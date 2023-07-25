Суд обирає запобіжний захід колишньому одеському воєнкому Борисову. ФОТОрепортаж
Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід колишньому очільнику Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Наразі він перебуває у залі суду.
Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував деяку інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.
Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.
В ОК "Південь" заявили, що службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи.
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював звернення для проведення перевірок щодо військкомів усіх областей.
Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.
Пізніше ДБР повідомило про підозру Борисову. А згодом затримало його у Києві.
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тихо в ліс піде,поїде відновлювати сили після важкої праці.
Нє думал, нє ґадал он
нікак нє ажидал он
таково вот канца...
Може дадуть пару років -- гарантовано не поїде на фронт.
Відсидить в безпечному місці років два, а там -- Іспанія!
про вареники в макітрі ті що знизу тві як їх трухнуть опиняються знизу і так скільки не труси вони то знизу то зверху а саме головне вони всі в сметані .
Так і тут мільйони накрав пару років отсидів і на волю тратити бабки система обертів гівна в країні 30 років незмінна
.
корупцію можна подолати за пів дня - просто призначити величезну грошову премію за комплексну ідею як знищити корупцію і щоб перші три пропозиції обов'язково увійшли в закон під назвою АКТ ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ.
тоді не відкрутиться ні зеленський ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактної боротьби з вітряками а і вимагати застосувати готове рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове порозказувати що не знає як.
чого ви доб'єтеся якщо поміняєте одне шило на инше мило? ми вже 31 рік замість поміняти зло на добро міняємо шило на мило.
невже ви не бачите що ваші заклики ходити по колу лише вам здаються розумними? ходіння по колу - що в цьому розумного? невже ви не заслуговуєте кращого життя і кращої влади? то нащо ви закликаєте міняти шило на мило?
якби були то ми б не опинилися на 116 місці по корупції.
ото в 115 країнах кращі закони та акти.
що ж стосується кращого життя і кращої влади - таке може бути винагородою а не подарунком.
ми не заслужили на краще життя якщо так голосуємо і ми так голосуємо вже 31 рік.
Может быть он когда то и был обычным человеком.
Но что тут поделаешь, если окно возможностей, а ты не Дурак? И кто тут виноват, спрашивается?
Надо закрывать возможности украсть и вывести деньги из Украины!
Офшоры разрешены! Закройте эту дыру и милиарды останутся в Украине и будут работать на Украину! Станут ли депутаты это делать? Не думаю! )
Золото, бриллианты и иконы - это все мелочь по подвалам.
Трабу внутрішній Моссад швидко створювати, бо війну не виграєм...
Тому і діяльність у нього була комерційною.
Жирують, оці зкалічені та зкацаплені совком, на крові Українців, від повної БЕЗКАРНОСТІ владних борцунів з корупцією!!
По усій Україні, військовозобов'язані на своєму досвіді знають вартість їх «послуг»!!
Нардепи служок разом з помічниками, можуть засвідчити цю СХЕМУ!!
Слава Україні!