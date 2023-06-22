УКР
Службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи, - ОК "Південь"

борисов

Начальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов, який став фігурантом розслідування журналіста "Української правди" Михайла Ткача, виїжджав за кордон на законних підставах.

Про це 22 червня в ефірі програми Свобода Live заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений. Тобто порушень не було виявлено. Решту звинувачень, підозр і так далі розслідують правоохоронні органи, діяльність яких ми коментувати не можемо", – сказала керівниця пресцентру.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Батальйон Іспанія": ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова. ВIДЕО

За її словами, військовий функціонер, надавши всі необхідні документи, "виїжджав на лікування, як свідчать результати службового розслідування".

Наталія Гуменюк також повідомила, що нині Євген Борисов продовжує виконувати свої обовʼязки, оскільки службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення від посади.

Як раніше повідомлялося, у мережі з’явилася інформація, що одеський військком Євген Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував деяку інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

"Загальна вартість усього цього майна, придбаного під час повномасштабної війни - близько 4,5 млн євро", - йдеться в розслідуванні журналістів.

Автор: 

корупція (4769) Одеса (5601) військкомат (434) Гуменюк Наталія (804)
Топ коментарі
+77
Тобто в Україні військовозобов'язаним не можна планово лікуватись без дозволу ТЦК, а начальники ТЦК можуть вільно їздити за кордон на лікування? Ви не оху*ли пані Гуменюк?
І виявляється іспанська вілла в нього це нормально, може далі виконувати повноваження. Ще на яхту має наколядувати напевно.
показати весь коментар
22.06.2023 23:39 Відповісти
+69
Покидьки покидька не заарештують.
показати весь коментар
22.06.2023 23:43 Відповісти
+60
Суки. Побоялись бы так злить людей во время войны. Аж нет, наглость берет свое. Напомню еще раз что военкомами у нас заведует любимчик Зели Сырский.
показати весь коментар
22.06.2023 23:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Наколядував
показати весь коментар
23.06.2023 07:52 Відповісти
То есть, перед законом все равны, но кто-то ровнее. Получается так, что этим ушлёпкам ехать за границу можно, а военнообязанным не то что выехать, а ложиться в больницу только с разрешения ТЦК (согласно трактовке приказа иванофранковской багадельни). Я наверное что-то перестал понимать...
показати весь коментар
23.06.2023 08:06 Відповісти
Давайте я вам поясню схему. Другі воєнкоми подивилися на цього покидька, як він собі наколядував за півтора роки війни, і вирішили самі наколядувати. Тепер щоб лягти в лікарню потрібно занести воєнкому. З миру по нитці, а воєнкому вілла в Італіі чи Іспаніі. До речі, обіцянка Зеленського замінити воєнкомів на ветеранів яки отримали серйозні поранення на війні, були тільки словами, як і все що стосується реформ. Чи приєднається Україна до Нато? Робіть висновки самі. корумпованих брехунів, імітаторів реформ не хочуть бачити в НАТО.
показати весь коментар
23.06.2023 09:54 Відповісти
Питання інше: чи можуть виборці зелених стати розумними? Їм зараз мізки марафонять по повній, не гірше ніж на московіі
показати весь коментар
23.06.2023 11:49 Відповісти
Він в Іспанії повістки роздавав ухилянтам з 95 кварталу.
показати весь коментар
23.06.2023 08:23 Відповісти
Пацани в окопах вже 15 місяців без ротацій, а тут воєнком із тилового міста може спокійно виїжджати з країни під час військового стану. Zeпідри тримають нас за ідіотів?
показати весь коментар
23.06.2023 08:25 Відповісти
А що мішає зібрати всіх воєнкомів з усіх ТЦК України . Сформувати з них військовий підрозділ і в окопи з деревяними палицями в атаку. Замість воєнкомів на час відрядження обовязки покласти на заступників. Уся дурість з голови вилетить в момент коли почує просвист кулі. А на місце воєнкома можна призначити інваліда військового. Бо як відправляти в окоп вони герої а от допомогти інваліду без ноги чи руки то Я ТЕБЕ ТУДИ НЕ ПОСИЛАВ
показати весь коментар
23.06.2023 09:00 Відповісти
Вони або відразу повтікають або здадуться, і доведеться потім звичайним хлопцям рятувати ситуацію.
показати весь коментар
23.06.2023 10:06 Відповісти
Проблема в тому, що не можна відправити умовного говновоєнкома на посаду, яка не відповідає його званню. Його спочатку треба цього звання позбавити. А відправляти таких гнід на фронт командувати- так вони стільки біди там нароблять.
показати весь коментар
23.06.2023 11:59 Відповісти
Zeпідри тримають нас за ідіотів? Шановний пан !

У якій ще країні під час ведення бойових дій штрафують військовослужбовців за вогонь у відповідь по противнику? Під тиском шостого президента міністр оборони Таран видав Наказ № 330, в якому зобов'язав штрафувати і позбавляти премій військовослужбовців за ведення вогню у відповідь по російським православним окупантам.



В якій ще країні президент, отримавши секретну інформацію від західних спецслужб про час майбутнього вторгнення російських танкових дивізій в Україну заздалегідь евакуює свою родину до Італії, а батькам купує віллу в Ерец Ісраелі?

Своїм виборцям Бідосик на Телемарафоні починає брехати, що війни не буде, що треба маринувати м'ясо для травневих шашликів, а його призначені урядовці запевняли, що евакуація зовсім не потрібна і переконували громадян залишатися вдома. Якщо наступні вибори сьомого президента України «95 кагалу» вдасться провести у турборежимі, способом електронного голосування, то буде капець.

Напередодні виборів зелені ботоферми задіють всі можливі ресурси і сфабрикують по повній опитування на користь свого годувальника . Результат народного «волевиливу» буде, як у обнульониша та лукашенка. 102%.

Два терміни каденції ухилянта Україна не витримає.

Коли доведеться відповідати перед Трибуналом за здачу ворогам 25% територій України, за розстрільні списки Портнова, шлимазл втече в Крішпон до своїх батьків.
показати весь коментар
23.06.2023 09:20 Відповісти
Лютий треш, особливо для призовників, яка мотивація воювати за хабарників, злодіїв, крадіїв та зрадників?
ЗеК покриває всіх своїх мерзотників
показати весь коментар
23.06.2023 08:41 Відповісти
Партнеры предоставят $60 млрд на восстановление, - итоги конференции в Лондоне


Источник:
показати весь коментар
23.06.2023 09:06 Відповісти
Сподіваюсь, що кожен цент і пенні будуть під контролем Заходу і пані Гонтарєвої.
показати весь коментар
23.06.2023 09:57 Відповісти
Шановна редакція, перпрошую але я .....єю. Виїжджати на лікування за кордон мають змогу тільки заможні люди, або лікування проводиться за державні кошти. Якщо кошти виділила держава, цікаво скільки це "лікування коштувало державі і де він лікувався. Якщо він лікувався за власний кошт, знову настає питання, де він лікувався і походження цих коштів. Вважаю, що ці питання не стосуються поставленого лікарями діагнозу і можуть бути оприлюднені.
показати весь коментар
23.06.2023 09:07 Відповісти
Ось і відповідь на питання: "Байден, пачіму ми нє в НАТА?"
показати весь коментар
23.06.2023 09:16 Відповісти
Ната врєдная і нас не хоче
показати весь коментар
23.06.2023 10:32 Відповісти
Так а Іспанія хіба не в НАТО? Сім'я, і все що "нажито нєпасільним трудом" на важкій ниві воєнкома вже там.
показати весь коментар
23.06.2023 11:39 Відповісти
дайте денег НАТЕ, заинтересуйте по мужски)
показати весь коментар
23.06.2023 12:38 Відповісти
Для присоединения к ЕС Украина должна положить конец 30-летнему кумовству и коррупции, - глава МИД Германии Бербок Источник:
показати весь коментар
23.06.2023 09:19 Відповісти
Господи. Коли це б... о уже закінчиться
показати весь коментар
23.06.2023 09:21 Відповісти
Воно не скінчиться. Нема причини. Ельдорадо працює. Чинуші за рік стають мільйонерами $ .То чому воно має скінчитися??? Совість масово прокинеться у потвор???
показати весь коментар
23.06.2023 10:29 Відповісти
«Чудово»((((
показати весь коментар
23.06.2023 09:23 Відповісти
куди не плюнь повсюду лютейша корупція, такого ******** напевно не було навіть за часів овоща коли той вантажівками з підвалу податкової вивозив нал..... тупий нахабний не прикритий піздінг за який нікому нічого нема і не буде потомушо запишеться відосик вечером і вже на ранок гуппі будуть співати оди найвеличнішому боневтіку... як відкриються кордони думаю пів країни просто поїде.... і правильно зроблять.
показати весь коментар
23.06.2023 09:29 Відповісти
Это просто феерично ))
показати весь коментар
23.06.2023 09:32 Відповісти
Кожного разу коли я думаю, що зелена влада пробила вже останнє остаточне! дніще вони умудряються знайти ще щось нижче
показати весь коментар
23.06.2023 09:43 Відповісти
Так не поважати справжніх вояків , так ставитись до громадян . За таку перевірку всіх перевіряючих разом з цим покідьком на довічне ув'язнення.
показати весь коментар
23.06.2023 09:46 Відповісти
Одєса, Україна - пора прокидатися.. ківалов - почесний громадянин, це мурло - в якісь сотці "влиятельных" людей.. шо за нах..?
показати весь коментар
23.06.2023 09:50 Відповісти
Одеса була переважно ватним містом і таким ще залишається.
показати весь коментар
23.06.2023 09:51 Відповісти
А хто безброї зупинив руzкий мир у 14 році, а потім спалів руzмерзотніків, Львів?
Наразі на фронті дуже багато одеситів.
Зупинитесь нести несунитницю та мордорскі штампи, Одеса звичайне українське місто таке як Тернопіль або Рівне.
показати весь коментар
23.06.2023 15:32 Відповісти
З задоволенням став би учасником суду Лінча, який би, як "самий справедливий суд" по словам М.Веллєра, вирішував жити мерзотнику Борисову, чи ні. Я б навіть з своєї пенсії виділив гроші на вірьовку та мило.
показати весь коментар
23.06.2023 09:50 Відповісти
Ти теж сволочь, бо намагаєшся виправдати гада Борисова, вказуючи на Ткача, який, мабуть, журнашлюх ще той, але його дії не вбивають людей, як це робить гнида Борисов.
показати весь коментар
23.06.2023 10:48 Відповісти
Cвинособаки кацапські тобі друзі та ще ЗЕлуплені вороги України, а не я.
Кажеш не втік. А для чого йому тікати, коли таких, як цей полковник-кацап для ЗЕвлади свій в доску? Що і хто йому може тут загрожувати, коли тут таке:
показати весь коментар
23.06.2023 12:43 Відповісти
Мы не за белых, мы не за зелёных. Мы выступаем от имени чистого разума!
показати весь коментар
23.06.2023 16:47 Відповісти
73% які "зробили нас всіх разом" мають бути задоволені.
показати весь коментар
23.06.2023 10:07 Відповісти
свавілля триває знову влада думає що прийшла на завжди, і знову треба йти її корчувати, тільки кординально змінивши вертикаль влади, починаючи з Кучми Україна має шанс прийти до європейського способу життя, вся рибка гниє з голови, нахер олігархат
показати весь коментар
23.06.2023 10:08 Відповісти
Це називається омерта
показати весь коментар
23.06.2023 10:20 Відповісти
Треба виходити на Майдан з вимогою посадити цього покидька, щоб іншим не кортить було.
показати весь коментар
23.06.2023 10:23 Відповісти
Від них завжди буде лунати - НЕНА ЧАСІ
показати весь коментар
23.06.2023 10:55 Відповісти
Вже - НА ЧАСІ.
показати весь коментар
23.06.2023 15:26 Відповісти
Вигідний цей гандон владі. Плани виконує, білі білети кому треба роблить. Можливо із-за специфіки діяльності забагато знає. На фронт його точно не відправлять, як недавно грозився наш гарант...
показати весь коментар
23.06.2023 10:27 Відповісти
Після цього вони чекають що нас приймуть в НАТО? Вже прийняли окремо Зеленьського, Ермака та цього підара одеського.
показати весь коментар
23.06.2023 10:31 Відповісти
Борисов не ідіот і чесно ділився хабарями з начальством, завозив долю і в Київ. Якщо його зачепити, назве прізвища, та мабуть і відео опублікує. Тому його рятуватимуть, як самих себе. До вілли ще буде яхта і парочка спорткарів, а кріпаки побубнять трохи і заглохнуть. Така кріпацька доля - терпіти.
показати весь коментар
23.06.2023 10:31 Відповісти
В нормальной стране гражданина и тем более чиновника кто не может обьяснить законность происхождения таких денег давно-бы посадили в тюрьму. А то что эти 4,5 миллиона баксов-это взятки за отмвазку от призыва,выдачу белых белетов-это итак всем понятно. Причем взяток было ровно в 2 раза больше-просто Военкомы 50% передают на верх
показати весь коментар
23.06.2023 10:37 Відповісти
взагалі-то це саботаж, але якщо не знайшли то й не знайшли...
показати весь коментар
23.06.2023 10:38 Відповісти
безкарність і мародерство які два чудові компоненти зібрані разом. І оце бидло гонить на війну нас і наших дітей?
показати весь коментар
23.06.2023 10:45 Відповісти
В черговий раз плювок всім нам в очі,ворона вороні око не виклює,а ми все дивуємся,чому вони так зухвало крадуть і нічого не бояться,все під "кришею",за все проплачено,мами,тати,бабусі-колгоспниці і т. д. і т. п. Кожен з нас президент...
показати весь коментар
23.06.2023 10:47 Відповісти
Незаменимый кадр.
показати весь коментар
23.06.2023 10:49 Відповісти
Корупціонери завжди один одного покривають. А заяви очільників - Piople прохаває, і буде як було.
показати весь коментар
23.06.2023 10:53 Відповісти
Може гетьманцева прокоментує сплату податків цієї потвори? А може це чмо амністірував вже свої капітали? Зе-мразоти час прийде...чекайте!
показати весь коментар
23.06.2023 10:53 Відповісти
гетьманцев и рта не откроет, так как он такая же назначенная пешка, как и военком.
показати весь коментар
23.06.2023 10:58 Відповісти
А теперь надо провести служебное расследование против тех, которые проводили служебное расследование.
В комиссию привлечь в том числе и бойцов с фронта, которых выберет подразделение, в которых они служат, а не по указке из ОП
показати весь коментар
23.06.2023 10:56 Відповісти
Лєпота! Значить можна брати взятки і далі, безкарність повна, "зелений дах" працює на "ура"... Мать вашу...
показати весь коментар
23.06.2023 11:03 Відповісти
Як не крути, а таки прийдеться хлопцям з передової повертатись і наводити тут порядок і виносити таких воєнкомів та головнокомандуючих в сміттєвих баках прямо в СІЗО...
показати весь коментар
23.06.2023 11:07 Відповісти
Мільйони євро у простого УКРаїнського комісара теж санкціоновані та дозволені?
показати весь коментар
23.06.2023 11:07 Відповісти
З цим в США і ЕС набагато простіше, якщо ти придбав майно... податкова перевірить, за які ти кошти його придбав, чи вони легальні, чи ти сплатив з них податки, якщо ти не зможеш показати легальне походження грошей, чи сплату податків, в США отримаєш від 5-10 років з конфіскацією майна. Доки в нас таке не запрацює корупцію не побороти...
показати весь коментар
23.06.2023 11:10 Відповісти
Читаєш цю *******, що наговорила пані Гуменюк і дах зриває. У них ***** нема підстав для усунення підерів і злодіїв від посад!!!!!!!
показати весь коментар
23.06.2023 11:11 Відповісти
Яке може бути розслідування відносно калядника-мільйонера в країні з тридцятилітньою корупцією. Саме образливе це те, що подібні потвори мобілізують і відправляють на смерть українців для захисту своїх статків, а не України. Уявіть собі, що відчули хлопці в окопах, які щодня ризикують своїми життями, коли вони взнали, що "службове розслідування порушень не виявило" і на свою посаду повертається власник маєтка у Іспанії, кількох елітних авто. Мабуть, шкода було руйнувати такий прибутковий бізнес, який стільки грошей приносить особам на державній службі. Такої ганьби не може бути ніде, а тільки у воюючій Україні.
показати весь коментар
23.06.2023 11:18 Відповісти
... одесский воин Евгений Борисов приобрел для своей матери-пенсионерки виллу в Марбелье, Испания, за 3 млн 950 тыс. евро - какой же тут состав преступления?!

Любой воин может купить своей матери виллу в Марбелье, а также во время своего отпуска каждый воин может выехать забугор на лечение...
показати весь коментар
23.06.2023 11:23 Відповісти
На рахунок залучення до подальшої служби в тилових підрозділах ветеранів війни, реальних бійців та командирів, скалічених та обмежено придатних до несення військової служби в воєнний час - це дуже слушно!!!
Мабуть всі пам'ятають фільми про Другу світову війну і німецьких військовослужбовців з пов'язками на оці, з палицею чи з рукою на перев'язі?
Це і були офіцери і солдати, яких після лікування і комісії переводили в підрозділи тилового забезпечення.
Так, немає гарантії, що всі ветерани будуть кришталево чистими і ніхто не оступиться, коли тобі кожного дня показують пачки грошей... але, це буде дуже малий відсоток. Але, в порівнянні з нинішніми військкоматівськими щурами, які тримаються за тил, як воша за кожуха, це буде просто мізер.
І колишній окопник, без руки чи на протезі, не буде таким толерантним до різного роду ухилянтів.
показати весь коментар
23.06.2023 11:35 Відповісти
Достойна і поважна людина. Орден підару.
показати весь коментар
23.06.2023 11:40 Відповісти
О, це ідея. Якщо студент іноземного ВУЗу не може виїхати на навчання, він може поїхати туди на лікування! Друге. Ким треба бути, щоб працюючи воєнкомом, під час війни їздити закордон хоча б на лікування? Комісію це ніяк не засмутило? І останнє, бізнес дружини, матері... - треба розбиратися з джерелами фінансування. В Україні багато дружин, мам ... людей у владі мають успішні мільйонні бізнеси, яких вистачає на придбання коштовних маєтків, авто... Який дивний збіг
показати весь коментар
23.06.2023 12:19 Відповісти
Бубачка нічєво нє знаєт.Он хороший.Ето воєнкоми плохіє-хатят єго падставіть.
показати весь коментар
23.06.2023 12:23 Відповісти
с..ка, як вони в очі один одному дивляться! Чи там скрізь саме "такі" очі, "випадкових" людей нема!?
показати весь коментар
23.06.2023 12:33 Відповісти
когда я выросту, военкомом стану! а лучше призидентом! или депутатом!
показати весь коментар
23.06.2023 12:40 Відповісти
Виїзд хабарника Трубіцина теж оформлений законно, але від цього не став менш кримінальним бо продемонстрував що наші ДЕРЖАВНІ органи сприяють злочинності і злочинцям! От і все! Дуже не добре почуваєшся коли розумієш що фактично країну очолюють злочинці та співучасники цих злочинів!!!
показати весь коментар
23.06.2023 12:54 Відповісти
Є чітка вертикаль корупції в армії коли нижчестоящий несе взятки вищестоящому начальнику щоб залишатися на посаді і тому Сирський його і не знімає бо сам ділиться баблом скоріше з Ермаком якщо вони його так *******, а може і Залужному щось перепадає чи Резніку раз вони його тримають поки розслідування не замнуть. Але тут Арахамія дізнався з розслідування Ткача яке бабло пропливає мимо його корита і пообіцяв провести в парламенті розслідування проти всих воєнкомів. Яйця по 17, корупція на закупівлях техніки продуктів обмундирування, корупція по відмазкам від мобілізації, спроби командирів частин отримати проценти з виплат вдовам загиблих щоб передати взятки вище, боже скільки гнид розвелось під час війни😬
показати весь коментар
23.06.2023 12:57 Відповісти
Складається враження, що у.бки які мають посади кайфують від вседозволеності. А можливо у тих у.бків якісь змагання - хто більше натирить бабла? А ****, всеодно є можливість відкупитися.
показати весь коментар
23.06.2023 13:17 Відповісти
Зелені під@ри.....
показати весь коментар
23.06.2023 13:53 Відповісти
Цікаво, а "Європейський Соледарець" Гончаренко теж входить до цієі сотні? Мабуть разом диплом отримували, шампанське пили? Якщо так, то Гончаренко повинен з'їсти того диплома, на знак протесту проти діючий влади, бо всі злочини і злочинці від неї.
показати весь коментар
23.06.2023 15:24 Відповісти
Начальник регионального центра комплектования Одесской области полковник ВСУ Евгений Борисов ежемесячно заносит своему начальству в Киев огромные деньги.
Он-золотонесущая жила! Он лучший из украинских военкомов! Его никогда не уволят. Более того, он скоро пойдёт на повышение!
показати весь коментар
23.06.2023 16:20 Відповісти
А ось саме той випадок, коли розмовляюча голова зробила вибір - показала всім що вона хвойда
показати весь коментар
23.06.2023 22:44 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 