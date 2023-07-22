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Одесскому экс-военкому Борисову сообщено о подозрении. Местонахождение подозреваемого уточняется. Следственные действия продолжаются, - ГБР. ВИДЕО

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он подозревается в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба ГБР.

В сообщении отмечается: "Во время досудебного расследования Бюро собрало огромный собственный массив доказательной базы. Однако для полноценного и беспристрастного расследования изучались и сообщения СМИ. Также будут исследованы материалы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которое также выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома более чем на 188 млн грн.

В частности, одно из журналистских расследований показало, что мать военкома в прошлом году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 млн евро. Также выяснилось, что, кроме элитной зарубежной недвижимости, она в этом году приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV почти за 3 млн грн.

Смотрите также: Бывшему одесскому военкому сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения. Продолжается проверка территориальных центров, - Зеленский. ВИДЕО

Впоследствии правоохранители установили, что и теща экс-военкома в последние годы стала владелицей ценного автопарка, не имея для этого достаточных средств законного происхождения. В него входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser.

Жена экс-военкома также приобрела другую зарубежную недвижимость – офисное помещение в Испании стоимостью 737 тыс. евро, также не имея для этого достаточного количества законно полученных активов и доходов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Незаконное обогащение, уклонение от службы и превышение полномочий: Прокуратура проверяет уволенного одесского военкома Борисова

Бывшего военкома подозревают:

- в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст.368-5 УК Украины);

- в неявке своевременно на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения – совершении уголовного правонарушения (ч.5 ст.407 УК Украины);

- в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч.4 ст.409 УК Украины).

Смотрите также: Этого человека точно не должно быть в системе комплектования Вооруженных сил, - Зеленский об одесском военном Борисове. ВИДЕО

Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Местонахождение подозреваемого уточняется. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что в мае работники Государственного бюро расследований также возбудили уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением начальником Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время мобилизационных мероприятий".

Читайте также: Зеленский не выполнил собственное указание направлять военкомов на передовую, - Бутусов о начальнике Одесского ТЦК Борисове

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал некоторую информацию об имущественном положении семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.

Впоследствии СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.

В ОК "Південь" заявили, что служебное расследование не нашло оснований для отстранения одесского военкома Борисова, он вернулся к работе.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал обращение для проведения проверок по военнослужащим всех областей.

Президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.

Автор: 

военкомат (458) ГБР (2988) Борисов Евгений (27)


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Топ комментарии
+71
Місце знаходження встановлюється ...коли ржать вже з цих придурків...
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22.07.2023 21:32
+49
Следствие ведут колобки.
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22.07.2023 21:31
+39
Мабуть вже передає пламенні прівети з Ніцци
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22.07.2023 21:33
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"повідомлено" . а не "вручили". А ето совсем другое, ві не понімаєте...А в кінцевому результаті буде повний пшик-своих же не бросаем
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23.07.2023 04:04 Ответить
А с мусорами пил я сладкое - мускатное. И даже судьи с прокурором не гнушались Пожрать на шару вместе за одним столом.Держи, держи вора - поймать его пора, Но всем известно, что не пойманный - не вор. А небо Нице голубое .............
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23.07.2023 02:37 Ответить
А что Испания, не хочет помочь следствию? Я понимаю, если б он в Ростов сбежал, но испанские интерполицейские наверно могут в момент установить его местонахождение.
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23.07.2023 05:28 Ответить
якось вони схопили Шарія, вручили йому повістку про невиїзд. Після цього сєпар благополучно виїхав з Іспанії в невідомому напрямку.
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23.07.2023 09:55 Ответить
клоунское правосудие
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23.07.2023 06:59 Ответить
А где он и за сколько?
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23.07.2023 07:13 Ответить
Комедия,они уже его отпустили.
- А где взяточник?
- Ой-вэй,неожиданно так сбежал в Испанию,пока мы,прокуроры клоуна,в окопах отбивали атаки путинских фашистов он неожиданно так втик,верьте нам,мы честные.
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23.07.2023 07:14 Ответить
Як сторожили - так і розслідуватимуть...Як факт антидержавний заколот саботажників.
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23.07.2023 07:54 Ответить
Военком стал знвменит только благодаря огласке жуоналистов и их сюжетам. Вопрос: на хрена тогда дбр и полиция, если они до огдаски ничего не видели и не делали?
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23.07.2023 08:17 Ответить
Послухали Лисичку
І Щуку кинули - у річку.
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23.07.2023 09:50 Ответить
Местоположение уже известно- ,,крыл,, за границу. Каким образом , он же военнообязанный ?? Почему не задержали до суда. ? Классные у нас законы и соответствующие органы??? Любое мразье у нас в стране при власти Ермака- Татарове будет безнаказанным и примером для других...
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23.07.2023 10:19 Ответить
Местонахождение подозреваемого уточняется.
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23.07.2023 10:25 Ответить
полгода уже тягают кота за фост с этим военкомом. за это время можно было не то шо ********, а аж до самого марса...
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23.07.2023 11:24 Ответить
ищи, свищи....
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23.07.2023 11:26 Ответить
https://t.me/tZEinform/25180 tZEinform

Режим Зеленського перейшов до нової тактики гальмування розслідувань корупції представниками режиму. Справи по корупції відкриває підконтрольне МВС, процесуально заважаючи спеціалізованим антикорупційним органам проводити розслідування. В результаті основні фігуранти зникають з території України (Борисов, Степанов), а розслідування припиняються "по неможливості встановити місця перебування"
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23.07.2023 13:46 Ответить
Сколько зекоманда будет подымать вопрос после того как подозреваемый уехал с концами или обьявлять залоги и выпускать реальных преступников. Хватит вешать лапшу народу.
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23.07.2023 21:00 Ответить
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