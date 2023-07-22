Одеському ексвоєнкому Борисову повідомлено про підозру. Місцезнаходження підозрюваного уточнюється. Слідчі дії тривають, - ДБР. ВIДЕО

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він підозрюється у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

У повідомленні зазначається: "Під час досудового розслідування Бюро зібрало величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались й повідомлення ЗМІ. Також будуть досліджені матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського воєнкома на понад 188 млн грн.

Зокрема, одне з журналістських розслідувань показало, що мати воєнкома минулого року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 млн євро. Також з’ясувалось, що, окрім елітної закордонної нерухомості, вона цьогоріч придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн.

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Згодом правоохоронці встановили, що й теща ексвоєнкома впродовж останніх років стала власницею коштовного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів законного походження. До нього входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Дружина ексвоєнкома також придбала іншу закордонну нерухомість - офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тис. євро, також не маючи для цього достатньої кількості законно отриманих активів та доходів.

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Колишнього воєнкома підозрюють:

- у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст.368-5 КК України);

- у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану – вчиненні кримінального правопорушення (ч.5 ст.407 КК України);

- в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч.4 ст.409 КК України).

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Санкції статей передбачають обмеження долі до 10 років позбавлення волі.

Місцезнаходження підозрюваного уточнюється. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що у травні працівники Державного бюро розслідувань також почали кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем начальником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів".

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