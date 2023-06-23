УКР
6 584 64

Цієї людини точно не має бути в системі комплектування Збройних Сил, - Зеленський про одеського військкома Борисова. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно ввечері 23 червня звернувся до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Підсумки цього насиченого дня. Нарада за результатами Лондонської конференції з відновлення України. Дуже змістовне засідання РНБО.

Засідання Ставки. Дуже важливий пункт нашого обговорення на Ставці – теж справедливість. Те, що стосується воєнкомів, зокрема скандалу з… діячем в Одесі. Цієї людини точно не має бути в системі комплектування Збройних Сил. Дуже неприємно, відверто аморально і неправильно, що ця людина попри все залишалась на своїй посаді. Доручив Головкому Залужному прибрати цю людину з посади. І першому заступнику міністра оборони України Павлюку доручено організувати перевірку всієї цієї системи воєнкомів. Шкода, що увагу і час Ставки доводиться зараз витрачати ще й на такі питання.

Мав честь привітати з випуском офіцерів наших військових навчальних закладів.

Сьогодні в нашій державі відзначається День державної служби. Хочу подякувати усім тим нашим людям, які і за наявних умов, і за наявних ресурсів у державі роблять усе, що від них залежить, щоб держава була ефективною. І, звичайно, фронт. Вдячність і шана нашим воїнам. Кожному і кожній, хто воює заради життя та свободи України".

Автор: 

Зеленський Володимир (25217) звернення (656) військкомат (434) Борисов Євген (32)
+38
Если перечислять всех, кого там быть не должно, то надо начинать с Бубочки.
23.06.2023 21:02 Відповісти
+37
Давай тепер послом його кудись за кордон відправ, ти ж так зазвичай робиш?
23.06.2023 21:02 Відповісти
+27
такої гниди як ти, не мало було бути на посаді Президента.
23.06.2023 21:02 Відповісти
Давай тепер послом його кудись за кордон відправ, ти ж так зазвичай робиш?
23.06.2023 21:02 Відповісти
В Испанию, и его виллу там оплачивать за государственный счёт.
23.06.2023 21:03 Відповісти
Если перечислять всех, кого там быть не должно, то надо начинать с Бубочки.
23.06.2023 21:02 Відповісти
О.. чулило.. відповім тобі, чомусь для мене це стало принципово важливим.. не така звичайно шльондра як ти, з 98-го року голсував лише за Юлю. Можеш тепер надрочитися.. тільки не стукай більше, вони проти мене мають слабкі прийоми..
23.06.2023 21:06 Відповісти
23.06.2023 21:15 Відповісти
Чудило ,а ти напів правосек, знаєш як відбувалися події наприклад у 2005-ому, коли ти за юща топив, який вже тоді з порохом нас продали..
показати весь коментар
23.06.2023 21:19 Відповісти
Прикинь, знаю лично по Майдану. А ты откуда знаешь?
23.06.2023 21:24 Відповісти
Если присмотришься, можешь меня на этом снимке найти. И оставь Ющенко в покое, я никому не желаю таких мук, которые он испытал, когда был отравлен Ху#Лом. Кроме всех парашников, разумеется.
23.06.2023 21:31 Відповісти
Друже, значить ти повинен розуміти хто є хто.. хто злив два Майдану і чий девіз - га зло Україні..
23.06.2023 21:35 Відповісти
Я всё знаю лично, знаю многих из них лично и знаю, кто в этом виноват- большая и тупейшая часть нарiда, к моему глубокому сожалению. И она не вылечится в ближайшие 10-15 лет. Может, через поколение, а то и через два... Оставим эту тему- мне здесь совсем не до смеха, это я тебе искренне пишу. Не береди раны...
23.06.2023 21:39 Відповісти
Я тобі відповів, але модер проти. Все буде Україна
23.06.2023 21:49 Відповісти
І ющ самим винен у своїх 5-ти%, треба було розуміти хто його куди привів, хто кого заснував, хто до якої церкви ходив і хто чим за нього жертвував...
23.06.2023 21:40 Відповісти
Я тебе уже сказал- оставь Ющенко в покое. Ты не знаешь всех раскладов с ним... Пока.
23.06.2023 22:00 Відповісти
Не знаю .. і СЛАВА БОГУ.. але він молодець що подужав це, але й "очевидних" речей не помічав.. вибач. Здоров'я йому і щирого каяття..
24.06.2023 00:02 Відповісти
Ты за его здоровье не знаешь, а я знаю. И он даже сейчас делает для Украины всё, что может ФИЗИЧЕСКИ. Больше он сделать уже не сможет, к сожалению.
24.06.2023 08:33 Відповісти
такої гниди як ти, не мало було бути на посаді Президента.
23.06.2023 21:02 Відповісти
А ти був нещодавно в Одесі, міг особисто "розбійника" покарати.. поїдь знов і зроби це..
23.06.2023 21:03 Відповісти
Ага, уже одного так покарав, що й посаду отримав)
23.06.2023 21:15 Відповісти
Пристроять на митницю? Чи в НАБУ?
показати весь коментар
23.06.2023 21:05 Відповісти
Дехто взагалі не мав би народитися.
23.06.2023 21:06 Відповісти
дермаки-татарови-бєні-безумні-верескчук.. тебе потоплять і "от'єдут в Париж", а ти сидітимеш за усе (якщо українці порозумнішають )
23.06.2023 21:06 Відповісти
Просто убрать с должности??? И ВСЁ???
23.06.2023 21:07 Відповісти
Запропонувати п-ку Борисову
1) повернути 3,5 млн Євро на потреби ЗСУ;
2) у порядку експерименту організувати та очолити "Тіньовий центр (схожий на тіньовий офіс голови ВСУ) комплектування та соціальної підтримки". Мета- задоволення платоспроможного попиту на "вирішення питань" за хабар, але на користь ЗСУ.
Судячи з оцінки вартості нерухомості п-ка Борисова, попит на послуги ТЦК великий, платоспроможний. Хтось же давав хабарі Борисову? Може хай заробляє гроші для ЗСУ?
23.06.2023 22:12 Відповісти
23.06.2023 21:08 Відповісти
"Дуже важливий пункт нашого обговорення на Ставці - теж справедливість." Джерело:

Це про відключені канали, де критикують дєрьмаківськіх узеленських? Чи це про те, що сєпари та зрадники вільно виїзджають за кордон, а ті, хто просувають євроатлантичну інтеграцію або ведуть переговори щодо відновлення руйнувань на захоплених звільнених територіях - отримують заборони та усілякі перешкоди при виїзді? Чи може це про справу на Марченка, Кривоноса, Червінського?

Брехлива, цинічна потвора, що винна у смерті тисяч Громадян України зачитує з телесуфлера патріотичні слова, зміст яких ніц не розуміє...
23.06.2023 21:10 Відповісти
100%
23.06.2023 22:30 Відповісти
А раледовать ненадо? чисто переведем на нову посаду..бо откашлянул комунадо?
Эта ******* позорная должна за каждый евро отчитатся ..доказать законность..нет..конфискация..и на нары!
23.06.2023 21:10 Відповісти
Таких корупціонерів тисячі -- скільки ж можна на це зло дивитись скрізь пальці .
23.06.2023 21:11 Відповісти
Не "крізь пальці", а через "особливу думку дєрьмака". Таке саме вибірколве бачення, як і "крізь пальці", але шкоди країні набагато більше... На жаль...
23.06.2023 21:15 Відповісти
Цієї людини точно не має бути в системі комплектування Збройних Сил. Треба якомога скоріше знайти йому місце в Офісі Президента. - Зеленський.
23.06.2023 21:11 Відповісти
Якщо це так то треба зірвати погони і відправити рядовим на передок. Хай своєю кров'ю змиє позор ... А звільнення це пенсія , пільги та проживання закордоном...
23.06.2023 21:18 Відповісти
Тебе, уй@бок, не має бути на посаді президента та верховного головнокомандувача, і тоді не буде таких "камісарав" !!!
23.06.2023 21:20 Відповісти
Ну понятно, пойдет на другую должность. Может даже на более прибыльную...
23.06.2023 21:23 Відповісти
Знайшли цапа відбувайла для всього негативу, а Зеленський не хоче розповісти за своїх друзів і уряд, що у них там з майном, як так сталося і де вони зараз і що роблять.
23.06.2023 21:26 Відповісти
Такі охфіцери сидять у кожному самому занюханому ТЦК, чого тільки вартий оновлений автопарк біля кожного ТЦК, а також всі добре знають , шо у ТЦК "працюють" куми\свати\брати..., і коли вони всі разом поїдуть на передок як і пропонував сам преЗедент? Та НІКОЛИ, а хто ж буде наповнювати касу слуг народу з підготовки до наступних виборів?
23.06.2023 21:28 Відповісти
Це план такий інтеграції українців (деяких) до ЄС От інтегруються хто до Іспанії хто до Італії, словом від'їзжають Отак помалу всі інтегруємся Виявляється що Україна ну дуже заможна країна
23.06.2023 21:30 Відповісти
23.06.2023 21:30 Відповісти
падла должна пойти под суд, но лучше всего на нулевую линию- куда ловил пацанов и у кого есть бабло- отпускал
23.06.2023 21:31 Відповісти
...промовив чотирожди ухилянт
23.06.2023 21:33 Відповісти
Пішов в напрямку руского корабля вилупку безтолковий. Тебе мудаку треба гнати в першу чергу. Це все результат твоєї безтолковості.
23.06.2023 21:41 Відповісти
Ой, а що сталося?
Знахабнів та ділитися припинив?
23.06.2023 21:42 Відповісти
Придурку, держ службовець не має права займатися підприємницькою діяльністю..
23.06.2023 21:57 Відповісти
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 лютого 2022 р. № 154
Київ

Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки утворюються, ліквідуються, реорганізовуються Міноборони.

Безпосереднє керівництво територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне - Командування Сухопутних військ Збройних Сил, яке узгоджує основні питання діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з відповідними структурними підрозділами Генерального штабу Збройних Сил та Міноборони.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки скеровує діяльність підпорядкованого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя підпорядковується командувачу військ оперативного командування згідно з військово-адміністративним поділом території України та є прямим начальником для військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, керівником вищого рівня для працівників зазначеного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також підпорядкованих йому територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, що перебувають на території відповідальності зазначеного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

__________________________________________________________________________________________________________
Сухопутні війська Збройних сил України - найчисленніший https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB самостійний вид https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 збройних сил України , головний носій їх бойової могутності, призначений для ведення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%97 бойових дій переважно на суходолі.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сухопутні війська України підпорядковані командуванню Сухопутних військ Збройних Сил України. Сухопутна територія України поділена на чотири військово-сухопутні зони, які є районами відповідальності оперативних командувань https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%C2%BB «Захід» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%C2%BB «Північ» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%C2%BB «Схід» і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB «Південь» та окремий військово-сухопутний район. Також військові частини поділяються за родами військ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Командувач Сухопутних Військ Збройних Сил України - генерал-полковник
СИРСЬКИЙ Олександр Станіславович
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оперативне командування «Південь» (ОК «Південь», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 в/ч А2393) - оперативне об'єднання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сухопутних військ Збройних Сил України у південній частині України на території 5 областей. Штаб знаходиться в місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0 Одеса .Поточний командувачhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80 генерал-майор
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Ковальчук
________________________________________________________________________________________________________

Головнокомандувач Збройних Сил України - найвища військова посада в державі, керівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних Сил України .

Загалом, організовує підготовку Збройних Сил України та інших сил оборони до їхнього застосування з відсічі збройній агресії та здійснює безпосереднє військове керівництво під час бойових дійhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-1 [1] . Ресурсне забезпечення ЗСУ та визначення оборонної політики - завдання Міністерства оборони України; визначення вимог до сил оборони та їхніх потреб у ресурсах, стратегічне планування, технічне оснащення тощо - завдання Генерального штабу ЗСУhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-2 [2] .
__________________________________________________________________________________________________________

Головнокомандувач Збройних Сил України - особа, яка здійснює безпосереднє військове керівництво Збройними Силами України, контроль стану забезпечення армії військовою технікою, озброєнням та іншими ресурсами, звітується перед президентом і міністром оборони про досягнення військово-стратегічних цілей в сфері оборони.

23.06.2023 21:44 Відповісти
До*бались до того "бідного" воєнкома, як п'яний до радіо. На посаду воєнкома не дуже і попадеш, тим паче в Одесі. Там замішана і міська влада, і силовики, і МОУ, а "Слуги народу" тут і до ворожки ходити не потрібно. Арахамія своє рило пухнасте однозначно занурив у коритце.
23.06.2023 21:48 Відповісти
А за яйця по 17 гривень, кого не має бути в міністерстві оборони??
23.06.2023 21:55 Відповісти
То знову койки поміняєте місцями? Чи сліпенькі перевірки проїдуть поперевіряти чи чесну долю наверх заносять? дарницькому, дніпровському ордена, подяки та матеріальну допомогу на облаштування квартирок придбаних в 22 році!
23.06.2023 21:58 Відповісти
Як же вам не встидно, панове з Банкової?
23.06.2023 22:06 Відповісти
🤣👍
23.06.2023 22:10 Відповісти
ця людина має бути в виправній системі, а не просто по за системою комплектаціі
23.06.2023 22:06 Відповісти
Значить піде в оПУ
23.06.2023 22:10 Відповісти
Забавно это все выглядит.
Сами Зеленские накупили квартир в Лондоне с непонятно каких доходов и теперь умничают.
При этом, если я правильно понял, незаконность доходов военкома пока не доказана...
А больше смахивает на диверсию со стороны раши. Журналисту обязательно нужно было выносить на публику эту инфу? Мог бы тихо написать заяву в СБУ.
23.06.2023 22:16 Відповісти
В якому вузі навчають на воєнкомів??????? Я теж хочу!!!!!!!🤣
23.06.2023 22:17 Відповісти
Ця гнида повина сидіти разом з сімейкою з конфіскацією всього майна !
23.06.2023 22:25 Відповісти
https://www.president.gov.ua/documents/2032022-41993

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БОРИСОВА Євгена Михайловича - полковника
23.06.2023 22:28 Відповісти
Зелёная гнида на Залужного пытается навестить,чтобы тот занимался его увольнением.Залужному делать больше нечего.Какая мразота эта власть .
23.06.2023 22:30 Відповісти
Так і тебе в ролі верховного не має бути, може теж десь загубишся.
23.06.2023 23:19 Відповісти
Мы всех победили, слава БОБЕ. Осталось с дураком военкомом разобраться и все, новости писать не о чем
23.06.2023 23:23 Відповісти
страна воюет, есть куча госструктур с разными наименованиями, разведка, контразведка, всякие налоговые, мвд сбу набу назк, все получают ********* бабла, а тут - самлично хочет (даже не посадить с конфискацией, до выяснения потенциальных связей, кто откуда, зачем, легально ли и т.п.) уволить - и не может (или не хочет).
23.06.2023 23:46 Відповісти
В посли піде.
24.06.2023 00:39 Відповісти
Его не должно быть, но судить и садить его не надо, даже обыски и расследования не нужно производить , ведь он ,, правильный,, пацан. Был послушным, делился - логика Зе термитов. Таких как он сотни.
24.06.2023 06:54 Відповісти
Гарна новина!
24.06.2023 15:25 Відповісти
Сплотим теснее наши воровские ряды ! Еще один сгорел на работе. Не сумели спасти, виноваты.
24.06.2023 15:29 Відповісти
 
 