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Новини
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Незаконне збагачення, ухилення від служби та перевищення повноважень: Прокуратура перевіряє звільненого одеського військкома Борисова

борисов

Прокуратура перевіряє факти можливого незаконного збагачення, ухилення від військової служби та перевищення службових повноважень колишнім одеським воєнкомом Євгеном Борисовим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, перевіряється опублікована у ЗМІ інформація щодо майна членів родини посадовця за кордоном.

"За цими даними, в період дії воєнного стану вони придбали автомобілі преміум класу та нерухоме майно у Королівстві Іспанія на загальну суму понад 196 млн грн, хоча офіційний спільний дохід родини не покриває цих витрат. Для підтвердження цієї інформації здійснюється комплекс слідчих та процесуальних дій, а також направлено до компетентних органів Королівства Іспанії, Республіки Молдови, Румунії, Туреччини запити про міжнародну правову допомогу", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Цієї людини точно не має бути в системі комплектування Збройних Сил, - Зеленський про одеського військкома Борисова. ВIДЕО

Також, додали в Офісі Генпрокурора, перевіряються окремі факти можливого ухилення керівником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від проходження військової служби –його перебування за кордоном начебто на лікуванні.

Правоохоронці досліджують питання наявності законних підстав виїзду військової службової особи, яка відповідає за мобілізацію в регіоні, за межі країни під час дії воєнного стану.

"На даний час у кримінальному провадженні допитано понад 30 свідків, проведено 11 обшуків, 17 оглядів та тимчасових доступів, направлено понад 100 запитів до органів державної влади, підприємств, установ та організацій, проведено три податкових перевірки господарської діяльності членів родини посадовця", - зазначили в ОГП.

Раніше стало відомо, що військкома Євгена Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Також читайте: Силовики та ЗСУ перевірять воєнкомів на доброчесність, - Міноборони

Як раніше повідомлялося, у мережі з’явилася інформація, що одеський військком Євген Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував деяку інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

В ОК "Південь" заявили, що службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював звернення для проведення перевірок щодо військкомів усіх областей.

Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

Також читайте: Одеського воєнкома Борисова звільнять з посади, а не з армії, - Данілов

Автор: 

перевірка (1241) Офіс Генпрокурора (3272) Борисов Євген (31)


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Топ коментарі
+20
"Незаконне збагачення, ухилення від служби та перевищення повноважень"
---------------------
Знаю ще одного кандидата за такими самими критеріями
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29.06.2023 13:04
+14
Перевірте Зяму йому теж мона висунути такі звинувачування.
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29.06.2023 13:05
+13
Це такий натяк, що перевірятимуть, поки він не владнає свої справи в Україні, і не втече до Іспанії?
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29.06.2023 13:01
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Це такий натяк, що перевірятимуть, поки він не владнає свої справи в Україні, і не втече до Іспанії?
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29.06.2023 13:01 Відповісти
- Дай миллион, дай миллион, дай миллион!(c)
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29.06.2023 13:09 Відповісти
на суді можуть відкритися подробиці небажані для зебілів
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29.06.2023 14:52 Відповісти
Он Одессит,он из Одессы здрате.Хочет открыть Вам маленький секрет...как купить виллу в Испании за 3 ляма евро...
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29.06.2023 18:16 Відповісти
Чекаємо чи й цьому хабарнику Буданов напише рекомендацію на виїзд, бо якимось чином попереднього разу під час війни він зміг відпочити за кордоном, хтось же надав на це дозвіл та звернення до прикордонників?!
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29.06.2023 13:09 Відповісти
йому сам преЗедент напише
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29.06.2023 13:25 Відповісти
Він вже, мабуть, втік: "Також, додали в Офісі Генпрокурора, перевіряються окремі факти можливого ухилення керівником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від проходження військової служби -його перебування за кордоном начебто на лікуванні."
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29.06.2023 13:54 Відповісти
через його дії не сформована ціла БРИГАДА
свідомо.... відмазував від призову молодих, здорових бугаїв
під час війни це не держзрада???
але про держзраду я не чув
тоді по нашим законам підрив боєздатності не є держзрадою???
є...
але щоб її не інкримінували, якась арахамія чи татаров чи ще хтось з опи., отримає від нього пару лямів і все
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29.06.2023 13:59 Відповісти
Вже тягне на 2 пожиттєвих -- крутіть далі -- шоб хоть условне дати
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29.06.2023 13:04 Відповісти
"Незаконне збагачення, ухилення від служби та перевищення повноважень"
---------------------
Знаю ще одного кандидата за такими самими критеріями
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29.06.2023 13:04 Відповісти
Не применшуй, я думаю що УСІ керівники військоматів, яки працюють з попередніх часів, хабарники у більшій чи меншій мірі!!!
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29.06.2023 13:07 Відповісти
Та ні, я не про керівників віськоматів взагалі, беріть вище
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29.06.2023 13:10 Відповісти
Чотириразовий ухилянт на повному держзабезпеченні)))
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29.06.2023 13:13 Відповісти
Вище там статей набагато більше, навіть деякі вчинки на держзраду тягнуть, а перелічене це стандартний набір майже будь якого посадовця!
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29.06.2023 13:16 Відповісти
спєтляє...
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29.06.2023 13:04 Відповісти
Як одесит - дуже радий такому рішенню, а прокуратура нехай не бере сама хабаря, а допитливо та чесно проводить слідство, і ОБОВ'ЯЗКОВО знайдуть склад злочину. А якщо скажуть що "не знайшли", як про виїзд за кордон сповістив "розумний" пресаташе ОК "Південь", то точно взяли хабар у хабарника!!! Може ще й Гуменюк перевірять за її "правдиві" доповіді про цього злочинця?!
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29.06.2023 13:04 Відповісти
Гуменюк це всього лише розмовляюча голова, що їй сказали то вона і пропатякала...А от той хто їй вказівки дає явно в долі з цим лайном. Але нічого в Одесі не зміниться...
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29.06.2023 13:30 Відповісти
Гамнюк ще й капітан першого рангу???
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29.06.2023 13:46 Відповісти
Перевірте Зяму йому теж мона висунути такі звинувачування.
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29.06.2023 13:05 Відповісти
та таких барісавих - тисячі!!!! синок його в СлужбіБаблаУкраіни, в управлінні "К" (Криптон, напевно - супермени прибульці🤔🤔) там ціле управління по всій краіні, ДАВНО міліонери доларові, - І ШО?????? а сЦуді, а прокурорскі, а мусора....????
та ФУЙ, шо йому буде!!!!.... і він це знає.....
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29.06.2023 13:07 Відповісти
Ви Зе до переліку забули внести)))
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29.06.2023 13:14 Відповісти
ой, вибачте!! Зе, По, Ян, Ян, Ющ, Ку, Ку, Кр!!!!
так - правильно????
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29.06.2023 13:23 Відповісти
Я хз, що у Вас там за ку ку, але його всі так скорочують, чому до мене додовбались? Настрій поганий? Так це не до мене.
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29.06.2023 13:54 Відповісти
тільки ЗЕ офіційно зареєстрований знак. решта то ваші вигадки. людина для вас старалась, щоб довгі слова не запам'ятовували
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29.06.2023 14:18 Відповісти
Наоборот, йому в тому списку не місце. Ця система не при ньому створена а з часів союзу. Зе це інший рівень.
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29.06.2023 13:25 Відповісти
Тобто, Зяма не бігав від призову, незаконно не збагачувався, не перевищував свої повноваження і вопше він білий та пухнастий?
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29.06.2023 13:35 Відповісти
Початковий коментар був про саму систему яка існує ще з часів союзу, автор коментаря це підтвердив перечисливши всіх президентів, януковича чомусь аж два рази, але то таке, і цаме ця система в яку замішано десь 20% суспільства на різних рівнях і є тим якорем який тяне нас на дно. Петро Олексійович не зламав її, бо в умовах агресії йому та і всім нам була потрібна налагоджена система управління, люди в якій би не переживали за свої накрадені статки і які би не кинули країну в скрутну хвилину. А за добрий рік система трохи переформатувалась і продовжила своє існування. При новому президентові ця система кругової поруки і кругової зацікавленості увібрала в себе новіє ліца і розцвіла. Але існувала вона давно і Зе до неї таким же боком як і Порошенко, просто користується, правда з різними цілями.
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29.06.2023 13:44 Відповісти
пЫтро аліксєєвічь, якраз яскравий "выкармиш" цієі системи(він у ній весь час обертався), а ЗЕцыцько - абсурдний(трагічний), але закономірний наслідок, Аа-аа-ах, якого талановитого......... бізнєсмєна прЫзедента мЫру!!!!
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29.06.2023 14:26 Відповісти
Що є то є. Та вся наша еліта звідти, а новіє ліца це їх діти які підросли. Щож можливо він систему не зламав не тому що не міг і за державу переживав а тому що не бачив держави без цієї системи. Друге гірше, для всіх.
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29.06.2023 14:40 Відповісти
А ще він "бариганакраві" і тільки він перестав бути президентом, війна зразу скінчилася.
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29.06.2023 14:42 Відповісти
а соррі, тут мені підсказали, управління "К" - це від "КаСельок"!!!!

"...... каСельок, каСельок, какой іСчо - каСельок??.... ну нєт у вас мєтадав, на костю саприкіна!! .." ©

пи. си.: хтось знає як тут графіку вставити??))
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29.06.2023 13:20 Відповісти
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29.06.2023 13:37 Відповісти
закаєш на якийсь ресурс графіку, копіюєш на неї ссилку і вставляєш її там де "вставити зображення"
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29.06.2023 15:56 Відповісти
О, то таке можна ікримінувати всім зеленим.
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29.06.2023 13:07 Відповісти
Вони це розуміють і саме тому бажають залишитися при владі назавжди, аби не відповідати за злочини!!!
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29.06.2023 13:12 Відповісти
Не укажи фамилии и запросто можно спутать этого персонажа с другим.
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29.06.2023 13:10 Відповісти
барисов есть борисов
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29.06.2023 13:10 Відповісти
Глибока думка...
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29.06.2023 13:12 Відповісти
І булава на задньому плані - подарунок гетьманчику, сук@
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29.06.2023 13:11 Відповісти
Не чипляйся до булави, бо таку й ти собі можеш придбати у сувенірній лавці, або отримати у подарунок від будь кого з поганим смаком!
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29.06.2023 13:14 Відповісти
а поруч пГапор, "малай істарічєскай родіни"!!!! фсьо сходиться, як я і багато разів писав, влада захоплена JUDEN-кацапами, нащадками НКВД, КГБ!!!! 😡😡😡😡
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29.06.2023 13:27 Відповісти
Створення озброєного злочинного угрупування, масові викрадення людей з ціллю викупу, катування та залякування, підрив обороноздатності,...
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29.06.2023 13:27 Відповісти
Уявляю, скільки він в ОПу передавав...
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29.06.2023 13:29 Відповісти
100 процентов нефига ему не будет будет сериал ТУДА СЮДА
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29.06.2023 13:32 Відповісти
Очередной лохотрон для элехтората.
"незаконного збагачення"
Согласно УПК Украины имеет значение на кого оформлено, а не кем "придбано". И такая хитрая и продуманная нэрпа, как Борисов учел не только это, но и побеспокоился об "источнике дохода". Начиная от "друзья одолжили - вот и договор имеется", заканчивая "кредитами от всяких мутных офшорных контор". "Мама любит скорость" одним словом.
ухилення від військової служби
Для действующего военкома? Серьезно?
перевищення службових повноважень
Ну это вообще смешно. Начиная от того, что все противоправные приказы отдавались устно (т.е. доказать невозможно) и заканчивая санкцией по этой статье - увольнение, штраф (причем "штраф" - если есть убытки, которые надо еще доказать)

Отбить этот бред - задачка для адвоката-первокурсника. И даже если власть нагнет суд первой инстанции, то отобьются на апелляции, кассации. Натянуть сову на глобус не получится. И если будет полный правовой беспредел, то Борисов отобъется на уровне ЕСПЧ (таких кейсов масса)

Пока в стране не будут приняты законы по реальной борьбе с коррупцией, таким "Борисовым" тюрьма не светит. А такие законы не будут приняты, пока не ПОЯВИТСЯ президент государственник-реформатор. Пока таковых на горизонте не наблюдается. Увы ...
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29.06.2023 13:33 Відповісти
++100500 %%
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29.06.2023 13:37 Відповісти
Озолотяться прокурорські на цій перевірці. Витиснуть з нього все що має.
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29.06.2023 13:37 Відповісти
Я так зрозумів, що відповідальність лежить і на його начальниках. Сирському, і вище - "верховному". Подають у відставку?
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29.06.2023 13:45 Відповісти
у ЗСУ на верхніх щаблях керівництва толерується незаконне збагачення, ухиляння від служби(постійно хворий але виглядає чудово), спосіб життя несумісний з умовами та режимом служби звичайного і незвичайного військового.... Питання в наступному: таким як він потрібна перемога України?
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29.06.2023 14:24 Відповісти
Камуняцкая мордяка. Що ви цяцькаєтесь-на бункер його...
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29.06.2023 13:49 Відповісти
Чудовий послужний список, майже як у дІрехтора вжепокійного укроборонпрому.
Посадити-не посадять.
Звільнити-теж не вийде.
Можуть командиром частини призначити. Ото пощасить комусь. Він дійсно покаже як то: пАтЄрь нЄт.
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29.06.2023 13:55 Відповісти
Так вже ж перевіряли?

Службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи, - ОК "Південь" Джерело:
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29.06.2023 13:56 Відповісти
Коли адвокат першокурсник читає цей список статей відразу розуміє, що відмазати цього клієнта зможе, як кажуть "я брал взятки борзыми щенками"
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29.06.2023 13:57 Відповісти
так на це і - розраховано!! розсипеться в суді Дєло, як шо дойде, і прокурорскі засвітили "непереможну барадьбу с карупцієй", і клієнт - нєпастрадал!!!!
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29.06.2023 14:17 Відповісти
втік з окопа бо налякався, чи срачка напала, чи нервовий зрив чи дівка скурвилась
до 12 років
свідомо, за гроші, відмазав тисячі уїбанів від того ж окопа, ПЕРЕВИЩЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ???
вашу владу *********
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29.06.2023 14:07 Відповісти
"дактрына справыдлывасті" , ана такая - суровая.....аднака...
😡😡😡😡
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29.06.2023 14:28 Відповісти
обожнюю прокуратуру--війни ніякої немає
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29.06.2023 14:17 Відповісти
гадаю він вже вирушив на лікування до Іспанії)
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29.06.2023 14:18 Відповісти
Почніть також з зелі він чотирьох кратний ухилянт від військової служби,зато тепер нам байки розповідае.
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29.06.2023 14:20 Відповісти
та що ви таке кажете, щоб така особа лікувалась в Україні, це ж неповага..., тільки за кордоном.
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29.06.2023 14:39 Відповісти
І це лише верхівка айсберга. А якщо заглибитися, то почне інтенсивно пахнути лайном.
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29.06.2023 14:48 Відповісти
Спочатку цього підара в званні рядового ротрібно направити на передок а потім ,якщо виживе проводити слідство.
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29.06.2023 14:55 Відповісти
Можу сказати, яким вироком закінчиться суд над цією тварюкою. Сберуться судді, прокурви з адвокатами та оголосять тварюці "рбщєствєнноє поріцаніє": "У-у-у, ****!!!". От і вся кара.
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29.06.2023 14:59 Відповісти
2 квітня 2022 року, за місяць (!!!) після початку війни Президент Зеленський В.О. нагородив Борисова Євгена Михайловича орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня "За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку"! https://www.president.gov.ua/documents/2032022-41993?fbclid=IwAR1J_H6YyaaISaWuTU6jNDN8szzqW8H_vDfRoGcnhAVv8kAr9QwTVhyCN8k
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29.06.2023 16:16 Відповісти
 
 