоматично виключить можливість брати хабарі співробітниками цих структур?