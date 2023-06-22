Службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи, - ОК "Південь"
Начальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євген Борисов, який став фігурантом розслідування журналіста "Української правди" Михайла Ткача, виїжджав за кордон на законних підставах.
Про це 22 червня в ефірі програми Свобода Live заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ.
"Наразі було встановлено, що його виїзд за кордон на той момент був абсолютно санкціонований і дозволений. Тобто порушень не було виявлено. Решту звинувачень, підозр і так далі розслідують правоохоронні органи, діяльність яких ми коментувати не можемо", – сказала керівниця пресцентру.
За її словами, військовий функціонер, надавши всі необхідні документи, "виїжджав на лікування, як свідчать результати службового розслідування".
Наталія Гуменюк також повідомила, що нині Євген Борисов продовжує виконувати свої обовʼязки, оскільки службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення від посади.
Як раніше повідомлялося, у мережі з’явилася інформація, що одеський військком Євген Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував деяку інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.
Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.
"Загальна вартість усього цього майна, придбаного під час повномасштабної війни - близько 4,5 млн євро", - йдеться в розслідуванні журналістів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У якій ще країні під час ведення бойових дій штрафують військовослужбовців за вогонь у відповідь по противнику? Під тиском шостого президента міністр оборони Таран видав Наказ № 330, в якому зобов'язав штрафувати і позбавляти премій військовослужбовців за ведення вогню у відповідь по російським православним окупантам.
В якій ще країні президент, отримавши секретну інформацію від західних спецслужб про час майбутнього вторгнення російських танкових дивізій в Україну заздалегідь евакуює свою родину до Італії, а батькам купує віллу в Ерец Ісраелі?
Своїм виборцям Бідосик на Телемарафоні починає брехати, що війни не буде, що треба маринувати м'ясо для травневих шашликів, а його призначені урядовці запевняли, що евакуація зовсім не потрібна і переконували громадян залишатися вдома. Якщо наступні вибори сьомого президента України «95 кагалу» вдасться провести у турборежимі, способом електронного голосування, то буде капець.
Напередодні виборів зелені ботоферми задіють всі можливі ресурси і сфабрикують по повній опитування на користь свого годувальника . Результат народного «волевиливу» буде, як у обнульониша та лукашенка. 102%.
Два терміни каденції ухилянта Україна не витримає.
Коли доведеться відповідати перед Трибуналом за здачу ворогам 25% територій України, за розстрільні списки Портнова, шлимазл втече в Крішпон до своїх батьків.
ЗеК покриває всіх своїх мерзотників
Источник:
Наразі на фронті дуже багато одеситів.
Зупинитесь нести несунитницю та мордорскі штампи, Одеса звичайне українське місто таке як Тернопіль або Рівне.
Кажеш не втік. А для чого йому тікати, коли таких, як цей полковник-кацап для ЗЕвлади свій в доску? Що і хто йому може тут загрожувати, коли тут таке:
В комиссию привлечь в том числе и бойцов с фронта, которых выберет подразделение, в которых они служат, а не по указке из ОП
Любой воин может купить своей матери виллу в Марбелье, а также во время своего отпуска каждый воин может выехать забугор на лечение...
Мабуть всі пам'ятають фільми про Другу світову війну і німецьких військовослужбовців з пов'язками на оці, з палицею чи з рукою на перев'язі?
Це і були офіцери і солдати, яких після лікування і комісії переводили в підрозділи тилового забезпечення.
Так, немає гарантії, що всі ветерани будуть кришталево чистими і ніхто не оступиться, коли тобі кожного дня показують пачки грошей... але, це буде дуже малий відсоток. Але, в порівнянні з нинішніми військкоматівськими щурами, які тримаються за тил, як воша за кожуха, це буде просто мізер.
І колишній окопник, без руки чи на протезі, не буде таким толерантним до різного роду ухилянтів.
Он-золотонесущая жила! Он лучший из украинских военкомов! Его никогда не уволят. Более того, он скоро пойдёт на повышение!