Незаконне збагачення, ухилення від служби та перевищення повноважень: Прокуратура перевіряє звільненого одеського військкома Борисова

Прокуратура перевіряє факти можливого незаконного збагачення, ухилення від військової служби та перевищення службових повноважень колишнім одеським воєнкомом Євгеном Борисовим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, перевіряється опублікована у ЗМІ інформація щодо майна членів родини посадовця за кордоном.

"За цими даними, в період дії воєнного стану вони придбали автомобілі преміум класу та нерухоме майно у Королівстві Іспанія на загальну суму понад 196 млн грн, хоча офіційний спільний дохід родини не покриває цих витрат. Для підтвердження цієї інформації здійснюється комплекс слідчих та процесуальних дій, а також направлено до компетентних органів Королівства Іспанії, Республіки Молдови, Румунії, Туреччини запити про міжнародну правову допомогу", - йдеться в повідомленні.

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Також, додали в Офісі Генпрокурора, перевіряються окремі факти можливого ухилення керівником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від проходження військової служби –його перебування за кордоном начебто на лікуванні.

Правоохоронці досліджують питання наявності законних підстав виїзду військової службової особи, яка відповідає за мобілізацію в регіоні, за межі країни під час дії воєнного стану.

"На даний час у кримінальному провадженні допитано понад 30 свідків, проведено 11 обшуків, 17 оглядів та тимчасових доступів, направлено понад 100 запитів до органів державної влади, підприємств, установ та організацій, проведено три податкових перевірки господарської діяльності членів родини посадовця", - зазначили в ОГП.

Раніше стало відомо, що військкома Євгена Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

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Як раніше повідомлялося, у мережі з’явилася інформація, що одеський військком Євген Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував деяку інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

В ОК "Південь" заявили, що службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював звернення для проведення перевірок щодо військкомів усіх областей.

Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

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