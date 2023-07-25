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Суд обирає запобіжний захід колишньому одеському воєнкому Борисову. ФОТОрепортаж

Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід колишньому очільнику Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наразі він перебуває у залі суду.

Суд обирає запобіжний захід колишньому одеському воєнкому Борисову 01
Суд обирає запобіжний захід колишньому одеському воєнкому Борисову 02
Суд обирає запобіжний захід колишньому одеському воєнкому Борисову 03
Суд обирає запобіжний захід колишньому одеському воєнкому Борисову 04
Суд обирає запобіжний захід колишньому одеському воєнкому Борисову 05
Суд обирає запобіжний захід колишньому одеському воєнкому Борисову 06
Суд обирає запобіжний захід колишньому одеському воєнкому Борисову 07
Суд обирає запобіжний захід колишньому одеському воєнкому Борисову 08

Читайте також: НАЗК проводить моніторинг способу життя воєнкомів усіх рівнів

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував деяку інформація щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

В ОК "Південь" заявили, що службове розслідування не знайшло підстав для відсторонення одеського військкома Борисова, він повернувся до роботи.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія ініціював звернення для проведення перевірок щодо військкомів усіх областей.

Президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

Пізніше ДБР повідомило про підозру Борисову. А згодом затримало його у Києві.

Читайте: Ексвоєнком Борисов незаконно збагатився на 188 млн грн, називав це позиками, - голова НАЗК Новіков

Автор: 

суд (11674) Борисов Євген (31)


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Топ коментарі
+27
Модно вдягнений. По воєнному, воєнком мля...
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25.07.2023 17:13
+25
то парадна парадка для Іспанії...
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25.07.2023 17:16
+14
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25.07.2023 17:30
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Модно вдягнений. По воєнному, воєнком мля...
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25.07.2023 17:13 Відповісти
то парадна парадка для Іспанії...
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25.07.2023 17:16 Відповісти
в чьому спіймали в тому й сидить поки що...зараз викупить корпус в сізо від малюськи
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25.07.2023 19:12 Відповісти
Курва накрала, запхала ратиці у білі штані і думає, що воно тепер заслужений європеєць.
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25.07.2023 23:23 Відповісти
Хай не ссыт - суд Печерский
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25.07.2023 17:14 Відповісти
бубочці для показухи потрібно хоч когось покарати - так шо все буде як треба
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25.07.2023 17:21 Відповісти
для показухи он Черінського судить
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25.07.2023 18:04 Відповісти
В Одесі в такому випадку кажуть: "Жадність фрайєра згубила". Треба було ділитись з ОПою, а не скупляти маєтки та офіси у Іспанії. Влада провела демонстраційну операцію, тепер усі корупціонери будуть шукати можливість занести гроші потрібним людям, а не ховати їх по заграницям. Новий вид бізнесу від діючої влади.
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25.07.2023 18:16 Відповісти
Дезертир, по 407 сяде.
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25.07.2023 17:15 Відповісти
Який "стурбований"! Більшу стурбованість тільки ООН виявляє. Як казав класик: " Не вірю! ".
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25.07.2023 17:16 Відповісти
Що у нього с ліцом? Что-то случілось?
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25.07.2023 18:24 Відповісти
Жена на вилле в Испании уже мачо пригласила басейн почистить.
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25.07.2023 17:16 Відповісти
у нього свій сачок чи підсак?!
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25.07.2023 17:18 Відповісти
скорее дымоход в камине прочистить, там всё паутиной заросло. Чистить нужно как со стороны зольника , так и с поддувала
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25.07.2023 17:41 Відповісти
Наградить и отпустить. В Испании тоже нужны военкомы или послы. А у него там уже "прописка" имеется.
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25.07.2023 17:18 Відповісти
Он Труханову забули якусь процедуру провести в суді і він знову на свободі. Думаю щось подібне і з цим буде. А потім тихо в ліс піде, поїде відновлювати сили після важкої праці.
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25.07.2023 17:20 Відповісти
Зараз на поруки візьмуть під особисте зобов'язання із заставою в 1 млн. Грн. Ось і все.
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25.07.2023 17:20 Відповісти
А керівництво ОП "Півень" не знайшло порушень, чому так?
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25.07.2023 17:20 Відповісти
Можливо тому, що спочатку потрібно саме керівництво перевірити?
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25.07.2023 18:26 Відповісти
"Нє думал, нє ґадал он,
Нє думал, нє ґадал он
нікак нє ажидал он

таково вот канца...
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25.07.2023 17:20 Відповісти
"Панять, прастіть, в Іспанію атпустіть..."
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25.07.2023 17:21 Відповісти
интересно, сколько такая футболка стоит
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25.07.2023 17:21 Відповісти
если пропитать цементом, то полгода простоит

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25.07.2023 18:06 Відповісти
Красиво фраер тусовался, но не долго.
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25.07.2023 17:24 Відповісти
А, де ковдра в клітинку? Якісь нові тренди?
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25.07.2023 17:26 Відповісти
Одягнуть браслет, а через кілька днів винирне в загряниці.
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25.07.2023 17:26 Відповісти
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25.07.2023 17:30 Відповісти
А в Испании сейчвс ужин, паэлью дают!
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25.07.2023 17:31 Відповісти
видно совесть мучает
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25.07.2023 17:37 Відповісти
Прям Борисов Моисеев... Моисеев не потому, что вы думаете, а потому, что вывел деньги из Египта.., ой,.. Украины!
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25.07.2023 17:37 Відповісти
Моисеев умер...
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25.07.2023 21:05 Відповісти
Мабуть він сам зробив такий трюк.
Може дадуть пару років -- гарантовано не поїде на фронт.
Відсидить в безпечному місці років два, а там -- Іспанія!
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25.07.2023 17:40 Відповісти
Без залогу, суку, тримати під вартою а потім на 15 років з конфіскацією майна всієї родини,!!!!
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25.07.2023 17:54 Відповісти
и всем членам семьи - мужикам отрезать яйца, бабам зашить манду, чтобы подобное не рожали
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25.07.2023 18:12 Відповісти
Під домашній арешт в Іспанію
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25.07.2023 17:59 Відповісти
покарання буде, як завжди, "суровим" та "невідворотнім", як і будь-якому під@ру, який чесно ділився вкраденим із зе-мародерами, тож вирок буде жорстоким - призначити послом в Іспанію, в Марбелью, щоб мучався там щодня, та відчував нестерпну ностальгію за рідним ТЦК ...
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25.07.2023 18:00 Відповісти
- Учитывая имеющиеся заслуги и награды,документально подтверденные ранения и состояние здоровья фигуранта следует отпустить на все четыре стороны,а недовольных этим решением послать нах.
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25.07.2023 18:01 Відповісти
тварь кусками резать прямо в суде
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25.07.2023 18:11 Відповісти
Коловоріт лайна в українській корупційній середі нагадує вираз
про вареники в макітрі ті що знизу тві як їх трухнуть опиняються знизу і так скільки не труси вони то знизу то зверху а саме головне вони всі в сметані .
Так і тут мільйони накрав пару років отсидів і на волю тратити бабки система обертів гівна в країні 30 років незмінна
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25.07.2023 18:19 Відповісти
імпотентне правосуддя. помурижать, відкупиться і відпустять.

.

корупцію можна подолати за пів дня - просто призначити величезну грошову премію за комплексну ідею як знищити корупцію і щоб перші три пропозиції обов'язково увійшли в закон під назвою АКТ ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ.

тоді не відкрутиться ні зеленський ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактної боротьби з вітряками а і вимагати застосувати готове рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове порозказувати що не знає як.
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25.07.2023 18:21 Відповісти
Адвокат-лейтенант Баканов всіх врятує та захистить
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25.07.2023 18:30 Відповісти
у кожного президента були свої "баканови".

чого ви доб'єтеся якщо поміняєте одне шило на инше мило? ми вже 31 рік замість поміняти зло на добро міняємо шило на мило.

невже ви не бачите що ваші заклики ходити по колу лише вам здаються розумними? ходіння по колу - що в цьому розумного? невже ви не заслуговуєте кращого життя і кращої влади? то нащо ви закликаєте міняти шило на мило?
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25.07.2023 18:46 Відповісти
Ваш "АКТ ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ" і є "замкнене коло". У нас багато гарних/справедливих/правильних законів та актів. Ви закликаєте створити ще один. Переадресую - хіба ви не заслуговуєте кращого життя і кращої влади?
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25.07.2023 19:56 Відповісти
не було у нас гарних законів та актів.

якби були то ми б не опинилися на 116 місці по корупції.

ото в 115 країнах кращі закони та акти.

що ж стосується кращого життя і кращої влади - таке може бути винагородою а не подарунком.

ми не заслужили на краще життя якщо так голосуємо і ми так голосуємо вже 31 рік.
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25.07.2023 20:07 Відповісти
По двом останнім пунктам я цілком з вами погоджуюсь.
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25.07.2023 20:16 Відповісти
Государство имеет не то, что прорехи, а дыры в Законодательстве!
Может быть он когда то и был обычным человеком.
Но что тут поделаешь, если окно возможностей, а ты не Дурак? И кто тут виноват, спрашивается?
Надо закрывать возможности украсть и вывести деньги из Украины!
Офшоры разрешены! Закройте эту дыру и милиарды останутся в Украине и будут работать на Украину! Станут ли депутаты это делать? Не думаю! )
Золото, бриллианты и иконы - это все мелочь по подвалам.
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25.07.2023 18:35 Відповісти
и эта мразина "пьющая таблетки а то умрет" отправляет кого-то на войну??? пффффф
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25.07.2023 18:36 Відповісти
Максимально, що призначають ось таким виродкам, - це застава! Саджають патріотів таких як Червінський!
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25.07.2023 18:48 Відповісти
у него на лбу написано "так все замечательно было деньги сыпались на голову не знал куда девать, всем нужным отстегивал и какое то падло докопалось.." традиционно у нас таких пидаров выпускают за откупные
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25.07.2023 18:51 Відповісти
Бедолага защищал страну , а ему тут вручают. Рожа бандитская. Не забудьте ордена забрать Зеленского, а то он всем подрчд натыкал их. У него наверное и собаки во дворе в орденах
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25.07.2023 18:56 Відповісти
Пускай раскажет сколько у него детей , как они будут без отца с милионными взятками? Бедолагу ни за что ни про что. Не хочет на фронт , пускай сидит лет 10. думает как научится жить без взяток мразь
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25.07.2023 18:59 Відповісти
В такому дорогому одязі воєнком не може бути винуватий. Для слуг свій хлопець...
Трабу внутрішній Моссад швидко створювати, бо війну не виграєм...
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25.07.2023 19:26 Відповісти
Прошу суд, три роки розстрілу!!!
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25.07.2023 19:41 Відповісти
Цирк. А головний клоун знаєте самі де сидить і жере мівіну.
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25.07.2023 22:54 Відповісти
Кіно для лохів , ще й вечереня бла-бла брехня на брехні ,дій як не було так і нема ,охоронця за день посадили ,,а тут буде як з колею катлетою
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26.07.2023 08:06 Відповісти
Який це "воєнком" ?? Це начальник "тцк" - комерційной , а не державної установи👈
Тому і діяльність у нього була комерційною.
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26.07.2023 10:56 Відповісти
Меня если честно больше интересует судьба украденного миллиарда в минобороны. Ну там походу все в доле уже так сказать если тема затихла. А этот чел хотя бы не украл деньги с бюджета, подумаешь выписал парочку справок, а судят его походу за то что не захотел делится, мне так кажется ) Мне конечно его абсолютно не жалко ну это не главный "крыса" у нас точно, и сделать на нем пиар борьбы с коррупцией не выйдет.
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26.07.2023 11:53 Відповісти
Скільки ж такого, трамбонного лайна, по ТРЦ і ОДА, ЦОВВ разом із МСЕК, нашпиговано за останні 10 років!!
Жирують, оці зкалічені та зкацаплені совком, на крові Українців, від повної БЕЗКАРНОСТІ владних борцунів з корупцією!!
По усій Україні, військовозобов'язані на своєму досвіді знають вартість їх «послуг»!!
Нардепи служок разом з помічниками, можуть засвідчити цю СХЕМУ!!
Слава Україні!
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26.07.2023 19:05 Відповісти
У нього ж тромб може відірватися, ну що ви так ? Йому не можна навіть хвилюватися, не те що служити у ЗСУ
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26.07.2023 21:09 Відповісти
а ви впевнені що він кінцева ланка в цьому ланцюгу ?
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26.07.2023 21:10 Відповісти
КРОВОСІСЬЬЬ!!!
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27.07.2023 16:20 Відповісти
 
 