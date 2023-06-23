В Україні перевірять діяльність та майновий стан усіх воєнкомів, - Шмигаль (оновлено)

В Україні перевірять діяльність та майновий стан усіх воєнкомів.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми прийняли рішення про те, що буде утворено державну комісію на чолі із першим заступником міністра оборони, з правоохоронним блоком, із представником НАЗК, яка перевірить діяльність та майновий стан усіх воєнкомів та їхніх заступників", - сказав Шмигаль.

За його словами, підставою для такого рішення стала ситуація щодо начальника Одеського обласного територіального центру комплектування.

"Одеський воєнком буде звільнений зі своєї посади. За рішенням Ставки, таке доручення Президент дав головнокомандувачу, по інших воєнкомах будуть проведені перевірки", - додав глава уряду.