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Одеському ексвоєнкому Борисову повідомлено про підозру. Місцезнаходження підозрюваного уточнюється. Слідчі дії тривають, - ДБР. ВIДЕО

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він підозрюється у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

У повідомленні зазначається: "Під час досудового розслідування Бюро зібрало величезний власний масив доказової бази. Проте для повноцінного та неупередженого розслідування вивчались й повідомлення ЗМІ. Також будуть досліджені матеріали Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), яке також виявило ознаки незаконного збагачення у колишнього одеського воєнкома на понад 188 млн грн.

Зокрема, одне з журналістських розслідувань показало, що мати воєнкома минулого року стала власницею житлового будинку в Іспанії вартістю понад 4 млн євро. Також з’ясувалось, що, окрім елітної закордонної нерухомості, вона цьогоріч придбала ще й автомобіль Mercedes-Benz EQV за майже 3 млн грн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Колишньому одеському воєнкому повідомлено про підозру про незаконне збагачення. Триває перевірка територіальних центрів, - Зеленський. ВIДЕО

Згодом правоохоронці встановили, що й теща ексвоєнкома впродовж останніх років стала власницею коштовного автопарку, не маючи для цього достатніх коштів законного походження. До нього входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Дружина ексвоєнкома також придбала іншу закордонну нерухомість - офісне приміщення в Іспанії вартістю 737 тис. євро, також не маючи для цього достатньої кількості законно отриманих активів та доходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незаконне збагачення, ухилення від служби та перевищення повноважень: Прокуратура перевіряє звільненого одеського військкома Борисова

Колишнього воєнкома підозрюють:

- у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи (ст.368-5 КК України);

- у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану – вчиненні кримінального правопорушення (ч.5 ст.407 КК України);

- в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч.4 ст.409 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цієї людини точно не має бути в системі комплектування Збройних Сил, - Зеленський про одеського військкома Борисова. ВIДЕО

Санкції статей передбачають обмеження долі до 10 років позбавлення волі.

Місцезнаходження підозрюваного уточнюється. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що у травні працівники Державного бюро розслідувань також почали кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем начальником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час мобілізаційних заходів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський не виконав власну настанову направляти військкомів на передову, - Бутусов про начальника Одеського ТЦК Борисова

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував деяку інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

В ОК "Південь" заявили, що службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював звернення для проведення перевірок щодо військкомів усіх областей.

Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

Автор: 

військкомат (432) ДБР (3491) Борисов Євген (31)


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Топ коментарі
+71
Місце знаходження встановлюється ...коли ржать вже з цих придурків...
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22.07.2023 21:32
+49
Следствие ведут колобки.
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22.07.2023 21:31
+39
Мабуть вже передає пламенні прівети з Ніцци
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22.07.2023 21:33
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"повідомлено" . а не "вручили". А ето совсем другое, ві не понімаєте...А в кінцевому результаті буде повний пшик-своих же не бросаем
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23.07.2023 04:04 Відповісти
А с мусорами пил я сладкое - мускатное. И даже судьи с прокурором не гнушались Пожрать на шару вместе за одним столом.Держи, держи вора - поймать его пора, Но всем известно, что не пойманный - не вор. А небо Нице голубое .............
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23.07.2023 02:37 Відповісти
А что Испания, не хочет помочь следствию? Я понимаю, если б он в Ростов сбежал, но испанские интерполицейские наверно могут в момент установить его местонахождение.
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23.07.2023 05:28 Відповісти
якось вони схопили Шарія, вручили йому повістку про невиїзд. Після цього сєпар благополучно виїхав з Іспанії в невідомому напрямку.
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23.07.2023 09:55 Відповісти
клоунское правосудие
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23.07.2023 06:59 Відповісти
А где он и за сколько?
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23.07.2023 07:13 Відповісти
Комедия,они уже его отпустили.
- А где взяточник?
- Ой-вэй,неожиданно так сбежал в Испанию,пока мы,прокуроры клоуна,в окопах отбивали атаки путинских фашистов он неожиданно так втик,верьте нам,мы честные.
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23.07.2023 07:14 Відповісти
Як сторожили - так і розслідуватимуть...Як факт антидержавний заколот саботажників.
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23.07.2023 07:54 Відповісти
Военком стал знвменит только благодаря огласке жуоналистов и их сюжетам. Вопрос: на хрена тогда дбр и полиция, если они до огдаски ничего не видели и не делали?
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23.07.2023 08:17 Відповісти
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.
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23.07.2023 09:50 Відповісти
Местоположение уже известно- ,,крыл,, за границу. Каким образом , он же военнообязанный ?? Почему не задержали до суда. ? Классные у нас законы и соответствующие органы??? Любое мразье у нас в стране при власти Ермака- Татарове будет безнаказанным и примером для других...
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23.07.2023 10:19 Відповісти
Местонахождение подозреваемого уточняется.
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23.07.2023 10:25 Відповісти
полгода уже тягают кота за фост с этим военкомом. за это время можно было не то шо ********, а аж до самого марса...
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23.07.2023 11:24 Відповісти
ищи, свищи....
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23.07.2023 11:26 Відповісти
https://t.me/tZEinform/25180 tZEinform

Режим Зеленського перейшов до нової тактики гальмування розслідувань корупції представниками режиму. Справи по корупції відкриває підконтрольне МВС, процесуально заважаючи спеціалізованим антикорупційним органам проводити розслідування. В результаті основні фігуранти зникають з території України (Борисов, Степанов), а розслідування припиняються "по неможливості встановити місця перебування"
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23.07.2023 13:46 Відповісти
Сколько зекоманда будет подымать вопрос после того как подозреваемый уехал с концами или обьявлять залоги и выпускать реальных преступников. Хватит вешать лапшу народу.
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23.07.2023 21:00 Відповісти
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