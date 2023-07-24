ГБР задержало бывшего одесского военкома Борисова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сотрудники ГБР совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора задержали бывшего начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В субботу ему объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы. Бывшее должностное лицо пыталось уйти от следствия, при этом он использовал элементы конспирации – менял номера телефонов, автомобилей и т.п., местоположение.
Два дня продолжались активные поиски и, наконец, в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий он был обнаружен и задержан в Киеве. Учитывая попытки бывшего военкома укрыться от правосудия, работники ГБР будут просить суд оставить его под стражей без возможности внесения залога.
Напомним, в ходе досудебного расследования Бюро собрало огромный собственный массив доказательной базы. Однако для полноценного и беспристрастного расследования изучались и сообщения СМИ. Также будут исследованы материалы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое также выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома более чем на 188 млн грн.
В частности, одно из журналистских расследований показало, что мать военкома в прошлом году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более 4 млн евро. Также выяснилось, что кроме элитной зарубежной недвижимости она в этом году приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти 3 млн грн.
Впоследствии правоохранители установили, что и теща эксвоенкома в последние годы стала владелицей ценного автопарка, не имея для этого достаточных средств законного происхождения. В него входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G63 AMG, Toyota Land Cruiser. Жена экс-военкома также приобрела другую зарубежную недвижимость — офисное помещение в Испании стоимостью 737 тыс. евро, также не имея достаточного количества законно полученных активов и доходов.
Бывшего военкома подозревают:
- в приобретении лицом, уполномоченным на выполнение функций государства активов, стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы (ст. 368-5 УК Украины);
- в неявке своевременно на службу без уважительных причин военнослужащим, совершенное в условиях военного положения – совершении уголовного правонарушения (ч. 5 ст. 407 УК Украины);
- в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч.4 ст. 409 УК Украины).
Санкции статей предусматривают ограничение свободы до 10 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.
В мае работники Государственного бюро расследований также открыли уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением начальником Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время мобилизационных мероприятий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Потім воно вийде (+- рік два)і і буде жити поживати в іспанії з награбованим.
Велика подяка журналістам бо СБУ це 00000
Ні, для адекватного - питання риторичне, звісно. Але не для зебілів.
"Свати" - ета другоє. Ета культурний прадукт, а нє канфєти. Тому адвокати Зеленського і добилися знаття санкцій з Добронравова, який підтримав анексію Криму.
Про Татарова, Шурму, Рєзніченка, Трухіна,... і говорити не буду. Ну в аварії з Трухіним ніхто ж не загинув, тому все добре (за словами Зеленського, якому Трухін з Великого будівництва заносив).
А ковідний фонд на білоруський бітум - це що?
Дарницкий райсуд приговорил администратора Telegram-канала "Повестки" к пяти годам лишения свободы (и двум годам испытательного срока) за разглашение информации о местах работы военкомов.
Ему определили вину по статье 114-1 Уголовного кодекса - препятствование законной работе Вооруженных сил.
При этом, как установил суд, админ канала использовал фразы "по возможности не заезжайте", "будьте осторожны" и других фраз, которые дискредитировали работу ТЦК.
А требовать и брать деньги, это еще большая дискредитация
А в Виннице тем временем инвалида 3й группы с детства признают пригодным к службе на медкомисии. Не страна а цирк.
Я вот только непонимаю зачем так громко оглашать о задержании корупционеров если их через 2 недели отпускают под залог
Пиар для тупых граждан