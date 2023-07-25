Суд обирає запобіжний захід колишньому одеському воєнкому Борисову. ФОТОрепортаж

Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід колишньому очільнику Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наразі він перебуває у залі суду.

















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Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував деяку інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

В ОК "Південь" заявили, що службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював звернення для проведення перевірок щодо військкомів усіх областей.

Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

Пізніше ДБР повідомило про підозру Борисову. А згодом затримало його у Києві.

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