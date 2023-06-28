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Скандального одеського військкома Борисова звільнили з ТЦК, - Гуменюк

борисов

Військкома Євгена Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це в ефірі "24 каналу" розповіла начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Зараз відбувається процедура, вона має певну протяжність в часі, передачі посади й подальшої планової реалізації офіцера. Наразі ми не перешкоджаємо діяльності правоохоронних органів, ті порушення та провадження, які були порушені, вони продовжуються, правоохоронні органи працюють, доказова база збирається", - сказала Гуменюк.

Дивіться: Цієї людини точно не має бути в системі комплектування Збройних Сил, - Зеленський про одеського військкома Борисова. ВIДЕО

Також вона додала, що одеський ТЦК зараз очолює заступник начальника.

Як раніше повідомлялося, у мережі з’явилася інформація, що одеський військком Євген Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував деяку інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Також читайте: В Україні перевірять діяльність та майновий стан усіх воєнкомів, - Шмигаль (оновлено)

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

В ОК "Південь" заявили, що службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював звернення для проведення перевірок щодо військкомів усіх областей.

Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

Автор: 

Одеса (5492) звільнення (2687) військкомат (432) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+53
****** досягнення!)
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28.06.2023 16:43
+45
***** які молодці. Не забудьте йому ще компенсацію виплатити за три місяця сумлінної роботи, і під білі рученьки проводити до кордону, щоб до мамці у віллу в Іспанію дьорнув.
ВИ ШО ***** вже зовсім *******? Такі уйобки мають сидіти в СІЗО! А не гуляти по відділам кадрів, підписуючи бланки...
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28.06.2023 16:46
+42
Звільнили. А, дальше...?
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28.06.2023 16:44
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його ж синуля - начальник Одеського управлыння "К " СБУ.... - все порЄшають
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28.06.2023 17:23 Відповісти
Ну, тоді воєнкому можна бути спокійним... як,до речі, і всім зєльоним казнокрадам!

Висновок, десь за останній рік --один: зелена сволота виграє громадянську війну проти народу в Україні...
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28.06.2023 18:34 Відповісти
Тільки не треба казати що його треба відправити на фронт і на 0,не пишіть будьласка дурниць.
Ви спитайте у своїх знайомих на фронті чи потрібен їм такий,а він полковник і це жах просто,та й якшо чесно багатенько тут таких по різних бригадах военкоматовських,ментів ,пожарніків тощо,не треба нам тут їх і так не знаємо шо з ними робить.
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28.06.2023 17:27 Відповісти
"... і щуку кинули у річку" (С)
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28.06.2023 17:28 Відповісти
Як жаль, а в нього ще стільки ідей було,
і стільки потрібно було ще придбати...не встиг, от сволота.
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28.06.2023 17:30 Відповісти
круто..., тільки він вже стільки "заробив", що вже йому, його дітям та внукам, мабуть, досить, тепер він буде спокійно жити у своїй Мірабелі та згадувати "давні часи", коли він працював простим воєнкомом в Одесі...
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28.06.2023 17:30 Відповісти
І що далі ? Поїде доживати свій вік в Іспанію? Tu proverai si comе sa di sale lo pane altrui/Dante. Впізнаєш ти який гіркий хліб чужих людей.
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28.06.2023 17:44 Відповісти
а оздоровчі виплатять???
а пенсію будуть виплачувати по військовому званні???
а звання нахера воекомам??
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29.06.2023 10:00 Відповісти
А де кримінальна справа, а де конфіскація? Ну покарали круто.
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28.06.2023 17:47 Відповісти
А що с тим, хто тіпа проводив службову перевірку і нічого не знайшов?
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28.06.2023 18:00 Відповісти
Покарали щуку кинувши в озеро, зараз ціла стая появиться
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28.06.2023 18:11 Відповісти
Буцигарня знайшла свого " героя"!!! А жінка залишиться як то кажуть " без трусів"!!!! Але таких сук ще багато!!!!
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28.06.2023 18:17 Відповісти
Його не посадять бо він розкаже як клоуну та його банді заносив долю від хабарів. Інфа - 100%!
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28.06.2023 18:23 Відповісти
І шо?! Поїде на чергову віллу "страждати". ****! Війна! Щодня невинні люди гинуть! Зелені вже знахабніли геть!
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28.06.2023 18:33 Відповісти
Вітаю заступника, тепер в нього справи підуть набагато краще і можна вже приглядатися до сусідньої вілли в Марбельї
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28.06.2023 18:35 Відповісти
Начебто заступник не в долі, а борисов сам хабарі брав
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29.06.2023 01:03 Відповісти
Ні х....я собі звільнили...А пацанів, які без ока чи пів ноги не звільняють, обмежено придатні... З.П. 600 грн. Ком. взводу **** любого огшб.
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28.06.2023 18:43 Відповісти
І награбоване у нього залишилось
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28.06.2023 18:43 Відповісти
Відрядити борісова у 72 ОМБР на нуль шанці копати!
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28.06.2023 18:46 Відповісти
Ну людина заробила на Мерседес і хатинку в Іспанії за 3,5 мілн. євро. хай і далі працює , як кажуть якщо людина талоановита, то у всьому, треба тільки місце роботи змінити.
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28.06.2023 18:47 Відповісти
может хатынка в Испании по соседству с другими "нашими" - потому и так мягко, любя, чтобы с соседями не ссориться по пустякам. а то еще подпалят сгоряча, а там быстро все горит.
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28.06.2023 20:13 Відповісти
а далі, мабуть послом в Іспанію
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28.06.2023 21:14 Відповісти
За дискредитацію ЗСУ Сирский чи Залужний могли б Баранова понизити в званні до , наприклад, старшого солдата та відправити його під Бахмут, а так ще будуть йому шукати посаду як полковнику. Повинна бути правова норма, якщо не докажешь законність твоїх статків,то ти автоматично злочинець або втратив довіру, за що повинні негайно звільняти з посади і т.і.
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28.06.2023 18:53 Відповісти
Та хоч би бiлети до Iспанii купили, в якостi вихiдноi допомоги бiдненькому...
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28.06.2023 19:14 Відповісти
Дайте йому хоч до пенсії досидіти. Він же 20 років в одному кріслі Україну захищав. А зараз його навіть в оборонпром радником не візьмуть.
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28.06.2023 19:24 Відповісти
А чому ні? В оборонпром радником чи замом ,до хлопчика з борідкою,який танків вже набудував...
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29.06.2023 10:46 Відповісти
звільнити то звільнили, а вибачення у нього хоч хтось попросив?? Якщо ні, то, це чистої води ХАМСТВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.06.2023 19:24 Відповісти
Щоб ви здохли тварини продажні, натирив на 4 млн дол щонайменше і вуаля - звільняють.
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28.06.2023 19:27 Відповісти
Думаю что наырил больше. Не будет такой человек за последние деньги дом за 4 млн покупать. Думаю у него и в Украине активов полно. В США сидел-бы в тюрьме только за то что имеет криминальный капиталл-тоесть деньги без подтверждения законности их происхождения и уплаты налогов. И кстати этот капиталл у него-бы конфисковали. Как конфисковали майно Каламойского в США-поскольку это ворованные у Приватбанка деньги законность происхожденмя Ккоторых Каламойский никак не мог обьяснить.-конфисковали по моему 900 млн долларов.
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28.06.2023 19:46 Відповісти
скажите а что Оманский Бенин Нарик с фсбэшником Елдаком и всей тупорылой кодлой отменили уголовный кодекс???
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28.06.2023 19:40 Відповісти
Типа его зам не знал и чист как горій хрусталь. Ребята в Одессе свозят бусами, и первым делом озвучивают таксу, хочешь отсрочку 8 тыс у.е. Вы реально думаете что там берет только глава ТЦК, просто бл*ть цирк какой-то.
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28.06.2023 19:44 Відповісти
Не, ну правильно - его зам тоже хочет дом в Испании
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28.06.2023 19:51 Відповісти
нужно его дипломатом в Испанию отправить
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28.06.2023 20:06 Відповісти
вообще, если нет подтверждения разведка\контразведка\сбу\дбр\набу\ и еще целая куча компаний - то это тупо незаконное гнобление человека. а если есть улики - на то есть уголовный кодекс, конфискация имущества, поиск сообщников и т.п. а если как-то не так - значит знакомые, боятся выйти на себя.
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28.06.2023 20:10 Відповісти
Как говорят в Одессе «кисло ему в бантик»
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28.06.2023 20:12 Відповісти
й подальшої планової реалізації офіцера. Джерело:

Ще б пак!
Таких, ****, «мощних кадрів» кидати не можна!
Мабуть, послом кудись поїде
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28.06.2023 20:13 Відповісти
Як звільнили? Була інфа, що поц занедужав і здриснув за кордон типу до сімейного ескулапа, а під час лікарняного звільненяти з посади заборонено законодавством. Він же після реабілітації на іспанській віллі всіх звільняльщиків по судах затягає і витрусить з бюджету останні копійки, як компенсацію за неотриману зарплату і морльну шкоду. Може застрелити дешевше?
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28.06.2023 20:13 Відповісти
Дешевше и правильнее будет.
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29.06.2023 07:35 Відповісти
А тех, кто его проверял недавно, не увоили?!
Всем выдать повестки, не забудьте!
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28.06.2023 20:27 Відповісти
Така кадра- і тільки звільнили?.. Якраз пора на передову, йому є що "захищати"- і хатинка, і авто...мотивації більш ніж достатньо
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28.06.2023 20:40 Відповісти
А що такого трапилось, пані Гуменюк, через 6 днів після того як так цинічно і нахабно вами ж було заявлено, що бачте, службовим розслідуванням ОК "Південь" підстав для звільнення цього огидного полковника НЕМАЄ?
А тут раптом, коли Президент сказав, що підстави є, то вже й ОК Південь теж ці підстави "побачило". Як же тепер ставитися до будь-якої іншої інформації з ваших уст? - Гидко!
Ганьба, вам, пані Гуменюк!
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28.06.2023 21:32 Відповісти
У меня складывается впечатление, что клоуну пытаются поднять авторитет.
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29.06.2023 07:39 Відповісти
В мене склалась думка що ти дамбайоб невиліковний
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29.06.2023 07:49 Відповісти
Удивительно, что в твоей голове ещё и думка складаєця!
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29.06.2023 08:11 Відповісти
Нарешті! Слава Україні!
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28.06.2023 22:02 Відповісти
... і щуку кинули у річку...
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28.06.2023 22:43 Відповісти
Цю скотину ще й не просто виковиряти з посади... Де НАБУ? Де воно стільки грошей наколядувало???
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28.06.2023 22:50 Відповісти
Не заарештували ? звільнили . а відпустку надали ? нехай людина зїздить в Іспанію та хоч відпочине на тій віллі
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28.06.2023 23:25 Відповісти
добре, що поперли!
я ГАРАНТУЮ, що якби мосКАЛі дійшли до Одеси, то це чмо здало би Одесу навіть не думаючи.
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29.06.2023 02:26 Відповісти
Простите , но УВОЛЬНЕНИЕ -ЭТО НЕ НАКАЗАНИЕ ! Показали ( Украинская правда ) его имущество в Испании , так его расстрелять надо , сколько он на коррумпировал за время своей каденции !
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29.06.2023 06:42 Відповісти
Як йому хижо стало після цього , поїде поплаче на свою віллу
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29.06.2023 07:47 Відповісти
Що б ви здохли
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29.06.2023 08:04 Відповісти
Будет военкомом киевской области)))
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29.06.2023 08:25 Відповісти
Пам'ятайте, що "ТЦК" - комерційна організація, платник податків і не є державною установою.👈 Жодного права перевіряти ваші документи вручати повістки і тим більше затримувати "ТЦК" не має права. (Військкоматів в Україні не існує з 2007 року)
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29.06.2023 09:30 Відповісти
І чому ми досі не в НАТО?!
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29.06.2023 10:00 Відповісти
Он наверно очень расстроился, как же теперь без зарплаты получаемой в военкомате, содержать такую недвижимость. (Ирония).
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29.06.2023 10:09 Відповісти
А чи нагородили воєнкома золотою шаблею за заслуги? Чи просто відправлять на поселення військовим атташе у якусь Болгарію?
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29.06.2023 11:40 Відповісти
Як цікаво в Україні карають злочинців , ПІД ЧАС ВІЙНИ. !!!!
Роби що хочеш, а як схапають то тільки звільнимо !!!
Хтось знає як влаштуватися на таку роботу???
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29.06.2023 12:20 Відповісти
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