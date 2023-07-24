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ГБР задержало бывшего одесского военкома Борисова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

борисов

Сотрудники ГБР совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора задержали бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В субботу ему объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы. Бывшее должностное лицо пыталось уйти от следствия, при этом он использовал элементы конспирации – менял номера телефонов, автомобилей и т.п., местоположение.

Два дня продолжались активные поиски и, наконец, в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий он был обнаружен и задержан в Киеве. Учитывая попытки бывшего военкома укрыться от правосудия, работники ГБР будут просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, в ходе досудебного расследования Бюро собрало огромный собственный массив доказательной базы. Однако для полноценного и беспристрастного расследования изучались и сообщения СМИ. Также будут исследованы материалы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое также выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома более чем на 188 млн грн.

Смотрите: Одесскому экс-военкому Борисову сообщено о подозрении. Местонахождение подозреваемого уточняется. Следственные действия продолжаются, - ГБР. ВИДЕО

В частности, одно из журналистских расследований показало, что мать военкома в прошлом году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 млн евро. Также выяснилось, что кроме элитной зарубежной недвижимости она в этом году приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 млн грн.

Впоследствии правоохранители установили, что и теща эксвоенкома в последние годы стала владелицей ценного автопарка, не имея для этого достаточных средств законного происхождения. В него входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser. Жена экс-военкома также приобрела другую зарубежную недвижимость — офисное помещение в Испании стоимостью 737 тыс. евро, также не имея достаточного количества законно полученных активов и доходов.

Бывшего военкома подозревают:

  • в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины);
  • в неявке своевременно на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения – совершении уголовного правонарушения (ч. 5 ст. 407 УК Украины);
  • в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч.4 ст. 409 УК Украины).

Санкции статей предусматривают ограничение свободы до 10 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн грн, называл это ссудами, - глава НАПК Новиков

В мае работники Государственного бюро расследований также открыли уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением начальником Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время мобилизационных мероприятий.

ГБР задержало бывшего одесского военкома Борисова 01
ГБР задержало бывшего одесского военкома Борисова 02
ГБР задержало бывшего одесского военкома Борисова 03
ГБР задержало бывшего одесского военкома Борисова 04

ГБР (2977) Борисов Евгений (26)


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Топ комментарии
+90
Он искал адвоката Баканова
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24.07.2023 11:12
+47
Борисов выйдет сухим
Он же свой
Вот Червинский - не свой
Он украинский разведчик и патриот
А значит - чужой для власти
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24.07.2023 11:24
+46
Вкрай знахабнів і неправильно відраховував проценти на членські внески в Офіс.
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24.07.2023 11:13
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А за розтління чи сексуальне використання підлеглої іванки з використанням службової залежності останньої, йому будуть щось шити ?
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24.07.2023 12:27 Ответить
Цьому під...У за щастя сісти в тюрму.
Потім воно вийде (+- рік два)і і буде жити поживати в іспанії з награбованим.
Велика подяка журналістам бо СБУ це 00000
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24.07.2023 12:27 Ответить
Щось СБУ мовчить про його синка. На фронті мабуть ??
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24.07.2023 12:38 Ответить
Я цілком згідний щодо боротьби з корупцією і зрадниками: мало, погано, пізно. Але питання до критиків з табору прихильників попереднього президента: тоді боролися краще? Кого з топ корупціонерів і відвертих агентів посадили? Я одного Єфремова пригадую.
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24.07.2023 12:39 Ответить
візьми тут на сайті тег "Луценко" і почитай інфи того часу, з 2017го по 2019-тий. Він там звітує про результати. Кількість щорічно затриманих корупціонерів доходила до 5тисяч і доведених до суду - понад тисячу; наскільки пригадую ті звіти.
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24.07.2023 14:53 Ответить
Це тобі діамантові прокурори звіт складали? А зам нас СБУ и зам Генпрокурора були негайно звільнені після виявлення факту що кабінети у цих потвор набити діамантами не зрозумілого походження. А все тому що діамантові прокурори це ж для Петра святе. Які ж Ви ліцемірні істоти.
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24.07.2023 17:27 Ответить
тобто, на прикладі нездалого (спеціально, чи по недолугості - досі, на жаль, не встановленео; і не буде, ІМНО) притягнення до крим.відповідальності злочинців в ГПУ ще при Шокіні ти заперечуєш розгортання боротьби з корупцією вже при Луценку?
Ні, для адекватного - питання риторичне, звісно. Але не для зебілів.
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25.07.2023 14:45 Ответить
Тоді не треба було на стадіоні так багато базікати. Один Баканов чого вартує (правда не кум і не служили у разом армії).

"Свати" - ета другоє. Ета культурний прадукт, а нє канфєти. Тому адвокати Зеленського і добилися знаття санкцій з Добронравова, який підтримав анексію Криму.

Про Татарова, Шурму, Рєзніченка, Трухіна,... і говорити не буду. Ну в аварії з Трухіним ніхто ж не загинув, тому все добре (за словами Зеленського, якому Трухін з Великого будівництва заносив).

А ковідний фонд на білоруський бітум - це що?
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24.07.2023 18:30 Ответить
Еще забыли 114-1

Дарницкий райсуд приговорил администратора Telegram-канала "Повестки" к пяти годам лишения свободы (и двум годам испытательного срока) за разглашение информации о местах работы военкомов.

Ему определили вину по статье 114-1 Уголовного кодекса - препятствование законной работе Вооруженных сил.

При этом, как установил суд, админ канала использовал фразы "по возможности не заезжайте", "будьте осторожны" и других фраз, которые дискредитировали работу ТЦК.

А требовать и брать деньги, это еще большая дискредитация
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24.07.2023 12:48 Ответить
Там на фото гарні стовпчики, металеві і поліровані, треба було б відразу і присадити клієнта, нехай звикає
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24.07.2023 13:00 Ответить
Вот вспомните мой пост:тысячи госслужащих занимаются процессом,ДБР,Судьи и суды прокуроры адвокатура т.д. а у них зарплаты не средние,сколько ресурсов уходит в никуда,ведь их навыки так нужны на фронте НО самое главное впереди-посидит этот военком сутки двое в камере и выйдет тихонько под заставу а там встречай меня лазурный берег!
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24.07.2023 13:02 Ответить
Вы совсе не верите в наш суд,самый справедливый - у него ж отберут пашпорт,как он уедет на лазурь
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24.07.2023 13:43 Ответить
У адвокатури немає зарплати з бюджету, у неї гонорари клієнтів
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24.07.2023 15:38 Ответить
він не піп його випустять.
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24.07.2023 18:27 Ответить
пішлавода)) пішли ділити кошти?? - потім тихенько відпустять до Гішпанії на віллу винорад вирощувати))
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24.07.2023 13:27 Ответить
Дадуть героя України чи піде на підвищення?
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24.07.2023 13:30 Ответить
На "заслуженный" отдых, хотя могут и должность поискать, зашкваренных у нас во власти любят.
А в Виннице тем временем инвалида 3й группы с детства признают пригодным к службе на медкомисии. Не страна а цирк.
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24.07.2023 13:57 Ответить
Послом в Америку.
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24.07.2023 14:00 Ответить
там членкині, правильніше послиці потрібні
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24.07.2023 17:28 Ответить
та яке там! усьо по плану - арешт на 2 місяці, застава у 200 млн грн, застава заплачена, дом.арешт, зникнення в невідомому напрямку.
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24.07.2023 16:22 Ответить
Ну гаразд, пожартували і хватить, принесіть гопнику вибачення, виплатіть грошенята за моральний ущерб, і купіть білет в Іспанію!!!!!!!!!
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24.07.2023 14:01 Ответить
Воєнком борисов у кайданках?! Не в Марбел'ї?! Невже я сплю?
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24.07.2023 15:00 Ответить
то все для понтів
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24.07.2023 16:23 Ответить
(у колишнього одеського воєнкома на понад 188 млн грн). Все ще збираєте по пять гривнів на Мавіки?
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24.07.2023 15:11 Ответить
Одному такі мутні справи провертати неможливо. А інші співробітники що святі?
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24.07.2023 15:27 Ответить
Жадность сгубила ворюгу
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24.07.2023 15:41 Ответить
маєчка як у задньоприводного
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24.07.2023 16:39 Ответить
Спикер ОК "Юг" Гуменюк все время говорила, что к нему претензий нет. ЕЕ задержат?
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24.07.2023 16:50 Ответить
Спікер - це рот командувача ок Південь. Якщо є претензії, то всі до нього...
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24.07.2023 18:56 Ответить
Ні. Вона знала, що бреше.
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25.07.2023 00:18 Ответить
Звісно знала, але це вже питання до її моралі. По закону до відповідальності не притягнеш, хіба що добровільно у відставку піти. Так вона ніби не хоче - занадто тепле місце.
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25.07.2023 15:04 Ответить
Ок.
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25.07.2023 17:03 Ответить
Та никто его не посадит, раздеть разденут но не посадят. Євреїв в Україні не садять….
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24.07.2023 16:51 Ответить
п изденыш недоношенный, метр с кепкой, *****
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24.07.2023 17:18 Ответить
выпустят под заставу в 1 млн грн, и поминай как звали((
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24.07.2023 17:25 Ответить
1 мільйон застави цеофіційно, все решта як зазвичай в рюкзачку.
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24.07.2023 17:32 Ответить
Абсолютно верно, сажать нельзя, нужно расстреливать публично на площади.
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24.07.2023 19:18 Ответить
******* суку ногами...
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24.07.2023 19:44 Ответить
Видно Борисов не занес в ОП... а глава холдинга Киевгорстрой Игорь Кушнир с женой Оксаной занесли в ОП кому надо. Пример от налоговой и ОП Татарова, Ермака и Арахамии как нужно работать и крышевать крупный столичный холдинг. . Заставили честного бизнесмена и патриота оправдывается. Міжнародні компанії тоже делали аудит Будкепитала жены Кушнира и Энсо Столара, где Ермак через Колюбаева и Кушниры вывели 10-ки миллионов долларов, в Ермаковском СБУ, ДБР, Прокуратуре, БЭБ, Налоговой, НАБУ, НАЦ Банке, (https://www.nssmc.gov.ua/ НКЦПФР Магомедов - внештатный советник Ермака) все эти схемы аудит прошли. А про покупку менеджером года Кушниром для Киевгорстроя 28 гектаров в поле не подходящей для застройки земли в рн Броваров в Требухове за 200 млн грн. с кадастровыми номерами 3221289000:05:004:0051 ,3221289000:05:004:0050 ,3221289000:05:004:0049, 3221289000:05:004:0048 по цене столичной земли расследование или проверка будет? А проверка по схемам с налогами, схемам отмывания и вывода капитала в особо крупных размерах будет? Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ). Пока старший Кушнир шлет инвесторов на х..й и умножает на ноль коммунальный Киевгорстрой выводя как здания, участки так и банкротя дочерние предприятия младший тоже в деле. Знакомьтесь фонд АТ «ОРЛАНДО» с уставным капиталом 130 млн грн. сыночка прихвостня Януковича Кушнира Ильи, по совместительству депутата Киевсовета (правда мандат папа купил но это не важно, жмет кнопки в Киевраде вместе с сыном завхоза Януковича Владимиром Кравцем). Ну и тут все по стандарту уход от налогов и вывод капитала в офшоры ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ) все как папа учил с дядей Андреем, как помним бизнес семейный))) по этому все в семью на Кипр к маме - Оксане Кушнир (Будкэпитал она же Інвестмент Фанд Лімітед» (Vingis Real Estate Investment Fund Limited) (НЕ 330333, Кіпр, нова назва: «Вінгіс Ріал Істейт Інвестмент Фанд ВіСіАйСі ЛТД» (Vingis Real Estate Investment Fund VCIC Ltd). Так что бизнес все таки семейный а не отдельный. Оксана имеет золотой паспорт Кипра (У Игоря тоже золотой паспорт Кипра) и брачный контракт с Кушниром, а у Кушнира романтические отношения с Кравцем Ермаком Арахамией и Столаром который уже опрокидывал тысячи семей в Элита -Центр. Ермак через своего бизнес партнера Колюбаева который начал заходить в строительные фонды компании Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп" через которые с некоторыми манипуляциями на рынке ценных бумаг они вывели десятки миллионов долларов, также как и сын и жена Кушнира. Пока крыша ОПЗЖ Ермак у которого через Татарова в ручном режиме СБУ, Прокуратура, ДБР, БЭБ, и судя по нулевой реакции на деятельность семьи Кушниров, и НАБУ тоже ручное, прихвостни Януковича жируют прикормив ОП. Все ОП а именно Ермак и Арахамия уже провели аудит в этих схемах и в доле, так что не удивительно что ближайшее окружения Януковича - семья Кушниров, и семья Кравцев могут раскидывать на спиленное бабло в покер в ресторане Ишак с Арахамией и слать всех на х..й, имея неприкосновенность своего бизнеса, плюс у Кушнира подконтрольный Кристал банк для схем
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24.07.2023 20:16 Ответить
Микитась Труханов и много много других вышли под залог и законодательство несовершенно и явно кто то содействует корупционерам .
Я вот только непонимаю зачем так громко оглашать о задержании корупционеров если их через 2 недели отпускают под залог
Пиар для тупых граждан
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24.07.2023 20:27 Ответить
камуфляж модний...
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24.07.2023 20:46 Ответить
відіжмуть - поділиться...- відпустять...
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24.07.2023 22:37 Ответить
та в умисному ухиленні від несення служби? Вiн жеж воєнком. Вiн на роботу не ходив, чи що?
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24.07.2023 23:03 Ответить
Именно так. А как он мог на нее ходить, когда сбежал?
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24.07.2023 23:49 Ответить
А, я понял, спасибо)
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25.07.2023 00:17 Ответить
Добре, що затримали цю падаль. Але хочеться бачити в кайданах Рєзнікова та Баканова
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24.07.2023 23:31 Ответить
яК тРУБІЦИН, ВИЙДЕ ПІД ЗАСТАВУ, ЩЕЗНЕ, А ПОТІМ дбр ОГОЛОСИТЬ ЙОГО В МІЖНАРОДНИЙ РОЗШУК. ТАТАРОВ НЕ ПІДВЕДЕ
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24.07.2023 23:57 Ответить
А коли Рєзнікова візьмуть за яйця ...по 17 грн?
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25.07.2023 03:16 Ответить
Mercedes-Benz G 63 AMG.А че такого?У нас почти все военкомы на геликах по 260тыс.евро.Какой ты военком без кубика?
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25.07.2023 06:54 Ответить
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