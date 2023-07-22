Бывшему одесскому военкому сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения. Продолжается проверка территориальных центров, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский обратился с традиционным видеообращением к украинцам, в котором он рассказал о ситуации с одесским военкомом, национализации российского банка, переговорах со Столтенбергом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном телеграм-канале Зеленского.
Украинский президент отметил: "Сегодня правоохранители доложили мне о ситуации с бывшим одесским военкомом. Ему сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы. Логично, что одним только увольнением эта история не должна была завершиться".
Государственное бюро расследований и офис Генерального прокурора продолжают необходимые следственные и процессуальные действия. Все подробности, которые можно обнародовать, правоохранители обязательно представят обществу.
Да и вообще идет проверка территориальных центров комплектования, то есть военкоматов. И каждое такое "кабинетное" нарушение где-то в военной иерархии, любая попытка как-то там обогатиться унижает наших воинов, наших героев. Ответственность за нарушение – неизбежна".
Пожалуйста, подождите...
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Зебилы!!! АУУУУ!!! Отпишитесь сдесь и сейчас почему вы за этого клована голосовали?
@326840nk
Кадри з 2022 року, початок війни, лівий берег Херсонської області Партизани тоді працювали в районі Нової Каховки. Автор відео, Віталій Панахов зараз живий і наближає перемогу.
Бережи Вас, Господи, хлопці!
https://twitter.com/i/status/1682792557934149633
@pticha_ka
Дніпро. Я вважаю, що нам всім потрібні килимки.
https://twitter.com/i/status/1682689812866662401
18.11.2-22
"Не буде ніякої корупції, її немає зараз, звичайно, тому що ми всі єдині. Багато корупціонерів поїхали разом зі своїми грошима, і ми робитимемо все, щоб вони залишилися там, де зараз перебувають", - сказав глава держави.
Не дивно буде, якщо цей також опиниться за кордоном.
Тому що за словами президента, всі корупціонери виїхали під час заборони, та ще з грошима.
Дивує ставлення, хай вони там залишаються разом з вкраденими грошима.
За такого ставлення, не дивно, що оточення краде - результат буде, випустять з грошима за кордон.
Все таки в отличие от Рашки обратная связь власти с народонаселением у нас ещё есть
Але ставлю на те, що втече, тобто виїде в секретне службове відрядження за кордон.
Отже, ти - кончений дегенерат!
чи новий адвокат - зрадник Бакланов уже іудічєскі фсьО порєшал?
Одному, из тысяч взяточников и мародеров, ворующих миллиардами.
Рябошапку попросити бути свідком, він на 💯🤑% свій від Зелі чалавєк!!
Чесний генпрокурор, аж до самогубства!! Піскун йому і у підметки не годиться!! Ярема з Луценко, можуть це засвідчити!!
Слава Україні!
Людини, все життя працююча на державу, спочатку купує Гленваген ціною більше 100 Куо, завозить його в Україну, реєструє та відправляє його з водієм у Марбелью дружині, купує будинок за декілька млн євро, купує офіс на центральній (!!!) вулиці Марбельї (навпіл з дружиною) хз за скільки, але навіть не за двадцятирічну з/п обласного воєнкома.
Якшо хто не знає: Марбелья -- найдорожчий курорт Іспанії, у багатьох мільйонерів там пришвартовані яхти й там же мають особняки. Місто елітне та мегадороге. Та серед цих бізнесменів/мільйонерів, сильних світу цього затесався звичайний український обласний воєнком. Та найголовніше: усе це було придбане через 8--10 місяців після початку повномасштабного вторгнення.
А якшо доведе (прокуратура)? Що робити? "Понять, простіть і отпустіть..."© Гадаю, таке рішення винесе найгуманніший суд України (Печерський).
клоун The та клоуни в ДБР.
зараз виявиться що він на лікуванні в Іспанії...
пан Симороз
@SymorozOleh
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https://twitter.com/SymorozOleh/status/1682837292438675456 6 хв
Ця ****** не брала участі у жодному бойовому завданні і не мав жодного відношення до бойових дій, але це нюанси…
Режим Зеленського перейшов до нової тактики гальмування розслідувань корупції представниками режиму. Справи по корупції відкриває підконтрольне МВС, процесуально заважаючи спеціалізованим антикорупційним органам проводити розслідування. В результаті основні фігуранти зникають з території України (Борисов, Степанов), а розслідування припиняються "по неможливості встановити місця перебування"