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Бывшему одесскому военкому сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения. Продолжается проверка территориальных центров, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с традиционным видеообращением к украинцам, в котором он рассказал о ситуации с одесским военкомом, национализации российского банка, переговорах со Столтенбергом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном телеграм-канале Зеленского.

Украинский президент отметил: "Сегодня правоохранители доложили мне о ситуации с бывшим одесским военкомом. Ему сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушении порядка несения военной службы. Логично, что одним только увольнением эта история не должна была завершиться".

Государственное бюро расследований и офис Генерального прокурора продолжают необходимые следственные и процессуальные действия. Все подробности, которые можно обнародовать, правоохранители обязательно представят обществу.

Да и вообще идет проверка территориальных центров комплектования, то есть военкоматов. И каждое такое "кабинетное" нарушение где-то в военной иерархии, любая попытка как-то там обогатиться унижает наших воинов, наших героев. Ответственность за нарушение – неизбежна".

Смотрите также: Комбриг 14 ОмБр Охрименко назначен начальником Одесского ТЦК, - Залужный. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) военкомат (458)


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Топ комментарии
+26
А ти законно збагатився коли з Бєнєю тирили гроші з Привату?
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22.07.2023 20:59
+25
Четырежды уклонист про военкоматы... Действительно еще такого шоу с реальными жертвами ни одно шоу не показывало.
Зебилы!!! АУУУУ!!! Отпишитесь сдесь и сейчас почему вы за этого клована голосовали?
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22.07.2023 21:12
+19
А його хтось слухає, бо мені досить і заголовка.
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22.07.2023 20:58
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Ох заговорит он бедные вы все будите))
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22.07.2023 20:57 Ответить
Четырежды уклонист про военкоматы... Действительно еще такого шоу с реальными жертвами ни одно шоу не показывало.
Зебилы!!! АУУУУ!!! Отпишитесь сдесь и сейчас почему вы за этого клована голосовали?
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22.07.2023 21:12 Ответить
так у них все по приколу повинно бути...шоу від зельцмана повинно тривати
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22.07.2023 21:27 Ответить
ти бач, відписався нижче, про повістки питає, тебе, інваліда, який відвоював вже своє...
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22.07.2023 22:01 Ответить
Инвалидом меня после госпиталя назначили, но у них, точнее у моей совковой врачихи, не получилось.
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23.07.2023 04:48 Ответить
А його хтось слухає, бо мені досить і заголовка.
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22.07.2023 20:58 Ответить
і , того забагато!((
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22.07.2023 20:59 Ответить
Судячи з цього фото дехто і слухає.
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22.07.2023 21:01 Ответить
Хіба замало ще довбнів є, котрі досі волають: "лютшій презедент"...?
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22.07.2023 21:13 Ответить
Це не щиро,а за гроші. Кожний має свою власну ціну, реальних шанувальників навряд чи багато є
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22.07.2023 21:19 Ответить
Аж ніяк... Просто довбні, котрі, я не знаю чому, то справа психіатрів, повірили скомороху, та обрали його за президента, зараз соромляться самім собі зізнатися що їх наїбали. У мене особисто десятки таких знайомих.
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22.07.2023 21:30 Ответить
А ти законно збагатився коли з Бєнєю тирили гроші з Привату?
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22.07.2023 20:59 Ответить
тобі вояка з окопу *ОПи дорікає за командою прапора подляка "фас"
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22.07.2023 21:52 Ответить
Natali

@326840nk

Кадри з 2022 року, початок війни, лівий берег Херсонської області Партизани тоді працювали в районі Нової Каховки. Автор відео, Віталій Панахов зараз живий і наближає перемогу.
Бережи Вас, Господи, хлопці!

https://twitter.com/i/status/1682792557934149633
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22.07.2023 21:04 Ответить
Перевіряите вже ці воєнкомати - було чоловік 20 а зараз більше 100
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22.07.2023 21:08 Ответить
Почали ліжка в борделі переставляти. Совок. Тіпа працюють.
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22.07.2023 21:09 Ответить
чхав він на ваші підозри, попиваючі хенесі в іспаніі
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22.07.2023 21:09 Ответить
Катерина +38056…

@pticha_ka

Дніпро. Я вважаю, що нам всім потрібні килимки.

https://twitter.com/i/status/1682689812866662401
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22.07.2023 21:10 Ответить
...боляче, плятььь
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22.07.2023 21:31 Ответить
ДБР також повідомляє, що Борисову повідомили про підозру. Водночас зазначається, що "місцезнаходження підозрюваного уточнюється".

18.11.2-22

"Не буде ніякої корупції, її немає зараз, звичайно, тому що ми всі єдині. Багато корупціонерів поїхали разом зі своїми грошима, і ми робитимемо все, щоб вони залишилися там, де зараз перебувають", - сказав глава держави.

Не дивно буде, якщо цей також опиниться за кордоном.

Тому що за словами президента, всі корупціонери виїхали під час заборони, та ще з грошима.

Дивує ставлення, хай вони там залишаються разом з вкраденими грошима.

За такого ставлення, не дивно, що оточення краде - результат буде, випустять з грошима за кордон.
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22.07.2023 21:13 Ответить
Ага, наша Катерина вашій Ярині двоюрідна Одарка
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22.07.2023 21:25 Ответить
Очердное бла-бла-бла.Через неделю шума все об этом забудут.И этот талантливый военком тихонько получит повышение.Власти такие нужны.
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22.07.2023 21:15 Ответить
Он скажет, что деньги - это пожертвования на бусики. Ведь в бусики его подчинённые крутят и забрасывают призывников. Без денег не будет бусиков, без бусиков не будет мобилизации, не будет мобилизации - не будет победы. Кто гонит на военкомов - тот враг народа!!!
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22.07.2023 21:19 Ответить
Зелёнский в последние дни прям молодца...и с невоенными тратами разобрался и министра культуры уволил и военкомов щемит...достиг до его ушей глас народа ,бгг)
Все таки в отличие от Рашки обратная связь власти с народонаселением у нас ещё есть
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22.07.2023 21:16 Ответить
есть в нього на жопе шерсть
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22.07.2023 21:25 Ответить
А як щодо Баканова ?
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22.07.2023 21:17 Ответить
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22.07.2023 21:19 Ответить
Ну-ну, посадіть його на тривалий термін, з конфіскацією, тоді і піарся. А так всі шанси на те що відмажеться, або втече в Іспанію (а звідти не видадуть, бо: 1) у нас війна, 2) прокуратура традиційно невірно подасть доки на екстрадицію), або тримає штраф 2000грн., мовний термін на 1 рік та зобов'язання дати 100 000 грн на ЗСУ.
Але ставлю на те, що втече, тобто виїде в секретне службове відрядження за кордон.
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22.07.2023 21:18 Ответить
может он "на передовой" уже как вариант. или адвокатом стал.
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22.07.2023 23:18 Ответить
боротьбу з корупцією гальмує одна обставина - відсутність смертної кари за цей злочин. а її немає, самі розумієте, чому. можна було би зробити повну конфіскацію майна - не лише злочинця, а й найближчих родичів. це теж спрацювало б.. а так - все це попсня
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22.07.2023 21:19 Ответить
Ну в Китае постоянно в затылок шлёпают коррупционеров. Так по вашей логике коррупционеры в Китае давно должны были закончиться. Европа как-то и без смертной казни поборола коррупцию 9да, она есть везде, но я про масштабы). А учитывая наше правосудие - казнить будут тех, кого заказали либо тех, у кого нету денег и зачастую невиновных. Сколько народу отсидело и казнили за Чикатило
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22.07.2023 21:22 Ответить
А судді хто? На смертну кару будуть відправляти ті самі судді, які випустили трубіцина, микитася, які не побачили хабарника у татарові, які дають забудовникам право зносити історичні будівлі тощо.
Отже, ти - кончений дегенерат!
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22.07.2023 21:30 Ответить
Ні, він просто наївний. Реально вврить що смертна кара викосить корупціонерів. Що вже в крові у нашого народу...
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22.07.2023 21:33 Ответить
Я б увів не смертну кару, а примусову ампутацію руки, чи ноги, причому ампутація в такий спосіб, щоб неможливо було встановити протез. Ну і плюс конфіскація майна "діяча", його батьків і дітей і онуків.
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22.07.2023 21:30 Ответить
...от коли підо-зра буде оголошена Бєнє (чи, нехай, од гріха подалі, - відправлено Бєню на Клівлендщину у порожньому ящику від ракет Хаймарс) от тоді можна наївно сподіватися на початок хоч якихось реХворм від Зелєнскага
чи новий адвокат - зрадник Бакланов уже іудічєскі фсьО порєшал?
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22.07.2023 21:19 Ответить
П...з.ду.н. Зараз у зеленої влади тактика - тягнути з розслідування до часу, коли закінчується строк висування звинувачення. Все по закону і ніхто не наказаний.
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22.07.2023 21:20 Ответить
Це заслуга журналістики!Не примазуся...
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22.07.2023 21:23 Ответить
А шо їх перевіряти, краще вже б ввели офіційний відкуп од арміїї.
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22.07.2023 21:25 Ответить
Якщо у пітора борісова майна на десяток мільйонів долларів, то ви собі уявіть кількість грошей, які постійно заносять воєнкоми відкатів у офіс пріZeдента за "кришу". Там сотні мільйонів доларів за рік!
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22.07.2023 21:26 Ответить
Так читав на ''УП'' що Одеський воєнком вже десь зник.
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22.07.2023 21:26 Ответить
Вже в Іспанії. Від будьоного отримав ксіву на таємне завдання відвідати матір і перевірити офіси своєї дружини.
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22.07.2023 21:31 Ответить
А де ж затримання, якщо повідомлено підозру? Чергова сеча Віслюка в очі мудрого наріду.
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22.07.2023 21:28 Ответить
Дали время сбежать, а потом объявили подозрение, раньше нельзя было, война нынче.

Одному, из тысяч взяточников и мародеров, ворующих миллиардами.
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22.07.2023 21:28 Ответить
Впечатление такое, что он читает по бумажке и не понимает смысла им же сказанного. Ну вот складывается такое впечатление и все.
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22.07.2023 21:29 Ответить
Так і є. Воно навіть на розділові знаки не звертає увагу.
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22.07.2023 21:31 Ответить
ШмигалЮ дав би Указ щодо проведення перевірки всих керівників ЦОВВ та їх Держсекретарів уряду Гончарука з ним включно та їх рідню!!
Рябошапку попросити бути свідком, він на 💯🤑% свій від Зелі чалавєк!!
Чесний генпрокурор, аж до самогубства!! Піскун йому і у підметки не годиться!! Ярема з Луценко, можуть це засвідчити!!
Слава Україні!
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22.07.2023 21:32 Ответить
Чому так? Після кожного виступу президента України в ухилянтів підгорає нище поясу😃
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22.07.2023 21:33 Ответить
Таке не довести зможе тільки українська прокуратура та інші слідчі органи.
Людини, все життя працююча на державу, спочатку купує Гленваген ціною більше 100 Куо, завозить його в Україну, реєструє та відправляє його з водієм у Марбелью дружині, купує будинок за декілька млн євро, купує офіс на центральній (!!!) вулиці Марбельї (навпіл з дружиною) хз за скільки, але навіть не за двадцятирічну з/п обласного воєнкома.
Якшо хто не знає: Марбелья -- найдорожчий курорт Іспанії, у багатьох мільйонерів там пришвартовані яхти й там же мають особняки. Місто елітне та мегадороге. Та серед цих бізнесменів/мільйонерів, сильних світу цього затесався звичайний український обласний воєнком. Та найголовніше: усе це було придбане через 8--10 місяців після початку повномасштабного вторгнення.
А якшо доведе (прокуратура)? Що робити? "Понять, простіть і отпустіть..."© Гадаю, таке рішення винесе найгуманніший суд України (Печерський).
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22.07.2023 21:36 Ответить
Петляєте пане президент.. А баканову та рєзнікову пудуть підозри ? Чи ці рєбзіки Вас здадуть ???
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22.07.2023 21:40 Ответить
Місцезнаходження підозрюваного уточнюється. Слідчі дії тривають, - ДБР. Джерело:
клоун The та клоуни в ДБР.
зараз виявиться що він на лікуванні в Іспанії...
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22.07.2023 21:51 Ответить
Спочатку дозволили втекти, а тепер будуть оголошувати підозри, пожиттєві строки, розстріли через повішення. Грамотєй, таваріщ Зе. Ой, граматей.
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22.07.2023 22:21 Ответить
Мародери кончені
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22.07.2023 22:33 Ответить


пан Симороз

@SymorozOleh

·

https://twitter.com/SymorozOleh/status/1682837292438675456 6 хв

Ця ****** не брала участі у жодному бойовому завданні і не мав жодного відношення до бойових дій, але це нюанси…

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22.07.2023 22:45 Ответить
А рибка гниє з голови…
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22.07.2023 23:00 Ответить
Морда ліца, шморгання носом і скоромовка не лишають сумніву чувак виліз з нірвани і поспішає повернутись..
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22.07.2023 23:51 Ответить
А с мусорами пил я сладкое - мускатное. И даже судьи с прокурором не гнушались Пожрать на шару вместе за одним столом.Держи, держи вора - поймать его пора, Но всем известно, что не пойманный - не вор. А небо Нице голубое .............
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23.07.2023 02:42 Ответить
Не мелочись, панэ Президен, пройдись своей речухой по братии с Банковой, ОПУ-ОПУ-копняка під ...опу.Або хоч подзвони Баканову про тих чортів. Шо? Кажеш він вже їх захищати буде, як адвокат?
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23.07.2023 08:42 Ответить
зеленський,скільки він тобі відслюнявив щоб змитися
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23.07.2023 12:49 Ответить
https://t.me/tZEinform/25180 tZEinform

Режим Зеленського перейшов до нової тактики гальмування розслідувань корупції представниками режиму. Справи по корупції відкриває підконтрольне МВС, процесуально заважаючи спеціалізованим антикорупційним органам проводити розслідування. В результаті основні фігуранти зникають з території України (Борисов, Степанов), а розслідування припиняються "по неможливості встановити місця перебування"
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23.07.2023 13:47 Ответить
 
 