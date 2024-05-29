Справу одеського ексвійськкома Борисова щодо незаконного збагачення на понад 142 млн грн передали до суду

Прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом незаконного збагачення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що встановило слідство?

Як зазначається, під час слідства встановлено, що полковник, перебуваючи на посаді начальника Одеського ОТЦК та СП, з лютого 2022 року по квітень 2023 року набув активів на понад 142 млн грн.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ДБР.

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Нова підозра Борисову

Також напередодні йому було повідомлено про нову підозру в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України).

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що одеського ексвійськкома Борисова повторно затримано на виході із СІЗО. Йому повідомлено про нову підозру.

Справа Борисова

Нагадаємо, у 2023 році Борисова затримали й помістили під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень, однак поступово суму застави зменшили до 12 мільйонів гривень.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував інформацію щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

Згодом президент Володимир Зеленський доручив ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

Пізніше ДБР повідомило про підозру Борисову.