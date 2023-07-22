Бывшему одесскому военкому сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения. Продолжается проверка территориальных центров, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с традиционным видеообращением к украинцам, в котором он рассказал о ситуации с одесским военкомом, национализации российского банка, переговорах со Столтенбергом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном телеграм-канале Зеленского.

Украинский президент отметил: "Сегодня правоохранители доложили мне о ситуации с бывшим одесским военкомом. Ему сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы. Логично, что одним только увольнением эта история не должна была завершиться".

Государственное бюро расследований и офис Генерального прокурора продолжают необходимые следственные и процессуальные действия. Все подробности, которые можно обнародовать, правоохранители обязательно представят обществу.

Да и вообще идет проверка территориальных центров комплектования, то есть военкоматов. И каждое такое "кабинетное" нарушение где-то в военной иерархии, любая попытка как-то там обогатиться унижает наших воинов, наших героев. Ответственность за нарушение – неизбежна".

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