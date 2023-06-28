Силовики та ЗСУ перевірять воєнкомів на доброчесність, - Міноборони

Представники НАЗК, ДБР, СБУ, Нацполіція та ЗСУ перевірять керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на доброчесність та ефективність виконання службових обов’язків.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, коментуючи питання перевірки воєнкомів.

"Отримав завдання від Президента щодо створення робочої групи. Це важливе питання на сьогодні, оскільки в інфопросторі дуже багато негатива про діяльність територіальних центрів комплектування. Тому робоча група створена, включає вона силовий блок – це НАЗК, ДБР, СБУ, Нацполіцію, які будуть перевіряти свої питання – від моніторингу способу життя керівництва ТЦК до порушення чинного законодавства. Крім того, створена група від ЗСУ, яка буде аналізувати виконання завдань, яка буде приймати відповідну інформацію від людей, аналізувати її", - розповів Павлюк.

Він зауважив, що перевірка правоохоронців визначить на скільки декларація воєнкомів відповідає їх реальному способу життя, а перевірка ЗСУ – на скільки якісно він виконує свої посадові обов’язки, чи є скарги на роботу комісаріатів. Після аналізу отриманих даних будуть напрацьовані пропозиції керівництву держави щодо подальших кроків поліпшення робот ТЦК.

Військкома Євгена Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це в ефірі "24 каналу" розповіла начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Зараз відбувається процедура, вона має певну протяжність в часі, передачі посади й подальшої планової реалізації офіцера. Наразі ми не перешкоджаємо діяльності правоохоронних органів, ті порушення та провадження, які були порушені, вони продовжуються, правоохоронні органи працюють, доказова база збирається", - сказала Гуменюк.

Також вона додала, що одеський ТЦК зараз очолює заступник начальника.

Як раніше повідомлялося, у мережі з’явилася інформація, що одеський військком Євген Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував деяку інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

В ОК "Південь" заявили, що службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював звернення для проведення перевірок щодо військкомів усіх областей.

Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

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