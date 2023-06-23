Цієї людини точно не має бути в системі комплектування Збройних Сил, - Зеленський про одеського військкома Борисова. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно ввечері 23 червня звернувся до українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Підсумки цього насиченого дня. Нарада за результатами Лондонської конференції з відновлення України. Дуже змістовне засідання РНБО.

Засідання Ставки. Дуже важливий пункт нашого обговорення на Ставці – теж справедливість. Те, що стосується воєнкомів, зокрема скандалу з… діячем в Одесі. Цієї людини точно не має бути в системі комплектування Збройних Сил. Дуже неприємно, відверто аморально і неправильно, що ця людина попри все залишалась на своїй посаді. Доручив Головкому Залужному прибрати цю людину з посади. І першому заступнику міністра оборони України Павлюку доручено організувати перевірку всієї цієї системи воєнкомів. Шкода, що увагу і час Ставки доводиться зараз витрачати ще й на такі питання.

Мав честь привітати з випуском офіцерів наших військових навчальних закладів.

Сьогодні в нашій державі відзначається День державної служби. Хочу подякувати усім тим нашим людям, які і за наявних умов, і за наявних ресурсів у державі роблять усе, що від них залежить, щоб держава була ефективною. І, звичайно, фронт. Вдячність і шана нашим воїнам. Кожному і кожній, хто воює заради життя та свободи України".

