Силовики та ЗСУ перевірять воєнкомів на доброчесність, - Міноборони
Представники НАЗК, ДБР, СБУ, Нацполіція та ЗСУ перевірять керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на доброчесність та ефективність виконання службових обов’язків.
Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, коментуючи питання перевірки воєнкомів.
"Отримав завдання від Президента щодо створення робочої групи. Це важливе питання на сьогодні, оскільки в інфопросторі дуже багато негатива про діяльність територіальних центрів комплектування. Тому робоча група створена, включає вона силовий блок – це НАЗК, ДБР, СБУ, Нацполіцію, які будуть перевіряти свої питання – від моніторингу способу життя керівництва ТЦК до порушення чинного законодавства. Крім того, створена група від ЗСУ, яка буде аналізувати виконання завдань, яка буде приймати відповідну інформацію від людей, аналізувати її", - розповів Павлюк.
Він зауважив, що перевірка правоохоронців визначить на скільки декларація воєнкомів відповідає їх реальному способу життя, а перевірка ЗСУ – на скільки якісно він виконує свої посадові обов’язки, чи є скарги на роботу комісаріатів. Після аналізу отриманих даних будуть напрацьовані пропозиції керівництву держави щодо подальших кроків поліпшення робот ТЦК.
Військкома Євгена Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Про це в ефірі "24 каналу" розповіла начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.
"Зараз відбувається процедура, вона має певну протяжність в часі, передачі посади й подальшої планової реалізації офіцера. Наразі ми не перешкоджаємо діяльності правоохоронних органів, ті порушення та провадження, які були порушені, вони продовжуються, правоохоронні органи працюють, доказова база збирається", - сказала Гуменюк.
Також вона додала, що одеський ТЦК зараз очолює заступник начальника.
Як раніше повідомлялося, у мережі з’явилася інформація, що одеський військком Євген Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував деяку інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.
Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.
В ОК "Південь" заявили, що службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи.
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював звернення для проведення перевірок щодо військкомів усіх областей.
Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.
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бо підуть блатні в ЗСУ
а от мусора, які разом з ними виходили на полювання і гарантовано щось за це мали, будуть перевіряти
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А одеського просто звільнили та поїде собі до Іспанії, а насхемі зам залишиться, заробляти своїй тещі на хатинку.
Судячи зі способу життя - зарплата там
нічого собідай Боже!
А потім на службі, на фронті з'являються "доходяги" від котрих користі - ніякої, самі проблеми, а командир каже - нічого не знаю - у вас "повний штат" - і вся робота лягає на тих, хто ще якось здатний виконувати? То нормально? Або може нормально, коли кидають людину в бій без підготовки й/або нездатного виконувати завдання і вона мало того, що сама перетворюється на "м'ясо", так ще й, своєю нездатністю, "підставляє" та наражає на смертельну небезпеку побратимів? Це нормально? Або коли людину з певним корисним для армії фахом просто кидають в "разход"? Ну могла б людина дрони збирати, або програмувати - нащо? Нащо нам взагалі оті дрони?
А "паразити", як ви висказалися, вони, поріг "ТЦК"/ВЛК часто навіть і не перетинають. Ото серед "смердів" в чергах тинятися з папірцями?
Та й знаєте, називати когось "ссикуном" чи "ухилянтом", при наскрізь гнилій системі, тільки тому, що людина не хоче вмерти взагалі задарма - то може лише 'бот' на зарплаті, або людина, котра живе у своїй геть вигаданій реальності.
Тим більше, що, офіційно, юридично, в нас стану війни й досі немає, а діяльність тих же "ТЦК" взагалі проводиться поза законом. І, доречі, якщо когось дивує млява реакція ООН на війну росії проти України та те, як росія легко обходить санкції - то це питання в першу чергу до України й до самих нас, й до Президента, як Гаранта Конституції - найперше.
Бо за Законом, в разі військової агресії іншої країни, Президент України подає до Верховної Ради відповідний законопроект про оголошення Стану війни (не плутати з "воєнним станом" - це, юридично, різні поняття). Тільки після цього, юридично засвідчується відповідний стан війни в країні. І відповідно, вступають в дію купа інших процедур, в т.ч., міжнародних, санкційних і так далі, заморожуються виплати кредиторам і так далі, і ще купа дій через той же ООН тощо. Цього немає. А відповідний законопроект - 7114 - котрий, був поданий від Президента до ВР - він просто - пропав.
Але відвертий саботаж і грабунок в т.ч. військової гуманітарки від "зелені" - ми того "не помічаємо". Простіше спихнути всю "провину" на "ухилянтів" - громадян України - знайти "цапа-відбувайла" та змусити українців гризтися між собою, змусити ненавидіти тих же таки військових - будь-кого у військовому однострої - через дії тих же таки "тцк"-шників, котрі "по-бєзпрєдєлу" часто-густо хапають кого зможуть на вулиці, гамселять, силою протизаконно викрадають громадян (і діяльність котрих, "ТЦК", законом в принципі не унормована) - замість того, аби чітко вказати на тих, хто побудував таку гнилятину та притягти, саме їх, найперше, до відповідальності.
- Нащо про це казати? Хай ото внизу хоч насмерть перегризуться - головне, щоби не заважали красти.
Створив, аби максимально дезорганізувати українців, посіяти в них недовіру до війська, недовіру поміж зособою, максимально деморалізувати їх? Щоби потім, серед іншого, примусити їх до тої ж таки капітуляції, так же ж?
І ще питання хто доброчесніший, военкоми то в переважній більшості(тільки з бізнесу) не вимагають хабарі їм самі диванні воїни гроші пхають щоб спокійно з диванів воювати і гнати ЗСУ в атаку.
Слава Захисникам України та їх Сім'ям! Низький їм уклін!!
Запеклі, вогню небояться !!!
Я их вам проверю за 1 день,подставных посылаешь,арестовываешь и садишься на 15 лет.
Они все с работы увольняться начнут,няма навара.
главное чтобы у них дворцов в Испании не было😂😂😂
і ні одна паскуда не додумалась зробити перевіряючими активістів громад, інвалідів цієї війни, батьків чи рідних загиблих воїнів
а як же ж...
в такому випадку, вся ******* яка відкупилась попаде на службу
а воювати, по зеленськи, має або доброволець, або тупий народ
а що звільнили воєнкома я чуа, а щоб йому щось пред"являли, не чув...
А потім представники ТЦК, ДБР, СБУ, Нацполіція та ЗСУ перевірять керівників НАЗК.
Потім представники НАЗК, ТЦК, СБУ, Нацполіція та ЗСУ перевірять керівників ДБР.
Потім ......