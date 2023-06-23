Цієї людини точно не має бути в системі комплектування Збройних Сил, - Зеленський про одеського військкома Борисова. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський традиційно ввечері 23 червня звернувся до українців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Підсумки цього насиченого дня. Нарада за результатами Лондонської конференції з відновлення України. Дуже змістовне засідання РНБО.
Засідання Ставки. Дуже важливий пункт нашого обговорення на Ставці – теж справедливість. Те, що стосується воєнкомів, зокрема скандалу з… діячем в Одесі. Цієї людини точно не має бути в системі комплектування Збройних Сил. Дуже неприємно, відверто аморально і неправильно, що ця людина попри все залишалась на своїй посаді. Доручив Головкому Залужному прибрати цю людину з посади. І першому заступнику міністра оборони України Павлюку доручено організувати перевірку всієї цієї системи воєнкомів. Шкода, що увагу і час Ставки доводиться зараз витрачати ще й на такі питання.
Мав честь привітати з випуском офіцерів наших військових навчальних закладів.
Сьогодні в нашій державі відзначається День державної служби. Хочу подякувати усім тим нашим людям, які і за наявних умов, і за наявних ресурсів у державі роблять усе, що від них залежить, щоб держава була ефективною. І, звичайно, фронт. Вдячність і шана нашим воїнам. Кожному і кожній, хто воює заради життя та свободи України".
1) повернути 3,5 млн Євро на потреби ЗСУ;
2) у порядку експерименту організувати та очолити "Тіньовий центр (схожий на тіньовий офіс голови ВСУ) комплектування та соціальної підтримки". Мета- задоволення платоспроможного попиту на "вирішення питань" за хабар, але на користь ЗСУ.
Судячи з оцінки вартості нерухомості п-ка Борисова, попит на послуги ТЦК великий, платоспроможний. Хтось же давав хабарі Борисову? Може хай заробляє гроші для ЗСУ?
Це про відключені канали, де критикують дєрьмаківськіх узеленських? Чи це про те, що сєпари та зрадники вільно виїзджають за кордон, а ті, хто просувають євроатлантичну інтеграцію або ведуть переговори щодо відновлення руйнувань на захоплених звільнених територіях - отримують заборони та усілякі перешкоди при виїзді? Чи може це про справу на Марченка, Кривоноса, Червінського?
Брехлива, цинічна потвора, що винна у смерті тисяч Громадян України зачитує з телесуфлера патріотичні слова, зміст яких ніц не розуміє...
Эта ******* позорная должна за каждый евро отчитатся ..доказать законность..нет..конфискация..и на нары!
Знахабнів та ділитися припинив?
ПОСТАНОВА
від 23 лютого 2022 р. № 154
Київ
Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки утворюються, ліквідуються, реорганізовуються Міноборони.
Безпосереднє керівництво територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки і контроль за їх діяльністю здійснюють відповідні оперативні командування, а загальне - Командування Сухопутних військ Збройних Сил, яке узгоджує основні питання діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з відповідними структурними підрозділами Генерального штабу Збройних Сил та Міноборони.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки скеровує діяльність підпорядкованого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя підпорядковується командувачу військ оперативного командування згідно з військово-адміністративним поділом території України та є прямим начальником для військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, керівником вищого рівня для працівників зазначеного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також підпорядкованих йому територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, що перебувають на території відповідальності зазначеного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
__________________________________________________________________________________________________________
Сухопутні війська Збройних сил України - найчисленніший https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB самостійний вид https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 збройних сил України , головний носій їх бойової могутності, призначений для ведення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%97 бойових дій переважно на суходолі.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сухопутні війська України підпорядковані командуванню Сухопутних військ Збройних Сил України. Сухопутна територія України поділена на чотири військово-сухопутні зони, які є районами відповідальності оперативних командувань https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%C2%BB «Захід» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%C2%BB «Північ» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%C2%BB «Схід» і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%C2%BB «Південь» та окремий військово-сухопутний район. Також військові частини поділяються за родами військ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Командувач Сухопутних Військ Збройних Сил України - генерал-полковник
СИРСЬКИЙ Олександр Станіславович
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оперативне командування «Південь» (ОК «Південь», https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 в/ч А2393) - оперативне об'єднання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Сухопутних військ Збройних Сил України у південній частині України на території 5 областей. Штаб знаходиться в місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0 Одеса .Поточний командувачhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80 генерал-майор
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрій Ковальчук
________________________________________________________________________________________________________
Головнокомандувач Збройних Сил України - найвища військова посада в державі, керівник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Збройних Сил України .
Загалом, організовує підготовку Збройних Сил України та інших сил оборони до їхнього застосування з відсічі збройній агресії та здійснює безпосереднє військове керівництво під час бойових дійhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-1 [1] . Ресурсне забезпечення ЗСУ та визначення оборонної політики - завдання Міністерства оборони України; визначення вимог до сил оборони та їхніх потреб у ресурсах, стратегічне планування, технічне оснащення тощо - завдання Генерального штабу ЗСУhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-2 [2] .
__________________________________________________________________________________________________________
Головнокомандувач Збройних Сил України - особа, яка здійснює безпосереднє військове керівництво Збройними Силами України, контроль стану забезпечення армії військовою технікою, озброєнням та іншими ресурсами, звітується перед президентом і міністром оборони про досягнення військово-стратегічних цілей в сфері оборони.
Сами Зеленские накупили квартир в Лондоне с непонятно каких доходов и теперь умничают.
При этом, если я правильно понял, незаконность доходов военкома пока не доказана...
А больше смахивает на диверсию со стороны раши. Журналисту обязательно нужно было выносить на публику эту инфу? Мог бы тихо написать заяву в СБУ.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БОРИСОВА Євгена Михайловича - полковника