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Новини
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Силовики та ЗСУ перевірять воєнкомів на доброчесність, - Міноборони

павлюк,олександр

Представники НАЗК, ДБР, СБУ, Нацполіція та ЗСУ перевірять керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на доброчесність та ефективність виконання службових обов’язків.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, коментуючи питання перевірки воєнкомів.

"Отримав завдання від Президента щодо створення робочої групи. Це важливе питання на сьогодні, оскільки в інфопросторі дуже багато негатива про діяльність територіальних центрів комплектування. Тому робоча група створена, включає вона силовий блок – це НАЗК, ДБР, СБУ, Нацполіцію, які будуть перевіряти свої питання – від моніторингу способу життя керівництва ТЦК до порушення чинного законодавства. Крім того, створена група від ЗСУ, яка буде аналізувати виконання завдань, яка буде приймати відповідну інформацію від людей, аналізувати її", - розповів Павлюк.

Він зауважив, що перевірка правоохоронців визначить на скільки декларація воєнкомів відповідає їх реальному способу життя, а перевірка ЗСУ – на скільки якісно він виконує свої посадові обов’язки, чи є скарги на роботу комісаріатів. Після аналізу отриманих даних будуть напрацьовані пропозиції керівництву держави щодо подальших кроків поліпшення робот ТЦК.

Військкома Євгена Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це в ефірі "24 каналу" розповіла начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Зараз відбувається процедура, вона має певну протяжність в часі, передачі посади й подальшої планової реалізації офіцера. Наразі ми не перешкоджаємо діяльності правоохоронних органів, ті порушення та провадження, які були порушені, вони продовжуються, правоохоронні органи працюють, доказова база збирається", - сказала Гуменюк.

Також вона додала, що одеський ТЦК зараз очолює заступник начальника.

Як раніше повідомлялося, у мережі з’явилася інформація, що одеський військком Євген Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував деяку інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

В ОК "Південь" заявили, що службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював звернення для проведення перевірок щодо військкомів усіх областей.

Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

Дивіться: Цієї людини точно не має бути в системі комплектування Збройних Сил, - Зеленський про одеського військкома Борисова. ВIДЕО

Автор: 

військкомат (432) Павлюк Олександр (216) Борисов Євген (31)


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Топ коментарі
+42
Доброчесні силовики перевірятимуть воєнкомів на доброчесність
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28.06.2023 18:33
+30
Вообще-то военкомы и их работа - это зона ответственности Сырского. Почему он молчит, особенно про одесского барыгу?
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28.06.2023 18:33
+26
Та всі воєнкоми просто молодці!

А одеського просто звільнили та поїде собі до Іспанії, а насхемі зам залишиться, заробляти своїй тещі на хатинку.
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28.06.2023 18:33
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На 17-тому місяці війни.
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28.06.2023 18:32 Відповісти
головне щоб не активісти громади
бо підуть блатні в ЗСУ
а от мусора, які разом з ними виходили на полювання і гарантовано щось за це мали, будуть перевіряти
***********
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28.06.2023 22:18 Відповісти
ОДЕССКИХ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ !!!!!!!!!!! Там такое творилось в первые пол года что у вас волосы дыьом встанут , и не забудте про так называемую - военную администрацию , кто и кому выдавал разрешения на ведение бизнеса , и за сколько.
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28.06.2023 18:33 Відповісти
Доброчесні силовики перевірятимуть воєнкомів на доброчесність
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28.06.2023 18:33 Відповісти
Та всі воєнкоми просто молодці!

А одеського просто звільнили та поїде собі до Іспанії, а насхемі зам залишиться, заробляти своїй тещі на хатинку.
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28.06.2023 18:33 Відповісти
Просто уволили А состояние недоолигарха - то так, наколядовал наверное.
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28.06.2023 18:35 Відповісти
Ні фіга - через суд повернеться до роботи!

Судячи зі способу життя - зарплата там нічого собі дай Боже!
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28.06.2023 18:42 Відповісти
Вообще-то военкомы и их работа - это зона ответственности Сырского. Почему он молчит, особенно про одесского барыгу?
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28.06.2023 18:33 Відповісти
Міністр, який відважно брехав про яйця по 17 грн очолить комісію?
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28.06.2023 18:37 Відповісти
Сирський - це улюблений генерал Президента. Не чіпай його
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28.06.2023 18:38 Відповісти
Улюблений гейнерал - дєрьмака. А це вище президента
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28.06.2023 20:03 Відповісти
Тю, сирський дружбан зелі, поток ''неиссякаем''
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28.06.2023 19:24 Відповісти
а перевіряючих, ХТО - первірить????!!
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28.06.2023 18:35 Відповісти
карасі будуть перевіряти доброчесність щук
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28.06.2023 18:36 Відповісти
"...Отримав завдання від Президента..." ... Тьху!
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28.06.2023 18:36 Відповісти
Яка доброчесність -- дєтскии лєпет -- пора іх вже брати за яиця .
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28.06.2023 18:36 Відповісти
ОПу щеб хто перевірив.
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28.06.2023 18:36 Відповісти
Може б ще і офіс преЗЕдента перевірили, його ставлеників і держустанови та всі ці численні комісії з некомпетентними родичами можновладців та губатими шмарами, яких папіки повлаштовували?
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28.06.2023 18:36 Відповісти
Т.з. воєнкоми масово беруть хабарі від дезертирів, ухилянтів, сикунів і паразитів. В Україні хто має гроші, того від армії "відмазують". На 1-2 чесних і мужніх воїнів 8-9 ухилянтів і сикунів, що сидять за кордоном, під спідницями, в кущах і за липовими справками про грижу, плоскостопіє, язву та ін "квадратні яйця". І все це кришують воєнкоми. Думаю недалекий той час, коли повернуться фронтовики, вивезуть цю ******* в посадку і вони вийдуть звідти ривками, гикаючі і в памперсах.
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28.06.2023 18:38 Відповісти
Вам можуть не подобатися всякі неправильні громадяни, проте запропоновані вами масові розстріли це метод рашки. Якійсь совок у людей в головах, не краще ніж у орків.
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28.06.2023 19:21 Відповісти
Давайте їх полюбимо до смерті.
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28.06.2023 19:26 Відповісти
Давайте напешті з повальною корупцією розберемось - якби не вона то у людей не було б зайвих думок "за що воювати - за заводи олігархів".
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28.06.2023 19:38 Відповісти
Почну з Вас. Тільки біле енд чорне.
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28.06.2023 19:40 Відповісти
Тридцять років повальної корупції - вердикт цій державі від Бербок. І про що ще можна говорити - як у нас корупція пережила дві революції, локальний збройний конфлікт та схоже переживає війну. Докерувалися шановні до failed state - жага красти та нести собі по норах переважила безпеку для себе самих та держави вцілому.
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28.06.2023 19:46 Відповісти
Вообще-то ребята воюют за свою страну, за свой дом, за свои семьи.
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28.06.2023 19:52 Відповісти
Вот только власть это не ценит - ворует как ни в чем не бывало. На реформы плевать хотели - дескать это наша корова и мы ее доим.
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28.06.2023 20:18 Відповісти
Може ви самі "паразит", чи "клікуша" на зарплаті? Бо коли з інваліда, наприклад, вимагають кілька тисяч баксів, щоби ВЛК визнала "непридатним", а інакше не випускають за кордон (доречи, з сином-інвалідом), і це лише один малесенький "штришок" на фоні тотального трешу, то, про що взагалі може йти мова? Коли розповідають людині з тою ж таки інвалідністю, що вона "придатна"? Коли дивним чином "розчиняються" болячки і на фронт гребуть косих, горбатих, епілептиків - все нормально - бо не було грошей, щоби "комісія" "прозріла" і побачила реальні хвороби? Або Коли ВЛК зумисне не хоче відправляти на повноцінне обстеження для підтвердження діагнозу, а в лікарнях кажуть, що, мовляв, "не приймаємо"?
А потім на службі, на фронті з'являються "доходяги" від котрих користі - ніякої, самі проблеми, а командир каже - нічого не знаю - у вас "повний штат" - і вся робота лягає на тих, хто ще якось здатний виконувати? То нормально? Або може нормально, коли кидають людину в бій без підготовки й/або нездатного виконувати завдання і вона мало того, що сама перетворюється на "м'ясо", так ще й, своєю нездатністю, "підставляє" та наражає на смертельну небезпеку побратимів? Це нормально? Або коли людину з певним корисним для армії фахом просто кидають в "разход"? Ну могла б людина дрони збирати, або програмувати - нащо? Нащо нам взагалі оті дрони?
А "паразити", як ви висказалися, вони, поріг "ТЦК"/ВЛК часто навіть і не перетинають. Ото серед "смердів" в чергах тинятися з папірцями?
Та й знаєте, називати когось "ссикуном" чи "ухилянтом", при наскрізь гнилій системі, тільки тому, що людина не хоче вмерти взагалі задарма - то може лише 'бот' на зарплаті, або людина, котра живе у своїй геть вигаданій реальності.
Тим більше, що, офіційно, юридично, в нас стану війни й досі немає, а діяльність тих же "ТЦК" взагалі проводиться поза законом. І, доречі, якщо когось дивує млява реакція ООН на війну росії проти України та те, як росія легко обходить санкції - то це питання в першу чергу до України й до самих нас, й до Президента, як Гаранта Конституції - найперше.
Бо за Законом, в разі військової агресії іншої країни, Президент України подає до Верховної Ради відповідний законопроект про оголошення Стану війни (не плутати з "воєнним станом" - це, юридично, різні поняття). Тільки після цього, юридично засвідчується відповідний стан війни в країні. І відповідно, вступають в дію купа інших процедур, в т.ч., міжнародних, санкційних і так далі, заморожуються виплати кредиторам і так далі, і ще купа дій через той же ООН тощо. Цього немає. А відповідний законопроект - 7114 - котрий, був поданий від Президента до ВР - він просто - пропав.
Але відвертий саботаж і грабунок в т.ч. військової гуманітарки від "зелені" - ми того "не помічаємо". Простіше спихнути всю "провину" на "ухилянтів" - громадян України - знайти "цапа-відбувайла" та змусити українців гризтися між собою, змусити ненавидіти тих же таки військових - будь-кого у військовому однострої - через дії тих же таки "тцк"-шників, котрі "по-бєзпрєдєлу" часто-густо хапають кого зможуть на вулиці, гамселять, силою протизаконно викрадають громадян (і діяльність котрих, "ТЦК", законом в принципі не унормована) - замість того, аби чітко вказати на тих, хто побудував таку гнилятину та притягти, саме їх, найперше, до відповідальності.
- Нащо про це казати? Хай ото внизу хоч насмерть перегризуться - головне, щоби не заважали красти.
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28.06.2023 20:28 Відповісти
Ну а ще "вкатали" військовим "посилення відповідальності" за "невиконання наказу". І байдуже, якщо той наказ - злочинний/безглуздий/шкідливий - кому то взагалі цікаво? Права військових? Військова прокуратура?? Нема. Але в частині вас може відгамселити "бугай" в погонах" "за просто так", можуть не надавати вам, зумисне, критично важливої для вас медичної допомоги - і все ж нормально, так? То "ухилянти" винні? Чи ті, хто, в тому числі своїми кадровими рішеннями, знову ж таки, зумисне, створив саме таку систему?
Створив, аби максимально дезорганізувати українців, посіяти в них недовіру до війська, недовіру поміж зособою, максимально деморалізувати їх? Щоби потім, серед іншого, примусити їх до тої ж таки капітуляції, так же ж?
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28.06.2023 21:12 Відповісти
Черноморськ одеської області, военком наче арабський шейх
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28.06.2023 18:38 Відповісти
Цікаво, а скільки у зельоних коштує довідка, що ти доброчесний? Бо вже багато корупціонерів-зашкварників ходять як янголи, а деякі вже з державними нагородами та теплими посадами.
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28.06.2023 18:40 Відповісти
в первые пол года довидка стоила от 2 до 3 тысяч уе , потом цена выросла до 5 , очередь была , а кто-то и 10 башлял что бы по шустрому свалить , свои люди на таможне которым тоже нужно было отстегнуть и провести через кордон , дохерища и сейчас на этих схемах сидят , за месяц 100 000 выехало из страны , сколько из них заплатили ? - половина как минимум , умножь 50 000 на 5 000 , по моему 250 000 000 получается , не хило , правда ? и это за месяц , а война уже больше года идет , ...........ты не видел какие авто возле военкоматов на стоянке стоят , год назад там кроме хюндаек и китайского лайна ничего не было , а сейчас - лексусы, мерсы , прадики и тд , .............мы еще не в НАТО ??? ****** , а почему не понятно , ай-яй-яй какие не хорошие , такую хорошую Украину не принимают , и верещучка ( которая всю жизнь крышевала таможню на закарпатье с своим сбу-шником мужем ) тоже не понимает - почему ..........вот жеж запад не хороший .
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28.06.2023 18:57 Відповісти
Черноморск! Корейко! Какое раздолье для Бендера!
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28.06.2023 18:44 Відповісти
Не варто зусиль.Борісова вже перевірили, порушень не знайшли. Не знайдуть і у решти мордатих комісарів.
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28.06.2023 18:48 Відповісти
Його зама поставили, мені здається що вони сусіди по іспанським маєткам
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28.06.2023 18:49 Відповісти
і гєзнікова пегевігьте.
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28.06.2023 18:50 Відповісти
а у нього все чесно- він яйця на кілограми купляв , а не на штуки...
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28.06.2023 18:57 Відповісти
Треба дати можливість перевірки воєнкомів СБУ та ДБР по заявам громадян. Бо ворон ворону око не виклює.
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28.06.2023 18:55 Відповісти
Ой, а вони голуби
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28.06.2023 19:28 Відповісти
треба надати можливість перевірки Конгресменам США. Японії, Сполученого Королівства.. за інакше діла не буде
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29.06.2023 00:05 Відповісти
Головне - завчасно попередити. Ще й засобами масової інформації. Бо недай Боже недочує...
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28.06.2023 18:58 Відповісти
розподілення коштів між різними гілками влади - це теж економіка - називається це ДИВЕРСИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
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28.06.2023 18:59 Відповісти
А за сколько дней до проверки положено предупредить военкомов, ну не "зненацька" же?
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28.06.2023 19:02 Відповісти
ха ха ха, ну перевіряйте там і так все нажите майно на котах записано.
І ще питання хто доброчесніший, военкоми то в переважній більшості(тільки з бізнесу) не вимагають хабарі їм самі диванні воїни гроші пхають щоб спокійно з диванів воювати і гнати ЗСУ в атаку.
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28.06.2023 19:03 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2023/6/28/553720/

Слава Захисникам України та їх Сім'ям! Низький їм уклін!!
Запеклі, вогню небояться !!!
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28.06.2023 19:13 Відповісти
Ми вже бачили воєнкомів на передовій, а тепер ще побачимо які вони доброчесні.Ну для глядачів марафону піде...
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28.06.2023 19:22 Відповісти
Чергова вистава для лохів.
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28.06.2023 19:27 Відповісти
Заставят делиться?
Я их вам проверю за 1 день,подставных посылаешь,арестовываешь и садишься на 15 лет.
Они все с работы увольняться начнут,няма навара.
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28.06.2023 19:32 Відповісти
Незабаром взнаємо, що найдоброчесніші в країні (а може і у Всесвіті!) це - воєнкоми. Після найвеличнішого, зрозуміло.
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28.06.2023 19:39 Відповісти
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28.06.2023 19:46 Відповісти
Ага! Зараз ліжка в борделі трошки переставлять.
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28.06.2023 19:47 Відповісти
так ТЦКашники ставленники мо резникова яйцеголового, или я что не то понял
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28.06.2023 19:48 Відповісти
В даному випадку головне не процес,головне результат! Далі буде...
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28.06.2023 19:58 Відповісти
Схоже, фінансові успіхи одеського воєнкома не дають спокою київському. Зараз навіть у київському метро здоровили і мусора з автоматами "обілєчують" пасажирів.
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28.06.2023 20:02 Відповісти
Наверное после проверок военкомов сотня новых Героев Украины появится...
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28.06.2023 20:07 Відповісти
Після провірок провіряючі почнуть їздити на таких самих машинах, на яких їздять ті, кого провіряють. )))
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28.06.2023 20:25 Відповісти
А то что Зеля сказал на фронт всех этих воинов уже всё, забыли?
главное чтобы у них дворцов в Испании не было😂😂😂
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28.06.2023 20:16 Відповісти
А міністра оборони на доброчесність перевіряти не пробували?
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28.06.2023 20:35 Відповісти
мо ще на непорочність? та на соромязливість?
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28.06.2023 20:40 Відповісти
А ось ''непорочність'' це так гарно
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28.06.2023 21:42 Відповісти
потрібно перевірити всіх, хто був на посадах з 24.02.22 незалежно де вони пристосувалися зараз
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28.06.2023 21:29 Відповісти
ціла ВР, цілий кабмін, купа радників....
і ні одна паскуда не додумалась зробити перевіряючими активістів громад, інвалідів цієї війни, батьків чи рідних загиблих воїнів
а як же ж...
в такому випадку, вся ******* яка відкупилась попаде на службу
а воювати, по зеленськи, має або доброволець, або тупий народ
а що звільнили воєнкома я чуа, а щоб йому щось пред"являли, не чув...
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28.06.2023 22:29 Відповісти
Представники НАЗК, ДБР, СБУ, Нацполіція та ЗСУ перевірять керівників ТЦК.
А потім представники ТЦК, ДБР, СБУ, Нацполіція та ЗСУ перевірять керівників НАЗК.
Потім представники НАЗК, ТЦК, СБУ, Нацполіція та ЗСУ перевірять керівників ДБР.
Потім ......
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28.06.2023 23:26 Відповісти
 
 