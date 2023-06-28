Скандального одеського військкома Борисова звільнили з ТЦК, - Гуменюк

Військкома Євгена Борисова звільнили з посади начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це в ефірі "24 каналу" розповіла начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Зараз відбувається процедура, вона має певну протяжність в часі, передачі посади й подальшої планової реалізації офіцера. Наразі ми не перешкоджаємо діяльності правоохоронних органів, ті порушення та провадження, які були порушені, вони продовжуються, правоохоронні органи працюють, доказова база збирається", - сказала Гуменюк.

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Також вона додала, що одеський ТЦК зараз очолює заступник начальника.

Як раніше повідомлялося, у мережі з’явилася інформація, що одеський військком Євген Борисов придбав для своєї матері-пенсіонерки віллу в Марбельї, Іспанія, за 3 млн 950 тис. євро.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував деяку інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

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Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

В ОК "Південь" заявили, що службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював звернення для проведення перевірок щодо військкомів усіх областей.

Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.