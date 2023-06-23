УКР
Новини
6 147 87

В Україні перевірять діяльність та майновий стан усіх воєнкомів, - Шмигаль (оновлено)

шмигаль

В Україні перевірять діяльність та майновий стан усіх воєнкомів.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми прийняли рішення про те, що буде утворено державну комісію на чолі із першим заступником міністра оборони, з правоохоронним блоком, із представником НАЗК, яка перевірить діяльність та майновий стан усіх воєнкомів та їхніх заступників", - сказав Шмигаль.

За його словами, підставою для такого рішення стала ситуація щодо начальника Одеського обласного територіального центру комплектування.

Зеленський доручив Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова

"Одеський воєнком буде звільнений зі своєї посади. За рішенням Ставки, таке доручення Президент дав головнокомандувачу, по інших воєнкомах будуть проведені перевірки", - додав глава уряду.

 

перевірка (1261) військкомат (434) Шмигаль Денис (4779)
+30
Ой-ой!!!

А майновий стан ЗЕлених міністрів, включно з Рєзніковим та Шмигалем, перевіряти будуть?
23.06.2023 19:47 Відповісти
+23
А на ''себе коханих'' не боїтеся вийти? Чи це перевірка так-аби для 73% лохторату?
23.06.2023 19:50 Відповісти
+16
Перевірки це це блеф. Всі воєнкоми лайном корупції мащені. Всіх на фронт. На їхні місця фронтовиків. Інвалідів без кінцівок. Хто пройшов горнило війни Хто знає ціну життю. Яка 7афуй перевірка?!!!!!
показати весь коментар
23.06.2023 19:58 Відповісти
Роман Донік

@donikroman

·

https://twitter.com/donikroman/status/1672279938517422080 19 мин

23.06.2023 19:46 Відповісти
Не прошло блин и 2 года я хренею с этого кина
23.06.2023 19:49 Відповісти
Все как обычно прописать так четко, шобы запутать всех и выкручивать той закон куда хочу.

Хто керує ТЦК та СП?

ТЦК підпорядкована Міністерству оборони, президенту - це вертикаль, де жодні накази чи розпорядження не погоджуються з містом.
23.06.2023 21:19 Відповісти
23.06.2023 19:47 Відповісти
А майновий стан тих під@рів з ОК Південь, що поновили цього покидька на посаді?! А генштабівських та міноборонівських клерків, в чинах не менше підполковника, котрі дивилися на це крізь пальці, отримуючи свою долю?? А вспешників, а фсбешників(ой!!!)) просю пардону, есбєушників, дєбєєрівців та іншу " правоохоронну" та "безпекозабезпечуючу" наволчь?!!
23.06.2023 21:03 Відповісти
23.06.2023 19:50 Відповісти
так звісно що для лохторату, не так давно кловун вован родив рекомендацію відправляти зажирівших воєнкомів на фронт так вони кловуну не повірили, посміялись трохи ну і зрозуміло що ніхто нікуди не поїхав, можливо ті вилупки в ОПу і занесли по серйозному чемоданчику і спалились, виявилось що там можна непогано потрусити і натрусити, чи вийде знов не повірити, посміятись і залишитись на посадах скоро побачимо.
23.06.2023 21:59 Відповісти
У них все розраховано на зебільний лохторат, треба ж його " холіть і лєлєять" до наступних виборів. Саме для цього і гівномарахвон і гундосики і решта.
23.06.2023 22:32 Відповісти
tZE inform. Генералу Залужному.
Будьте дуже обережними в питанні одеського військомату. Зробіть все по закону. Відстороніть фігуранта від службових обов'язків, створіть комісію, включіть туди Сирського за посадою, перевірте усі дії по Одесі, Ми знаємо, що ви в закулісних іграх не майстер, тому послухайте нас. У Зеленського моральних принципів нема, у наших судів - також. З Сирського струсіть повний перелік звільнених від призову.
Дійте обережно.

З вами Бог і Україна.
23.06.2023 19:51 Відповісти
Ага...цель достигнута...отвлечь Залужного на какого то вышкребка...конгениально....суки...
23.06.2023 19:54 Відповісти
в першу чергу робить регулярні ротації тим военкомам, виховувати їх фронтом.... а то сидять роками на одному місці, приростають, корупцізіруються, багатіють... і без ніякого руху...
23.06.2023 19:51 Відповісти
Блин,а этот каким боком до военных?...****,как достал этот дешёвый пиар....
23.06.2023 19:51 Відповісти
І шо ? Перевірять, та вишлють до іспаній та мальдів, жити на награбоване ?
23.06.2023 19:53 Відповісти
А без Міши Ткача не треба було? Так може нам Мішу в прем'єри?
23.06.2023 19:53 Відповісти
100%).... Фемида-слепа)))
23.06.2023 20:20 Відповісти
Вона не те що сліпа, вона до нас іще не дійшла. Занята більш притомними народами
23.06.2023 20:24 Відповісти
Феміда не тільки сліпа Вона ще глуха та німа В Україні неї геть затуркали бідолашну
23.06.2023 21:36 Відповісти
чергова локшина лохторату на фоні скандалу з одеським воєнкомом...
як же ця офісна шоу-шобла задовбала своїми спектаклями...
23.06.2023 19:54 Відповісти
Перевірять, чи все правильно відраховують по інстанції.
23.06.2023 19:55 Відповісти
Проведуть відповідний аудит.
23.06.2023 20:12 Відповісти
скажи хто перевіряючі,і я скажу куда тобі йти...
23.06.2023 19:56 Відповісти
Перевірки це це блеф. Всі воєнкоми лайном корупції мащені. Всіх на фронт. На їхні місця фронтовиків. Інвалідів без кінцівок. Хто пройшов горнило війни Хто знає ціну життю. Яка 7афуй перевірка?!!!!!
23.06.2023 19:58 Відповісти
Ну проверят и что?у них все на мам записано,гетьманович всем показал как правильно нужно шифроваться,а если у какого то болвана найдут диван забитый до отказа баксами,то он вам справку от бабушки пред'явит - бабуля дала в долг внучеку идите нах.
23.06.2023 19:58 Відповісти
шмигаль, ти казочки не розповідай нам. Зроби просто--введи е-декларування усіх держслужбовців. Все!
23.06.2023 19:59 Відповісти
и что б ФБР контролировало)
23.06.2023 20:21 Відповісти
Майже півтора року активних дій кацапів, фактично кожного дня летять ракети, гинуть найкращі. а "слуги" і "риги" втирають наріду про перевірку воєнкомів. А де ви були раніше? Дали можливість "накосити" хабірів воєнкомам, що на ті гроші купляють собі садиби в Європі, а вони втирють, що перевірять? Хто поверне до життя тих, кого призвали, не мали призивти. а кому відсрочили, хоча мали призвати?
23.06.2023 20:02 Відповісти
Никто! Но есть слабая надежда, что хоть кто то поплатится за свою преступную халатность и наглость!( не из-за высоких моральных принципов проверяющих а из за их чувства самосохранения)!
23.06.2023 20:07 Відповісти
Та давно вже крще було б перевірити діяльність зеленої, мутної команди. Риба зниє з голови і до всього, що твориться має відношення ця команда,без неї нічого не робиться від слова, зовсім.
23.06.2023 20:20 Відповісти
Видимо, какой то "крутой дядя" задал по телефону пару "неприятных" вопросов! Или Вы думаете. что чиновник без "волшебного пенделя". что то станет самостоятельно делать? Ну не себя же в конце концов проверять!
23.06.2023 20:25 Відповісти
Я нічого не мю думти, у нс військовий стан, у нас війна і з все після цього відповідає Верховний головнокомандувач. Він же мав знати, що має це робити, чи де все хороше, наприклад оплески і отримання нагород за дії українського народу проти ворога - там він, а де організовувати роботу і проводити заходи, які мають погані наслідки - то там якийсь дядя?
23.06.2023 20:35 Відповісти
Хотел Вам ответить, не если вы считаете, что что то дает вам право не думать, это ваш выбор!
23.06.2023 20:39 Відповісти
Навіщо,? Все ж зашибіСь, як законно. Віла, за 4 млн, і не гривень, так кожен пересічний українець може.
23.06.2023 20:02 Відповісти
Одно позитивное зерно! Проверить ВСЕХ военкомов, а не только областных. Кто в теме завет, что была такая процедура в армии «читка приказов» , и была такая шутка - « В Нской части на транспортной машине УРАЛ во время движения лопнуло левое переднее колесо, Приказываю , по вооруженным силам,- проверить все левые передние колеса на автомобилях УРАЛ.»
23.06.2023 20:04 Відповісти
Що вони можуть зробити, ті воєнкоми. Як за ними біжать, тицяють: поможіть, поможіть, ось, візьміть, але поможіть! І він не завжди і хоче, а куди дінешся, як той дав і той дав. А ті між собою: та піди до нього, він зробить, дай стільки і стільки. В Одесі грубші гроші ходять, десь там може в Сумах - менші. Дивитися треба в корінь, дають, бо люди такі. Будьте всі чесними. Ніхто не давав би - вілли не було б.
23.06.2023 20:05 Відповісти
Він вимагав? Навряд
23.06.2023 20:06 Відповісти
вже на фронті?
23.06.2023 20:19 Відповісти
может им тогда и зарплат не платить?, как в рахе - на кормление???)
23.06.2023 20:24 Відповісти
Дивіться правді в очі: тому воєн-му може і вже не треба, та посада така. Несуть і несуть. Ініціатива - від хабародавців, бо їм це потрібно, бо для них важливіше, головне - ткнути ці гроші, кине і втече, через жінку знайде, додому принесе, через секретаршу впхне. Кабана заколе і присуне під ворота 1,5 центнера і втече. І тоді: взяв? взяв! А що йому робити? Бити в морду? Стріляти? І, раз "взяв" чи взяв, то як не зробити, не може він уже не зробити, що просить "хабародавець". Виховувати треба інших людей
23.06.2023 22:45 Відповісти
елітні зебіли, аніматори дермака, влаштували видовище для лохторату - як дурні кошенята бігають за бантіком на шворці, замість того, щоб хапати руку, яка керує цією зАбавкою
23.06.2023 20:07 Відповісти
Щось редактори не вірно написали. Ось оригінал: "Всім воєнкомам доведеться поділились" (Д. Шмигаль).
23.06.2023 20:11 Відповісти
НАТО памагиииииии !!!! ахахахахахахааааааа , страна дегенератов , просто конченное поголовье а не население , и руководит этим быдлом охеревшие от вседозволенности клоуны из 95 квартала , НАТА !!!!! памаги !!!!!!! ааззаазааа
23.06.2023 20:11 Відповісти
Реєстр майна мабуть ляже.
23.06.2023 20:12 Відповісти
А державний реєстр нерухомості не закритий під час війни ?
23.06.2023 20:26 Відповісти
Автопарк біля воєнкомату позитивно змінився за рік війни ...Людство прагне до кращого .
23.06.2023 20:14 Відповісти
бомбосховища та відповідальних за них перевірили, тепер "воєнкомів", далі буде... чергова перевірка
23.06.2023 20:14 Відповісти
"Неможливо зрозуміти, що має на увазі Байден, коли говорить про проблеми з корупцією в Україні. Наші амбіції були більшими - ми розраховували, що блок заходів, пов'язаних з антикорупцією, буде оцінено більш глибоко" - віцепрем'єр-міністерка Стефанішина
23.06.2023 20:19 Відповісти
Буде проведено аудит майнового стану військкомів з метою встановлення відрахувань до ОПи.
23.06.2023 20:20 Відповісти
Ага, решил подержать их за вымя и подоить в свою пользу. Имущество на жене, тёще, папе зоотехнике свинофермы и т.д.
23.06.2023 20:20 Відповісти
Нехай ця ахметовська шістака не п*здить👈
В Україні "військкомати" - не існують з 2007 року. Так звані "ТЦК" - комерційні підприємства, платники податків - тобто не є державними структурами. 👈І не мають жодних законних прав на перевірку, документів, вручення повісток, затримання громадян...👈
23.06.2023 20:22 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/154-2022-%D0%BF#Text

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 лютого 2022 р. № 154


Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки утворюються, ліквідуються, реорганізовуються Міноборони.
23.06.2023 22:15 Відповісти
Постанова кабміна - ні є законом. За закон необхідно проголосувати в Верховной Раді, підпис Голови Верховної Ради, підпис президента, і велика гербова печатка(якої взагалі не існує)
Постанова кабміна не обов'язкова до виконання простими громадянами, лише обов'язкова для державних службовців.
"ТЦК - ні є державним органом, "це" прибуткова організація.

Державний орган має функцію - КОНТРОЛЮЮЧУ.
24.06.2023 05:12 Відповісти
Згоден з Ю. Бутусовим: "Перемагають не ідеї, а репутації і проекти". Яка репутація у цих зелених жаб?!
23.06.2023 20:22 Відповісти
може вже краще навпаки легалізувати корупцію? половина хабаря державі, 30 відсотків до потреб установи, решта до кишені корупціонера і карати у разі якщо "скрисив". Офіційний прайс на всі послуги. Захотів відмазатись від армії будь-ласка, купити диплом, права - нема проблем. Створити міністерство розвитку корупції, інститут Корупції. Проводити паради корупціонерів як роблять лгбт-спільноти, будуть йти і засівати вулиці грошима., посміхатись. Весело буде. Якщо хтось у танку то у мене це сарказм такий.
23.06.2023 20:26 Відповісти
найдут деревянную дачу и с деревянным скворечником- туалетом на 4 сотках
23.06.2023 20:26 Відповісти
Комедия,после проверки нужно будет проверять тех кто проверял военкомов,а потом проверить уже тех кто проверил проверяльщиков военкомов - и так до бесконечности,пока в Испании не скупят все продаваемые виллы.
23.06.2023 20:26 Відповісти
эти атавизмы ссср в виде военкоматов-надо вообще давно ликвидировать... в сша сами рода войск снимают рекламные ролики и создают мобилизационные пункты....
23.06.2023 20:26 Відповісти
Ну в разных городах свои приколы смотрю с военкоматами. В Харькове на любой чих на обследование направляют
23.06.2023 20:28 Відповісти
а перевіряльщиків ХТО переперевіряти буде????
ДБЛИ БЛД!! 😡😡😡😡
23.06.2023 20:29 Відповісти
Дуракам всовывают акцию «Поймай барыгу», а надо проводить акцию - «Поймай военкома», «Поймай коррупционера», «Поймай таможенника», «Поймай прокурора»!!
23.06.2023 20:39 Відповісти
а потом "Поймай полицейского", поймай "Семейного врача", поймай "Уборщицу"
23.06.2023 20:41 Відповісти
Тариф какой будет? Ну в среднем лям занести) Хотя каким х уем ты к ним ублюдок
23.06.2023 20:39 Відповісти
Там вже все переписано на родичів й друзів. Голі й босі воєнкоми.)
23.06.2023 20:43 Відповісти
Наша пісня гарна й нова потрясем повітря знову.
23.06.2023 20:44 Відповісти
В країні,де не діють закони і конституція,коррупціонери будуть "перевіряти" коррупціонерів.Зебіли,ви вже восхваляєте свого солцелікого і луноподобного боневтіка за цей клоунський цирк?
23.06.2023 20:53 Відповісти
Всього навсього звільнений? А як конфіскація непосильно нажитого?
23.06.2023 21:08 Відповісти
🤣🤣🤣🤣👍👍👍 шайбу шайбу!!!!
23.06.2023 21:17 Відповісти
Дякуэмо що попередили зазделегiдь. Завтра до нотарiусу, тещi будуть по документах.
23.06.2023 21:30 Відповісти
Ну,перевірять. І шо?
23.06.2023 21:31 Відповісти
Зелені 3.14здаболи! Коли ВСІ працівники всіх ТЦК поїдуть на фронт, а на їх місцях будуть праювати бойові офіцери - наші захисники, які вже не здатні тримати зброю у руках?
23.06.2023 21:33 Відповісти
Віримо, чому Ткаченка не звільняєш, брехун?
23.06.2023 21:33 Відповісти
Идиоты типа одессита засветятся, а остальные немного подождут. У военкомов ситуация такая же как и у судей - трехлитовые банки с долларами, котрорые закопаны в огороде и появятся на свет только после отставки.
23.06.2023 21:33 Відповісти
і шо ,треба ділиться
23.06.2023 21:41 Відповісти
О, зараз почнеться дойка. Пацани поіздержалися.
23.06.2023 21:46 Відповісти
Ну, да.... "Потрусить" их надо. А то делиться не хотят.
23.06.2023 21:55 Відповісти
На кого, розраховане це зешапіто.
Зетварі, згодом всі по розмістяться вдало по фонарних стовпах та гільйотинах...
23.06.2023 21:56 Відповісти
ну нашо??
Якшо знайдуть віллу в Іспаніі та пору мерсів
може звільнять...
а може і ні..
23.06.2023 22:01 Відповісти
Мало дали?
23.06.2023 22:05 Відповісти
Опять для лохтората лапша на ухи-каплаухи! Проверить всех военкомов! А начальников райотделов ментовских, а рай, гор, обл-прокуроров? Дальше печатать? А нач. департаментов городов по землеустройству и подобное? Ушел поезд хуторские!
23.06.2023 22:06 Відповісти
Що, Кличка у воєнкоми запишете?
23.06.2023 22:08 Відповісти
Головне себе не забути, Дениска!
https://www.youtube.com/watch?v=0fNzmfOoISY https://www.youtube.com/watch?v=Yv1mOu8skZ4

23.06.2023 22:14 Відповісти
Сто сорок следователей уже оформляют командировку в Испанию,посмотреть на виллы,мерсы и офисы,бронь в отелях первой линии им уже организовывает агентство мамы гетьмановича.
23.06.2023 22:29 Відповісти
За його словами, підставою для такого рішення стала ситуація щодо начальника Одеського обласного територіального центру комплектування.

Питання до юристів, а це може бути підставою для юридичних рішень массового характеру ? Чи це привід ?

Мене мучать сумніви, чи це взагалі коректно.
23.06.2023 22:30 Відповісти
і ніхто нічого не побачить, пусті заяви для піару
24.06.2023 00:52 Відповісти
 
 