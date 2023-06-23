В Україні перевірять діяльність та майновий стан усіх воєнкомів, - Шмигаль (оновлено)
В Україні перевірять діяльність та майновий стан усіх воєнкомів.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми прийняли рішення про те, що буде утворено державну комісію на чолі із першим заступником міністра оборони, з правоохоронним блоком, із представником НАЗК, яка перевірить діяльність та майновий стан усіх воєнкомів та їхніх заступників", - сказав Шмигаль.
За його словами, підставою для такого рішення стала ситуація щодо начальника Одеського обласного територіального центру комплектування.
"Одеський воєнком буде звільнений зі своєї посади. За рішенням Ставки, таке доручення Президент дав головнокомандувачу, по інших воєнкомах будуть проведені перевірки", - додав глава уряду.
@donikroman
·
https://twitter.com/donikroman/status/1672279938517422080 19 мин
Хто керує ТЦК та СП?
ТЦК підпорядкована Міністерству оборони, президенту - це вертикаль, де жодні накази чи розпорядження не погоджуються з містом.
А майновий стан ЗЕлених міністрів, включно з Рєзніковим та Шмигалем, перевіряти будуть?
Будьте дуже обережними в питанні одеського військомату. Зробіть все по закону. Відстороніть фігуранта від службових обов'язків, створіть комісію, включіть туди Сирського за посадою, перевірте усі дії по Одесі, Ми знаємо, що ви в закулісних іграх не майстер, тому послухайте нас. У Зеленського моральних принципів нема, у наших судів - також. З Сирського струсіть повний перелік звільнених від призову.
Дійте обережно.
З вами Бог і Україна.
як же ця офісна шоу-шобла задовбала своїми спектаклями...
В Україні "військкомати" - не існують з 2007 року. Так звані "ТЦК" - комерційні підприємства, платники податків - тобто не є державними структурами. 👈І не мають жодних законних прав на перевірку, документів, вручення повісток, затримання громадян...👈
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 лютого 2022 р. № 154
…
Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки утворюються, ліквідуються, реорганізовуються Міноборони.
Постанова кабміна не обов'язкова до виконання простими громадянами, лише обов'язкова для державних службовців.
"ТЦК - ні є державним органом, "це" прибуткова організація.
Державний орган має функцію - КОНТРОЛЮЮЧУ.
ДБЛИ БЛД!! 😡😡😡😡
Зетварі, згодом всі по розмістяться вдало по фонарних стовпах та гільйотинах...
Якшо знайдуть віллу в Іспаніі та пору мерсів
може звільнять...
а може і ні..
https://www.youtube.com/watch?v=0fNzmfOoISY https://www.youtube.com/watch?v=Yv1mOu8skZ4
Питання до юристів, а це може бути підставою для юридичних рішень массового характеру ? Чи це привід ?
Мене мучать сумніви, чи це взагалі коректно.