Службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи, - ОК "Південь"

Начальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов, який став фігурантом розслідування журналіста "Української правди" Михайла Ткача, виїжджав за кордон на законних підставах.

Про це 22 червня в ефірі програми Свобода Live заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.

"Наразі було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений. Тобто порушень не було виявлено. Решту звинувачень, підозр і так далі розслідують правоохоронні органи, діяльність яких ми коментувати не можемо", – сказала керівниця пресцентру.

За її словами, військовий функціонер, надавши всі необхідні документи, "виїжджав на лікування, як свідчать результати службового розслідування".

Наталія Гуменюк також повідомила, що нині Євген Борисов продовжує виконувати свої обовʼязки, оскільки службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення від посади.

Як раніше повідомлялося, у мережі з’явилася інформація, що одеський військком Євген Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував деяку інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

"Загальна вартість усього цього майна, придбаного під час повномасштабної війни - близько 4,5 млн євро", - йдеться в розслідуванні журналістів.